Sturmwarnung

von James Howard Kunstler – https://www.theblogcat.de

Überall gibt es Unfug, und Amerika wird von diesem Unfug überwältigt, und die nächsten zwei Wochen werden wahrscheinlich ein schrecklicher Test sein, um herauszufinden, ob wir noch etwas haben, das als irgendein nationales Ziel definiert werden kann. Ist es nicht offensichtlich, dass in dieser Zeit der Gefahr niemand außer dem belagerten Präsidenten überhaupt noch führen will? Die feige und unehrliche Linke ist zu sehr damit beschäftigt, vor einem Mob niederzuknien. Niemand verwechselt Chuck Schumer, Frau Pelosi, Jerrold Nadler und Adam Schiff mit Führern, und Joe Biden in seinem Keller hat weniger Einfluss auf die Ereignisse als der Geist von Norman Bates‘ Mutter.

Zwischen dem von der DNC gesponserten jakobinischen Dschihad und den Überresten eines Meinungskonsens über echte amerikanische Werte steht momentan vielleicht nur noch der Widerstand Trumps gegen die Resistance – bei all seiner offensichtlichen Clownerei und Grobheit. Geschichte ist ein Schelm, schon klar, und der Witz ist, dass Trump diese Übereinstimmung so unzusammenhängend verteidigt, so wie neulich in Tulsa. Leider geht der Witz auf unsere Kosten, aber zu den vielen verloren gegangenen Lektionen öffentlicher Bildung unserer Zeit gehört das Verständnis, dass das Leben tragisch ist. Die Dinge entwickeln sich auf rätselhafte Weise und sie funktionieren nicht immer.

Die einzige andere Figur, die irgendeine legitime Autorität ausübt, ist der Generalstaatsanwalt, Herr Barr – funktionell eine Erweiterung des Präsidenten – der dies mit äußerster Finesse tun muss, da das Wesen der jakobinischen DNC-Dschihadisten eine rücksichtslose Missachtung des Rechts ist, während sie das Recht gleichzeitig unter dem Banner von Rechtsstreitereien in eine Waffe verwandeln. Die unerbittliche Sturheit von Mr. Barr treibt sie in den Wahnsinn, wie zum Beispiel gestern, als er zu Maria Bartiromo leise sagte:

„…Ich glaube, dass es zum Ende der Obama-Regierung zwei Standards der Gerechtigkeit gab…. Und alles, was ich dagegen tun kann, ist, einen Maßstab der Gerechtigkeit anzuwenden, den richtigen Maßstab der Gerechtigkeit, und sicherzustellen, dass wir ihn auf alle gleichermaßen anwenden. Und das ist es, was ich versuche zu tun… Es ist verblüffend, dass alles, was wir angesichts des vollständigen Zusammenbruchs des so genannten Russiagate-Skandals, den die Mainstream-Medien mit allen Mitteln boulevardisiert und vorangetrieben haben, von den Mainstream-Medien nur eine Art stumpfsinniges Schweigen bekommen haben. Und es kommt nicht einmal ein Hoppla. Sie gehen einfach zum nächsten falschen Skandal über… Ich denke, wir sind einer organisierten Anstrengung, einen Präsidenten aus dem Amt zu drängen, noch nie so nahe gekommen.“

Barr weiß eindeutig, welches Spiel gespielt wird. Es ist wahrscheinlich kaum zu überschätzen, wie groß die Angst ist, die dies bei den Überbleibseln von Robert Muellers jakobinischen Kernkadern und den Puppenspielern entfesselt hat, einschließlich des ehemaligen Präsidenten Obama und seines inneren Kreises. Die Sensibilität der Angelegenheit kann auch nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn die offensichtliche Implikation in Herrn Barrs sorgfältig gewählten Sätzen ist, dass es sich um einen Fall von Volksverhetzung handelt, der einige von ihnen für lange Zeit ins Gefängnis bringen und einige heilige Narrative des Widerstands in die Luft sprengen könnte. Und er geht dem angesichts einer bevorstehenden Wahl nach – die zusätzliche neue Gelegenheiten für jakobinische Bosheiten bei der Manipulation des Wahlprozesses bietet.

All dies geschieht vor dem Hintergrund der implodierenden Wirtschaft. Die Plünderungen und Brandstiftungen der letzten Tage haben ein zentrales Merkmal massiv verschärft: die Zerstörung von Kleinunternehmen. Allein in Minneapolis beläuft sich der Schaden auf 100 Millionen Dollar. Die Dinge waren unter den Beschränkungen von Covid-19 schwierig genug, aber das garantiert, dass viele Städte die Rückkehr des Handels nicht erleben werden – und es gibt nur wenige andere Gründe, warum Städte überhaupt existieren. Nicht nur, dass die Demokratische Partei keinen Einspruch gegen das Chaos erhoben hat, die von ihr kontrollierten Stadtregierungen haben die Anarchie unterstützt, angestiftet und sie applaudieren.

Am Samstag in Tulsa machte Herr Trump den Kardinalfehler und prahlte mit den jüngsten Höchstständen an den Aktienmärkten. Hat er inzwischen nicht gelernt, was für eine fadenscheinige Darstellung der Realität das ist? Offensichtlich nicht. Die Luft könnte in den nächsten Wochen aus diesem Rettungsring strömen, und damit sinken auch seine Wahlaussichten. Dies wird geschehen, wenn sich die Nation dem dunklen Moment nähert, in dem der Aufschub der Schuldentilgung endet. Stellt euch vor, wie viele Ausfälle bei Hypotheken-, Auto- und Kleinkrediten im ganzen Land knistern werden, und wie das durch das Bankensystem donnern wird. Jeder mit etwas Hirn weiß, dass nur die mühsamen Manipulationen der Federal Reserve die Aktien in der Schwebe gehalten haben, indem sie den einzigen Trick angewandt haben, den sie beherrschen: Geld per digitalem Tastendruck zu erzeugen.

Diese Pfuscherei hat so viele Dimensionen, dass er noch vor dem 3. November zu einem vollständigen wirtschaftlichen, zivilen und sozialen Zusammenbruch führen könnte. Wenn die Märkte auf magische Weise auf einem hohen Niveau verharren würden, würden all jene Amerikaner, die Häuser, Autos und Unternehmen verloren haben, sich dann nicht mehr denn je über die Betrügereien der Eliten ärgern? Und könnten sie in einem aufkeimenden Bürgerkrieg gegen die erwachte Linke und die von Trump geführte Regierung eine dritte Fraktion bilden? Und was, wenn der dumme Trick der Federal Reserve, Geld zu drucken, den Wert des Dollars an sich zerstört? Das ist wohl kaum ein weit hergeholtes Szenario.

In der Zwischenzeit gibt es in den nächsten Wochen einen finsteren Joker im Spiel. Man nennt ihn den 4.Juli. Man kann sich kaum ein fetteres Ziel für diejenigen vorstellen, die wirklich die Absicht haben, die Dinge so schlimm wie möglich zu machen, als diesen besonderen Feiertag. Hey, sie haben bereits Statuen von George Washington abgerissen. Was kann man noch alles zerstören?