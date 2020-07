USA weiten Sanktionen auf beide russischen Pipeline-Projekte aus

von Drago Bosnic – https://fort-russ.com/2020/07/major-us-expands-sanctions-on-both-russian-pipeline-projects/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+fort-russ%2FvDTx+%28Fort+Russ+News+Service%29

Die Entscheidung der USA, die Sanktionsfreistellung für die beiden im Bau befindlichen Pipelines zur Gasversorgung Europas und der Türkei aufzuheben, sei ein Paradebeispiel für unlauteren Wettbewerb mit politischen Mitteln, teilte Moskau mit.

Der Schritt, der die weitere Sanktionierung russischer Erdgasprojekte erlaubt, habe deutlich die Schwäche des amerikanischen Systems gezeigt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch, laut RT.

„Das ist der Einsatz von politischem Druck um des unlauteren Wettbewerbs willen“, erklärte Sacharowa und fügte hinzu: „Abgesehen von der rohen Macht haben sie keine wirksamen Instrumente“.

Zu Beginn des Tages gab US-Außenminister Mike Pompeo die Entscheidung bekannt, eine Bestimmung aufzuheben, die die Pipelines vom antirussischen Sanktionspaket von 2017 ausgenommen hatte, und drohte Investoren mit Konsequenzen.

„Das ist eine klare Warnung an die Unternehmen, dass die Beihilfe zu russischen Projekten mit bösartigem Einfluss nicht toleriert wird. Steigen Sie jetzt aus oder riskieren Sie die Konsequenzen“, erklärte Pompeo.

Die Gesetzgebung, die offiziell unter dem Namen Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) bekannt ist, soll Russland für seine angeblichen Aktivitäten „bestrafen“, wie zum Beispiel eine angebliche Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016.

Washington war besonders unzufrieden mit der Nord Stream 2-Pipeline und behauptete wiederholt, das multinationale Geschäftsprojekt sei in Wirklichkeit ein „hinterhältiges russisches Werkzeug“, um in Europa politischen Einfluss zu gewinnen. Die USA selbst haben aktiv Lobbyarbeit in europäischen Ländern betrieben, um sie zu veranlassen ihr verflüssigtes Erdgas (LNG) anstelle des russischen Pipelinegases zu kaufen.

Während sich amerikanisches LNG, wenig überraschend, als wesentlich teurer als das russische Produkt erwiesen hat, bestehen die USA darauf, dass westliche Länder es weiterhin kaufen sollten, und nannten es sogar in aller Ernsthaftigkeit „Freiheitsgas“. Die jüngste Maßnahme gegen die Nord Stream 2-Pipeline wurde von Washington im Dezember ergriffen, als es den Bau des Projekts in dänischen Gewässern unterbrach, als es nur etwa 90 Meilen vor der Fertigstellung stand.

Diesen Monat stimmte Dänemark jedoch einer Petition zu, die dem Unternehmen, das die Pipeline baut, eine technische Umgehungslösung für die US-Sanktionen bietet, und die Arbeiten könnten bereits im nächsten Monat wieder aufgenommen werden. Ein weiteres von Pompeo erwähntes Projekt, die TurkStream-Pipeline, ist letztlich auch für den europäischen Markt bestimmt.

Der erste Teil der Pipeline, die Russland und die Türkei verbindet, wurde Anfang dieses Jahres in Betrieb genommen, und es wird erwartet, dass sie sich weiter nach Südeuropa fortsetzt. Ihre Route wird wahrscheinlich durch Bulgarien, Serbien und Ungarn verlaufen und am Gasknotenpunkt Baumgarten bei Wien enden.

Warum das globale Gesundheitsimperium Bill Gates mehr Imperium und weniger öffentliche Gesundheit verspricht

Hinter dem Schleier der PR in den Unternehmensmedien hat die Gates Foundation als Vehikel für westliches Kapital gedient und gleichzeitig den globalen Süden als menschliches Laboratorium ausgebeutet. Die Coronavirus-Pandemie wird diese beunruhigende Agenda wahrscheinlich noch verstärken.

von Jeremy Loffredo und Michele Greenstein

Die Ankündigung von Präsident Donald Trump im Juli dieses Jahres, dass sich die USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückziehen werden, setzte einen Prozess in Gang, der dramatische Auswirkungen auf die Zukunft der globalen öffentlichen Gesundheitspolitik haben wird – und auf das Vermögen eines der reichsten Menschen der Welt.

Der Rückzug der USA aus der WHO bedeutet, dass der zweitgrößte Geldgeber der Organisation, die Bill & Melinda Gates Foundation, bald ihr wichtigster Geldgeber sein wird, wodurch das internationale Imperium der Nichtregierungsorganisationen einen beispiellosen Einfluss auf eine der wichtigsten multilateralen Organisationen der Welt erhält.

Bill Gates hat während der Pandemie einen Heldenstatus erreicht. Die Washington Post nannte ihn einen „Verfechter von wissenschaftlich fundierten Lösungen“, während die New York Times ihn kürzlich als „den interessantesten Mann der Welt“ pries. Gates ist auch der Star einer erfolgreichen Netflix-Doku-Serie mit dem Titel „Pandemie: Wie man einen Ausbruch verhindert“, die nur wenige Wochen vor dem Ausbruch des Coronavirus in den USA veröffentlicht wurde. Sie wurde von der Korrespondentin der New York Times, Sheri Fink, produziert, die zuvor bei drei von Gates finanzierten Organisationen (Pro Publica, New America Foundation und International Medical Corps) gearbeitet hat.

Die Flutwelle der Lobeshymnen der Mainstream-Medien auf Gates während der Covid-19-Ära hat dazu geführt, dass die Untersuchung des Milliardärs und seiner Machenschaften immer häufiger in der extremen Rechten des politischen Spektrums anzutreffen ist, wo sie von den Progressiven als das konspirative Geschwätz von Trumpisten und Q-Anon-Quacksalbern abgetan werden kann.

Doch jenseits der PR-Bonanza um Gates liegt eine beunruhigende Geschichte, die Anlass zu Sorge geben sollte, ob die Pläne seiner Stiftung zur Lösung der Pandemie der Weltöffentlichkeit so sehr zugute kommen werden, wie sie ihre Macht über internationale Institutionen ausweitet und festigt.

Die Gates Foundation hat das internationale Gremium, das mit der Gestaltung der Gesundheitspolitik betraut ist, bereits effektiv privatisiert und in ein Vehikel für die Dominanz von Unternehmen verwandelt. Sie hat die Verteilung giftiger Produkte an die Menschen des globalen Südens erleichtert und sogar die Armen der Welt als Versuchskaninchen für Drogenexperimente benutzt.

Der Einfluss der Gates Foundation auf die öffentliche Gesundheitspolitik hängt praktisch davon ab, ob Sicherheitsvorschriften und andere Regierungsregularien schwach genug sind, um umgangen zu werden. Sie arbeitet daher gegen die Unabhängigkeit der Nationalstaaten und als Vehikel für westliches Kapital.

„Wegen der Gates-Stiftung habe ich miterlebt, wie eine Regierung nach der anderen ihre Souveränität verlor“, sagte Dr. Vandana Shiva, ein Wissenschaftler und Gründer der in Indien ansässigen Forschungsstiftung für Wissenschaft, Technologie und Ökologie, gegenüber The Grayzone.

Die Welt retten?

Die Bill & Melinda Gates Foundation ist die größte private Stiftung der Welt und wies Ende 2019 ein Vermögen von über 51 Milliarden Dollar aus. Bill Gates sagt, seine Stiftung gebe einen Großteil ihrer Mittel dafür aus, „die Zahl der Todesfälle durch Infektionskrankheiten zu verringern„, und durch diese Philanthropie habe er sich offenbar einen Namen als Experte für Infektionskrankheiten gemacht.

Unternehmensmediennetzwerke rollten für Gates den roten Teppich aus, während er die Welt beriet, wie mit dem Ausbruch von Covid-19 umzugehen sei. Nur im Monat April, als der Virus die USA schwer in Mitleidenschaft zog, war er Gast bei CNN, CNBC, Fox, PBS, BBC, CBS, MSNBC, The Daily Show und The Ellen Show. Bei der BBC bezeichnete sich Gates selbst als „Gesundheitsexperte“, obwohl er weder einen Hochschulabschluss in Medizin noch in einem anderen Fachgebiet besitzt.

Die Medienauftritte des Milliardärs sind von einem einzigen, unbestreitbaren Thema durchzogen: Wenn die führenden Politiker der Welt Gates zuhören würden, wäre die Welt besser gerüstet, um die Pandemie zu bekämpfen. Das Modemagazin Vogue fragte: „Warum leitet Bill Gates nicht die Coronavirus Task Force?

Wie sieht also eine von Gates geführte COVID-Reaktion aus?

Die ultimative Lösung

Laut Bill Gates ist die Schaffung und Verteilung eines Impfstoffs gegen Covid-19 an alle Menschen auf der Erde „die ultimative Lösung“ für den Ausbruch. Mark Suzman , CEO der Gates Foundation, schloss sich diesen Gefühlen an und verkündete, dass „ein erfolgreicher Impfstoff für 7 Milliarden Menschen zur Verfügung gestellt werden muss“.

Im April beklagte die Ehefrau von Bill Gates, dem Ko-Direktor seiner Stiftung, Melinda Gates, auf CNN, dass sie „nachts wachgehalten“ werde, weil sie sich um die gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Afrika sorge und wie unvorbereitet sie auf dieses Virus seien. Im Juni sagte sie dem Time Magazine, dass in den USA die Schwarzen zuerst den Impfstoff bekommen sollten.

Einen lebensrettenden Impfstoff den gefährdeten schwarzen Bevölkerungsgruppen in Afrika und den USA und dann allen Menschen auf der ganzen Welt zukommen zu lassen, scheint edelmütig zu sein, und Bill Gates setzt sicherlich sein Geld für seine Überzeugung ein. Im März trat er von seinem Posten im Vorstand von Microsoft zurück und verbringt nun offenbar „den größten Teil seiner Zeit mit der Pandemie“.

Die Gates-Stiftung, der „weltweit größte Geldgeber für Impfstoffe“, hat bereits mehr als 300 Millionen Dollar direkt für die globale Reaktion auf das Coronavirus gespendet. Dazu gehört die Unterstützung von Impfstoffversuchen von Unternehmen wie Inovio Pharmaceuticals, AstraZeneca und Moderna Inc., die alle als Spitzenreiter im Rennen um die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs bezeichnet werden.

Die Stiftung war auch Mitbegründer und Geldgeber der Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), die bis zu 480 Millionen Dollar in „eine breite Palette von Impfstoffkandidaten und Plattformtechnologien“ investiert.

Dennoch könnte es Anlass zur Skepsis geben, wenn man die Realität einer von Gates geführten globalen Impfkampagne untersucht.

Interessenkonflikte

Als zweitreichster Mensch der Erde hat Bill Gates keinen Grund, sich nach Geld zu sehnen. Dies ist eine häufige Antwort auf die Behauptung, dass Gates‘ Philanthropie nicht allein durch die Güte seines Herzens motiviert sei. Doch trotz dieser häufigen Charakterisierungen, dass Gates sein Vermögen „verschenkt“, hat sich sein Nettovermögen in den letzten zwei Jahrzehnten sogar verdoppelt.

Gleichzeitig gibt es starke Anzeichen dafür, dass die Gates Foundation als Trojanisches Pferd für westliche Unternehmen fungiert, die natürlich kein größeres Ziel haben als einen höheren Gewinn.

Denken Sie an die Drehtür zwischen der Gates Foundation und Big Pharma.

Penny Heaton, ehemalige Leiterin der Impfstoffentwicklung bei der Stiftung und derzeitige CEO des Bill & Melinda Gates Medical Research Institute, stammt von den Drogenbossen Merck und Novartis.

Der Präsident der Stiftung für Weltgesundheit, Trevor Mundel, bekleidete Führungspositionen sowohl bei Novartis als auch bei Pfizer. Sein Vorgänger, Tachi Yamada, war zuvor in leitender Position bei GlaxoSmithKline (GSK) tätig.

Kate James, arbeitete fast zehn Jahre bei GSK und wurde dann Chief Communications Officer der Stiftung. Die Beispiele sind nahezu endlos.

LEft: ehemalige Gates-Präsidentin von Global Health Tachi Yamada. Rechts: Gates Foundation-Präsident von Global Health Trevor Mundel. Beide arbeiteten zuvor als Führungskräfte in der pharmazeutischen Industrie.

Darüber hinaus investiert die Gates Foundation direkt in diese Unternehmen.

Seit kurz nach ihrer Gründung hat die Stiftung Beteiligungen an mehreren Arzneimittelfirmen gehalten. Eine kürzlich von The Nation durchgeführte Untersuchung ergab, dass die Gates Foundation derzeit Unternehmensaktien und -anleihen von Pharmaunternehmen wie Merck, GSK, Eli Lilly, Pfizer, Novartis und Sanofi hält.

Auf der Website der Stiftung wird sogar freimütig die Mission erklärt, „gegenseitig vorteilhafte Gelegenheiten“ mit Impfstoffherstellern zu verfolgen.

Gates kauft die Weltgesundheitsorganisation

Die WHO ist auf zwei Einnahmequellen angewiesen. Zum einen in Form von Pflichtbeiträgen oder einer obligatorischen Finanzierung durch die UN-Mitgliedsstaaten, die sich nach Bevölkerung und Einkommen richtet. Die zweite sind freiwillige Beiträge, die für bestimmte Zwecke zweckgebunden werden können.

Die freiwilligen zweckgebundenen Beiträge machen mehr als 80 Prozent des aktuellen WHO-Budgets aus. Mit anderen Worten: Die meisten Gelder der WHO sind an Bedingungen geknüpft.

Dr. David Legge, emeritierter Gelehrter für öffentliche Gesundheit an der School of Public Health der La Trobe University in Melbourne, sagte gegenüber der Grayzone: „Die Pflichtbeiträge der Nationalstaaten decken eigentlich nur die Kosten der Verwaltung. Sie decken keine der Projektkosten, was bedeutet, dass die gesamte Projektfinanzierung von Spendern abhängig ist. [Und] praktisch das gesamte Geld der Geber ist vollständig für ganz bestimmte Projekte bestimmt, die die Geber finanzieren wollen“.

Durch diese freiwilligen Beiträge nahm die WHO im Jahr 2018 (dem letzten Jahr, für das vollständige Daten vorliegen) über 70 Millionen Dollar von der Pharmaindustrie ein. In der Zwischenzeit hat die Gates Foundation Big Pharma das perfekte Vehikel zur Verfügung gestellt, um Einfluss auf die WHO zu nehmen.

Allein im Jahr 2018 gab die Stiftung 237,8 Millionen Dollar an die WHO und machte sie damit zum zweitgrößten Beitragszahler nach den USA.

Die Stiftung finanziert die WHO auch indirekt über die Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), eine „öffentlich-private Partnerschaft“, die den Massenverkauf von Impfstoffen an arme Länder erleichtert. GAVI ist der zweitgrößte nichtstaatliche Geldgeber der WHO (nach der Gates Foundation) und stellte der WHO im Jahr 2018 158,5 Millionen Dollar zur Verfügung.

In den späten 1990er Jahren sponserte Bill Gates die Treffen, die zur Gründung von GAVI führten, und etablierte GAVI mit 750 Millionen Dollar Startkapital. Bis heute hat die Gates-Stiftung GAVI mehr als 4,1 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, was fast 20 Prozent der GAVI-Mittel ausmacht. Sie nimmt auch einen ständigen Sitz im GAVI-Vorstand ein.

GAVI selbst gibt bekannt, dass die Gates-Stiftung „sowohl eine technische als auch eine finanzielle Rolle bei [ihren] Bemühungen um die Gestaltung der Impfstoffmärkte spielt“.

Am Beispiel von GAVI erklärte die Aktivistengruppe Global Health Watch, dass „andere globale Gesundheitsakteure gegenüber der Gates-Stiftung rechenschaftspflichtig sind, aber nicht umgekehrt“.

Wenn man die Beiträge der Stiftung und die Beiträge von GAVI zur WHO zusammennimmt, überwiegen sie die Beiträge der US-Regierung und machen die Gates Foundation zum inoffiziellen Top-Sponsor der WHO, noch vor dem jüngsten Rückzug der Trump-Administration aus der Organisation.

Für die Soziologin Allison Katz, die 18 Jahre lang im WHO-Hauptbüro arbeitete, ist die WHO „ein Opfer der neoliberalen Globalisierung geworden“. Katz schrieb 2007 einen offenen Brief an die damalige WHO-Generaldirektorin Margaret Chan und kritisierte öffentliche Einrichtungen, die „sich an den Privatsektor [und] an die Stiftungen prominenter ‚Philanthropen‘ mit unterschiedlichen Agenden aus der Industrie wenden“.

Sicherlich ist die enge finanzielle Beziehung der WHO zu einer privaten Organisation nur insofern ein Problem, als sie sich auf Gegenleistungen für Spenden verlässt. Und genau das scheint der Fall zu sein.

Da die meisten der beiden Beiträge der Gates-Stiftung an die WHO zweckgebunden sind, entscheidet nicht die WHO, wie diese Mittel ausgegeben werden – die Stiftung entscheidet darüber. So ist zum Beispiel das WHO-Programm, das am meisten Geld erhält, das Polio-Ausrottungsprogramm, weil die Gates-Stiftung den größten Teil ihrer Spenden für Polio vorsieht.

Darüber hinaus hat die schiere Größe der finanziellen Beiträge der Stiftung Bill Gates zu einer inoffiziellen – wenn auch nicht gewählten – Führungspersönlichkeit der Organisation gemacht. Aus diesem Grund verabschiedete die Weltgesundheitsversammlung, die die Agenda der WHO festlegt, 2012 einen „Globalen Impfplan“, der von niemand anderem als der Gates-Stiftung mitverfasst wurde.

Laut Dr. David Legge, emeritierter Wissenschaftler an der School of Public Health der La Trobe University in Melbourne, sind die finanziellen „Spenden“ von Gates eigentlich ein Mechanismus zur Festlegung der Agenda. Legge sagte gegenüber The Grayzone, dass „seine massiven Beiträge die Art von Budgetprioritäten, die sich die Weltgesundheitsversammlung wünschen würde, völlig verzerren“.

Laut Foreign Affairs „werden nur wenige politische Initiativen oder normative Standards, die von der WHO festgelegt wurden, bekannt gegeben, bevor sie von Mitarbeitern der Gates-Stiftung inoffiziell und inoffiziell überprüft worden sind“. Oder, wie andere Quellen Politico 2017 mitteilten: „Die Prioritäten von Gates sind zu den Prioritäten der WHO geworden“.

In einem Interview mit Global Health Watch drückte es ein leitender Gesundheitspolitiker einer großen NGO so aus: „Die Leute bei der WHO scheinen verrückt geworden zu sein. Sie sagen ‚Ja, Sir‘, ‚Ja, Sir‘ zu Gates zu allem.“

2007 warnte die Leiterin des Malaria-Programms der WHO, Dr. Arata Kochi, vor der finanziellen Dominanz der Gates Foundation und argumentierte, dass ihre Gelder „weitreichende, weitgehend unbeabsichtigte Konsequenzen“ haben könnten.

Sieben Jahre später stellte die damalige Generaldirektorin der Organisation, Margaret Chan, fest, dass das Budget der WHO aufgrund der hohen Zweckbindung „von den – wie sie es nennt – Spenderinteressen bestimmt wird“.

Als Tedros Adhanom Ghebreyesus 2017 Generaldirektor der WHO wurde, geriet Gates‘ Einfluss erneut unter Beschuss.

Tedros war zuvor im Vorstand von zwei Organisationen, die Gates gründete, für die er Startkapital bereitstellte und die er bis heute finanziert: GAVI und den Globalen Fonds, dessen Vorstandsvorsitzender Tedros war.

Heute ist Tedros, der erste WHO-Generaldirektor, der kein Mediziner ist, zu finden, wie er Lob für die Op-eds von Bill Gates twittert.

Ein weiterer Mechanismus, mit dem die Gates-Stiftung Einfluss auf die WHO nimmt, ist die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), die wichtigste beratende Gruppe der WHO für Impfstoffe. SAGE ist ein aus 15 Personen bestehendes Gremium, das gesetzlich verpflichtet ist, mögliche Interessenkonflikte offenzulegen.

Bei einem kürzlich abgehaltenen virtuellen Treffen nannte die Hälfte der Vorstandsmitglieder, die dies taten, Verbindungen zur Gates Foundation als mögliche Interessenkonflikte.

Der Einfluss der Stiftung in der internationalen Gesundheitsarena geht weit über die WHO hinaus. Eine 2017 durchgeführte Analyse von 23 globalen Gesundheitspartnerschaften ergab, dass sieben vollständig von der Finanzierung durch die Gates Foundation abhängig waren und weitere neun die Stiftung als ihren wichtigsten Geldgeber nannten.

Wie die in Großbritannien ansässige NGO Global Justice Now feststellte, „ist der Einfluss der Stiftung so allgegenwärtig, dass viele Akteure der internationalen Entwicklung, die sonst die Politik und Praxis der Stiftung kritisieren würden, aufgrund ihrer Finanzierung und Schirmherrschaft nicht in der Lage sind, sich unabhängig zu äußern“.

„Die Weltbank und der IWF sehen vor der Gates Foundation in Bezug auf Macht und Einfluss wie Zwerge aus“, bemerkte Dr. Vandana Shiva gegenüber The Grayzone.

Die Medien formen

Die Gates Foundation hat ihren Reichtum auch darauf ausgerichtet, die Berichterstattung über die globale Gesundheitspolitik zu beeinflussen – und vielleicht die Kritik an ihren unappetitlicheren Aktivitäten zu unterdrücken.

Die Stiftung hat Millionen an die wichtigsten Medien gespendet, darunter NPR, PBS, ABC, BBC, Al Jazeera, Daily Telegraph, Financial Times, Univision und The Guardian. Tatsächlich wurde der gesamte Abschnitt „Globale Entwicklung“ des Guardian durch eine Partnerschaft mit der Gates Foundation ermöglicht.

Die Stiftung hat außerdem Millionen in die Ausbildung von Journalisten und in die Erforschung effektiver Wege zur Erstellung von Medienberichten investiert. Der Seattle Times zufolge „schreiben Experten, die in von der Gates Foundation finanzierten Programmen geschult werden, Kolumnen, die in den Medien von der New York Times bis zur Huffington Post erscheinen, während digitale Portale die Grenze zwischen Journalismus und Spin verwischen“.

Im Jahr 2008 erklärte der Kommunikationschef der PBS NewsHour, Rob Flynn, dass „es heutzutage im Bereich der globalen Gesundheit nicht viele Dinge gibt, die man anfassen könnte, die nicht eine Art Gates-Tentakel hätten“. Das war etwa zu der Zeit, als die Stiftung der NewsHour 3,5 Millionen Dollar für die Einrichtung einer speziellen Produktionseinheit zur Berichterstattung über wichtige globale Gesundheitsfragen zur Verfügung stellte.

Mickey Huff, der Präsident der Media Freedom Foundation, sagte gegenüber The Grayzone, dass die Gates Foundation Einfluss in einer Weise ausübt, die typisch für Stiftungen ist, die über PR-Firmen, Stipendien und Stiftungen von Professoren arbeiten. „Kurz gesagt“, sagte Huff, „Edward Bernays wäre stolz auf die Errungenschaften dieser Art von Propaganda“.

Es ist kein Wunder, dass die glühende Berichterstattung über die Stiftung in den Mainstream-Medien so verbreitet ist, oder dass ihre eher unappetitlichen Aktivitäten im globalen Süden so wenig Aufmerksamkeit erhalten.

Tödliche Doppelmoral

Die Gates Foundation hilft seit über 20 Jahren bei der Entwicklung einer globalen Gesundheitspolitik für arme Länder und arbeitet hauptsächlich in Afrika und Südasien. Ihre enge Beziehung zur Arzneimittelindustrie scheint diese Arbeit gefärbt zu haben.

Während es im Leitbild der Stiftung heißt: „Wir sehen den gleichen Wert in allen Leben“, beweist eine Untersuchung dieser jüngsten Geschichte das Gegenteil. Die Stiftung scheint den globalen Süden sowohl als Müllhalde für Medikamente zu sehen, die als zu unsicher für die entwickelte Welt angesehen werden, als auch als Testgebiet für Medikamente, die noch nicht als sicher genug für die entwickelte Welt eingestuft wurden.

The so-called “flagship of Bill Gates’ / WHO African vaccine program” is the diphtheria tetanus pertussis (DTP) vaccine. It is a bundle of three immunization shots given to virtually every child on the African continent, but not currently administered in the U.S. or in most other developed nations.

As far back as 1977, a study published by British medical professionals in The Lancet established that the risks of the whole-cell pertussis jab (used in the DTP vaccine) are greater than the risks associated with contracting wild pertussis. After mounting evidence linking the drug to brain damage, seizures, and even death, the U.S. and other Western countries phased it out in the 1990s and replaced it with a safer version (called DTaP) that did not contain the whole pertussis cell.

However, African nations are still being financially incentivized to continue using the out-of-date, deeply dangerous DTP vaccine, with GAVI making DTP a priority for African children.

Shockingly, a 2017 study funded by the Danish government concluded that more African children were dying at the hands of the deadly DTP vaccine than by the diseases it prevented. The researchers examined data from Guinea Bissau and concluded that boys were dying at almost quadruple (3.93) the rate of those who had not received the shot, while girls suffered almost 10 times (9.98) the death rate.

Yet these staggering numbers have not stopped the Gates Foundation from spending millions annually to push the DTP vaccine onto African healthcare systems.

There is perhaps no more famous element of the Gates Foundation’s work than its polio eradication effort. Yet once again, the polio drugs the Western world uses and the drugs given to the Global South are dramatically different.

The foundation has spent more than $1 billion distributing an oral polio vaccine (OPV) that contains a live polio virus to African and Asian countries. This live virus can replicate inside a child’s intestine and spread in places with poor sanitation and plumbing. That means people can contract the virus from the vaccine.

According to a 2017 study by the University of California San Francisco and Tel Aviv University, the polio virus used in the OPV has done just that in at least two dozen cases the researchers examined – it rapidly regained its strength and started spreading on its own.

In recent years, more children have been paralyzed by the vaccine strain of the virus in OPV than by wild polio. In an interview with NPR, professor of microbiology Raul Andino said, “It’s actually an interesting conundrum. The very tool you are using for polio eradication is causing the problem.”

Back in 2000, the U.S. halted its use of the OPV. But in the developing world, the Gates Foundation uses its instruments of influence to ensure governments continue administering it.

Polio outbreaks in both the Philippines and the Congo are the result of the OPV. In 2005, Oxford’s Clinical Infectious Diseases Periodical contended that polio outbreaks in China, Egypt, Haiti, and Madagascar were also caused by the OPV, declaring that “the time is coming when the only cause of polio is likely to be the vaccine used to prevent it.”

A few years later, the same periodical, while arguing that developing countries should shift to the Inactive Polio Vaccine (IPV) that the U.S. uses, wrote that the OPV is not only giving kids polio, but also “seems to be ineffective in stopping polio transmission” to begin with.

As the British Medical Journal reported in 2012, “the most recent mass polio vaccination programs [in India], fueled by the Bill and Melinda Gates Foundation, resulted in increased cases [of polio].”

According to doctors in India, the OPV is also causing outbreaks of another disease called non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP). After an epidemic of NPAFP paralyzed 490,000 children between 2000 and 2017, the doctors published a report suggesting that “the increase in NPAFP and the later decrease in such cases was indeed an adverse effect of the [WHO’s] polio immunization program.”

NPAFP is “clinically indistinguishable from polio but twice as deadly.” Keith Van Haren, Child Neurologist at the Stanford School of Medicine explains that, “it actually looks just like polio, but that term really freaks out the public-health people.”

In 2012, the British Medical Journal wryly noted that polio eradication in India “has been achieved by renaming the disease.”

That same year, the Indian Journal of Medical Ethics observed both vaccine-derived polio outbreaks and the massive increase in NPAFP. It likened eradication efforts in India to the occupation of Iraq, stating:

„Als die USA im Jahr 2005 im Irak schwer in der Klemme saßen, schlug Joe Galloway vor, dass die USA einfach den Sieg erklären und sich dann zurückziehen sollten. Vielleicht ist die Zeit reif für eine so ehrenvolle Strategie im Hinblick auf die Ausrottung der Kinderlähmung.

Die Gates-Stiftung und die WHO haben jedoch den Kurs beibehalten und das OPV in Ländern wie Nigeria, Pakistan und Afghanistan verteilt, wo die WHO nach Angaben der Stiftung jetzt „beispiellose technische Hilfe“ für Impfkampagnen gegen Polio leistet.

In Syrien sagte die von Gates unterstützte GAVI 25 Millionen Dollar für die Polio-Impfung im Jahr 2016 zu. Ein Jahr später berichtete die WHO, dass 58 Kinder in Syrien durch die vom Impfstoff abgeleitete Form des Virus gelähmt worden waren.

Trotz des wissenschaftlichen Konsenses gegen das OPV und der Ablehnung solcher Programme in den Zielländern wird das OPV in Afrika, im Nahen Osten und in Südasien nach wie vor im Rahmen von „Hilfs“-Programmen verabreicht, was den Pharmariesen, die ihre Produkte möglicherweise nicht anderweitig verkaufen konnten, Mitnahmegewinne beschert.

Die vom Westen weggeworfenen Medikamente sind für afrikanische Frauen eine Illusion der Wahl.

Die Praxis der Gates Foundation, gefährliche Medikamente in die Gesundheitssysteme des globalen Südens zu drängen, beschränkt sich nicht auf Impfstoffe. Sie hilft auch bei der Verteilung lang wirkender reversibler Verhütungsmittel (LARCs).

Melinda Gates spricht oft von LARCs, um Frauen in verarmten Ländern zu stärken und ihnen mehr Kontrolle über ihr Leben zu geben. Einige dieser LARCs haben jedoch nachteilige Auswirkungen gehabt, und die Verteilung der Produkte ohne informierte Zustimmung bietet den Frauen wenig Selbstbestimmung.

Ein Beispiel ist Norplant, ein von Schering (heute Bayer) hergestelltes Verhütungsimplantat, das eine Schwangerschaft bis zu fünf Jahren verhindern kann. Es wurde 2002 vom US-Markt verdrängt, nachdem mehr als 50.000 Frauen gegen das Unternehmen und die verschreibenden Ärzte geklagt hatten. 70 dieser Sammelklagen bezogen sich auf Nebenwirkungen wie Depressionen, extreme Übelkeit, Kopfhaut-Haarausfall, Eierstockzysten, Migräne und übermäßige Blutungen.

Eine Website zur menschlichen Entwicklung namens Degrees, die von der Gates Foundation finanziert wurde, behauptet, dass Norplant „weltweit nie viel Zugkraft gewonnen hat“, weil sich das Einsetzen und Entfernen „als umständlich erwiesen hat“.

Das gefährliche Medikament, das leicht modifiziert und in Jadelle umbenannt wurde, wurde in Afrika von der Gates Foundation in Zusammenarbeit mit USAID und EngenderHealth beworben. Früher unter dem Namen „Sterilization League for Human Betterment“ bekannt, bestand die ursprüngliche Mission von EngenderHealth, inspiriert von der rassistischen Pseudowissenschaft der Eugenik, darin, „den biologischen Bestand der menschlichen Rasse zu verbessern“. Jadelle ist von der FDA nicht für den Einsatz in den USA zugelassen.

Dann ist da noch Pfizers Depo-Provera, ein injizierbares Verhütungsmittel, das in mehreren afrikanischen und asiatischen Ländern verwendet wird. Die Gates Foundation und USAID haben erneut zusammengearbeitet, um die Verteilung dieses Medikaments zu finanzieren und es in die Gesundheitssysteme von Ländern wie Uganda, Burkina Faso, Nigeria, Niger, Senegal, Bangladesch und Indien einzuführen.

Im Jahr 2012 versprach Melinda Gates, Verhütungsmittel wie Depo-Provera, die zwischen 120 und 300 Dollar pro Jahr kosten, bis 2020 an mindestens 120 Millionen Frauen zu liefern. Im Jahr 2017 verfasste Melinda Gates einen Artikel bei Medium, in dem sie berichtete, dass sie und ihre Partner auf dem richtigen Weg seien, dieses Versprechen einzuhalten, und dafür 375 Millionen Dollar an zusätzlichen Mitteln zusagte. Das bedeutete, dass Pfizer durch dieses Programm zwischen 14 und 36 Milliarden Dollar verdiente.

Beunruhigend ist, dass der Wirkstoff von Depo Provera – Depot-Medroxyprogesteronacetat (DMPA) – mit Nebenwirkungen wie lebensbedrohlichen Blutgerinnseln in der Lunge, Blindheit und Brustkrebs in Verbindung gebracht wurde.

Die Einmalversion des Medikaments von Pfizer mit dem Namen Sayana Press ist für die Verabreichung durch „Community Health Workers“ vorgesehen. Im Senegal hatte jedoch fast die Hälfte dieser Mitarbeiter nicht mehr als die sechste Klasse besucht.

Das senegalesische Gesundheitsministerium war gezwungen, seine Gesetze zu ändern, damit das Gesundheitspersonal das Medikament legal verteilen konnte. Nach Angaben des Population Research Institute haben die von USAID finanzierten NGOs die Regierung „stark bewaffnet“ in diese Entscheidung einbezogen.

Außerdem enthielten die Schulungsmaterialien für Sayana Press keine Informationen über alle Nebenwirkungen der DMPA, was gegen die Grundsätze der informierten Zustimmung verstieß. Nach den WHO-Richtlinien sollte die DMPA nicht von Frauen mit rheumatischen Erkrankungen angewendet werden. Aber die von USAID finanzierten Checklisten für das Patienten-Screening in Uganda wiesen das Gesundheitspersonal nicht an, Frauen nach einer Vorgeschichte solcher Erkrankungen zu fragen.

In den Richtlinien für Ausbilder von Anbietern von Sayana Press wird auch nicht erwähnt, dass das Medikament stark mit dem Verlust der Knochendichte und einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche in Verbindung gebracht wurde. Wie das Population Research Institute es ausdrückte: „Die FDA verlangt, dass US-Frauen über diese Tatsache informiert werden, aber afrikanische Frauen werden im Dunkeln gelassen“.

Im Jahr 2015 unterzeichneten 70 indische feministische Gruppen und Wissenschaftlerinnen eine Erklärung, in der sie gegen die Zulassung von Depo-Provera protestierten und Nebenwirkungen wie übermäßigen Knochendichteverlust, Gewichtszunahme, übermäßige Blutungen und Depressionen anführten. In ihrer Erklärung argumentierten sie, dass Frauenorganisationen sich konsequent gegen die Einführung gefährlicher Verhütungsmittel wie dieser gewehrt hätten und dass „die Gefahr bestehe, dass die Frauen nicht genügend Informationen erhalten, um eine informierte Wahl der Verhütungsmethode zu treffen“.

Trotz des weit verbreiteten innerstaatlichen Widerstands und der zunehmenden Beweise für negative Nebenwirkungen arbeitet die Gates-Stiftung weiterhin mit USAID zusammen, um Medikamente wie Depo-Provera zu verteilen.

Versuchskaninchen im globalen Süden

Bill Gates‘ Einflusskanäle haben auch dazu beigetragen, Drogen an Menschen in armen Ländern zu testen.

Bevor ein Medikament an die Öffentlichkeit verkauft werden kann, verlangen die FDA und ähnliche Behörden in Europa, dass ein Unternehmen das Medikament an Menschen testet. Die dritte und letzte Phase dieser Tests, bevor das Medikament auf den Markt gebracht werden kann, sind die klinischen Versuche der Phase III, in denen die Unternehmen das Medikament in kontrollierten Studien an einer großen Zahl von Menschen verabreichen müssen.

Es wird geschätzt, dass etwa 90 Prozent der Medikamentenentwicklungskosten in Phase III-Studien anfallen. Diese Unternehmen können jedoch Kosten vermeiden, indem sie die Studien in so genannten Entwicklungsländern durchführen.

Diese Kostensenkungsstrategie wurde von der US-amerikanischen Beratungsfirma McKinsey skizziert, die vorschlug, „Schwellenländer“ in die Arzneimittelstudien einzubeziehen, um „den Verlust bedeutender Einnahmen“ zu verringern.

So überrascht es nicht, dass die Gates Foundation, ein Kunde von McKinsey, nach außen hin erklärte, ihr „Ziel“ sei es, den Arzneimittelherstellern dabei zu helfen, die Sicherheitsversuche zu umgehen und den Arzneimittelzulassungsprozess für die Pharmaunternehmen zu beschleunigen. Oder, wie sie es ausdrückten, „potenzielle Interventionen wie Impfstoffkandidaten zu verfeinern, bevor sie in kostspielige und zeitraubende klinische Studien der späten Phase eintreten“.

Die Durchführung klinischer Studien an den Armen ist zwar finanziell vorteilhaft, kann aber auch gefährlich sein. Eine südafrikanische Zeitung zitierte zahlreiche Beispiele für die Gefahr und erklärte einmal: „Wir sind die Versuchskaninchen für die Arzneimittelhersteller“.

Von 2009 bis 2011 fanden in sieben afrikanischen Ländern (Ghana, Kenia, Malawi, Mosambik, Burkina Faso, Gabun, Tansania, Burkina Faso und Tansania) klinische Studien der Phase III des ersten Malaria-Impfstoffs statt, der von der Gates Foundation finanziert und von GSK hergestellt wurde.

Im Jahr 2011 zeigten GSKs eigene Daten, dass weibliche Kinder (aus welchen Gründen auch immer) mehr als doppelt so häufig starben wie die der Kontrollgruppe. Kinder, die den Impfstoff erhielten, hatten auch ein zehnmal höheres Risiko für Meningitis als Kinder, die den Impfstoff nicht erhielten.

Dennoch koordiniert die WHO nach wie vor die Verabreichung des Medikaments an mehr als 700.000 Kinder in Ghana, Kenia und Malawi im Rahmen einer inoffiziellen klinischen Studie, die sie als „Pilotversuch“ bezeichnet. (Es war der Gates-alliierte SAGE, der die Pilotimplementierung empfahl).

Da dieses Produkt im Rahmen des Impfplans der Länder an Kinder verabreicht wird, behauptet die WHO, dass die Zustimmung implizit vorliegt. Aber die Eltern werden nicht immer über Sicherheitsrisiken aufgeklärt, was sie wiederum daran hindert, eine informierte Zustimmung für ihre Kinder zu geben. Wie der stellvertretende Herausgeber des British Medical Journal es ausdrückte, „bedeutet ein Verfahren der stillschweigenden Zustimmung, dass die Empfänger des Malaria-Impfstoffs nicht darüber informiert werden, dass sie sich in einer Studie befinden“.

Die Gates-Stiftung finanzierte auch klinische Versuche mit Impfstoffen gegen das humane Papillomavirus (HPV), die von GSK und Merck hergestellt wurden. Diese Medikamente wurden im Rahmen einer Initiative des von Gates unterstützten Programms für angemessene Gesundheit und Technologie (PATH) an 23.000 junge Mädchen in abgelegenen indischen Provinzen abgegeben.

Auch hier wurden die Studienteilnehmer der Möglichkeit beraubt, eine informierte Zustimmung zu erteilen, da „die Vor- und Nachteile der Impfung den Eltern/Vormündern nicht ordnungsgemäß mitgeteilt wurden“.

Laut Professor Linsey McGoey von der Universität Essex „wurden die meisten Impfstoffe an Mädchen in Ashram-Pathshalas (Internate für Stammeskinder) verabreicht, wodurch die Notwendigkeit, die elterliche Zustimmung für die Impfungen einzuholen, umgangen wurde“.

PATH hat es auch versäumt, ein System zur Erfassung der wichtigsten unerwünschten Reaktionen auf die Impfstoffe einzuführen, das für groß angelegte klinische Studien gesetzlich vorgeschrieben ist. Das indische Komitee für Gesundheit und Familienwohlfahrt brachte PATH wegen dieser angeblichen Übertretung vor Gericht und beschuldigte es der Menschenrechtsverletzungen und des Kindesmissbrauchs. Im Jahr 2013 stellte das aus zwei Richtern bestehende Gremium des Gerichts fest, dass ausländische Unternehmen Indien „als einen Himmel für klinische Versuche behandeln, und es erweist sich als die Hölle für Indien“.

Der indische Parlamentsausschuss beschuldigte Indiens, das „einzige Ziel“ des von Gates finanzierten Projekts sei es gewesen, „die kommerziellen Interessen der Hersteller von HPV-Impfstoffen zu fördern, die unerwartete Gewinne erzielt hätten, wenn es PATH gelungen wäre, den HPV-Impfstoff in das universelle Impfprogramm des Landes aufzunehmen“.

Der emeritierte Herausgeber des National Medical Journal of India stimmte dem Bericht des Gremiums zu und schrieb, dies sei ein „offensichtlicher Fall, in dem Inder als Versuchskaninchen benutzt wurden“.

Schwächung der öffentlichen Gesundheitssysteme der Bundesstaaten

Die Gates Foundation drängt nicht nur gefährliche Produkte in ärmere Länder, sondern hemmt auch Verbesserungen der öffentlichen Gesundheitssysteme und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung. So treten Veränderungen der sozialen und wirtschaftlichen Determinanten von Gesundheit gegenüber profitableren, technologieorientierten Lösungen wie Impfstoffen in den Hintergrund.

Dieses Phänomen spiegelt sich im Budget der WHO wider. Die Stiftung leistet den größten Beitrag zum Programm der WHO zur Ausrottung der Kinderlähmung, aber der größte Geldgeber für das Programm „Gesundheitssysteme“ der WHO ist die japanische Regierung.

Laut Global Justice Now lenkt die „starke Konzentration der Stiftung auf die Entwicklung neuer Impfstoffe… von anderen, wichtigeren Gesundheitsprioritäten wie dem Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme ab“.

Wie Dr. David Legge erklärt, hat Gates „eine mechanistische Sicht der globalen Gesundheit, was die Suche nach Silberkugeln betrifft. All die Dinge, die er unterstützt, sind größtenteils als Silberkugeln gerahmt … Das bedeutet, dass wichtige Themen, die in der Weltgesundheitsversammlung identifiziert wurden, nicht angesprochen werden, darunter insbesondere die sozialen Determinanten der Gesundheit und die Entwicklung der Gesundheitssysteme“.

Im Jahr 2011 sprach Gates vor der WHO und sagte: „Alle 193 Mitgliedsstaaten, Sie müssen Impfstoffe in den Mittelpunkt Ihrer Gesundheitssysteme stellen“.

Die Public-Health-Professorin Anne Emanuelle Birn von der University of Toronto schrieb 2005, dass die Stiftung ein „eng gefasstes Verständnis von Gesundheit als Produkt technischer Interventionen, losgelöst von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zusammenhängen“ habe.

„Die Gates Foundation setzt sich seit langem dafür ein, dass der Privatsektor sich an der globalen Gesundheit beteiligt und davon profitiert“, sagte Birn gegenüber The Grayzone.

Einer der leitenden Vertreter von GAVI berichtete sogar, dass Bill Gates ihm in privaten Gesprächen oft sagte, „dass er vehement ‚gegen‘ Gesundheitssysteme ist“, weil es eine „völlige Geldverschwendung“ sei.

Dieses Phänomen spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie die politische Agenda bei GAVI festgelegt wird. Auch GAVI konzentriert sich auf vertikale Gesundheitsinterventionen wie Impfstoffe statt auf horizontale Ansätze, wie den Aufbau und die Stärkung von Gesundheitssystemen in armen Ländern.

Ein Bericht von Global Public Health skizziert den „Gates-Ansatz“ für Gesundheitssysteme und analysiert, wie krankheitsspezifische Projekte wie Impfstoffe die Bemühungen um die Arbeit an öffentlich finanzierten Gesundheitssystemen in den Schatten gestellt haben. Die Autorin des Artikels, Katerini Storeng, nannte GAVI als ein Beispiel dafür, wie „globale Gesundheitsinitiativen die globale Gesundheitsdebatte über die Stärkung der Gesundheitssysteme zugunsten ihres krankheitsspezifischen Ansatzes und Ethos erfasst haben“.

Laut einem ehemaligen GAVI-Mitarbeiter, der mit Storeng sprach, war sich sogar der ehemalige GAVI-CEO Julian Lob-Levitt der „Absurdität von Impfkampagnen bewusst, die vier Wochen für Planung, Durchführung und Säuberung benötigen und die, wenn sie achtmal im Jahr wiederholt werden, das Gesundheitssystem völlig lahm legen“.

Irgendwann gab Lob-Levitt eine Reihe von Evaluierungen von GAVI in Auftrag, bei denen Schwächen in den Gesundheitssystemen und die Notwendigkeit ihrer Stärkung festgestellt wurden. Der Vorstoß dazu wurde jedoch „von vielen mächtigen Akteuren [im Vorstand von GAVI] heftig bekämpft“, darunter USAID und die Gates-Stiftung, wie Storeng in seinen Interviews feststellte.

Storeng schreibt, ein GAVI-Mitarbeiter habe ihr gesagt, die Stiftung sei eine „sehr laute, lautstarke Stimme, die sagt, dass wir nicht an die Stärkung der Gesundheitssysteme glauben“.

Der Bericht stellt auch fest:

„Gates‘ Ruf, ’nicht sehr gut zuhören zu können‘, hat einen nicht-konfrontativen Ansatz in der globalen Gesundheitsarena gefördert … ein ehemaliger GAVI-Mitarbeiter und Befürworter der HSS [Stärkung der Gesundheitssysteme] erzählte, wie er und seine Kollegen ‚die HSS-Plakate herunterrollten‘, als Bill Gates den GAVI-Hauptsitz in Genf besuchte, weil er bekanntlich ‚diesen Teil‘ der Arbeit von GAVI ‚hasst‘.

Die Vorliebe der Stiftung für schwache öffentliche Gesundheitssysteme und für technozentrische Lösungen für Probleme der öffentlichen Gesundheit beschränkt sich nicht nur auf ihre Arbeit mit der Arzneimittelindustrie. Sie prägt auch die Politik in dem entscheidenden Sektor der Nahrungsmittel.

Anfang dieses Jahres hat Gates ein neues gemeinnütziges Institut mit Sitz in St. Louis, Missouri, der Heimatstadt von Monsanto, gegründet. Die Stiftung sagte, die neue Organisation mit dem Namen Gates Ag One werde „die Förderung von widerstandsfähigem, ertragssteigerndem Saatgut“ ermöglichen und dieses in „Kulturen einführen, die für Kleinbauern, insbesondere in Afrika südlich der Sahara und in Südasien, unverzichtbar sind“.

Doch während die Hilfe für Kleinbauern nach einem edlen Unterfangen klingt, hat sich die Stiftung dafür eingesetzt, dass der globale Süden von der westlichen Industrie abhängig ist, sei es durch Drogen oder Hightech-Saatgut und Agrochemikalien.

Viele dieser Aktivitäten begannen im Jahr 2006, als die Gates Foundation zusammen mit der Rockefeller Foundation die Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) ins Leben rief. Gates sagte 100 Millionen Dollar zu, während die Rockefeller Foundation 50 Millionen Dollar beisteuerte.

Der Ansatz der AGRA, die afrikanische Märkte für die amerikanische Agrarindustrie öffnete, basiert auf der Überzeugung, dass Hunger auf einen Mangel an westlicher Technologie zurückzuführen ist und nicht das Ergebnis von Ungleichheit oder Ausbeutung.

Einem Bericht des African Center for Biosafety zufolge „fällt auf, dass keiner der an der Spitze der Revolution stehenden Menschen Afrikaner ist. Nicht anders als das koloniale Projekt in Afrika wird diese neue Revolution von Weißen geschaffen und am eifrigsten befürwortet, die behaupten, für die Emanzipation der Afrikaner aus den Fängen von Hunger und Armut zu kämpfen.

Durch AGRA drängt die Stiftung auf die Einführung von patentiertem, gentechnisch verändertem (GV) Saatgut und Düngemitteln. Während diese Technologien Saatgut- und Chemiegiganten wie Monsanto helfen, untergraben sie oft die Ernährungssicherheit.

Dr. Vandana Shiva behauptet, dass die Idee, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen die Erträge steigern, eine „wissenschaftliche Lüge“ sei. Zum anderen sorgt die Stiftung wiederum dafür, dass wertvolle Ressourcen von systemischen Lösungen für Hunger und Armut abgezogen werden.

Wie The Ecologist behauptete, sind Gates und Monsanto Partner in dem „unangemessenen und betrügerischen GVO-Projekt, das eine technische Schnelllösung fördert, bevor die strukturellen Probleme angegangen werden, die Hunger, Armut und Ernährungsunsicherheit verursachen“.

Darüber hinaus beeinflusst die Gates-Stiftung afrikanische Regierungen dahingehend, dass sie Gesetze ändern, um der Agrarindustrie entgegenzukommen.

Laut Grain.org

„In Ghana … unterstützte AGRA die Regierung bei der Überprüfung ihrer Saatgutpolitik mit dem Ziel, Hindernisse für ein stärkeres Engagement des Privatsektors zu identifizieren. Mit technischer und finanzieller Unterstützung von AGRA wurde die Saatgutgesetzgebung des Landes überarbeitet und Mitte 2010 ein neues, wirtschaftsfreundliches Saatgutgesetz verabschiedet. Unter anderem wurde ein Register der Sorten eingerichtet, die vermarktet werden können. In Tansania erleichterten Gespräche zwischen AGRA und Regierungsvertretern einen wichtigen Politikwechsel zur Privatisierung der Saatgutproduktion. In Malawi unterstützte AGRA die Regierung bei der Überarbeitung ihrer Preis- und Handelspolitik für Mais“.

Zur Rolle der Gates bei der Neugestaltung der Agrarmärkte sagte Shiva zu The Grayzone: „Man schafft ein neues Feld, man investiert darin. Man zwingt die Regierungen, in dieses Feld zu investieren, man zerstört die Regulierung. Sie zerstören die Alternativen, Sie greifen die Wissenschaftler an. Und Sie schaffen eine ganze Maschinerie für Ihr Monopol.“

Wie im Fall von Gates und Big Pharma lassen sich diese Schritte durch die offensichtlichen Interessenkonflikte der Gates-Stiftung erklären. Und wie zuvor gehen die Beispiele weiter und weiter.

Der ehemalige stellvertretende Direktor des Landwirtschaftsprogramms der Stiftung, Robert Horsch, war zuvor eine hochrangige Führungskraft bei Monsanto, wo er 25 Jahre lang tätig war. Horsch leitete das Team, das Zuschüsse für die Landwirtschaft verwaltet, und laut Global Policy Forum „wurde er gebeten, der Gates Foundation beizutreten, insbesondere um seine Monsanto-Forschung fortzusetzen“.

Sam Dryden, der ehemalige Direktor des Landwirtschaftsprogramms der Gates Foundation, leitete zuvor zwei der größten gentechnisch veränderten Saatgutunternehmen, Emergent Genetics und Agragentics Corporation. Im Jahr 2005 wurde Emergent von Monsanto aufgekauft, wo Dryen sechs Monate lang blieb. Während seiner Zeit bei der Gates Foundation nannte ihn der Guardian „die mächtigste Figur in der Landwirtschaft des globalen Südens“.

Der ehemalige Programmbeauftragte für das Landwirtschaftsprogramm von Gates, Don Doering, war zuvor Gründungsmitglied von Monsantos Biotechnologischem Beirat. Doering leitete ein landwirtschaftliches Entwicklungsteam, das Geld in die „Hilfe für arme Bauern in Subsahara-Afrika und Asien“ leitete.

Dann gibt es Florence Wambugu, die das Buch „Modifying Africa“ verfasst hat und als „Apostelin von Monsanto in Afrika“ bezeichnet wurde. Nachdem sie ein Stipendium von USAID erhalten hatte, wurde Wambugu Forscherin bei Monsanto. Anschließend wurde sie in den Vorstand für globale Entwicklung der Gates-Stiftung berufen.

Wie bei mehreren ihrer pharmazeutischen Unternehmungen arbeitet die Gates-Stiftung mit USAID im Landwirtschaftssektor zusammen. Pamela K. Anderson, die derzeitige Direktorin für landwirtschaftliche Entwicklung bei der Gates-Stiftung, gehört derzeit dem Vorstand von USAID an.

Täglich sterben 22.000 Kinder aufgrund von Armut. Doch die sozioökonomischen Ursachen von Gesundheitsproblemen können vernachlässigt werden, wenn die Interessen der Industrie das Sagen haben. Dies ist der Fall bei der Vorrangstellung der Gates-Stiftung in der globalen Gesundheitsarena.

Kurz gesagt, die Führungsrolle der Stiftung bei früheren globalen Gesundheitsbemühungen zeigt nicht die Loyalität gegenüber der öffentlichen Gesundheit, sondern gegenüber den Imperativen des westlichen Kapitals. Sie zieht es vor, die Gesundheitssysteme nicht zu stärken, sondern dafür zu sorgen, dass die Nationen so lange wie möglich von Big Pharma und/oder Big Agriculture abhängig bleiben.

Vor diesem Hintergrund kann man die Führungsrolle der Gates im globalen Kampf gegen Covid-19 verstehen.

Operation Warp Speed immunisiert Big Pharma gegen Klagen

Im März verabschiedeten die USA Bundesverordnungen, die Unternehmen, die Coronavirus-Medikamente, einschließlich Impfstoffe, herstellen, eine Haftungsimmunität gewähren. Sie gewährte auch jedem Unternehmen, das die Medikamente vertreibt, Haftungsimmunität.

Bei mehr als 100 Covid-19-Impfstoffen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, bedeutet dies, dass die Produkte gegen Klagen schadlos gehalten werden, selbst wenn sie schädliche Auswirkungen haben.

Wenn Impfstoffhersteller tatsächlich von Regierungen rund um den Globus von gesetzlichen Strafen befreit werden, haben diese Unternehmen wenig Anreiz, die Menschen vor schädlichen Nebenwirkungen zu schützen. Wie in der Vergangenheit scheint es, dass die Bürger der ärmsten Länder der Welt zu „Versuchskaninchen für die Arzneimittelhersteller“ werden.

Bill Gates‘ Eintreten für legale Immunität für Arzneimittelhersteller geht mindestens auf das Jahr 2015 zurück, als er während des Ebola-Ausbruchs beklagte, dass es kein klares Verfahren für die „Bereitstellung von Entschädigungen gegen die gesetzliche Haftung“ gebe. Er schlug vor, dass während einer „globalen Epidemie“ die Arzneimittelhersteller entschädigt werden sollten, um „lange Verzögerungen zu vermeiden“. Jetzt kommt sein Vorschlag zum Tragen.

Gates begründete seine Position damit, dass die Firmen so schnell wie möglich Medikamente herstellen müssten, um Leben zu retten, und dass diese neuen Medikamente nicht immer sicher seien. „Sicherheit zu verstehen… ist sehr, sehr schwer“, sagte er zu CBS. „Es wird ein gewisses Risiko und Entschädigungsleistungen erforderlich sein, bevor über [die Herausgabe eines Impfstoffs] entschieden werden kann.

Normalerweise durchläuft ein Medikament eine Phase von Tierversuchen, bevor es an kleinen (Phase I), mittleren (Phase II) und großen Zahlen von Menschen (Phase III) getestet wird. Doch mit Covid will Gates „Zeit sparen“, indem er gleichzeitig Tests an Menschen und Tieren durchführt.

Heute „verdichten die USA die normalerweise 10 Jahre der Impfstoffentwicklung“, so der Leiter des National Institute of Health (NIH).

Dies kann einige beunruhigende Auswirkungen haben. Zum einen steht die Herstellung eines erfolgreichen Coronavirus-Impfstoffs noch aus, und ein neuer Impfstoff könnte tödliche Reaktionen auslösen. Der Spezialist für Tropenkrankheiten, Dr. Peter Hotez, der an einem fehlgeschlagenen Impfstoff gegen ein anderes Coronavirus (SARS) arbeitete, sagte, dass während der experimentellen Tests des Medikaments Tiere Opfer einer, wie er es nennt, „Immunverstärkung“ wurden. Die Tiere, denen die Impfung verabreicht wurde, entwickelten im Vergleich zu ungeimpften Tieren schwerere (und oft tödliche) Versionen des Virus.

Hotez sagte gegenüber Reuters: „Die Art und Weise, wie Sie dieses Risiko [für den Menschen] verringern, besteht darin, dass Sie zuerst zeigen, dass es bei Versuchstieren nicht auftritt“. Der medizinische Experte erklärte, er verstehe zwar, „wie wichtig es ist, die Fristen für Impfstoffe im Allgemeinen zu verkürzen, aber … das ist nicht der Impfstoff, mit dem man das tun sollte“.

Ohne die erste Phase der Tierversuche durchzuführen, die normalerweise erforderlich sind, um einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, führt ein Biotech-Unternehmen namens Moderna jetzt Versuche am Menschen für seinen Covid-19-Impfstoff durch. Bei Modernas Impfstoff handelt es sich um einen mRNA-Typ, der von der FDA nie für den Einsatz am Menschen zugelassen wurde.

Diese Technologie, die genetisch manipulierte Zellen enthält, die die menschliche DNA dauerhaft verändern können, wurde mit Zuschüssen sowohl der Gates Foundation als auch der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagon entwickelt. Moderna sagt, dass es eine „strategische Allianz“ mit der DARPA hat, die dem Unternehmen insgesamt 25 Millionen Dollar einbrachte.

Die mRNA-Technologie von Moderna wurde von Bill Gates als „eine der vielversprechendsten Optionen für COVID“ bezeichnet. Gates hat sogar einen „Rahmenvertrag über ein globales Gesundheitsprojekt“ mit Moderna abgeschlossen, der ihm bis zu 100 Millionen Dollar für die Entwicklung seiner mRNA-Technologie im Gegenzug für den Erhalt „bestimmter nicht-exklusiver Lizenzen“ einräumt.

Modernas Mitbegründer Robert Langer hat mit Gates in der Vergangenheit bei Projekten wie dem drahtlos aktivierbaren Mikrochip-Implantat zur Empfängnisverhütung zusammengearbeitet.

Als Moderna am 18. Mai den Abschluss seiner Phase-1-Sicherheitsstudie bekannt gab, brachten die Nachrichtenagenturen des Unternehmens Modernas „gute Nachrichten“. Doch das Kleingedruckte in der Pressemitteilung enthüllte, dass drei der 15 Teilnehmer, denen die höchste Dosis des Impfstoffs injiziert wurde, systemische Symptome der Stufe drei entwickelten, die von der FDA als „schwerwiegend“, „behindernd“ und „Krankenhausaufenthalt“ definiert werden, obwohl sie „nicht unmittelbar lebensbedrohlich“ sind.

Am 15. Mai ernannte Präsident Trump Moncef Slaoui, ein Vorstandsmitglied von Moderna, der bis zum 19. Mai mehr als 10,3 Millionen Dollar an Moderna-Beständen hielt, zum leitenden Wissenschaftler der Bemühungen der Nation, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu finden.

Slaoui, der sich selbst als „Risikokapitalgeber“ bezeichnet, ist auch im Vorstand der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), einer „Public-Private-Partnership“-Organisation, die mehr als 359 Millionen Dollar von der Gates-Stiftung erhalten hat.

Slaoui hatte auch Führungspositionen bei GSK inne. Während er an der Spitze der Forschung und Entwicklung des Unternehmens stand, bekannte sich GSK schuldig und zahlte 3 Milliarden Dollar für das, was das US-Justizministerium als die „größte Betrugsabrechnung im Gesundheitswesen in der Geschichte der USA“ bezeichnete. Der Betrug beinhaltete die Vertuschung des Zusammenhangs zwischen dem Medikament Paxil und suizidalen und depressiven Nebenwirkungen (vorwiegend bei Kindern), die Vertuschung des Zusammenhangs zwischen dem Medikament Avandia und Herzinfarkten, die nach Schätzungen der FDA zu 83.000 übermäßigen Herzinfarkten führten, sowie mehrere Bestechungs- und illegale Schmiergeldprogramme.

Während er GSKs Vorsitzender für Impfstoffe war, beaufsichtigte Slaoui die Entwicklung des Schweinegrippeimpfstoffs mit dem Namen Pandemrix, der während des Schweinegrippeausbruchs ohne ordnungsgemäße Tests auf den Markt gebracht wurde. Das Ergebnis war eine unsichere Spritze, die mindestens 800 Menschen mit Hirnschäden hinterließ, 80 Prozent davon Kinder. Da GSK den Regierungen den Impfstoff nur unter der Bedingung zur Verfügung stellte, dass sie von der Haftung freigestellt werden, wurden britische Steuergelder verwendet, um den Opfern eine Entschädigung in Millionenhöhe zu zahlen.

Slaoui wurde als privater Auftragnehmer und nicht als Regierungsangestellter als „Impfstoffzar“ der Trump-Administration eingestellt. Das bedeutet, wie der Staatsbürger erklärte, dass Slaoui „ein ausgedehntes Netz widersprüchlicher finanzieller Interessen aufrechterhalten kann, ohne dass diese widersprüchlichen Interessen veräußert, zurückgezogen oder offengelegt werden müssen“.

Die Unternehmensmedien malen die Reaktion von Covid-19 gerne als ein Tauziehen zwischen wissenschaftsfeindlichen Aufschneider wie Donald Trump und „Verfechtern der Wissenschaft“ wie Bill Gates. Die Ernennung Slaouis zur Ko-Direktorin der „Operation Warp Speed“ deutet jedoch darauf hin, dass hier die Trump-Administration und die Gates Foundation im selben Team arbeiten.

Nach seinem Eintritt in seine neue Trump-Administration erklärte Slaoui, dass die Daten der klinischen Studie Moderna ihn zuversichtlich stimmen, „dass wir in der Lage sein werden, bis Ende 2020 einige hundert Millionen Impfstoffdosen zu liefern“.

Obwohl die US-Regierung Moderna als einen ihrer fünf „Finalisten“ für den Coronavirus-Impfstoff ausgewählt hat, deuten finanzielle Schritte einiger Unternehmensleiter darauf hin, dass die besten Tage von Moderna hinter ihnen liegen könnten.

Laut den bei der SEC eingereichten Unterlagen verkaufte die Finanzchefin des Unternehmens, Lorence Kim, am Tag der Pressemitteilung 214.000 Moderna-Aktien und erzielte sofort einen Gewinn von mehr als 16 Millionen Dollar.

Thomas Lys, Professor für Rechnungswesen an der Northwestern University, wurde von Stat News zitiert und sagte, dass dies einfach eine finanzielle Entscheidung von Moderna sein könnte, um etwas Liquidität zu bekommen, aber dass „es immer diese andere Möglichkeit gibt – dass diese Jungs wirklich wissen, dass die ganze Sache gefälscht ist und sie verkaufen, während der Verkauf gut läuft“.

Der Chief Medical Officer Tal Zaks, der zu Beginn des Jahres fast 100.000 Aktien von Moderna hielt, begann wenige Tage, bevor Moderna bekannt gab, dass sein Impfstoff für Tests am Menschen bereit sei, im Jahr 2020 mehr als 18 Millionen Dollar gewonnen hat und jetzt keine Aktien mehr besitzt, mit dem Dumping von Aktien.

Ein zentralisierter Vorrat, um „die WHO vom guten Willen der Big Pharma abhängig zu machen“.

Im Oktober 2019 veranstaltete das Johns Hopkins Center for Health Security in Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum und der Gates Foundation die „Veranstaltung 201“.

Ein ehemaliges Mitglied des Lenkungsausschusses des Johns Hopkins Center for Health Security ist heute Lagerchef der Trump-Administration, und der CEO von Johns Hopkins Medicine ist auch im Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Merck.

Die Veranstaltung 201 war eine Übung, die den Ausbruch eines neuartigen Coronavirus simulierte. An der Übung nahmen Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates der USA sowie Führungskräfte von Arzneimittelherstellern wie Johnson & Johnson teil.

Obwohl Ähnlichkeiten zwischen dem simulierten Ausbruch und dem tatsächlichen Ausbruch zu unbegründeten Theorien darüber geführt haben, dass Bill Gates COVID 19 „vorhersagte“, ist es unbestreitbar, dass die politischen Vorschläge, die aus der Übung hervorgingen, heute umgesetzt werden.

Im Anschluss an die Simulation, komplett mit kühl-realistischen Schein-Pressekonferenzen und Nachrichtensendungen eines Imitationsnetzwerks namens GNN, gaben die drei Organisationen Empfehlungen für den Umgang mit einer „schweren Pandemie“ heraus. Eine Empfehlung lautete, einen „robusten internationalen Vorrat“ an medizinischen Gegenmaßnahmen wie Impfstoffen anzulegen.

Während der Simulation drängte der Präsident der Gates-Stiftung für globale Gesundheit, Chris Elias, auf eine solche Bevorratung. Er erklärte, dass „ein globaler Vorrat sicherlich dazu beitragen würde, eine rationale und strategische Zuteilung zu gewährleisten“, dass aber eine Zusammenarbeit zwischen der WHO und dem privaten Sektor notwendig sei, um einen solchen Vorrat wirksam zu machen.

Von einem objektiven Standpunkt aus gesehen kann ein zentralisierter Vorrat an medizinischen Gegenmassnahmen während einer Gesundheitskrise von Wert sein. Aber die Frage, wer sie kontrolliert und verteilt, wirft beunruhigende Fragen auf.

Dr. David Legge sagte gegenüber The Grayzone, dass der Vorschlag von Elias den Einfluss gewinnorientierter Pharmakonzerne weiter erhöhen würde, denn „zweifellos würde eine öffentlich-private Partnerschaft mit Schwerpunkt Beschaffung und Vertrieb Big Pharma einbeziehen und die WHO vom Wohlwollen von Big Pharma abhängig machen“.

Gates könnte argumentieren, dass die Kontrolle und Verteilung solcher Lagerbestände auch von westlichen Institutionen wie der NATO beeinflusst werden sollte. Im Jahr 2015 schrieb er, dass während einer „schweren Epidemie“ „irgendeine globale Institution ermächtigt und finanziert werden könnte, das System [der Epidemiebekämpfung] zu koordinieren“, dass es eine Diskussion über die Aufteilung der Autorität zwischen der WHO und „anderen (einschließlich der Weltbank und der G7-Länder)“ geben sollte und dass „das Gespräch militärische Bündnisse wie die NATO einschließen sollte“.

Gates hat auch argumentiert, dass „einkommensschwache Länder zu den ersten gehören sollten, die den Impfstoff gegen Covid-19 erhalten“. Wenn die NATO bei der Kontrolle und Verteilung von Impfstoffen eine Rolle spielt, könnte diese Hilfe zur Förderung einer westlichen militärischen Agenda genutzt werden, da solche „Hilfe“ bereits bei früheren humanitären Interventionen eingesetzt wurde.

Gates hat den Bereich der öffentlichen Gesundheitspolitik sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene fast monopolisiert. „Fauci und ich stehen in ständigem Kontakt“, verkündete er und bezog sich dabei auf Anthony Fauci, den Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Nationales Institut für Allergie und Infektionskrankheiten).

Gleichzeitig spricht der Megamilliardär offenbar „täglich“ sowohl mit CEOs von Pharmaunternehmen als auch mit Regierungschefs.

Während sie Beziehungen zu Regierungsorganisationen und dem gewinnorientierten Privatsektor unterhält, ist die Gates Foundation zum vielleicht einflussreichsten Akteur in der globalen Covid-19-Reaktion geworden. Wenn also die Arbeit der Stiftung in der Vergangenheit westliche multinationale Unternehmen auf Kosten der öffentlichen Gesundheit begünstigt hat, warum sollte man dann dieses Mal ein anderes Ergebnis erwarten?

Die Geschichte wiederholt sich

Im Juli dieses Jahres berichtete die Associated Press, dass sich Südafrikaner in Johannesburg versammelt hätten, um gegen die Präsenz der klinischen Phase-III-Studie von AstraZeneca in Afrika zu protestieren. Die Gates Foundation hatte im letzten Monat 750 Millionen Dollar in diese Impfstoff-Bemühungen gesteckt, und die Demonstranten wurden mit Transparenten fotografiert, auf denen stand: „Wir sind keine Versuchskaninchen“ und „Nein zum Gates-Gift“.

Der Organisator der Demonstration, Phapano Phasha, sagte AP, dass gefährdete Gruppen so manipuliert würden, dass sie an dem Prozess teilnehmen, ohne eine informierte Entscheidung treffen zu können. „Ich glaube an die Wissenschaft“, sagte Phasha. „Ich bin nicht gegen Impfungen, ich bin gegen Profitmacherei.“

Berichten zufolge könnten sowohl der Impfstoff von Moderna als auch der von AstraZeneca bis Ende 2020 zur öffentlichen Verteilung verfügbar sein.

Die Grayzone wandte sich an die Bill & Melinda Gates Foundation, die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) und das Program for Appropriate Technologies in Health (PATH) mit der Bitte um Stellungnahme zu diesem Artikel und hat bisher noch keine Antwort erhalten.

Jeremy Loffredo ist Journalist mit Sitz in Washington D.C. Er hat an verschiedenen unabhängigen Dokumentarfilmen in New York gearbeitet und bei der Produktion mehrerer internationaler Nachrichtensendungen mitgewirkt. Zurzeit stellt er eine Dokumentation über den Grünen New Deal zusammen, die Sie unter https://www.gofundme.com/f/the-green-new-deal-explained-for-real unterstützen können.

Michele Greenstein ist Journalistin mit Sitz in Washington D.C. Als ehemalige Korrespondentin von RT America produzierte sie eine Serie über den Technologiekrieg zwischen den USA und China sowie einen Dokumentarfilm aus der Praxis über die Anti-Regierungsbewegung 2019 in Hongkong.