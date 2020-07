Heuschrecken breiten sich trotz Bekämpfung weiter in Ostafrika aus

von https://deutsch.rt.com

Trotz Bekämpfung breitet sich eine Heuschreckenplage in Ostafrika immer weiter aus. Aus der Region gibt es Berichte über Schwärme von Wüstenheuschrecken. Das ostafrikanische Klimainstitut ICPAC sieht in diesem Zusammenhang die Nahrungsmittelversorgung gefährdet.

Seit Monaten fallen Millionen von Wüstenheuschrecken über Teile Ostafrikas, Asiens und des Nahen Ostens her und zerstören Äcker und Weiden. Nach Angaben des ostafrikanischen Klimainstituts ICPAC sind inzwischen im Norden Kenias, im Osten Äthiopiens und in Teilen Somalias neue Insekten geschlüpft. Das Zentrum warnt daher vor der Gefahr für die Nahrungsmittelversorgung: Bereits in Äthiopien und Somalia seien Ernten zerstört worden.