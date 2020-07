Venezuelas Präsident prangert Vorbereitung eines Attentats an

von – http://de.granma.cu

Die Erklärungen wurden während eines Treffens mit dem Präsidialausschuss für Prävention, Handhabung und Kontrolle von Covid-19 abgegeben, das im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat heute angeprangert, dass sein kolumbianischer Amtskollege Iván Duque „Scharfschützen darauf vorbereitet, mich zu ermorden“. „Scharfschützen trainieren aus Kolumbien, Iván Duque, um mich zu töten“, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu geben, während eines Treffens mit dem Präsidialausschuss für Prävention, Handhabung und Kontrolle von Covid-19, das vom staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Der Präsident kritisierte die überwältigende Ausbreitung der Pandemie in Kolumbien und erklärte, dass „es dort keine Hoffnung gibt, die Situation unter Kontrolle zu bringen, was uns umso mehr dazu zwingt, Venezuela zu schützen“.

„Wenn wir gemeinsam handeln würden, würden Kolumbien und Venezuela viel besser abschneiden, aber dort gibt es eine Regierung, die die internationalen Beziehungen mit einer extremistischen Ideologie ideologisiert und nicht erkennt, dass dies ein humanitäres Problem ist“, sagte er.

Darüber hinaus machte er auf die Ausbreitung der Pandemie im Land aufmerksam und forderte, die Präventions- und Schutzmaßnahmen zu verdoppeln, um das Leben und die Gesundheit der Familie zu schützen.

„Ich mag es, das Land zu bereisen, obwohl es Gruppen gibt, die mich töten wollen, die Scharfschützen herholen, damit sie mich umbringen. Ich gehe mit meinen Sicherheitsmaßnahmen zu den Veranstaltungen, ich umarme gerne Menschen“, sagte er.

Er betonte, dass dies ein „anhaltender“ Kampf in ganz Venezuela sei und „wenn wir alles daransetzen, die soziale Disziplinlosigkeit zu kontrollieren, geschieht das aus gesundheitlichen Gründen, noch können wir es schaffen.“

„Dabei muss Venezuela sich vereinen. Konflikte haben immer ihre Art, behandelt und gelöst zu werden. Da sind die Wahlen am 6. Dezember. Der Nationale Wahlrat leistet enorme Arbeit, um sie zu garantieren. Aber dies geht über politische, ideologische Konflikte hinaus, denn es geht um Menschenleben“, betonte er .

Maduro gab an, dass 86 % der Venezolaner wegen Covid-19 besorgt sind, zwischen 13 und 14 % jedoch nicht glauben, dass es eine tödliche Krankheit ist. „Wir werden gemeinsam auf uns aufpassen, um das Virus zu besiegen. Geben wir der Welt ein Beispiel dafür, dass wir das Coronavirus mit Bewusstsein besiegen können“, sagte er.

In diesem Sinne kündigte er an, dass das Land ab diesem Montag auf drei Ebenen zur Lockerung der Quarantäne zurückkehrt, und zwar werde es abwechselnd 7 Tage radikale Quarantäne und 7 Tage Lockerung geben.

Er erklärte, dass der Hauptstadtbezirk (Caracas) sowie die Bundesstaaten Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, La Guaira und Táchira in Phase 1 der radikalen Quarantäne bleiben.

Darüber hinaus sagte er, dass in Phase 2 der Teilflexibilität die Bundesstaaten Anzoátegui, Aragua, Falcón Lara, Nueva Esparta, Maracay, Carabobo, Monagas und Mérida sein werden, wobei 10 Wirtschaftssektoren befugt sind, in den zuvor zugewiesenen Zeitbereichen zu arbeiten.

Er wies darauf hin, dass die 3. Phase weitgehend flexibel sei und die Staaten Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, Cojedes und Apure betreffe. Maduro bat die venezolanischen Bischöfe, Kirchen und Klöster zur Verfügung zu stellen, um Patienten mit Coronavirus zeitweilig aufzunehmen.

„Im Poliedro de Caracas werden mehrere Dutzend Betten für die Versorgung leichter Fälle installiert. In mehreren Bundesstaaten des Landes werden wir die Einweisungen in Krankenhäuser, mit Aufnahmen in Sanitärhotels und Einrichtungen, die eine große Zahl von Patienten zulassen, kombinieren“, erklärte er.

Laut offiziellen Angaben sind im Land bisher 15.463 positive Covid-19-Fälle und 142 Todesfälle registriert.

(Quelle: ANSA)

http://de.granma.cu/mundo/2020-07-28/venezuelas-prasident-prangert-vorbereitung-eines-attentats-an