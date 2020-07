von Muhammad Sahimi – http://www.antikrieg.com

Da bis zu den US-Präsidentschaftswahlen nur noch vier Monate verbleiben und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Donald Trump, der pro-israelischste Präsident der Geschichte verliert, hat Israel versucht, den Iran zu einem Krieg zu provozieren, damit es die Vereinigten Staaten in den Krieg hineinziehen kann. Das ist nichts Neues. Seit über einem Jahrzehnt versucht Benjamin Netanjahu, die Vereinigten Staaten von Amerika zum Krieg gegen den Iran zu zwingen, und Israel selbst hat den Iran zwischen 2010 und 2011 dreimal fast angegriffen. Doch angesichts der Ereignisse der letzten Monate, die die Aussichten auf eine zweite Trump-Periode verdunkeln, fühlt Israel eine neue Dringlichkeit für einen Krieg mit dem Iran.

Mehr als zwei Jahre lang versuchte Israel, den Iran zu provozieren, indem es von Iran unterstützte schiitische Streitkräfte in Syrien angriff, aber der Iran hat sich gegen einen Vergeltungsschlag entschieden. Da die Angriffe den Iran nicht zu einem Vergeltungsschlag provozierten und es auch nicht geschafft haben, Irans Militärberater und die von ihm ausgebildeten, bewaffneten und nach Syrien entsandten schiitischen Streitkräfte zu vertreiben, hat sich Israel anscheinend dazu entschlossen, den Iran direkt innerhalb seiner Grenzen anzugreifen.

Die Ereignisse der vergangenen zwei Monate im Iran sind bezeichnend für Israels neuen Drang zum Krieg. Zu diesen Ereignissen gehören groß angelegte Infernos, Explosionen und Cyberangriffe, von denen angenommen wird, dass sie alle von Israel und seinen iranischen Handlangern durchgeführt wurden, der „Scheinopposition“, d.h. dem Teil der Opposition, der Wirtschaftssanktionen und militärische Angriffe gegen den Iran unterstützt und sich sogar mit kleinen sezessionistischen Gruppen verbündet hat, die im Iran Terroranschläge durchführen.

Am 9. Mai gab es einen Cyberangriff Israels auf den Hafen Shahid Rajaee im Süden des Iran am Nordufer der Straße von Hormuz. Das Computersystem des Hafens wurde heruntergefahren, wodurch die Arbeit des Hafens gestört wurde. Es gab auch einige, wenn auch relativ geringe Schäden.

Ende Mai gab es mehrere Waldbrände in Wäldern in fünf Provinzen im Westen und Südwesten des Iran, die mehrere Tage lang brannten, bevor sie eingedämmt werden konnten. Verdächtig waren der Zeitpunkt und der Ort der Waldbrände: Sie ereigneten sich im Wesentlichen zur gleichen Zeit und in der Region, in der kleine Sezessionistengruppen in der Vergangenheit Terroranschläge verübt haben. Viele glauben, dass die Brände absichtlich gelegt wurden.

Am 3. Juni kam es zu einem Brand in einem großen Kraftwerk in Täbris im Nordwesten des Iran, der den Betrieb für zwei Tage lahm legte.

Am 4. Juni gab es einen Brand im Hafen von Shahid Rajaee, den die israelische Presse als Vergeltung für den Versuch des Iran bezeichnete, sich für die Angriffe Israels auf die iranischen Streitkräfte in Syrien zu rächen, indem er versuchte, israelische Wasseranlagen zu sabotieren.

Zwei Großbrände beschädigten am 26. Juni in Schiraz in der Provinz Fars und am 4. Juli in Ahvaz in der ölreichen Provinz Khuzestan im Südwesten des Iran Kraftwerke im Süden des Iran. Beide Brände scheinen vorsätzlich gelegt worden zu sein und sind höchst verdächtig.

In den frühen Morgenstunden des 26. Juni gab es in der Nähe des Militärkomplexes Parchin, 35 km südwestlich von Teheran, eine gewaltige Explosion. Seit 1932 produziert der Komplex Munition für die iranischen Streitkräfte sowie hochexplosive Sprengstoffe für militärische und zivile Anwendungen. Von 2004 bis 2015 gab es allerlei Gerüchte, Übertreibungen und Andeutungen über Parchin und die Behauptungen, dass der Iran vor 2003 mit hochexplosivem Sprengstoff experimentiert habe, um damit eine Nuklearreaktion auszulösen. Es kam nie etwas dabei heraus, obwohl die Internationale Atomenergie-Organisation mehrmals dort war.

Die iranische Regierung führte den Brand auf eine Explosion in einem Gastank zurück, aber fast niemand glaubte es. Satellitenfotos wiesen darauf hin, dass sich die Explosion in Khojir bei Parchin ereignet hatte, wo es vermutlich eine Raketenproduktionsanlage gibt [obwohl das nicht bewiesen ist]. Während US-Vertreter und israelische Politiker jegliche Beteiligung der beiden Länder bestritten, gab es einen Bericht, dass die Anlage möglicherweise von Israels neuen F-35-Tarnkappenbombern bombardiert worden sei. Darüber hinaus haben die USA und Israel eine nachweislich lange Geschichte der Zusammenarbeit bei Cyberangriffen gegen militärische und nukleare Einrichtungen des Iran hinter sich, weshalb ihre Leugnung einfach nicht glaubwürdig ist.

Am 30. Juni gab es einen Großbrand im medizinischen Zentrum Sina in Teheran. Neunzehn Menschen verloren ihr Leben. Das Feuer wurde auf die Explosion eines Sauerstofftanks zurückgeführt, was durchaus möglich ist. Aber was viele Menschen vor ein Rätsel stellte, war die Tatsache, dass mehrere hohe Regierungsbeamte darüber sprachen und gelobten, es zu untersuchen. Wenn dies ein reiner Zufall war, warum musste dann so öffentlich darüber gesprochen werden?

Am 2. Juli kam es zu einem Großbrand in der Urananreicherungsanlage Natanz, dem Hauptzentrum des Iran für die Herstellung von Zentrifugen und die Anreicherung von Uran. Obwohl iranische Beamte zunächst behaupteten, das Feuer habe sich in einer Industriehalle ereignet, wiesen Fotos darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein Gebäude handelt, in dem die Zentrifugen zusammengebaut werden. Iranische Beamte erklärten zunächst, das Feuer sei auf eine Explosion in einem Kraftwerk in der Nähe des Gebäudes zurückzuführen, das Dieselkraftstoff zur Stromerzeugung verwendet. Dies stimmte mit einem Bericht überein, wonach Israel einen Internetangriff auf das Kraftwerk inszeniert habe, bei dem ein Gaskompressor explodiert sei. Dann änderte sich diese Erklärung, und ein Sprecher des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran erklärte, man wisse, was die Ursache des Feuers sei, aber „aus Sicherheitsgründen“ werde man das vorerst nicht preisgeben, was das Rätsel noch verschärfte. Dies ist natürlich nicht das erste Mal, dass Natanz angegriffen wird. Bereits 2010 arbeiteten Israel und die Vereinigten Staaten gemeinsam daran, den Stuxnet-Virus in das Computersystem von Natanz einzuschleusen, der über 1.000 Zentrifugen zerstörte.

Abgesehen von dem, was in Shahid Rajaee Port, Parchin und Natanz geschah, könnte es sich bei dem Rest um Unfälle gehandelt haben. Aber die Tatsache, dass diese sich innerhalb weniger Wochen und einer nach dem anderen ereignet haben, hat die meisten Iraner wie auch viele Experten glauben oder vermuten lassen, dass fremde Hände, insbesondere israelische hinter ihnen stehen. Das Ziel solcher Angriffe und „Zwischenfälle“ ist ein zweifaches. Zum einen geht es in erster Linie darum, in der Bevölkerung eines Landes, das bereits unter den unmenschlichsten illegalen US-Sanktionen und dem Coronavirus leidet, ein Gefühl der Unsicherheit zu erzeugen. Die Vereinigten Staaten von Amerika weigern sich, ihre Sanktionen zu lockern, so dass der Iran lebenswichtige Medikamente und medizinische Geräte und Ausrüstungen importieren könnte. Sie blockierten auch das Ersuchen des Irans an den Internationalen Währungsfonds um ein Darlehen in Höhe von 5 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Virus, während viele andere Länder solche Darlehen erhielten.

Das zweite Ziel besteht darin, die Hardliner des Iran zu Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren, indem sie einen Angriff auf Israel durchführen, entweder militärisch gegen einen seiner Stützpunkte in der Nähe seiner Grenzen zum Libanon oder zu Syrien oder durch Cyberangriffe auf Israels sensible Standorte, die von Trinkwasser produzierenden Anlagen bis zum Atomreaktor Dimona reichen.

In seinen Bemühungen, den Iran in einen Krieg zu drängen, den dieser nicht will, hat Israel einen Verbündeten, Außenminister Mike Pompeo, der eine lange Geschichte der Dämonisierung und Verunglimpfung des Iran und seines Volkes hinter sich hat, sogar während der Covid-19-Pandemie, und der versucht, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren. Im Mai, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemiekrise, reiste Pompeo nach Israel, um sich mit Netanjahu zu treffen. Das Ziel war, wie Pompeo es ausdrückte, „zwei kritischen Bedrohungen entgegenzuwirken: Covid-19 und Iran. Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika werden sich diesen Herausforderungen Seite an Seite stellen“. In einer Zeit, in der die Welt mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt Frieden, die Beendigung der Feindseligkeiten und die Hilfe für Menschen, die unter der Covid-19-Pandemie leiden, braucht, ist es für Pompeo vorrangig, nach Israel zu gehen, um Netanjahu zu helfen, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren. Er lügt die ganze Zeit schamlos über den Iran. Er hat den Iran beschuldigt, ein „Komplize“ in der Coronavirus-Krise zu sein, „Hitlers Aufruf zum Völkermord“ gegen das jüdische Volk zu wiederholen – beides völliger Unsinn und Erfindung – und fordert die vollständige Kapitulation des Iran.

Das Ergebnis von Israels Bemühungen, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren, ist, dass das iranische Volk ständig an mehreren Fronten kämpfen muss: gegen die Hardliner des Iran; gegen die zerstörerische Wirkung der illegalen US-Sanktionen und ihre Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft und ihr tägliches Leben sowie gegen die Drohung eines Krieges mit Israel und/oder den Vereinigten Staaten von Amerika, den niemand im Iran will, nicht einmal die Hardliner.

erschienen am 6. Juli 2020 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_07_06_israelversucht.htm