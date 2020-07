Trump’s Rekord in der Außenpolitik: Verlorene Kriege, neue Konflikte und gebrochene Versprechen

von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies– https://www.globalresearch.ca

Am 13. Juni sagte Präsident Donald Trump vor der Abschlussklasse in West Point, „Wir beenden die Ära der endlosen Kriege“. Das hat Trump seit 2016 versprochen, aber die „endlosen“ Kriege sind noch nicht beendet. Trump hat mehr Bomben und Raketen abgeworfen als George W. Bush oder Barack Obama in ihren ersten Amtszeiten, und es gibt immer noch ungefähr so viele US-Stützpunkte und Truppen in Übersee wie zum Zeitpunkt seiner Wahl.

Trump spricht routinemäßig beide Seiten jedes Themas an, und die Unternehmensmedien beurteilen ihn immer noch mehr nach dem, was er sagt (und twittert), als nach seiner tatsächlichen Politik. Daher ist es nicht überraschend, dass er immer noch versucht, die Öffentlichkeit betreffs seiner aggressiven Kriegspolitik zu verwirren. Aber Trump ist seit fast dreieinhalb Jahren im Amt, und er hat jetzt eine Akte über Krieg und Frieden, die wir untersuchen können.

Eine solche Untersuchung macht eines sehr deutlich: Trump ist dem Beginn neuer Kriege mit Nordkorea, Venezuela und dem Iran näher gekommen als der Beendigung irgendeines der Kriege, die er von Obama geerbt hat. Seine Bilanz der ersten Amtszeit zeigt, dass Trump nur ein weiterer Kriegstreiber an der Spitze des Staates ist.

Ein blutiges Erbe

Betrachten wir zunächst, was Trump geerbt hat. Am Ende des Kalten Krieges versprachen die politischen Führer der USA den Amerikanern eine „Friedensdividende“, und der Haushaltsausschuss des Senats nahm einen Vorschlag an, den US-Militärhaushalt in den nächsten zehn Jahren um 50 Prozent zu kürzen. Zehn Jahre später wurden nur noch 22 Prozent Einsparungen realisiert, und die Regierung George W. Bush nutzte die terroristischen Verbrechen des 11. September, um illegale Kriege, systematische Kriegsverbrechen und ein außerordentliches einseitiges Wettrüsten zu rechtfertigen, bei dem die Vereinigten Staaten von 2003 bis 2011 45 Prozent der weltweiten Militärausgaben auf sich vereinten. Nur die Hälfte dieses Ausgabenschubs von 2 Billionen Dollar (im Jahr 2010) hing mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan zusammen, während die US-Marine und die US-Luftwaffe still und leise eine Billionen-Dollar-Wunschliste mit neuen Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und High-Tech-Waffen einlöste.

Präsident Barack Obama betrat das Weiße Haus mit dem Versprechen, US-Truppen aus dem Irak und Afghanistan nach Hause zu bringen und den militärischen Fußabdruck der USA zu verkleinern, aber seine Präsidentschaft war ein Triumph der Symbolik über die Substanz. Er gewann den Friedensnobelpreis 2009 aufgrund einiger weniger Reden, viel Wunschdenken und der verzweifelten Hoffnungen der Welt auf Frieden und Fortschritt. Doch als Obama 2017 zurücktrat, hatte er mehr Bomben und Raketen auf mehr Länder abgeworfen als Bush, und er hatte sogar noch mehr als Bush für Waffen und Krieg ausgegeben.

Der wichtigste Wandel in der Kriegspolitik der USA unter Obama bestand darin, die politisch sensiblen Verluste der US-Truppen zu verringern, indem er von groß angelegten militärischen Besatzungen zu Massenbombardierungen, Beschuss und verdeckten und Stellvertreterkriegen überging. Während die Republikaner Obamas Doktrin spöttisch als „Führung von hinten“ bezeichneten, war dies ein Übergang, der bereits in Bushs zweiter Amtszeit im Gange war, als er die Vereinigten Staaten verpflichtete, ihre Besatzungstruppen bis Ende 2011 vollständig aus dem Irak abzuziehen.

Obamas Verteidiger, wie heute Trump, waren stets bereit, ihn von der Verantwortung für Kriegsverbrechen freizusprechen, selbst als er bei Luftangriffen in Afghanistan, Irak und Syrien Tausende von Zivilisten tötete und Drohnenangriffe in Pakistan, Jemen und Somalia unternahm, einschließlich der grundlosen Ermordung eines amerikanischen Teenagers im Jemen. Obama leitete einen neuen Krieg ein, um Libyen zu zerstören, und die verdeckte Rolle der Vereinigten Staaten im Krieg in Syrien ähnelte ihrer Rolle in Nicaragua in den 1980er Jahren, für die der Internationale Gerichtshof die Vereinigten Staaten trotz ihres verdeckten Charakters der Aggression für schuldig befand und sie zur Zahlung von Reparationen verurteilte.

Viele hochrangige amerikanische Militär- und Zivilbeamte verdienen einen Teil der Schuld an den systematischen amerikanischen Aggressionsverbrechen und anderen Kriegsverbrechen seit 2001, aber das Prinzip der Befehlsverantwortung, das von den Nürnberger Grundsätzen bis zum Uniform Code of Military Justice der USA anerkannt wird, bedeutet, dass der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, der Präsident der Vereinigten Staaten, nach US-amerikanischem und internationalem Recht die größte strafrechtliche Verantwortung für diese Verbrechen trägt.

Ist Trump anders?

Im Januar 2017, als Donald Trump sich auf seinen Amtsantritt vorbereitete, führten die US-Streitkräfte im Irak den Monat mit den intensivsten Einsätzen seit dem „Schock- und Ehrfurcht“-Bombardement während der US-Invasion im Irak 2003 durch. Dieses Mal war der Feind der Islamische Staat (IS), eine Gruppe, die aus der US-Invasion im Irak und Obamas verdeckter Unterstützung für Al-Qaida-gebundene Gruppen in Syrien hervorgegangen war. Am 24. Januar eroberten irakische Streitkräfte Ost-Mosul vom Islamischen Staat, und im Februar begannen sie ihren Angriff auf West-Mosul, das sie noch heftiger bombardierten und beschossen, bis sie im Juli die zerstörte Stadt einnahmen. Einem kurdisch-irakischen Geheimdienstbericht zufolge wurden bei der von den USA angeführten Zerstörung Mosuls mehr als vierzigtausend Zivilisten getötet.

Trump fasste seine Politik bekanntlich mit dem Begriff „den islamischen Staat niederbombardieren“ zusammen. Er schien dem Militär grünes Licht für die Ermordung von Frauen und Kindern zu geben, indem er sagte: „Wenn man diese Terroristen erwischt, muss man ihre Familien töten. Die irakischen Truppen berichteten von ausdrücklichen Befehlen, genau das in Mosul zu tun. Middle East Eye (MEE) berichtete, dass irakische Truppen alle Überlebenden in der Altstadt von Mosul massakriert hätten.

„Wir haben sie alle getötet“, sagte ein irakischer Soldat. „Daesh (IS), Männer, Frauen, Kinder. Wir haben alle getötet.“ Ein irakischer Major sagte dem MEE:

„Nachdem die Befreiung verkündet wurde, wurde der Befehl gegeben, alles oder jeden zu töten, der sich bewegte . . . Das war nicht das Richtige… Sie gaben sich selbst auf und wir töteten sie einfach… Jetzt gibt es hier kein Gesetz mehr. Jeden Tag sehe ich, dass wir das Gleiche tun wie Daesh. Die Menschen gingen zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen, weil sie verdursteten, und wir töteten sie.“

Im Oktober 2017 wurde Raqqa in Syrien noch totaler zerstört als Mosul im Irak. Unter Obama und Trump haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in ihrem Feldzug gegen den islamischen Staat mehr als 118,000 Bomben und Raketen auf den Irak und Syrien abgeworfen, während die HIMARS-Raketen der USA und die schwere Artillerie der USA, Frankreichs und des Irak noch wahlloser töteten.

Die großflächige Zerstörung von Mosul, der zweitgrößten Stadt des Irak, und anderer Großstädte im Irak und in Syrien kann nach der Haager und der Genfer Konvention ebenso wenig rechtlich gerechtfertigt werden wie die Zerstörung ganzer Städte in vergangenen Kriegen, wie Hiroshima oder Dresden. Trotz des völligen Mangels an Verantwortlichkeit ist es klar, dass amerikanische Bomben, Raketen und Granaten in jeder eroberten Stadt Tausende von Zivilisten getötet haben. Obama und Trump sind mitverantwortlich für diese schrecklichen Verbrechen, aber es handelt sich um eine Eskalation der systematischen Kriegsverbrechen, die die Vereinigten Staaten seit 2001 unter drei Präsidenten begangen haben.

In Afghanistan, wo die Taliban nach und nach immer mehr die Kontrolle über das Land übernehmen, hat Trump der Versuchung widerstanden, Zehntausende weiterer US-Soldaten zu entsenden, wie Obama es getan hat, aber stattdessen stimmte er einer großen Eskalation der US-Bombardierungen zu, die 2018 und 2019 zu den schwersten und tödlichsten Jahren der US-Bombardierungen in Afghanistan seit 2001 machten.

Trump hat seine Kriegsführung in noch größere Geheimhaltung gehüllt als Obama. Seit Februar 2020 hat das US-Militär seit fast drei Jahren weder eine monatliche Zusammenfassung der Einsätze der Luftstreitkräfte noch offizielle Truppeneinsatzzahlen für Afghanistan, Irak oder Syrien veröffentlicht. Aber die Vereinigten Staaten haben seit der Machtübernahme von Trump mindestens zwanzigtausend Bomben auf Afghanistan abgeworfen, und es gibt keine Anzeichen für einen Rückgang der Bombenangriffe im Rahmen des Friedensabkommens, das die Regierung im Februar mit den Taliban unterzeichnet hat. Einige US-Truppen sind im Rahmen dieses Abkommens abgezogen worden, aber die verbleibenden 8.600 werden noch immer ersetzt, wenn ihr Einsatz enden, so dass die Stärke der US-Truppen etwa auf dem gleichen Niveau bleibt wie bei Obamas Ausscheiden aus dem Amt.

Trump machte eine großartige Show aus der Neupositionierung der US-Truppen in Syrien im Oktober 2019 und überließ es den kurdischen Verbündeten der Vereinigten Staaten in Rojava, der türkischen Invasion allein entgegenzutreten. Aber es sind immer noch mindestens 500 US-Soldaten in Syrien, und Trump entsandte 2019 weitere 14.000 US-Soldaten in den Nahen Osten, unter anderem zu einem neuen Stützpunkt in Saudi-Arabien.

Trump hat gegen jedes vom Kongress verabschiedete Gesetz ein Veto eingelegt, mit dem die US-Streitkräfte aus dem saudischen Krieg im Jemen abgezogen und der Verkauf von US-Kampfflugzeugen und Bomben gestoppt werden sollen, mit denen die Saudis systematisch jemenitische Zivilisten töten. Er schuf einen neuen Krieg Iran, indem er sich aus dem Nuklearvertrag zurückzog, und im Januar 2020 flirtete er kapriziös mit einem umfassenden Krieg gegen den Iran, indem er die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani und des irakischen Militärkommandanten Abu Mahdi al-Muhandis im Irak befahl.

Trumps bizarre Entscheidung, die US-Botschaft in Israel auf ein Grundstück zu verlegen, das nur zum Teil innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels liegt – und zum Teil auf palästinensischem Gebiet, das Israel illegal besetzt hält – hat die internationalen Beziehungen der USA buchstäblich auf unbekanntes Terrain geführt. Dann enthüllte Trump einen sogenannten Friedensplan, der auf Premierminister Benjamin Netanjahus Bestreben basierte, den Rest Palästinas in ein „Groß-Israel“ mit weit ausgedehnten – aber immer noch nicht anerkannten und illegalen – internationalen Grenzen zu annektieren.

Trump hat auch einen Staatsstreich in Bolivien unterstützt, mehrere gescheiterte in Venezuela inszeniert und sogar die engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten mit Sanktionen ins Visier genommen, um zu versuchen, sie am Handel mit den US-Feinden zu hindern. Trumps brutale Sanktionen gegen Venezuela, Iran, Nordkorea, Syrien und Kuba sind keine friedliche Alternative zum Krieg, sondern eine Form der Wirtschaftskriegsführung, die ebenso tödlich wie Bomben ist, insbesondere während einer Pandemie und dem damit einhergehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Ein Segen für die Händler des Todes

Nach dem Ende der groß angelegten US-Militärbesetzungen im Irak und in Afghanistan unter Obama sank der US-Militärhaushalt bis 2015 auf 621 Milliarden Dollar. Seither sind die Militärausgaben für Beschaffung, Forschung und Entwicklung (F&E) sowie den Bau von Stützpunkten jedoch um 39 Prozent gestiegen. Dies war ein enormer Glücksfall für die fünf großen US-Waffenhersteller – Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman und General Dynamics -, deren Einnahmen aus Waffenverkäufen zwischen 2015 und 2019 um 30 Prozent stiegen.

Der 49-prozentige Anstieg auf mehr als 100 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung neuer Waffensysteme im Jahr 2020, die Teil des enormen Pentagon-Budgets von 718 Milliarden Dollar sind, ist eine Anzahlung auf Billionen von Dollar an zukünftigen Einnahmen für die Händler des Todes, wenn diese Programme nicht gestoppt werden.

Der Vorwand für Trumps riesige Investitionen in High-Tech-Waffen im großen Stil, einschließlich einer neuen Weltraumtruppe mit einem Preisschild von 15 Milliarden Dollar für 2021, ist der neue Kalte Krieg mit Russland und China, den Trump in der Nationalen Verteidigungsstrategie 2018 offiziell vorgestellt hat. Obama versuchte bereits durch seinen „Pivot to Asia“, den von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine und die Ausweitung der US-amerikanischen Land- und Seestreitkräfte, die Russland und China einkreisen, von den verlorenen Aufstandsbekämpfungskriegen der Vereinigten Staaten im größeren Nahen Osten wegzukommen.

Aber Trump hat das gleiche Problem wie Obama, wenn er versucht, sich aus den „ewigen Kriegen“ herauszuwinden: wie er die US-Truppen nach Hause bringen kann, ohne der ganzen Welt klar zu machen, dass diese chronisch schwache imperiale Macht und ihre extravagante, multi-milliarden Dollar schwere Kriegsmaschine überall besiegt worden ist. Selbst die teuersten Waffen töten immer noch nur Menschen und zerstören Dinge. Die Herstellung von Frieden und Stabilität erfordert andere Arten von Macht und Legitimität, die die Vereinigten Staaten nicht besitzen und die man nicht kaufen kann.

Bevor Präsident Dwight D. Eisenhower 1961 aus dem Amt schied, bemerkte er: „Gott helfe diesem Land, wenn jemand auf diesem Stuhl sitzt, der das Militär nicht so gut kennt wie ich.“ Trump ist offensichtlich genauso geblendet von Truhen voller Medaillen und Senkrechtstarter-Technologie wie jeder andere Präsident seit Eisenhower, also wird er dem Pentagon weiterhin alles geben, was es will, um weiterhin Gewalt und Chaos in der Welt zu verbreiten.

So wie Obama die liberale Opposition gegen Bushs Kriege kooptiert und besänftigt und die Rüstungsausgaben auf Rekordniveau gehalten hat, so hat Trump die konservative Opposition gegen Obamas Kriege kooptiert und besänftigt. Jetzt, mit dem Ausbruch von Protesten gegen die Unterdrückung durch die Polizei im eigenen Land und Aufrufen, die Ausgaben für die Polizei zu senken, wächst der Chor, auch die Militärkosten zu senken. Das ist sicherlich kein Ruf, auf den Trump hören wird, aber wäre Joe Biden empfänglicher für öffentliche Aufrufe zu Frieden und Abrüstung als Obama und Trump?

Wahrscheinlich nicht, basierend auf seiner langen Mitgliedschaft im Senat, seiner Rolle bei der Autorisierung des Krieges gegen Yugoslavien, Afghanistan und den Irak, seinen engen Beziehungen zu Israel und seinem Versagen, als Vizepräsident die US-Kriegsführung zu zügeln, obwohl er persönlich gegen Obamas Eskalation in Afghanistan war. Biden versucht auch, Trump in seiner Opposition gegen China zu übertrumpfen. Wie Obama und Trump wäre Biden vor allem ein neuer Manager und Chefverkäufer, der die jüngste Strategie des militärisch-industriellen Komplexes für Krieg und globale militärische Besetzung an die Unternehmensmedien und die amerikanische Öffentlichkeit verkaufen soll.

Wir werden unser Land nicht aus dem eisernen Griff des militärisch-industriellen Komplexes retten, indem wir uns das kleinere Übel herauspicken und auf das Beste hoffen. Das hat seit sechzig Jahren nicht mehr funktioniert, seit Eisenhower in seiner Abschiedsrede das Problem so klar definiert hat.

Auf der anderen Seite fordert eine Koalition der Zivilgesellschaft, angeführt von der Poor People’s Campaign, der auch CODEPINK angehört, eine Kürzung des Militärbudgets um 350 Milliarden Dollar, um menschliche Bedürfnisse und öffentliche Dienste zu finanzieren, und die Abgeordneten Barbara Lee, Pramila Jayapal und Alexandria Ocasio-Cortez haben im Kongress eine Resolution eingebracht, die genau dies vorsieht.

Am Rande könnte diese Kampagne mehr Einfluss auf Biden als auf Trump haben, aber nicht, wenn die Menschen in der Wahlnacht die Wimpel wegfegen und glauben, dass ihre Arbeit getan ist, wie es die Liberalen mit Obama und die Antikriegskonservativen mit Trump taten. Wenn und solange die amerikanische Öffentlichkeit keinen überwältigenden Druck ausübt, um die US-Kriegsmaschinerie und ihr vergebliches Bemühen um eine „Vollspektrum“-Weltherrschaft“ zu demontieren, wird das US-Militär weiterhin Kriege zu seinen eigenen Bedingungen verlieren, uns ausbluten lassen (im übertragenen Sinne) und unsere Nachbarn in Übersee ausbluten lassen (im wörtlichen Sinne), bis es einen großen Krieg mit massenhaften US-Verlusten verliert oder uns alle in einem Atomkrieg vernichtet.

Die US-Friedensbewegung hat immer eine große passive öffentliche Unterstützung gehabt, aber sie muss massenhaft kollektive Maßnahmen ergreifen, nicht nur passive Unterstützung, um eine friedliche Zukunft für unsere Kinder und Enkel zu sichern. Die öffentliche Empörung und der Aktivismus beginnen, den militarisierten RoboCops auf unseren Straßen die Lizenz zu entziehen, Schwarze und Braune ungestraft zu töten. Dieselbe Art kollektiver politischer Aktion kann dem US-Militär die Finanzierung entziehen und es entwaffnen und ihm so die Lizenz entziehen, überall schwarze und braune Menschen zu töten.

Der Aufbau einer neuen Antikriegsbewegung, die mit dem innenpolitischen Anti-Polizeikampf verbunden ist, ist das Einzige, was den US-Militarismus zügeln kann. Denn die Wiederwahl eines Präsidenten mit so viel Blut an den Händen wie Trump – oder einfach die Übertragung des Kommandos der Kriegsmaschinerie an Joe Biden – wird es sicher nicht tun.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf CODEPINK veröffentlicht.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran (Im Inneren des Iran: Die wahre Geschichte und Politik der Islamischen Republik Iran)

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, Forscher bei CODEPINK und Autor von Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq (Blut an unseren Händen: die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak).

Das Titelbild ist von InfoBrics