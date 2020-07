„Ein Sturm zieht auf“: Die durchschnittliche amerikanische Stromrechnung steht kurz davor, um bis zu 30% zu steigen

von Tyler Durden – https://www.zerohedge.com

In der heutigen Nachricht „Die Fed kann nirgendwo eine Inflation erkennen“ sieht es so aus, als würde sich das Jahr 2020 für den Durchschnittsamerikaner von schlecht zu schlechter entwickeln. Bloomberg berichtet, dass die meisten Verbraucher angesichts der steigenden Temperaturen während des zu erwartenden heißen Sommers mit einem „starken Anstieg“ der Stromrechnungen konfrontiert sein werden, der einige „an den Rand des finanziellen Ruins treiben könnte“.

Das ist eine ernste Behauptung, die man über eine Stromrechnung aufstellen kann, aber die Fakten sind da, um sie zu untermauern. Die Menschen, die in diesem Sommer zu Hause statt im Büro festsitzen, werden viel mehr als früher auf Klimaanlagen angewiesen sein. Dies wird die Stromrechnungen in Teilen der USA um „25% in die Höhe treiben“, so der Bericht. Dies kommt zu einer Zeit, in der etwa 50 Millionen Menschen in finanzielle Notlagen geraten.

Die Arbeit von zu Hause aus hat laut Innowatts, einem Berater für Versorgungsunternehmen, die Stromnachfrage der Haushalte während der Arbeitszeit bereits um 15% erhöht. Con Ed hat davor gewarnt, dass die Kundenrechnungen in diesem Sommer um 10% steigen könnten, und in Kalifornien könnte die durchschnittliche Rechnung um 25% auf über 200 Dollar steigen, warnte die staatliche Kommission für öffentliche Versorgungsbetriebe.

In Teilen des Südens der USA könnten die Preise um bis zu 30% steigen, so die Union of Concerned Scientists.

Die Erhöhungen könnten sich auf bis zu 50 Dollar pro Monat belaufen, so der Bericht, und werden viele, die bereits mit der Pandemie zu kämpfen haben, unverhältnismäßig stark treffen.

Sindy Benavides, Vorstandsvorsitzender der Liga der Vereinigten Lateinamerikanischen Bürger, sagte: „Es wird Menschen geben, die vor der Frage stehen, ob sie ihre Rechnung bezahlen oder Essen auf den Tisch bringen sollen. Es wie vor dem Ausbruch eines Sturms“.

Einkommensschwache Familien geben dem Bericht zufolge etwa 9% ihres Budgets für Energierechnungen aus. Das Problem betrifft unverhältnismäßig stark schwarze und hispanische Familien, die laut dem American Council for an Energy-Efficient Economy und dem U.S. Census Bureau doppelt so häufig in Armut leben.

Jacqui Patterson, Direktorin des NAACP-Programms für Umwelt- und Klimagerechtigkeit, sagte: „Die Menschen werden anfangen, sehr harte Entscheidungen zu treffen. Es ist eine weitere Situation, in der die Menschen den Preis der Armut mit ihrem Leben bezahlen“, sagte Jacqui Patterson, Direktorin des NAACP-Programms für Umwelt- und Klimagerechtigkeit.

Für den größten Teil der USA wird für dieses Jahr ein langer heißer Sommer vorhergesagt, und Orte wie Kalifornien hatten bereits mit zwei schweren Hitzewellen zu kämpfen. New York, Boston und Philadelphia haben in diesem Jahr bereits hohe Temperaturen erreicht.

Das sagte Jim Rouiller, leitender Prognostiker der Energy Weather Group: „Wir haben die Wende zu dem geschafft, was zu einem langen Hitzesommer werden wird.

Jeremiah Bohr, Assistenzprofessor für Soziologie an der University of Wisconsin, Oshkosh, schloss: „Das unterstreicht die größere Frage, wie schwierig es ist, über die Runden zu kommen.“



