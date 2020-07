Bürgerkriegsland Libyen: Parlament genehmigt Einmarsch ägyptischer Armee

Das libysche Parlament, das sich aufgrund des Bürgerkrieges zurzeit im Osten des Landes befindet und die Libysche Nationalarmee (LNA) des Heerführers Chalifa Haftar unterstützt, hat den ägyptischen Streitkräften eine Genehmigung erteilt, um in den libyschen Konflikt einzugreifen.

Anfang Juni hatte Ägypten eine Friedensinitiative von Kairo vorgestellt, in der es einen Weg für eine politische Lösung in Libyen skizzierte und die Kriegsparteien aufforderte, ab dem 8. Juni alle Gefechte einzustellen. Der Vorschlag wurde von der Arabischen Liga, Russland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßt, von der libyschen Einheitsregierung (GNA) und der Türkei jedoch abgelehnt.

Wir rufen zu gemeinsamen Anstrengungen zwischen den beiden brüderlichen Nationen – Libyen und Ägypten – auf, um den Besatzer zu besiegen und unsere gemeinsame Sicherheit und Stabilität in unserem Land und in der Region aufrechtzuerhalten“, hieß es in der Erklärung.