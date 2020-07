Türkischer Geheimdienst versuchte, al-Qaida- und ISIS-Kämpfer bei CIA/Pentagon-Überprüfung als Gemäßigte auszugeben

von Abdullah Bozkurt – https://www.nordicmonitor.com

Der türkische Spionagedienst, die National Intelligence Organization (Milli İstihbarat Teşkilatı, oder MIT), versteckte während eines vom Pentagon finanzierten Train-and-Equip-Programms Informationen vor dem US-Militär und der CIA über Verbindungen zu al-Qaida und dem Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS) von als gemäßigt oppositionell bezeichneten syrischen Kämpfern, sagte ein türkischer Armeeoffizier, der an der Geheimoperation beteiligt war.

Laut einer Niederschrift der Zeugenaussage von Leutnant Murat Aletirik vom Special Forces Command, die Nordic Monitor erhalten hatte, gab das MIT heimlich Richtlinien heraus, wie syrische Kämpfer für das von den USA geführte Train-and-equip-Programm ausgewählt und angeworben werden sollten, und forderte türkische Offiziere auf, die dschihadistischen Verbindungen der Kämpfer herunterzuspielen.

Die Interviews und der Überprüfungsprozess für syrische Oppositionskämpfer waren Teil einer gemeinsamen amerikanisch-türkischen Operation, die in den an Syrien angrenzenden türkischen Provinzen durchgeführt wurde. Die Operation wurde vom türkischen und vom US-Militär koordiniert, aber die Rekrutierung vor Ort erfolgte durch das MIT und die Überprüfung und endgültige Freigabe durch die CIA.

Aletirik war einer der Spezialeinheitsoffiziere, die vom MIT als Interviewer angeworben wurden, weil die Agentur nicht genügend Personal zur Verfügung hatte, um Tausende von Kämpfern zu überprüfen und zu rekrutieren. Das MIT wandte sich an die türkische Armee, und das Kommando der Spezialeinheiten, das unkonventionelle Operationen durchführt, wies dem Programm Offiziere zu.

„Der Vorschlag, den uns das MIT damals machte, lautete wie folgt: Schauen Sie einfach, ob sie der PKK [Kurdische Arbeiterpartei], der PYD [Partei der Demokratischen Union] oder Ablegern der PKK sympathisch gegenüberstehen. Andere terroristische Organisationen sind für uns nicht wichtig“, sagte Aletirik bei einer Anhörung am 19. Juli 2018 vor dem 17. Obersten Strafgericht in Ankara. Die PKK wird von der Türkei, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als terroristische Organisation geführt, obwohl nur die Türkei die PYD als Terrorgruppe listet.

„Durch die Fragen in den Interviews versuchten wir herauszufinden, ob der Kandidat, der Kandidat der Freien Syrischen Armee, Sympathie für eine terroristische Organisation hat“, fügte Aletirik hinzu.

‚“Dies war wichtig, weil diese Leute ausgebildet und mit Waffen ausgestattet werden sollten“, sagte Aletirik und betonte, dass er und andere Interviewer versucht hätten, herauszufinden, ob die Kandidaten Verbindungen nicht nur zur PKK und ihren Ablegern, sondern auch zur Nusra-Front, zu al-Qaida und ISIS hatten. Der Spionageabteilung war es jedoch egal, ob einer von ihnen irgendeine Verbindung zu radikalen bewaffneten Dschihad-Organisationen hatte, und sie konzentrierte sich einfach auf Verbindungen zu den verbotenen kurdischen Gruppen.

Abschrift der Gerichtsaussage von Leutnant Murat Aletirik, der die Verbindungen der Spionageorganisation zu al-Qaida und ISIS auffliegen ließ:

Tatsächlich war dies damals eine der größten Meinungsverschiedenheiten zwischen den türkischen Streitkräften und dem MIT, da die vom MIT erstellten Listen während des Überprüfungsprozesses in vielen Fällen nicht vom Pentagon oder der CIA freigegeben wurden, was das türkische Militär in eine schwierige Lage brachte. Nordic Monitor hatte zuvor vertrauliche Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorging, dass die US-Seite zunehmend beunruhigt war, als ein als Halil Ibrahim identifizierter MIT-Offizier plötzlich die Namen von Hunderten von Kämpfern bekannt wurde, die von Idlib aus dem Programm beitreten wollten, und die CIA den Überprüfungsprozess teilweise abbremsen musste, was die Freigabe der Kämpfer verlangsamte.

Die Kontaktgruppe des türkischen Generalstabs teilte die Probleme dem US-Militär mit und bat um ein rasches Überprüfungsverfahren, doch wurde ihr mitgeteilt, dass das MIT nicht genügend Informationen über die ausgewählten Kämpfer zur Verfügung gestellt habe. Im Jahr 2016 wurden etwa 2.500 Kämpfer vom MIT rekrutiert, und Listen mit ihren Namen und Einzelheiten wurden den Amerikanern mitgeteilt. Bis zum 6. Juni 2016 hatte die CIA nur 361 Kämpfer freigegeben.

Leutnant Murat Aletirik vom Sondereinsatzkommando des türkischen Militärs wurde eingesetzt, um das Hauptquartier des Generalstabs gegen eine terroristische Bedrohung zu sichern, wurde aber später der Beteiligung an dem gescheiterten Putsch beschuldigt. Er wurde am 16. Juli 2016 festgenommen und der Folter unterzogen.

Die für die Rekrutierung ausgewählten Kandidaten wurden aus sicheren Häusern ausgewählt, die das MIT für Gruppen von 15 bis 20 Personen in türkischen Provinzen wie Kilis, Urfa und Elazığ unterhielt, und dann in zivilen Bussen zu Befragungsorten transportiert, sagte Aletirik. „Manchmal holten wir Syrer von der Grenze oder aus Lagern ab“, sagte er und fügte hinzu, dass das Programm mit den Amerikanern koordiniert worden sei.

Die USA hatten 2015 bereits 500 Millionen Dollar ausgegeben, um Rebellen auszubilden und auszurüsten, um während der Obama-Administration eine 5.000 Mann starke Rebellentruppe aufzubauen, aber der Plan wurde im Oktober 2015 eingestellt, nachdem die meisten Kämpfer entweder desertierten und sich radikalen Gruppen wie ISIS anschlossen oder von rivalisierenden Fraktionen gefangen genommen wurden. Das Pentagon nahm das Programm 2016 mit einigen Anpassungen wieder auf, um es dann 2017 auf Anordnung von Präsident Donald Trump zu annullieren. Seitdem hat die Türkei die Ausbildung, Bewaffnung und Ausrüstung der Rebellen in Eigenregie fortgesetzt und ihr Programm sogar noch ausgeweitet.

Aletirik fand sich in den gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 gefangen, als er und andere Mitglieder der Spezialeinheiten gegen eine terroristische Bedrohung in den Generalstab entsandt wurden. Er stellte seine Befehle nie in Frage, als Oberst Murat Korkmaz ihn und einige andere am 14. Juli vorlud, um sie über eine Übung zu informieren, die das Militär als „unkonventionelle Operation“ (Konvensiyonel Olmayan Harekat, oder KOH) für Schutz und Sicherheit bezeichnet. Als sie sich am nächsten Tag am Treffpunkt trafen, wurde ihnen mitgeteilt, dass das Team zum Schutz des Hauptquartiers des Generalstabs vor einer terroristischen Bedrohung eingesetzt werden würde.

„Ich habe nie einen schriftlichen Befehl gesehen. Ich habe nie Befehle und Anweisungen in Frage gestellt, die mir im Rahmen meiner Einsätze [in den Spezialeinheiten] erteilt wurden“. … Ich habe meine Aufträge ohne Fragen für die Interessen des Staates ausgeführt, weil Vertrauen in die Spezialeinheiten unerlässlich ist. Befehle werden nicht in Frage gestellt. Wenn jemand denkt, dass dies falsch ist, bin ich nicht die Person, die dazu befragt werden muss. Das ist die Kultur des Militärs und der Spezialeinheiten. So funktioniert das“, erklärte Aletirik.

Die in der Anklageschrift gegen ihn erhobene Anklage wegen Verschwörung zum Staatsstreich wurde durch keinerlei Beweise gestützt, die zeigten, dass er tatsächlich an dem Putschversuch beteiligt war. Ihm wurde vorgeworfen, 11 Menschen getötet und 43 verletzt zu haben, aber die Anklageschrift enthielt keine Berichte über ballistische Beweise, Fingerabdrücke oder Handflächenabgleich, die bestätigten, dass er tatsächlich ein Schütze war. Es wurden weder Zeugenaussagen noch Videoaufnahmen vorgelegt, um ihn zu belasten. Er beteuerte wiederholt seine Unschuld an den ihm vorgeworfenen Verbrechen, die er begangen haben soll.

Aletirik ertrug zwischen dem 16. und 20. Juli vier Tage lang Folterungen im Polizeigewahrsam. Er wurde bis auf die Unterwäsche ausgezogen, in eine Zelle mit menschlichen Fäkalien auf dem ganzen Boden geworfen und ständig geschlagen und getreten. Er sah sich einem Lynchmob gegenüber, erhielt mehrere Schläge auf Kopf und Rumpf, während ihm Handschellen von hinten angelegt wurden, und erlitt einen Nasen- und Rippenbruch. Ärzte, die unter dem Druck der Polizei standen, weigerten sich, seine Verletzungen in offiziellen Dokumenten festzuhalten. Die Schläge gingen im Gefängnis von Sincan weiter, wohin er nach seiner formellen Verhaftung gebracht wurde. Während seiner Anhörungen bat er um das Videomaterial der Überwachungskameras im Generalstab, auf der Polizeistation und im Gefängnis, wo er gefoltert wurde, aber die Behörden weigerten sich, dieses Material zur Verfügung zu stellen. Seine Erinnerungen an die Ereignisse laufen parallel zu denen vieler anderer inhaftierter Offiziere, die in Polizeigewahrsam schwere Schläge, Folter und Misshandlungen erlitten.

Der Bericht von Dr. Ömer Faruk Türkoğlu ignorierte die Anzeichen von Folter und Misshandlung am Körper von Leutnant Murat Aletirik:

Es gab nur einen medizinischen Bericht in seiner Akte, geschrieben am 19. Juli 2016 von Dr. Ömer Faruk Türkoğlu, der sich nicht die Mühe machte, Aletiriks Beschwerden aufzunehmen. Die gebrochene Nase, die gebrochenen Rippen, die Schwellung des Kopfes und Anzeichen von Verletzungen an Körperteilen wurden nicht in den Bericht des Arztes aufgenommen, der offenbar in Eile verfasst worden war. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, ob die Polizei bei der Untersuchung anwesend war oder nicht. Laut Gesetz ist es der Polizei untersagt, während des Arzt-Patentgesprächs anwesend zu sein, um sicherzustellen, dass der Gefangene beschreiben kann, was wirklich passiert ist, und der Arzt es ohne Druck aufzeichnen kann. Ärzte sind auch verpflichtet, einen Vermerk zu machen, wenn die Polizei während der Untersuchung anwesend ist. Dr.Türkoğlu machte jedoch keinen Vermerk in dem Bericht und schrieb einfach, dass keine zusätzlichen Befunde beobachtet wurden, als ob sich das Opfer einer vorherigen medizinischen Untersuchung unterzogen hätte.

Die Erklärung von Leutnant Murat Aletirik, in der die Folterungen und Misshandlungen, die er in der Haft und im Gefängnis erlitten hat, offenbart werden:

