Ganz Kuba in Erholungsetappe

von – http://de.granma.cu

Photo: Ariel Cecilio Lemus

Ab dem morgigen Freitag, dem 3. Juli, tritt Havanna in die erste Phase der Erholung ein, und der Rest des Landes – mit Ausnahme von Matanzas, das dies in der folgenden Woche tun wird – geht in die zweite Phase über

Wie berichtet wurde, befinden sich ausgehend von den ergriffenen Maßnahmen und Anstrengungen unseres Volkes zurzeit alle Provinzen des Landes mit Ausnahme von Havanna in der ersten Phase der ersten Etappe der Erholung nach COVID-19.

Man kann mit Recht sagen, dass wir immer gewusst haben, dass Havanna aufgrund der Merkmale als Hauptstadt eines Landes der schwierigste und komplexeste Ort ist, um der Epidemie zu begegnen.

Die Ergebnisse der geleisteten Arbeit haben es ermöglicht, in den letzten Tagen die Fortschritte bei der Konfrontation in der Hauptstadt zu würdigen. Seit sieben Tagen werden nun die festgelegten Gesundheitsindikatoren im Allgemeinen erfüllt, obwohl einige tägliche Fälle gemeldet werden, ein Umstand, der die Teil dieses Prozesses ist.

In Anbetracht des Vorstehenden vertritt die temporäre Arbeitsgruppe der Regierung die Auffassung, dass die Einhaltung der Indikatoren den Beginn der ersten Phase der Erholungsetappe in Havanna ermöglicht, auf die es sich bereits vorbereitet.

Die Hauptstadt wird weiterhin der Ort sein, an dem sich die größten Risiken konzentrieren. Daher müssen die Einwohner von Havanna mit großer Verantwortung und Vorsicht in diese neue Phase eintreten und die festgelegten Hygienemaßnahmen strikt einhalten.

Andererseits wurde das Verhalten der ersten Erholungsphase in den anderen Provinzen überwacht, was wir positiv bewertet haben, um zu bestätigen, dass die in diesen Gebieten erreichten Gesundheitsindikatoren ein höheres Stadium ermöglichen.

Infolgedessen hat die temporäre Regierungsarbeitsgruppe beschlossen, den Übergang der Provinzen und Gemeinden des Landes in die zweite Phase der Erholung ab Freitag, dem 3. Juli, zu genehmigen, mit Ausnahme von Havanna und Matanzas. In letzterer Provinz wird dies in der nächsten Woche geschehen.

Wir machen darauf aufmerksam, dass es vom verantwortungsvollen individuellen und kollektiven Verhalten der Bevölkerung und der erfolgreichen Einhaltung der Hygienemaßnahmen abhängt, dass der Wiederherstellungsprozess weiter vorangetrieben wird und die Risiken minimiert werden, wobei wir sicher sind, auch weiterhin auf die Unterstützung und das Verständnis unseres Volkes zählen zu können.

Ministerrat

http://de.granma.cu/cuba/2020-07-02/ganz-kuba-in-erholungsetappe