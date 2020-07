„Wir sind in Palästina, Habibi, und Palästina ist der Himmel“

von Vijay Prashad – https://www.thetricontinental.org

Übersetzung LZ

Es ist unmöglich, dem Schicksal des palästinensischen Volkes gelassen entgegenzusehen. Seit 1948 wird ihnen ihr Land und ihr Existenzrecht verwehrt. Eine Resolution der Vereinten Nationen nach der anderen besagt, dass ihr Exil beendet werden muss, dass es ihnen erlaubt sein muss, ein Leben in Würde aufzubauen. Zwischen den UN-Resolutionen 194 (1948) und 242 (1967) liegt eine Reihe von Resolutionen, die das Recht der Palästinenser auf ein Heimatland und das Recht der Palästinenser auf Rückkehr in ihre Heimat fordern.

Sliman Mansour (Palästina), Revolution war der Anfang, 2016.

Während des israelischen Einmarsches in das Westjordanland 1967 erklärte Verteidigungsminister Moshe Dayan gegenüber Generalleutnant Yitzhak Rabin, dass das Ziel des Krieges darin bestehe, alle Palästinenser aus dem gesamten Gebiet westlich des Jordan zu vertreiben. Als Israel dieses Land der jordanischen Kontrolle entzog, sagte Israels Premierminister Levy Eshkol, das neue Gebiet sei eine „Mitgift“, aber diese „Mitgift“ käme mit einer „Braut“, nämlich dem palästinensischen Volk. Das Problem ist, dass auf die Mitgift eine Braut folgt“, sagte er, „die wir nicht wollen“. Der israelische Plan bestand immer darin, ganz Jerusalem und das Westjordanland zu annektieren und die dort lebenden Palästinenser entweder zu töten oder sie nach Jordanien und Syrien zu vertreiben.

Vera Tamari (Palästina), Sternennacht auf den Hügeln von Jericho, 2017.

Am 1. Juli 2020 begann die israelische Regierung genau damit: mit der Annexion des Westjordanlandes. Die Osloer Abkommen von 1994 bildeten die Grundlage für eine „Zwei-Staaten-Lösung“, bei der das palästinensische Volk in einem künftigen palästinensischen Staat das Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza kontrollieren würde. Aber Israel sollte eine solche Realität niemals zulassen. Die Verhängung von gefängnisähnlichen Bedingungen über den Gazastreifen und die pünktliche Bombardierung dieses überfüllten und verarmten Gebietes hat sein Volk ausgeraubt. Die offene Annexion Ostjerusalems durch Landraub hat den Status quo dieser Stadt verändert. Die vom israelischen Staat unterstützte Politik, die fast eine halbe Million israelischer Siedler zur Besetzung palästinensischen Landes im Westjordanland schickte – oft mit den besten Wasserquellen – hat die Möglichkeit eines souveränen palästinensischen Staates ausgelöscht.

Seit Jahren dringen israelische Siedler mit der vollen Unterstützung des israelischen Staates in palästinensisches Land ein. Nun hat Israel damit begonnen, diese Siedlungen – die von den Vereinten Nationen als illegal bezeichnet werden – in israelisches Gebiet einzugliedern. Seit der UN-Resolution 237 (1967) haben die Vereinten Nationen Israel davor gewarnt, die Vierte Genfer Konvention (1949) zu verletzen, die in den Gebieten, die Israel dem palästinensischen Volk im Krieg von 1967 entrissen hat, den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten gewährleisten sollte. In der UN-Resolution 2334 von 2016 hieß es, dass die israelischen Siedlungen eine „flagrante Verletzung“ des Völkerrechts darstellten und „keine Rechtsgültigkeit“ hätten. Die gegenwärtige Annexion durch Israel zeigt eine Missachtung des Völkerrechts und der demokratischen Bestrebungen des palästinensischen Volkes.

Nabil Anani (Palästina), Demonstration #2, 2016.

Was bedeutet diese Annexion des Westjordanlandes? Sie bedeutet, dass Israel das Land an sich gerissen hat, das es formell an einen künftigen palästinensischen Staat abgetreten hatte, und sie bedeutet, dass Israel bereit ist, die palästinensischen Eingeborenen dieses Landes als Nicht-Staatsbürger in Israel aufzunehmen. Die Landnahme verstößt gegen das Völkerrecht; der zweitklassige Status der Palästinenser bestätigt den Status Israels als Apartheidstaat. Im Jahr 2017 veröffentlichte die Wirtschafts- und Sozialkommission Westasiens der UNO einen Bericht mit dem Titel „Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid“ (Israelische Praktiken gegenüber dem palästinensischen Volk und die Frage der Apartheid). Der Bericht zeigte, dass alle Palästinenser – unabhängig davon, wo sie leben – von der Apartheidpolitik des israelischen Staates betroffen sind.

Palästinenser, die die israelische Staatsbürgerschaft (ezrahut) besitzen, haben nicht das Recht auf Staatsbürgerschaft (le’um), was bedeutet, dass sie nur Zugang zu minderwertigen sozialen Dienstleistungen haben, und dass sie mit restriktiven Zonengesetzen konfrontiert sind und sich nicht in der Lage sehen, Land frei zu kaufen. Palästinenser in Ostjerusalem werden auf den Status von Daueraufenthaltsberechtigten reduziert, die ständig beweisen müssen, dass sie in der Stadt leben. Die Palästinenser im Westjordanland leben „in einer Weise, die der Apartheid entspricht“, schreiben die Autoren des UN-Berichts. Und denjenigen, die in Flüchtlingslager im Libanon, in Syrien und Jordanien ins Exil geschickt werden, werden ihre Rechte auf ihr Heimatland dauerhaft verweigert. Alle Palästinenser – ob sie nun in Haifa (Israel) oder in Ain al-Hilweh (Libanon) leben – leiden unter den Folgen der israelischen Apartheid. Diese Entwürdigung wird durch Gesetze fixiert, die die Palästinenser demütigen, wobei jedes einzelne von ihnen das Leben so miserabel machen soll, dass sie zur Auswanderung gezwungen werden.

Khaled Hourani (Palästina), Verdacht, 2019.

Die Annexion des Westjordanlandes wird die Apartheidpolitik Israels nur noch vertiefen. Der zionistische Staat wird den Palästinensern keine vollen Staatsbürgerrechte gewähren. Es ist nicht beabsichtigt, das palästinensische Volk mit voller Staatsbürgerschaft in Israel einzugliedern oder auch nur ein fadenscheiniges Palästina abzutreten. Das ist unverhohlener Kolonialismus der alten Art. Zu dieser Art kolonialer Aggression gehören die Zerstörung palästinensischer Viertel in Ostjerusalem (wie Wadi Yasul) und die Zerstörung von Olivenhainen (wie im Dorf Burin). In den wenigen Monaten des Jahres 2020 hat der israelische Staat 210 palästinensische Kinder und 250 Studenten sowie 13 palästinensische Journalisten verhaftet. Diese Schritte werden von Menschenrechtsgruppen gemeldet und von palästinensischen Organisationen der Zivilgesellschaft verurteilt, ansonsten aber ignoriert. Dies ist ein Zermürben der Würde.

All dies ist illegal: die Abbrüche, die Siedlungen, die Apartheidmauer, die das Westjordanland umgibt. UN-Resolutionen, Urteile des Internationalen Gerichtshofs, Verurteilungen durch die Zivilgesellschaft: nichts davon scheint Wirkung zu zeigen. Seit 1948 hat Israel ungestraft gehandelt, als es versuchte, Palästina und Palästinenser zu vernichten, die „Mitgift“ zu stehlen und die „Braut“ zu beseitigen. Nicht weit von der Mauer, die Israel um das Westjordanland herum gebaut hat, um die Palästinenser zu demütigen, sind die Spuren der Mauern zu sehen, die Israel niedergerissen hat, um Häuser in Staub zu verwandeln. Diese Mauern, die einst Dächer hochhielten, waren Zufluchtsorte für ein Volk, das entwurzelt wurde, das gezwungen wurde, gebeugt zu gehen, immer in Angst vor der Kugel des Siedlers oder den Handschellen des Soldaten. Die Gefängnismauern sind aus Stein. Siedlungsmauern sind aus Stein. Aber die Mauern der Häuser eines Palästinensers bestehen aus dieser seltsamen Kombination aus Angst und Widerstand. Es gibt die Furcht, dass die Kanonen des Kolonisators durch sie hindurchschießen werden, aber es gibt Widerstand, der anerkennt, dass die Mauern des Hauses nicht die wirklichen Mauern sind. Die wahren Mauern sind die Mauern der Stärke und Ausdauer.

Palästina, inspiriert durch das Originalplakat von Ronaldo Cordova (OSPAAAL, Kuba), Solidarität mit Palästina, 1968.

Verkommene Staaten werden durch ihre Gefühllosigkeit und durch ihre Ungerechtigkeit ausgehöhlt. Ohne moralische Überzeugung ist es für den israelischen Staat unmöglich, seine Argumente durchzusetzen, es sei denn durch die Arroganz der Waffen. Wenn ein Bulldozer vor ein Haus kommt, wird der Bulldozer die Oberhand gewinnen, aber es ist das Haus, das in den Herzen und Träumen der Menschen lebendig bleibt. Bulldozer erzeugen Angst, aber keine Menschlichkeit. Eine humane Gesellschaft kann nicht durch Angst aufgebaut werden. Sie muss durch die Begeisterung der Liebe aufgebaut werden. Verkommene Staaten – wie Israel – ist es nicht möglich, eine Utopie der Liebe in einem Land aufleben zu lassen, das durch brutalen Diebstahl gezeichnet ist. Selbst nachdem Olivenbäume entwurzelt worden sind, riechen ihre Haine noch immer nach Oliven.

Yalalan-Band (Palästina), Dingi Dingi, 2016

Nach der israelischen Bombardierung des Gazastreifens 2014 schrieb der irakische Dichter Sinan Antoon „Afterwords“. Das Gedicht stellt sich ein Kind vor, das mit einem Großvater (sidu) spazieren geht.

Gehen wir zurück nach Jaffa, sidu?

Das können wir nicht.

Warum?

Wir sind tot.

Sind wir also im Himmel, sidu?

Wir sind in Palästina, Habibi.

und Palästina ist der Himmel

und die Hölle.

Was werden wir jetzt tun?

Wir werden warten.

Worauf warten?

Auf die anderen

….

um zurückzukehren

Es gibt keine Zeit zum Warten. Es ist an der Zeit, dass die Welt Israel seine Straflosigkeit abspricht, die durch die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika gewährleistet wird.

