Ägypten bereitet Krieg mit der Türkei in Libyen vor im Pro-Haftar-Bündnis mit Russland und Frankreich

Die ägyptischen Streitkräfte bereiten eine groß angelegte Invasion in das benachbarte Libyen vor, wo die von der Türkei unterstützte Regierung der Nationalen Übereinkunft (GNA) unter der Führung von Faiz Saraj und im Bündnis mit der terroristischen Muslimbruderschaft weiterhin die freie Stadt Sirte und den Luftwaffenstützpunkt Jufra angreift, die zuvor von der Libyschen Nationalen Armee (LNA) unter der Führung des ehemaligen Gaddafi-Verbündeten Marschalls Khalifa Haftar befreit worden waren.

Unserer seriösen Quelle, dem ägyptischen General a.D. Mahfouz Marzuk , zufolge hat die Armee der größten arabischen Republik in den letzten Tagen Übungen zu Land und zu Wasser durchgeführt, und ihr Umfang sowie die Szenarien deuten darauf hin, dass Kairo „es mit der Verlegung seiner Streitkräfte nach Libyen, falls erforderlich, ernst meint. “. Dies wurde am 15. Juli in der türkischen Publikation Ahval berichtet.

Diese Behauptungen in den Eilmeldungen werden durch eine Reihe von nachprüfbaren Maßnahmen, die Ägypten in den letzten Tagen ergriffen hat, weiter untermauert.

Drei wichtige Anzeichen deuten darauf hin, dass Ägypten sich auf eine militärische Invasion vorbereit, so Marzuk.

Erstens sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, dass sein Land in Übereinstimmung mit dem international anerkannten Recht aller Staaten auf Selbstverteidigung eine Operation im Zusammenhang mit einer terroristischen Bedrohung, die von einem Nachbarland ausgeht, durchführen könnte.

Zweitens warnte der ägyptische Führer, dass jeder Versuch einer militärischen Einnahme der Mittelmeerstadt Sirte und des Luftwaffenstützpunktes Jufra eine „rote Linie“ für Kairo darstellt, deren Überschreitung zu einer sofortigen Intervention führen wird.

In der Zwischenzeit finden Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen der Türkei und der GNA mit der LNA von Haftar statt, wobei offenbar stillschweigend die Fakten vor Ort anerkannt werden: Sirte und Jufra befinden sich in den Händen der LNA.

Schließlich „deuten die Art der militärischen Übungen der ägyptischen Armee, ihr Umfang und die Art der Waffen, die an den Manövern beteiligt sind, darauf hin, dass Ägypten mit den strategischen Vorbereitungen für die wichtigste militärische Operation begonnen hat“, so Marzuk.

Ihm zufolge signalisierte der Marine-Teil der in der vergangenen Woche abgehaltenen Übungen, dass Ägypten auf dem Luft-, See- und Landweg in Libyen eindringen würde, was auf die Wahrscheinlichkeit einer „offensiven Operation mit der Stationierung von Streitkräften über große Entfernungen und der Landung in den Regionen unter der Kontrolle feindlicher Streitkräfte“ hindeute. „Die Übungen zeigten, dass die ägyptischen Streitkräfte eine Invasion in beträchtlicher Tiefe in feindliches Gebiet planen könnten, schloss der General.

Die ägyptische Armee hat in der vergangenen Woche unter dem Codenamen „Hasm 2020“ nahe der Grenze zu Libyen groß angelegte Militärübungen gestartet. In Vorbereitung auf eine mögliche Invasion der Streitkräfte der Arabischen Republik Ägypten (ARE) in das Territorium eines Nachbarlandes werden verschiedene Arten fortschrittlicher militärischer Ausrüstung getestet.

Der ägyptische Verteidigungsminister, Generalleutnant Mohammed Zaki, befindet sich seit etwa einem Monat an der Westgrenze. Der größte ägyptische Militärstützpunkt in der westlichen Region ist Muhammad Nagib, der vor drei Jahren eröffnet wurde. In der Mittelmeerregion an der libyschen Grenze wird der Marinefliegerhorst Jarjhur verstärkt. Zuvor wurde in den Medien über Flüge ägyptischer Militärflugzeuge berichtet, die vom Stützpunkt Sidi-Barrani (nordwestlich des ARE) tief in libysches Gebiet geflogen sind.

In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat am 8. Juli sagte der ägyptische Außenminister Sameh Shukri, die Lage in Libyen stelle eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität und Sicherheit in der gesamten Region dar.

Generalmajor Alaa Ezzedin , ein ehemaliger Direktor des Zentrums für strategische Studien (Kairo), sagte in einem Interview mit The Arab Weekly, dass die Vorbereitungen für die entscheidenden Szenarien für die Aktionen der größten arabischen Republik mit ihren stärksten Streitkräften in der Region auf allen Ebenen – von kleinen Einheiten bis hin zu ganzen Armeeeinheiten – weitergehen, seit Ankara in den interlibyschen Konflikt verwickelt wurde.

Das libysche GNA-Verteidigungsministerium (unter Saraj) kündigte Ende Juni an, dass es weiterhin Schritte unternehmen werde, um Sirte von den Truppen Haftars zu „befreien“, obwohl der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi gewarnt hatte, dass die Einnahme dieser großen Siedlung die „rote Linie“ für Kairo darstellt.

Der ägyptische Präsident erklärte am 20. Juni,

dass sein Land das Recht hat, sich in libysche Angelegenheiten einzumischen, wo sich eine Brutstätte terroristischer Bedrohung bildet, und befahl der Armee, sich „falls nötig“ auf Missionen vorzubereiten. „Jede direkte Intervention des ägyptischen Staates hat nun internationale Legitimität erlangt“, sagte Abdel Fattah al-Sisi und fügte hinzu, dass Ägypten direkten Bedrohungen durch „terroristische Söldner“ ausgesetzt ist, die vom Ausland unterstützt werden.

Zuvor hatte Ägypten im Rahmen einer Initiative von Präsident al-Sisi einen Waffenstillstand in Libyen ab 8. Juni gefordert. Andere externe Kräfte, die den LNA-Kommandeur Haftar unterstützten, darunter Russland, Frankreich, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, begrüßten diesen Vorschlag.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan , der sich auf die Seite der GNA stellte, lehnte jedoch den Kairoer Friedensplan ab und sprach sich dafür aus, die Militärkampagne in dem nordafrikanischen Land bis „zu einem vollständigen Sieg über Haftar“ fortzusetzen. „Jetzt geht es darum, das gesamte Gebiet von Sirte einzunehmen. Das sind Abschnitte mit Ölquellen, das ist sehr wichtig“, sagte Erdogan.

Da diese Voraussetzungen gegeben sind, ist eine vollständige Militäroperation Ägyptens ebenso wahrscheinlich wie ein türkischer Vorstoß zur Einnahme der befreiten Stadt Sirte.

