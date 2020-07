Russland unterstützt Friedensgespräche zwischen syrischer Regierung und kurdischen Parteien

von https://www.almasdarnews.com

Übersetzung LZ

Russland bestätigte, dass es den Dialog zwischen den kurdischen Kräften und den syrischen Behörden über die Zukunft Syriens unterstützt, und betonte, dass die syrischen Kurden ein integraler Bestandteil der Bevölkerung dieses Landes sind.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass Syrien seit Hunderten von Jahren ein Land sei, in dem friedliche Gesellschaften in verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen koexistierten.

Sacharowa erklärte: „Wir sind sicher, dass solche historischen Traditionen bewahrt und uneingeschränkt fortgeführt werden müssen. Wir gehen von unserer Position aus, dass die syrischen Kurden ein integraler Bestandteil des syrischen Volkes sind“.

„Ausgehend von dieser prinzipientreuen Position unterstützt Moskau den Dialog, der zwischen den Kurden und Damaskus über die zukünftige Ordnung ihrer gemeinsamen Heimat stattfindet“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Sie betonte, dass es die Syrer sind, die selbst über die Form ihres Landes entscheiden müssen, so dass alle Bewohner Syriens, unabhängig von ihrer religiösen und ethnischen Zugehörigkeit, das Gefühl haben, sich unter ruhigen und sicheren Bedingungen zu befinden.

Russland hat bereits früher mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Spannungen zwischen der Türkei und den kurdischen Parteien in Syrien abzubauen, während die russische Regierung zu einem internen Dialog zwischen den kurdischen Kräften und den syrischen Behörden aufruft und wiederholt die Notwendigkeit betont hat, die territoriale Integrität des Landes zu bewahren und alle seine Gebiete wieder unter die Kontrolle von Damaskus zu stellen.

https://www.almasdarnews.com/article/russia-supports-peace-talks-between-syrian-govt-and-kurdish-parties/