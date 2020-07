Brasiliens höllischer Geldwäsche-Skandal

von Pepe Escobar – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Geldwaschanlage mit US-Anleitung

Warum nur hat Lula nicht schon in der carwash-Affäre sich mit seinen BRICS-Genossen ausgetauscht, da ihm und auch anderen doch glasklar gewesen sein muss, dass Washington eine Attacke gegen Brasilien reitet – die Perle Lateinamerikas. Auch Putin und Xi Jinping hätten sich docb wirklich etwas einfallen lassen können. Wenn Lula schon nicht auf die Idee gekommen ist, die Arbeiter zu bewaffnen, um das Erreicht kraftvoll zu verteidigen.

Da niemand mit Eifer über die Enthüllungen sprechen will, stellt sich die Frage, was Ex-Präsident Lula dagegen unternehmen wird

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Was jetzt als „die Banestado-Lecks“ und „CC5gate“ bezeichnet wird, stammt direkt aus dem alten WikiLeaks: eine Liste, die zum ersten Mal in voller Länge veröffentlicht wird und Namen nennt und einen der größten Korruptions- und Geldwäschefälle der Welt in den vergangenen drei Jahrzehnten detailliert beschreibt.

Dieser Skandal ermöglicht die gesunde Ausübung dessen, was Michel Foucault als die Archäologie des Wissens bezeichnet hat. Ohne diese undichten Stellen zu verstehen, ist es unmöglich, Ereignisse in den richtigen Kontext zu stellen, die von dem raffinierten Angriff Washingtons auf Brasilien – zunächst über die Bespitzelung der ersten Amtszeit von Präsident Dilma Roussef (2010-2014) durch die NSA – bis hin zu der „Car Wash“-Korruptionsuntersuchung reichen, die Luis Inácio Lula da Silva ins Gefängnis brachte und den Weg für die Wahl der neofaschistischen Witzfigur Jair Bolsonaro zum Präsidenten ebnete.

Die CC5-Listen sind hier hier und hier . Lassen Sie uns sehen, was sie so besonders macht.

Bereits 1969 richtete die brasilianische Zentralbank ein so genanntes „CC5-Konto“ ein, um ausländischen Unternehmen und Führungskräften die legale Überweisung von Vermögenswerten ins Ausland zu erleichtern. Viele Jahre lang war der Geldfluss auf diesen Konten nicht bedeutend. Dann änderte sich alles in den 1990er Jahren – mit dem Auftauchen einer massiven, komplexen kriminellen Gaunerei zum Geldwaschen.

Die ursprüngliche Banestado-Untersuchung begann 1997. Bundesstaatsanwalt Celso Tres war fassungslos, als er feststellte, dass zwischen 1991 und 1996 brasilianische Währung im Wert von nicht weniger als 124 Milliarden US-Dollar nach Übersee überwiesen worden war. Schließlich stieg die Gesamtsumme für die gesamte Lebensdauer der Gaunerei (1991-2002) auf satte 219 Milliarden US-Dollar an – womit Banestado als eines der größten Programme für Geldwäsche der Geschichte gilt.

Der Bericht von Tres führte zu einer föderalen Untersuchung, die sich auf Foz do Iguacu im Süden Brasiliens konzentrierte, das strategisch direkt an der Dreiländergrenze von Brasilien, Argentinien und Paraguay liegt, wo lokale Banken über ihre CC5-Konten riesige Geldmengen wuschen.

So funktionierte die Untersuchung. US-Dollar-Händler vom Schwarzmarkt, die mit Bank- und Regierungsangestellten in Verbindung standen, benutzten ein riesiges Netzwerk von Bankkonten unter den Namen ahnungsloser Schlümpfe und Phantomfirmen, um illegale Gelder aus öffentlicher Korruption, Steuerbetrug und organisierter Kriminalität zu waschen, hauptsächlich über die Filiale der Banco do Estado do Parana in Foz do Iguacu. Daher „der Banestado-Fall“.

Die bundesstaatlichen Ermittlungen führten zu nichts, bis 2001, als der damalige Polizeidirektor Castilho feststellte, dass die meisten Gelder tatsächlich auf Konten der Banestado-Filiale in New York landeten. Castilho traf im Januar 2002 in New York ein, um die notwendige internationale Geldverfolgung in den Griff zu bekommen.