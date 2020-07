Rekord: 47,2 Prozent der Amerikaner im erwerbsfähigen Alter ohne Arbeit

von Shannon Jones – http://www.wsws.org – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

Nach neu veröffentlichten Zahlen des Bureau of Labor Statistics (BLS) waren im Mai 47,2 Prozent der Amerikaner im erwerbsfähigen Alter ohne Arbeit, der höchste Stand seit dem Ende des zweiten Weltkriegs.

Die Zahlen basieren auf dem BLS-Beschäftigungs-Bevölkerungs-Verhältnis, das den Anteil der tatsächlich arbeitenden Bevölkerung an der gesamten Erwerbsbevölkerung angibt. Sie ist ein genaueres Maß für die Arbeitslosigkeit als der monatliche Arbeitslosenbericht, der nur die aktiv Arbeitssuchenden zählt.

Ende Mai lag die Beschäftigungs-Bevölkerungs-Quote bei 52,8 Prozent; zu Jahresbeginn lag sie bei 61,2 Prozent. Die Beschäftigungs-Bevölkerungs-Quote erreichte im Jahr 2000 ein Nachkriegshoch von fast 65 Prozent.

Unter Berufung auf Torsten Slok, den Chefvolkswirt der Deutschen Bank, sagte CNBC, es bedürfe der Schaffung zusätzlicher 30 Millionen Arbeitsplätze, um die Beschäftigungsquote wieder auf das Niveau vom Januar zu bringen.

Der Bericht erscheint vor der Veröffentlichung der offiziellen Arbeitslosenstatistik für Juni Ende dieser Woche. Es wird erwartet, dass sie einen marginalen Rückgang der offiziellen Arbeitslosenquote von 13,3 Prozent im Mai auf 12,4 Prozent im Juni widerspiegeln wird. Es ist nicht bekannt, ob die Juni-Zahlen die frühere Unterzählung in den Zahlen für Mai und April korrigieren werden, bei der Millionen von Arbeitnehmern falsch eingestuft wurden. Dies führte dazu, dass die offiziellen Arbeitslosenquoten im Mai um etwa 3 Prozent und im Juni um 5 Prozent niedriger waren.

Die offizielle Arbeitslosenquote bleibt in einer Reihe von Staaten auf dem Niveau der Großen Depression. Nevada, das von der Schließung der Glücksspielindustrie hart getroffen wurde, hatte im Mai eine Arbeitslosenquote von 25,3 Prozent, verglichen mit 4,0 Prozent ein Jahr zuvor. Hawaii lag im Mai bei 22,6 Prozent, verglichen mit nur 2,7 Prozent ein Jahr zuvor, während Michigan 21,2 Prozent verzeichnete, verglichen mit 4,2 Prozent im Mai 2019. In Kalifornien und Massachusetts lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 16,3 Prozent.

Am höchsten war die Arbeitslosigkeit im Freizeit- und Gastgewerbe mit 35,9 Prozent. Im Einzelhandel lag sie bei 15,1 Prozent, im Baugewerbe bei 12,7 Prozent und im verarbeitenden Gewerbe bei 11,6 Prozent. Unter den Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren waren 29,9 Prozent arbeitslos und 23,2 Prozent der Arbeitnehmer im Alter von 20 bis 24 Jahren hatten keine Arbeit.

Trotz der rücksichtslosen frühen Wiedereröffnung der Volkswirtschaft im Laufe des Juni gab es jede Woche rund 1,5 Millionen neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Viele Arbeitnehmer haben keinen Arbeitsplatz, zu dem sie zurückkehren können. Dies gilt insbesondere für die Beschäftigten in kleinen Unternehmen, wie z.B. Restaurants, die die Schließung nicht überleben konnten. Es wird auch mit einer weiteren Welle größerer Konkurse gerechnet.

Die vollen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Zusammenbruchs werden gegen Ende Juli zum Tragen kommen, wenn die im CARES-Gesetz vorgesehene vorübergehende wöchentliche Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung um 600 Dollar ausläuft. Die für die Woche bis zum 25. Juli vorgesehene Kürzung wird das Einkommen von 20 Millionen Arbeitnehmern um etwa zwei Drittel kürzen und zu einem Anstieg von Hunger und Zwangsräumungen führen.

Das persönliche Einkommen ist im Mai trotz der Zusatzzahlungen um 4,2 Prozent gesunken. Die Kürzung wird für Niedriglohnarbeiter besonders verheerend sein, da das reguläre Arbeitslosengeld die Hälfte oder weniger des Wochenlohns abdeckt.

Auch das im CARES-Gesetz enthaltene Moratorium für Zwangsräumungen von Sozialwohnungen läuft Ende Juli aus, was bedeutet, dass Millionen von Familien bald mit der Möglichkeit konfrontiert werden könnten, auf der Straße zu leben. Laut der jüngsten Haushalts-Impuls-Umfrage des US-Zensusbüros hatten 30 Prozent der Mieter wenig oder gar keine Erwartung, dass sie die Mietzahlungen für den nächsten Monat leisten können.

Ein Flickenteppich aus staatlichen und lokalen vorübergehenden Räumungsverboten läuft aus oder wird von Vermieterverbänden angefochten. Ein landesweites Räumungsverbot lief in Florida am 1. Juli aus, sofern der Gouverneur es nicht in letzter Sekunde verlängert. Ein landesweites Verbot in Virginia lief am 29. Juni aus. In San Francisco wird ein stadtweites Verbot vor Gericht angefochten. Anfang dieses Monats lief in New York City ein Räumungsverbot aus, was zu Warnungen führte, dass in Kürze 50.000-60.000 Räumungsfälle bei den Wohnungsbaugerichten eingereicht werden könnten.

Andy Winkler vom Bipartisan Policy Center warnte in Politico vor einem „Tsunami“ von Zwangsräumungen nach dem Auslaufen der Arbeitslosenunterstützung in Höhe von 600 Dollar.

Es liegt auf der Hand, dass die Unternehmen die durch die Pandemie verursachte Krise nutzen, um eine umfassende Umstrukturierung durchzuführen, einschließlich des dauerhaften Abbaus einer großen Zahl von Arbeitsplätzen. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird die Weltwirtschaft im Jahr 2020 um fünf Prozent schrumpfen, während das BIP der USA um acht Prozent sinken wird. Die BIPs Mexikos und Europas werden voraussichtlich um 10 Prozent zurückgehen, während China kein Wachstum aufweisen wird. Für das zweite Quartal wird in den USA die grösste vierteljährliche Schrumpfung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erwartet.

Als Hinweis auf das, was noch kommen wird, kündigte Airbus im Zuge der Restrukturierung seiner Betriebe weltweit 15.000 Stellenkürzungen bis 2021 an, was einem Rückgang von 11 Prozent entspricht. Allein in Deutschland und Frankreich werden zehntausend Arbeitsplätze abgebaut.

Sprecher der herrschenden Klasse haben sich in den letzten Jahren bitter darüber beklagt, dass die große Arbeitslosigkeit zu „angespannten Arbeitsmärkten“ und Forderungen nach steigenden Löhnen geführt habe. Die Vernichtung von zig Millionen Arbeitsplätzen wird nun von den Unternehmen als Hammer benutzt, um von den Arbeitnehmern eine neue Welle von Lohn- und Leistungskürzungen zu fordern. Dies wurde bereits bei den Fluggesellschaften und bei den Beschäftigten des öffentlichen Sektors beobachtet.

Inmitten dieser Verwüstung schloss der US-Aktienmarkt den Juni mit einem der besten Quartalsanstiege der Geschichte. Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag um 216 Punkte. Im zweiten Quartal stieg der Dow Jones um 16 Prozent und machte damit den Großteil der Verluste des ersten Quartals 2020 wieder wett. Apple, Home Depot, Dow und Microsoft gehörten zu denjenigen, die am stärksten zulegen konnten. Der S&P 500 verzeichnete für das Quartal einen Zuwachs von 19,1 Prozent, während der Nasdaq für das Jahr 11 Prozent zulegte.

Der Anstieg auf den Märkten ist auf den Anstieg der COVID-19-Fälle in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, die eine Rekordzahl von Neuinfektionen aufweisen, nachdem alle Versuche der Bundes- und Landesregierungen, das Virus unter Kontrolle zu bringen, aufgehoben wurden. Der Aktienanstieg wurde nicht durch eine sich verbessernde Realwirtschaft, sondern durch die unbegrenzte Infusion von Bargeld durch die US-Notenbank angeheizt. Wie ein Heroinsüchtiger sind die Märkte auf immer größere Liquiditätsspritzen angewiesen, um ihr überhöhtes Niveau zu halten. Unterdessen werden die Angriffe auf die Arbeitsplätze und den Lebensstandard der Arbeiter immer heftiger, da die Konzernoligarchie versucht, das Geld den Arbeitern abzupressen.

Die Arbeiter sollten nicht akzeptieren, dass sie die wirtschaftliche Last für die kriminelle und ungeschickte Reaktion der kapitalistischen Behörden auf die Coronavirus-Pandemie tragen sollen. Die massiven Ressourcen, die an die Finanzmärkte gehen, müssen auf die Befriedigung dringender menschlicher Bedürfnisse umgelenkt werden. Das Einkommen und die Lebensgrundlage der Arbeiter, die durch die Ausbreitung des Virus und notwendige Gesundheitsmaßnahmen arbeitslos geworden sind, müssen geschützt werden. Dies erfordert die unabhängige politische Mobilisierung der Arbeiterklasse auf der Grundlage eines sozialistischen und internationalistischen Programms.

World Socialist Web Site

Auch ansehen:

Professor Richard Wolff: Der kommende wirtschaftliche Absturz wird wie NICHTS in der Geschichte sein

http://www.informationclearinghouse.info/55298.htm