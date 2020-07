Lernen Sie die rechtsextremen Oligarchen kennen, die sich für den Sturz des progressiven mexikanischen Präsidenten AMLO einsetzen

von José Guadalupe Argüello III und Ben Norton – https://thegrayzone.com

Übersetzung LZ

Ein Trump-ähnlicher mexikanischer Oligarch, Gilberto Lozano, führt eine Koalition aus Konzernchefs und rechtsextremen Fanatikern an, die sich FRENA nennt, um zu versuchen, Präsident Andrés Manuel López Obrador zu stürzen.

Der Sieg von Andrés Manuel López Obrador bei den mexikanischen Präsidentschaftswahlen 2018 stellte eine historische Leistung dar und versprach eine Atempause von einer rund 40-jährigen Periode kontinuierlicher neoliberaler Herrschaft über das Land.

López Obrador, besser bekannt als AMLO, beschreitet in Mexiko einen neuen Weg zu mehr nationaler Autonomie. Im Rahmen eines revolutionären Prozesses, den er die Vierte Transformation nennt, bekämpft er die systemische Korruption und den zügellosen Diebstahl öffentlicher Ressourcen und erhöht gleichzeitig die Sozialleistungen für die Armen.

Seit Beginn der Amtszeit von AMLO im Dezember 2018 haben Mitglieder der Parteien, die jahrzehntelang die mexikanische Politik dominiert haben, insbesondere die rechtsgerichtete Nationale Aktionspartei (PAN) und die neoliberale Partei der Institutionellen Revolution (PRI), unermüdlich daran gearbeitet, die Reformen der neuen Regierung zu blockieren und die Vierte Transformation abzubrechen.

Mächtige Oligarchen haben auch ihre beträchtliche Wirtschaftskraft genutzt, um López Obrador zu destabilisieren und schließlich aus seinem Amt zu entlassen – und haben dafür ausländische Unterstützung gesucht.

Im ersten Teil dieser Untersuchungsreihe berichtete The Grayzone über den Großen Oppositionsblock (Bloque Opositor Amplio, oder BOA), eine Koalition aus Oppositionsparteien, Unternehmenseliten und Medien, die versuchen, AMLO von der Macht zu entfernen, und die in Washington und an der Wall Street Unterstützung zu haben scheinen.

Es gibt jedoch noch ein anderes Oppositionsbündnis, das als Teilnehmer der BOA aufgeführt ist, aber in seiner Ideologie und seiner Taktik noch extremer ist und eine genauere Untersuchung verdient.

Das Symbol der FRENA, Mexikos rechtsextremer Nationaler Anti-AMLO-Front

Die extremistische Nationale Anti-AMLO-Front (FRENA) schlägt eine farbige Revolution vor

Am 30. Mai und während des gesamten Wochenendes vom 13. und 14. Juni wurde der Verkehr in Mexiko durch hupende Autokolonnen gestört, die Zeichen der Opposition gegen Präsident López Obrador zeigten. In den Tagen vor der Veranstaltung waren die Anhänger der Opposition im Land und in Teilen der Vereinigten Staaten zu Protesten in Fahrzeugkarawanen unter dem Motto „Andrés López, wir wollen dich nicht“ aufgerufen worden.

Die Gruppe, die diese Proteste organisierte, nennt sich selbst Nationale Anti-AMLO-Front (Frente Nacional Anti-AMLO auf Spanisch) und verwendet das Akronym FRENAAA, typischerweise vereinfacht FRENA. Diese rechtsextreme mexikanische Gruppe orientierte sich bei ihren Demonstrationen gegen AMLO an ähnlichen Protesten, die von der neofaschistischen Partei Vox in Spanien organisiert wurden.

Die FRENA repräsentiert eine der extremsten – und auch elitärsten – Oppositionsgruppen in Mexiko. Und ihr ausdrücklich erklärtes Ziel ist es, AMLO bis November 2020 zum Rücktritt als Präsident zu zwingen, lange vor den nächsten geplanten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024.

Die Nationale Anti-AMLO-Front besteht aus einem Bündnis einiger der fanatischsten rechten Kräfte in Mexiko. Die FRENA charakterisiert die gewählte Regierung als „kommunistische Diktatur“ und behauptet, López Obrador, ein progressiver Mitte-Links-Nationalist, sei Teil einer Verschwörung zur Durchsetzung des Kommunismus durch Geschlechtergerechtigkeit, Bildungsgleichheit und Homosexualität.

Die FRENA hat sogar öffentlich um Unterstützung von US-Präsident Donald Trump gebeten, um „die Agenda von AMLO zu stoppen, deren Ziel es ist, den Castrismo-Chavismo in unserem Land durchzusetzen“.

Laut der offiziellen Website der FRENA ist die Gruppe von oben nach unten organisiert, mit einem Regierungsrat, der aus 67 Leuten aus der Elite besteht – obwohl nur vier von ihnen öffentlich genannt werden. Dieser Rat formuliert Strategien zur Beseitigung von AMLO, die dann von verschiedenen sogenannten Freiwilligenkommissionen unter der Leitung von Koordinatoren in ganz Mexiko umgesetzt werden.

Die Mitgliedschaft in der FRENA, so heißt es auf der Website, steht allen offen, die damit einverstanden sind, dass der „bolivarische Diktator Andrés López“ zurücktreten muss.

FRENA-Führer Gilberto Lozano beim Fotoshopping von AMLO auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro

In einem Abschnitt der Website der FRENA, der „Strategie der Nationalen Front„, werden drei Etappen auf dem Weg zu ihrem Ziel eines Regimewechsels dargestellt. Sie behauptet, dass es sich „aus Sicherheitsgründen um den Entwurf eines detaillierten Plans zur Rettung Mexikos vor einem kommunistischen Tyrannen handelt“ (jede Hervorhebung in Großbuchstaben stammt von der Website):

den Rücktritt von AMLO vor dem 30. November 2020 unter Anwendung des Gesetzes und der Medien, vor allem aber unter SOZIALEM DRUCK zu erreichen. Nach dem Erfolg der ersten Phase weiterhin einen Kandidaten der EINHEIT für die Neuwahlen vorzubereiten, umgeben von allen Oppositionsparteien, wie es der EINZIGE WILLE DES MEXIKANISCHEN VOLKS ist. den nationalen Wiederaufbau als großes Konglomerat organisierter Bürger als oberstes Wachsamkeitsorgan, das das Schicksal auf dem Weg zu einem neuen Mexiko lenkt. Im gleichen Abschnitt auf der FRENA-Website können sich Besucher über den von der US-Regierung unterstützten „farbigen Revolution“ Mastermind Gene Sharp informieren und ein kostenloses Exemplar seines Soft-Coup-Handbuchs „Von der Diktatur zur Demokratie“ erhalten, das als spanischsprachige PDF-Datei oder als Hörbuch zugänglich ist.

Wie Dan Cohen und Max Blumenthal bereits bei The Grayzone berichteten, arbeitete Gene Sharp mit einem ehemaligen Analysten des US-Verteidigungsnachrichtendienstes zusammen, um „eine strategische Blaupause zu erstellen, die den Protest als eine Form der hybriden Kriegsführung zur Waffe machte und auf Staaten zielte, die sich der unipolaren Herrschaft Washingtons widersetzten“.

Auf ihrer Website wirbt die FRENA auch für einen Dokumentarfilm über Sharp, in dem Akolythen ihm inspirierende farbige Revolutionen in Serbien, der Ukraine, dem Iran und Ägypten zuschreiben.

FRENA-Führer Gilberto Lozano beabsichtigt, Mexiko in diese Liste aufzunehmen.

Mexikanischer Elite-Oligarch und Anführer der Anti-AMLO-Front FRENA, in einem seiner YouTube-Videos

Gilberto Lozano: ultraelitärer Oligarch mit extremen, faschistischen Ansichten

Gilberto Lozano González hat sich als einer der hartnäckigsten Gegner von Präsident López Obrador etabliert.

Als megareicher Oligarch aus dem Kernland der mexikanischen Elite hat sich Lozano zur Galionsfigur seiner Nationalen Anti-AMLO-Front, FRENA, gemacht.

Lozano veröffentlicht empörte Tiraden auf YouTube, wo sein Kanal fast 150.000 Abonnenten hat. Er nennt den gewählten Präsidenten einen Möchtegern-Diktator und warnt davor, dass „die kommunistische Agenda voranschreitet“.

Die meisten der Videos wurden in Lozanos opulenter Villa aufgenommen, wo die Betrachter seine Saaldecken, ausgefallene Gemälde, einen Berg von Hüten und einen großen Flügel sehen können. Und der Oligarch hat eine Vorliebe für dramatisches Flair. Er posiert vor der Statue eines Engels, der mit einem Schwert bewaffnet ist, oder hält ein Tablett mit einer Karikatur von AMLOs Gesicht hoch. Dies, zusammen mit Lozanos unterhaltsamen, cholerischen Anfällen, könnte zum Teil die Popularität erklären, die die Zahl der Aufrufe seiner Social-Media-Videos auf weit über 50.000 ansteigen lässt.

FRENA-Führer Gilberto Lozano hält eine Karikatur von AMLO auf einem Tablett in einer seiner YouTube-Schimpftiraden

In diesen oft langatmigen Video-Schimpftiraden wiederholt Lozano seine bekannten Refrains und beschuldigt López Obrador ironischerweise, einen „sanften Putsch“ durchgeführt zu haben, während er gleichzeitig fordert, den gewählten Präsidenten vor dem 30. November abzusetzen und durch einen „Interimspräsidenten“ zu ersetzen.

Die extremen, rechtsextremen Ansichten des Oligarchen haben viele Mexikaner dazu veranlasst, Lozano mit Donald Trump oder mit dem faschistischen Führer Brasiliens, Jair Bolsonaro, zu vergleichen.

Tatsächlich veröffentlichte die FRENA im vergangenen Mai einen offenen Brief an Präsident Trump, Vizepräsident Mike Pence und den US-Botschafter in Mexiko Christopher Landau, in dem sie um ihre Unterstützung bat.

In dem Schreiben behauptete die FRENA, AMLO sei ein „Tyrann, der den lateinamerikanischen Castro-Chavista-Sozialismus im Visier hat“ und ein „Oberbefehlshaber, dessen Agenda keine andere ist als die des Forums von Sao Paulo, das von Kuba aus geleitet und von Venezuela unterstützt wird“.

Mit der Behauptung, die Unterstützung von 2 Millionen Mexikanern zu haben, bat die FRENA den US-Präsidenten „und alle Ebenen Ihrer Regierung, damit aufzuhören, [AMLO] ‚einen Freund‘ zu nennen“. Er ist weder Ihr Freund noch der Ihres Landes“.

Lozano teilte daraufhin einen Link von seinem persönlichen Twitter-Account zu dem Brief mit und fügte die Notiz „Verfügbar, mit Ihnen zu sprechen, Herr Trump“ hinzu. Offenbar hat er sogar seine Telefonnummer in der Nachricht angegeben.

In einem nachfolgenden Tweet fügte Lozano hinzu: „Ich warte auf diesen Anruf oder eine Audienz bei [Botschafter] Laundau“.

Doch bevor er zu einer Schlüsselfigur in der Anti-AMLO-Opposition wurde, war Gilberto Lozano bekannt als einer der mächtigsten Wirtschaftsmagnaten Mexikos

Lozano leitete zuvor den Konzernriesen FEMSA, den weltweit größten Abfüller von Coca-Cola, und stand 16 Jahre lang an der Spitze des riesigen, multinationalen Multimilliarden-Dollar-Konglomerats Alfa Group.

Außerdem war er Eigentümer der riesigen Verbrauchermarktkette Oxxo und Vertriebshändler zahlreicher Unternehmensmarken, darunter Heineken.

Lozano stammt aus Monterrey, einer Stadt im Norden Mexikos, die dafür berüchtigt ist, von ultrareichen rechten Familien mit nahezu unbegrenzten wirtschaftlichen Ressourcen kontrolliert zu werden – und damit die Politik ihres Landes maßgeblich zu beeinflussen. Diese mächtigen Oligarchen sind unter dem Sammelbegriff Grupo Monterrey oder Monterrey-Gruppe bekannt. Und in perfekter Symbolik seines Elitestatus diente Lozano als Präsident ihres Fussballclubs Monterrey.

Der Geschäftsmann hat seine umfangreichen Verbindungen genutzt, um die mexikanische Politik stark zu beeinflussen. Lozano gründete und leitet den einflussreichen Nationalen Bürgerkongress (Congreso Nacional Ciudadano, oder CNC), eine Gruppe von Oligarchen, die behaupten, unpolitisch zu sein, aber als Teil ihres Plans, ein „neues Mexiko“ zu schaffen, aggressiv für eine rechtsgerichtete neoliberale Politik eintreten.

In einer Vorlesung an der kanadischen McGill-Universität im Jahr 2015 beschrieb Lozano die Strategie seines Nationalen Bürgerkongresses in krassen Gene Sharpian-typischen Begriffen: die Verwendung einer „horizontalen Struktur“ zum Aufbau von „Macht und Handlungsfähigkeit“. Indem er rechtspopulistisches Flair mit libertärer und anarchistischer Rhetorik verband, behauptete der Oligarch, sie würden eine neue „Revolution“ einleiten, indem sie den Staat und die Regierungsinstitutionen schwächen und abbauen, um eine dezentralisierte Gesellschaft aufzubauen, die „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“ für den Einzelnen gewährleistet.

Lozano und sein Nationaler Bürgerkongress haben auch umfangreiche wirtschaftliche und politische Verbindungen in die Vereinigten Staaten. Lozano rühmt sich damit, dass er ein Netzwerk von CNC-Aktivisten in den USA hat.

Der Oligarch reist häufig nach Texas, wo er Interviews mit rechten US-Aktivisten macht und darüber schimpft, wie AMLO und seine Morena-Partei angeblich Mexiko zerstören.

FRENA-Vorsitzender Gilberto Lozano bei einem Interview in Dallas, Texas, über die Aktivitäten des Nationalen Bürgerkongresses in den USA und Mexiko

Bei einer Reise nach Dallas (Texas) im November 2018 erörterte Lozano die Anti-AMLO-Aktivitäten, die sein National Citizen Congress sowohl in den USA als auch in Mexiko organisiert.

Anschließend drehte Lozano einen Livestream eines Videos auf Facebook aus Houston, Texas, in dem der mexikanische Oligarch an einer Pemex-Tankstelle mit einem CNC-Kollegen sprach.

Lozano bellte in die Kamera und verurteilte das Übergangsteam des damaligen designierten Präsidenten López Obrador, weil es Vertreter der international anerkannten Regierung Venezuelas zu seiner bevorstehenden Amtseinführung im Dezember eingeladen hatte. Obwohl AMLO die Macht noch nicht übernommen hatte, kreischte Lozano, dass der linke Führer Mexiko in eine „korrupte Killerdiktatur“ ohne Toilettenpapier verwandeln würde, wie er Venezuela porträtierte.

In dem Video behauptete Lozano, dass die Pro-AMLO-Protestierenden von der Regierung bezahlt würden. In den folgenden Kommentaren beschuldigte Lozano seine Kritiker dann, Bots und gefälschte Konten der Morena-Partei von López Obrador zu sein.

Diese mögen wie die Wahnvorstellungen eines Verrückten erscheinen, aber Gilberto Lozanos Wahnvorstellungen sind auf fruchtbaren Boden der sozialen Medien gefallen. Er ist auch ein regelmäßiger Gast in Mexikos Mainstream-Mediennetzwerken, die sich im Besitz der gleichen rechten Oligarchen befinden, die auch AMLO absetzen wollen.

Im Mai 2019 brachten Lozano und sein Nationaler Bürgerkongress eine absurde Strafanzeige beim mexikanischen Repräsentantenhaus ein, in der Präsident López Obrador formell des Hochverrats beschuldigt wurde.

Der Oligarch erhob mehr als 20 Anschuldigungen gegen AMLO. Die lokalen Medien berichteten unter anderem, dass er „die Souveränität, Unabhängigkeit und Integrität des mexikanischen Volkes ausländischen Interessen unterwarf“. Sein Beweis für diese aufrührerische Behauptung war die angebliche Ankunft von Mittelamerikanern, Kubanern, ISIS-Zellen, Islamisten, Afrikanern und Mitgliedern der Mara Salvatruchas.

In seiner Klage behauptete Lozano, die Politik von López Obrador werde Mexiko destabilisieren, die Wirtschaft zerstören und mehr Gewalt schüren, Frauen gefährden und sogar Krankheiten und Viren, einschließlich Ebola, freisetzen.

Der einflussreiche linke Intellektuelle John Ackerman, ein enger Verbündeter von AMLO, nannte Lozano „den mexikanischen Trump“ und argumentierte, er benutze „denselben rassistischen und neofaschistischen Diskurs wie der Präsident der Vereinigten Staaten“.

Ackerman sagte jedoch voraus, dass Lozano nicht so erfolgreich sein würde wie Trump, weil „die politische Kultur Mexikos dem Faschismus gegenüber widerstandsfähiger ist als andere“. Ackerman erinnerte die Leser daran, dass ein ähnlich extremer Präsidentschaftskandidat wie Trump, Jaime Rodríguez Calderón, bei den Wahlen 2018 nur 5 Prozent der Stimmen erhielt.

Autoprotest der FRENA am 30. Mai und Unterstützung der Gouverneure gegen AMLO

Gilberto Lozanos elitärer Nationaler Bürgerkongress schuf den institutionellen Rahmen für die spätere Nationale Anti-AMLO-Front (FRENA). Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich im Wesentlichen um dieselbe Organisation – die offizielle CNC-Facebook-Seite änderte sogar ihren Benutzernamen in FRENA.

Im Jahr 2019 halfen Lozano und der Nationale Bürgerkongress bei der Organisation von Anti-López-Obrador-Demonstrationen, die damals als „marchas fifí“ – oder „Bougie-Märsche“, in der Umgangssprache – verspottet wurden, weil sie von wohlhabenden Mexikanern der Oberschicht frequentiert waren.

Die Märsche der FRENA vom 30. Mai dieses Jahres erzeugten ein ähnliches Gefühl. Ein unabhängiges Medienunternehmen namens México en Marcha beschrieb die Karawane in Guadalajara: „Diese Gruppe [der Demonstranten] ist nicht größer als 50 Personen, aber weil sie in Autos fahren und weil sie Mittel haben, um diese Schilder herzustellen, wird ihre Präsenz etwas stärker empfunden, aber in Wirklichkeit sind es nicht 100 Personen im gesamten Bundesstaat Jalisco“.

Die FRENA bezahlte auch professionell hergestellte Transparente in verschiedenen Bundesstaaten Mexikos mit der Aufschrift „In [diesem Bundesstaat] wollen wir dich nicht, Andrés López“. Unterstützer stellten sich für strategische Fototermine zur Verfügung, um zu versuchen, die Bewegung als groß und in ganz Mexiko verbreitet darzustellen.

Diese Demonstrationen erinnerten an Aufmärsche der Oberschicht, die in Brasilien im Vorfeld der Amtsenthebung und des Soft-Coups gegen die linke Präsidentin Dilma Rousseff stattfanden. Sie spiegelten auch die Proteste in der Elitebastion von Santa Cruz in Bolivien wider, die im November 2019 die Bühne für einen Militärputsch gegen den gewählten sozialistischen Präsidenten Evo Morales bildeten.

Die Anhänger von AMLO verspotteten die Proteste der FRENA wegen ihrer geringen Größe. Und während den Demonstrationen eindeutig die Unterstützung der Mehrheit der mexikanischen Arbeiterklasse fehlte, hat die Anti-AMLO-Front Freunde in hohen Positionen.

Das durchgesickerte Dokument des Großen Oppositionsblocks behauptete, dass die Gouverneure von 14 der 32 mexikanischen Bundesstaaten die Oppositionskampagne unterstützen. Davon haben sich sieben Anti-AMLO-Gouverneure geweigert, der Politik der Zentralregierung zu folgen, die Covid-19-Kurve abzuflachen, die als „Stopp-Light“-Plan bekannt ist und von Mexikos Unterstaatssekretär für Gesundheit Hugo López-Gatell Ramírez, einem Epidemiologen und Experten für Infektionskrankheiten, ins Leben gerufen wurde.

Mehrere dieser rechtsgerichteten Gouverneure ermutigten und unterstützten sogar die Anti-AMLO-Proteste der FRENA. Im Bundesstaat Jalisco wurden beispielsweise Fahrzeuge der Transitpolizei mit Schildern gesichtet, auf denen „Fuera (out) López Obrador“ stand. Das heißt, die Lokalregierung von Jalisco verwendete mexikanische Steuergelder, um Proteste gegen ihren gewählten Präsidenten zu unterstützen.

Jalisciscos oppositioneller Gouverneur Enrique Alfaro hat sich durch eine Reihe von Skandalen nationale Berühmtheit erworben. Im Mai dieses Jahres wurde ein mexikanischer Bauarbeiter namens Giovanni López in Jalisco verhaftet, angeblich weil er keine Maske trug, aber die Polizei scheint ihn zu Tode geprügelt zu haben. Er starb im Krankenhaus an einem Schädel-Hirn-Trauma und erlitt eine Schussverletzung am Bein, wie die Ärzte sagten.

Der Tod von Giovanni López löste große Proteste aus, die in Jalisco begannen und sich anschließend in ganz Mexiko ausbreiteten. Diese zeitigten viele Parallelen zu den gleichzeitigen Protesten in den Vereinigten Staaten wegen der brutalen Ermordung von George Floyd durch die Polizei.

Trotz der großen Demonstrationen verteidigte Alfaro, der Gouverneur von Jalisco, die Verhaftung von Giovanni López. Er behauptete sogar, dass die Demonstranten aus anderen Teilen Mexikos stammten, machte López Obrador für die Proteste verantwortlich und beschuldigte seine Partei Morena, die Gewalt zu fördern. Die hetzerische Rhetorik schürte weitere Unruhe und entlarvte den Extremismus eines Großteils der Anti-AMLO-Opposition.

Alfaro erregte auch nationale Aufmerksamkeit, als enthüllt wurde, dass er mehr als 1 Million mexikanische Pesos (fast 50.000 USD) aus staatlichen Geldern des Bundesstaates Jalisco an Verkaufsstellen des prominenten rechten Medienvertreters Enrique Krauze gezahlt hatte, um Propaganda zu verbreiten, die den Gouverneur lobte.

Der Autoprotest der FRENA vom 13./14. Juni und die Zukunftspläne

In ihrem zweiten Anti-AMLO-Protest behauptete die FRENA, am Wochenende vom 13. und 14. Juni 140 Fahrzeugkarawanen in Mexiko und den Vereinigten Staaten zu haben.

Es wurde von Protesten in allen größeren mexikanischen Ballungszentren berichtet, ebenso wie in Großstädten in Texas, Kalifornien, Michigan, Illinois und Washington sowie in Toronto, Kanada.

Wie bei den Demonstrationen im Mai waren auch hier viele Luxusautos und Lastwagen zu sehen, auf denen Schilder mit Botschaften wie „Leave now AMLO, we don’t want communism“ standen.

Das mexikanische Twitter wies schnell auf die unbeabsichtigte Komik der Proteste hin, wie zum Beispiel ein virales Foto eines Banners auf der Rückseite eines Geländewagens, auf dem stand: „Nein zum Kommunismus, Nein zum Sozialismus, Nein zum Mozimismus, Mexiko ist katholisch“. Mozimismo ist keine wirkliche Ideologie; es ist ein fiktiver Begriff, der von Trollen erfunden wurde.

Auch die Anhänger von AMLO machten sich bemerkbar. Ein anderes Bild wurde auf Twitter viral: ein bescheidener Mexikaner aus der Arbeiterklasse hält ein Schild mit der Aufschrift „AMLO, hier in Dzan, Yucatan, wir lieben dich! Zum Teufel mit den Fifis“.

Die Anti-AMLO-Front ist immer noch relativ klein und wird fast vollständig von den mexikanischen Eliten dominiert. Aber die FRENA behauptet, dass sie rasch wächst, und der zweite Protest hat die Zahl der teilnehmenden Städte praktisch verdoppelt, und ein dritter Protest ist für den 27. und 28. Juni geplant.

FRENA-Mitglied Pedro Ferriz de Con fordert eine ausländische Intervention zur Beseitigung von AMLO

Obwohl der FRENA eine basisdemokratische Basis der Arbeiterklasse fehlt, hat sie die Unterstützung einiger mächtiger Eliten. Allerdings sind nicht alle diese Oligarchen öffentlich bekannt.

Die Nationale Anti-AMLO-Front gibt zwar an, dass es 67 Mitglieder ihres elitären Regierungsrats gibt, aber nur vier von ihnen sind namentlich genannt. Neben Gilberto Lozano werden auf der Website der FRENA Pedro Ferriz de Con, Rafael Loret de Mola und Juan Bosco Abascal genannt.

Der prominente Anti-AMLO-Aktivist Pedro Ferriz de Con, der mit ausländischer Unterstützung mexikanische Oligarchen zum Sturz des Präsidenten aufrief

Pedro Ferriz de Con ist ein Anti-AMLO-Journalist, der für seine Neigung zu hyperbolischen Äußerungen bekannt ist, wie z.B. die Behauptung, „die Regierung habe seit der mexikanischen Revolution nicht mehr so viele Probleme gehabt“. Ferriz kandidierte 2018 als unabhängiger Kandidat für das Präsidentenamt.

Im April dieses Jahres wurde eine Tonaufnahme geleakt, in der Ferriz de Con forderte, „dass AMLO mit Hilfe einer Gruppe von Geschäftsleuten zusammen mit ausländischen Mächten aus dem Amt entfernt werden sollte„.

Diese Äußerungen lösten einen nationalen Skandal in Mexiko aus, der eine Gruppe von Bürgern dazu veranlasste, gegen Ferriz de Con bei der Generalstaatsanwaltschaft Klage zu erheben.

Ferriz de Con veröffentlichte ein Video auf dem YouTube-Kanal von Gilberto Lozano, in dem er seine volle Unterstützung für die FRENA zum Ausdruck brachte. Er wiederholte auch seine charakteristisch übertriebenen Behauptungen und bestand darauf, dass die Regierung von López Obrador die schlimmste und gefährlichste sei, die Ferriz de Con in seinen fast 70 Lebensjahren gesehen oder von seinem Vater je gehört habe.

Unter AMLO, „Wir sehen, dass es nicht, wie in der Vergangenheit, zumindest eine Möglichkeit für den freien Markt, den freien Wettbewerb, die Achtung des Privateigentums, des geistigen Eigentums, des gewerblichen Eigentums gibt“, erklärte Ferriz de Con.

„Ich will nicht, dass meine Kinder und die nächsten Generationen Mexiko verlassen müssen, weil es im Sozialismus versunken ist. Und heute stelle ich fest, dass dieses Land an der Spitze des Forums von Sao Paulo steht“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf eine internationale Konferenz linker Parteien in Lateinamerika.

Ferriz de Con schloss das Video, indem er darauf bestand, dass die FRENA die Coronavirus-Pandemie ausnutzen solle, von der er fröhlich voraussagte, sie würde zu Arbeitslosigkeit, „enormer Kapitalflucht“ und einem Mangel an ausländischen Investitionen führen, um López Obrador zu verdrängen.

FRENA-Mitglied Rafael Loret de Mola, ein neoliberaler Elitejournalist

Zusammen mit Lozano und Ferriz de Con gehört Rafael Loret de Mola dem FRENA-Regierungsrat an, der im August 2019 nach 38 Jahren als Journalist aus Protest gegen AMLO, dem er die Verfolgung rechter Reporter vorwarf, sehr öffentlich in den Ruhestand trat.

Oppositionsjournalist Rafael Loret de Mola, ein führendes Mitglied der Anti-AMLO-Front FRENA

Loret de Mola drehte auch ein Video, in dem er die FRENA nachdrücklich unterstützte und die vierte Transformation von AMLO als „fünfte Falle“ verteufelte und die Regierung López Obrador als „Farce“ bezeichnete.

Obwohl er formell die Medien verlassen hat, setzt Loret de Molas Sohn Carlos das Erbe seines Vaters als bösartiger Anti-AMLO-Journalist fort.

Carlos Loret de Mola moderierte zuvor eine populäre Nachrichtensendung über das mexikanische Medienkonglomerat Televisa. Der jüngere Loret de Mola hat sowohl in Mexiko als auch in den USA mit den wichtigsten Mediennetzwerken von Unternehmen zusammengearbeitet und schreibt derzeit für die Washington Post.

Beide Lorets de Mola waren auch maßgeblich an der intellektuellen Rechtfertigung der neoliberalen Wirtschaftspolitik beteiligt, die in früheren mexikanischen Regierungen durchgesetzt wurde. Vor der Präsidentschaft von AMLO setzten sich sowohl die rechtsgerichtete Partei der Nationalen Aktion (PAN) als auch die neoliberale Partei der Institutionellen Revolution (PRI) für Verfassungsänderungen ein, durch die Mexikos natürliche Ressourcen und staatliche Industrien privatisiert wurden, was zu einer Beteiligung privater und internationaler Unternehmen im Energiesektor, insbesondere bei Öl und Elektrizität, führte.

Diese neoliberalen Reformen waren äußerst umstritten, da das öffentliche Eigentum an Mexikos beträchtlichen Reserven an fossilen Brennstoffen in der Verfassung des Landes von 1917 verankert wurde, die während der mexikanischen Revolution verfasst worden war.

Um diese Änderungen zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten und um jede Gruppe oder Einzelperson zu kritisieren, die sich ihnen widersetzte, schickte der rechte mexikanische Flügel ein Team von selbsternannten „Intellektuellen“ vor, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. In Mexiko wird der öffentliche Intellektuelle immer noch als eine Mainstream-Figur verehrt, die das Ohr großer Teile der Bevölkerung hat.

Rafael und Carlos Loret de Mola haben fleißig die Rolle dieser öffentlichen Intellektuellen gegen AMLO gespielt und dabei viel Tinte verschüttet, um den Präsidenten zu kritisieren.

Die AMLO-Regierung hat eine Reihe „wesentlicher Projekte und Programme„, die darauf abzielen, die Energieunabhängigkeit zurückzuerobern, die Mexiko in den späten 1930er Jahren erreicht hat. Carlos Loret de Mola hat den Nationalen Elektrizitätsenergieplan von AMLO scharf kritisiert und argumentiert, dass der staatliche Stromversorger, die Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad, CFE), „ineffizient“ sei. Seine vorgeschlagene Alternative ist natürlich die „Privatinitiative„, die seiner Meinung nach billiger und besser für die Umwelt sei – ein Argument, das von aktuellen wissenschaftlichen Experten angezweifelt wird.

ASCOA’s privater Aufruf mit dem Anti-AMLO-Journalisten Carlos Loret de Mola, eine Veranstaltung nur mit Einladung für Firmenmitglieder

Carlos Loret de Mola und der Council of the Americas: die Verbindung nach Washington

Das Bemerkenswerteste an dieser Oppositionsfigur sind jedoch seine engen Verbindungen zur Americas Society / Council of the Americas (ASCOA), einer in den USA ansässigen Wirtschaftsorganisation, die sich als Think Tank ausgibt und sich für eine neoliberale Politik einsetzt, um die Interessen der mächtigsten Konzerne in Nord- und Südamerika zu fördern.

ASCOA wurde auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges vom Oligarchen David Rockefeller gegründet, ausdrücklich um die Bemühungen der Konzernoligarchen zur Zerschlagung der wachsenden sozialistischen Bewegungen in Lateinamerika zu vereinen.

ASCOA wird von einigen der größten Unternehmensgiganten der Welt finanziert, darunter Exxon Mobil, Chevron, BlackRock, Citigroup, Google, J.P. Morgan, Monsanto, Walmart und Boeing. Dementsprechend hat sie auf aggressive Maßnahmen zum Sturz linker Regierungen in Lateinamerika gedrängt und zahlreiche Staatsstreiche unterstützt.

Carlos Loret de Mola hielt vor der Amerikanischen Gesellschaft/Rat der Amerikas im Jahr 2015 eine Rede mit dem Titel „The Evolving Economics of Mexico’s Drug Cartels„. Der Medienzweig von ASCOA, Americas Quarterly, erwiderte den Gefallen und veröffentlichte eine schmeichelhafte Rezension seiner Fernsehsendung in Chiapas, in der er argumentierte, dass „die Sparpläne der mexikanischen Regierung auf Kosten der Menschen gehen könnten, denen sie zu helfen versucht“.

Noch faszinierender ist eine Veranstaltung, die Carlos Loret de Mola mit ASCOA zwei Tage nach dem Sieg von AMLO bei den Präsidentschaftswahlen vom Juli 2018 abhielt. ASCOA sagt, dass es „eine inoffizielle Telefonkonferenz mit Carlos Loret de Mola veranstaltete, der Einblicke in die Auswirkungen des erdrutschartigen Sieges von Andrés Manuel López Obrador gewährte“. Es gibt nirgendwo eine Aufzeichnung oder Abschrift dieser Telefonkonferenz. Darüber hinaus handelte es sich bei dem Aufruf um ein „Programm nur mit Einladung“; die einzige Möglichkeit zur Teilnahme bestand darin, dafür zu zahlen, dass man neben den mächtigsten Unternehmen der Welt ein „Mitglied“ der ASCOA-Elite ist.

Juan Bosco Abascal, religiöser Extremist und Mitglied der FRENA, warnt vor der „Synagoge des Satans“.

Das letzte derzeit bekannte Mitglied des Regierungsrats der FRENA ist Juan Bosco Abascal, ein Elite-Unternehmer mit sehr seltsamen fundamentalistischen religiösen Überzeugungen.

Auf seiner Facebook-Seite, auf der er ununterbrochen Anti-AMLO-Propaganda veröffentlicht und fast 13.000 Anhänger hat, sagt Abascal, er habe als „Leiter für Projekte zur menschlichen Entwicklung“ für Restaurant- und Hotelketten, das Finanzministerium des Bundesstaates Jalisco und die staatliche mexikanische Ölgesellschaft Pemex gearbeitet.

Abascal half auch bei der Leitung einer ultrakonservativen NGO, die sich Familie, Kraft der Zukunft nennt. Dort war er als Berater und Redner tätig und sprach Themen wie „Tod, Kultur, Abtreibung, die Pille und andere Geißeln“ an.

Juan Bosco Abascal, ein Führer der Anti-AMLO-Front FRENA, argumentiert in einer YouTube-Schimpftirade, dass Freimaurer versuchen, eine neue Weltordnung zu schaffen, um den Planeten zu kontrollieren, wie die Präsidenten Chávez und Maduro in Venezuela

Im Einklang mit seinem religiösen Extremismus sagt Abascal, dass er derzeit als Lehrer für Regnum Christi, einen internationalen Verband der katholischen Kirche, tätig ist. Die Priester und Seminaristen in Regnum Christi bilden die fanatischen Legionäre, die das Wall Street Journal als einen „schnell wachsenden konservativen römisch-katholischen Orden“ beschrieb, der von „einer Handvoll lateinamerikanischer Milliardäre und einigen der bedeutendsten Finanziers der Welt“ unterstützt wird.

Regnum Christi „konzentriert sich darauf, den Reichen und Mächtigen zu dienen, in der Überzeugung, dass durch die Evangelisierung der Führer der Gesellschaft der positive Einfluss auf die Gesellschaft vervielfacht wird“, erklärte das Wall Street Journal. Mit anderen Worten, es treibt eine dunkle Spiritualität voran.

Das berüchtigtste mexikanische Mitglied des katholischen Ordens ist ein Priester namens Marcial Maciel, der beschuldigt wurde, innerhalb von zwei Jahrzehnten acht jugendliche Seminaristen sexuell belästigt zu haben.

Juan Bosco Abascal hat seine fundamentalistischen religiösen Ansichten in langen Video-Schimpftiraden auf Facebook und YouTube sehr deutlich gemacht, in denen die prominente Anti-AMLO-Oppositionsfigur häufig die Bibel zitiert, um zu erklären, wie die „universellen Freimaurer“ versuchen, eine „Neue Weltordnung“ zu errichten und eine „Weltregierung“ zu schaffen, indem sie den internationalen Drogenhandel und die Massenmedien nutzen.

Abascal porträtiert linke Basisbewegungen in Lateinamerika, wie z.B. Venezuelas Chavismo, als Beispiele für diesen satanischen Einfluss und zitiert die Präsidenten Hugo Chávez und Nicolás Maduro als Symbole einer ruchlosen Verschwörung.

Eine von Abascals YouTube-Schimpftiraden trägt den Titel „The feminazis are worse than the coronavirus„, und sie hat mehr als 20.000 Aufrufe. In einem anderen Video mit fast 50.000 Aufrufen beschreibt das FRENA-Mitglied, wie Freimaurer angeblich versuchen, „Abtrünnige zu schaffen, um Mexiko zu entchristianisieren„.

In einer noch schockierenderen YouTube-Schimpftirade gibt Abascal Eltern Ratschläge, wie sie ihre LGBT-Kinder „heilen“ können. Er argumentiert, dass „Homosexualität, egal in welcher der 120 Formen, keine genetische oder biologische Grundlage hat. Sie alle sind emotionale und psychosexuelle Missbildungen, die durch unzulängliche Eltern und das toxische Umfeld, in dem die Kinder aufgewachsen sind, verursacht wurden“.

Zusätzlich zu der Warnung in seinen Videos vor der Gefahr, „unsere Seelen in der Synagoge Satans oder der Kirche des Antichristen zu verlieren“, hat Abascal zwei Bücher geschrieben, die diese geistesgestörten Verschwörungen verbreiten.

Seine buchlange Tirade schiebt praktisch alle Probleme der Welt auf die „Postmoderne“ und warnt vor „der modernen Versklavung der Menschheit durch die postmodernen Phänomene gegen die Tugend, wie Trivialisierung, Entsakralisierung, Entchristianisierung, Auflösung der Familie und viele andere“.

Das andere Buch von Abascal, ein Roman mit dem Titel „From the Nest of the Serpent„, spiegelt die rechtsextreme Weltsicht des Anti-AMLO-Aktivisten wider. Er erzählt die Geschichte eines mutigen Multimillionärs, der sich, inspiriert von seinem christlichen Glauben, weigert, mit der globalen Drogenmafia zusammenzuarbeiten; so bestechen die Bösewichte die korrupten Politiker, die „ihren katholischen Glauben aufgegeben“ haben, um seine Familienmitglieder zu ermorden. Der kapitalistische Oligarch antwortet mit der Bildung einer Privatarmee, die er „Spartanerliga“ nennt, und führt seinen Kampf gegen die „Universelle Freimaurerei“, indem er einen Krieg erklärt, um den Planeten von Drogen und satanischem Einfluss zu befreien.

Falls es nicht schon klar war, dass Abascal sich und seine Elitefreunde als den millionenreichen Protagonisten des Romans sieht, verortet er die Geschichte in Mexiko.

Der Einband des Buches ist mit antisemitischen Bildern aus dem Lehrbuch versehen und zeigt einen Davidstern, der den Planeten einkerkert.

Das rechtsextreme christliche Buch „Aus dem Nest der Schlange“ des Anti-AMLO-FRENA-Aktivisten Juan Bosco Abascal

Abascals faschistische Ansichten haben Gilberto Lozano nicht davon abgehalten, ihn offen als „geschätztes Mitglied“ der FRENA zu bewerben. Auf seinem persönlichen YouTube-Kanal veröffentlichte Lozano Filmmaterial Abascals zur Unterstützung der Nationalen Anti-AMLO-Front.

In der Video-Schimpftirade bezeichnet Abascal AMLO als „MALO“ (schlecht auf Spanisch) und bezeichnet die globale Coronavirus-Pandemie wiederholt als „China-Plage“. Abascal greift das mexikanische Gesundheitssystem und medizinische Fachkräfte an und spinnt eine ausgeklügelte Verschwörung zusammen: Das prominente FRENA-Mitglied behauptet, dass die Regierung López Obrador Covid-19 als Waffe eingesetzt habe, dass sie „Mexiko absichtlich mit dem Virus infizieren ließ“, um ihre revolutionäre Vierte Transformation durchzuführen, und dass das Land nun „auf eine ungeheuerliche, unvorstellbare Krise zusteuere“.

Das prominente FRENA-Mitglied Juan Bosco Abascal verbreitet Coronavirus-Verschwörungen auf dem YouTube-Kanal von Gilberto Lozano

In der Vergangenheit war ein weiteres Mitglied der FRENA öffentlich bekannt geworden: Pedro Luis Martín Bringas, ein prominenter Anteilseigner der Soriana-Organisation, einer Lebensmittelkette mit Sitz in Gilberto Lozanos Heimatstadt Monterrey und eines der Unternehmen, denen unter früheren Regierungen eine Steuerbefreiung gewährt wurde.

Martín Bringas scheint jedoch laut der Website am 17. Mai aus der FRENA hinausgeworfen worden zu sein.

Ein Punkt des Zorns für die Großunternehmen sind die Bemühungen der AMLO-Verwaltung, die Unternehmen zur Zahlung ihrer laufenden Steuern und Steuernachzahlungen zu zwingen, um der Regierung dringend benötigte Einnahmen zu verschaffen.

FRENA bezeichnet Geschlechtergleichstellung und Homosexualität als kommunistische Verschwörung

Die Zusammensetzung der wahnsinnigen rechten Fanatiker, die sich gegen Lopez Obrador auflehnen, mag zu marginal erscheinen, um einen nennenswerten Einfluss auf die mexikanische Politik zu haben, aber es handelt sich genau um die gleiche Art von Extremisten, die in der Vergangenheit erfolgreiche Kampagnen zum Sturz linker Regierungen in Lateinamerika gestartet haben.

In Bolivien wurden ähnlich faschistische Elemente aktiviert, um den von den USA unterstützten Militärputsch im November 2019 anzuführen, und in Brasilien starteten rechte Kräfte einen sanften Putsch gegen die brasilianische Arbeiterpartei und läuteten die derzeitige rechtsextreme Regierung Jair Bolsonaro ein.

Ein genauer Blick auf die Website der FRENA spiegelt genau dieselbe Art faschistischer Ideologie wider, die sich mit Hilfe Washingtons in ganz Lateinamerika verbreitet hat.

Ein Abschnitt der Website trägt den Titel „Mexico Sao Paulo Forum Communist Plan„. Hier argumentiert die Anti-AMLO-Front, dass die bloße Anwesenheit der Morena-Partei von López Obrador bei der linken Veranstaltung – einer Jahreskonferenz progressiver Organisationen aus ganz Lateinamerika – in Kuba im Jahr 2018 bedeutet, dass die Regierung beabsichtigt, Mexiko zu einem kommunistischen Land zu machen.

Die FRENA fabrizierte auch einen paranoiden Plan des Forums von Sao Paulo, um „den Kommunismus in Mexiko zu installieren“.

Zu den Schritten in diesem gefälschten Plan gehören die Gewährleistung der „Gleichberechtigung der Geschlechter“, die „Entmystifizierung der Religionen“, die „Reform der Erziehung zur Gleichberechtigung“ und die gespenstische „progressive Agenda (Abtreibung, Drogen, Homosexualität, Relativismus der Werte“.

Der imaginäre Plan der FRENA für das Forum von Sao Paulo, den „Kommunismus in Mexiko zu installieren“, einschließlich Geschlechtergerechtigkeit, Abtreibung und Homosexualität

Die Verschwörungstheorie, dass das Forum von Sao Paulo Regierungen und soziale Bewegungen in Süd- und sogar Nordamerika kontrolliert, erfreut sich in rechtsextremen Kreisen zunehmender Beliebtheit. Diese geistesgestörte Anschuldigung wurde sogar gegen die Grayzone und ihren Herausgeber Max Blumenthal verwendet, um sie absurderweise als Drahtzieher der antipolizeilichen Brutalitätsproteste darzustellen, die derzeit in den USA stattfinden.

FRENA-Führer Gilberto Lozano hat diese Verschwörungsgeschichte bei zahlreichen Gelegenheiten wiederholt. In einem Interview mit dem großen mexikanischen Fernsehsender La Octava am 5. Juni erklärte Lozano unmissverständlich, dass „es keinen Zweifel daran gibt, dass Francisco Arias, der Botschafter Venezuelas in Mexiko, die Agenda [von AMLO] schreibt“.

Der Moderator von La Octava, Hernán Gómez Bruera, ein populärer mexikanischer Mainstream-Journalist, fragte Lozano, wie genau die Regierung López Obrador Mexiko in den Kommunismus treibe, und bemerkte, dass AMLO nie über Sozialismus spricht. Lozano wies erneut auf die Teilnahme Morenas am Forum von Sao Paulo hin und bestand darauf, dass AMLO „der Agenda des Forums von Sao Paulo folgt“.

Dieser Punkt ist besonders ironisch, da Mexikos Mitte-Links-Partei der Demokratischen Revolution (Partido de la Revolución Democrática, oder PRD) auch öffentlich als offizielles Mitglied des Forums von Sao Paulo aufgeführt ist und die PRD sich der Oppositionsbewegung gegen AMLO angeschlossen hat. Die PRD war Teil einer Koalition zur Unterstützung des Kandidaten Ricardo Anaya gegen López Obrador bei den Präsidentschaftswahlen 2018, und die PRD ist offenbar auch Mitglied des Großen Oppositionsblocks BOA, der sich gegen AMLO verschworen hat, um AMLO aus dem Amt zu entfernen.

Auf ihrer Website unterhält die FRENA auch eine „Gallery of the Communist Dictatorship„, die eine Sammlung von Namen und schändlichen Taten von AMLO-Anhängern ist, einschließlich wenig schmeichelhafter Bilder von derzeitigen Kabinettsmitgliedern, Politikern, Journalisten und Intellektuellen.

Diese FRENA-Schwarze Liste, die eklatante Fremdenfeindlichkeit zur Waffe macht, stellt sicher, dass betont wird, welche von López Obradors Verbündeten im Ausland geboren wurden, indem neben ihrem Namen ihre ethnische Herkunft hervorgehoben wird – ganz zu schweigen davon, dass sie alle eingebürgerte mexikanische Staatsbürger sind, die seit Jahrzehnten im Land leben.

Auf der schwarzen Liste der AMLO-Verbündeten der FRENA werden alle Personen aufgeführt, die in einem fremden Land geboren wurden, obwohl sie alle eingebürgerte mexikanische Staatsbürger sind.

Gilberto Lozano hat bei seinen Angriffen auf AMLO wiederholt auf diese Fremdenfeindlichkeit zurückgegriffen. In seinem Interview vom 5. Juni in La Octava versuchte Lozano erneut, die Top-Berater von López Obrador als ausländische 5. Kolonne darzustellen, indem er darauf bestand, dass John Ackerman (geboren in den USA), Paco Ignacio Taibo II (geboren in Spanien) und Héctor Díaz Polanco (geboren in Kuba) keine echten Mexikaner seien, obwohl sie eingebürgerte Staatsbürger sind.

Der nächste Bolsonaro?

Hernán Gómez, der Moderator von La Octava, räumte vor seinem Interview mit Lozano ein, dass Lozano eine Extremfigur sei. Er veröffentlichte sogar eine Nachfolgekolumne, in der er die FRENA als „Frente Nazi-onal contra AMLO“ beschrieb und die Front mit den Nazis verglich.

Gómez hielt es jedoch für wichtig, den FRENA-Führer zu interviewen, da er befürchtete, dass Lozano zu einer ähnlichen Figur wie der brasilianische Jair Bolsonaro werden könnte.

„Ich weiß, dass es Menschen gibt, die nicht damit einverstanden sind, dieser Art von Menschen eine Plattform zu geben, aber ich bin überzeugt, dass wir solche Zahlen nicht unterschätzen dürfen“, sagte Gómez. „Denn vor einiger Zeit war der Präsident Brasiliens ein mittelmäßiger Abgeordneter, der kein Gesetz verabschieden konnte, ein unhöflicher und streitsüchtiger Mann, der, wie Lozano, von niemandem ernst genommen wurde. Tatsächlich dachten einige, er sei psychisch instabil.“

„Nur wenige konnten sich vorstellen, dass er Brasiliens Präsident werden würde. Aber wie nach Obama Trump kam, so kam Bolsonaro nach Lula“, fuhr der Gastgeber von La Octava fort. „Es ist also falsch, Leute wie Gilberto Lozano zu unterschätzen, nicht so sehr, weil er irgendwo Größe versteckt haben könnte, sondern weil, wenn es dieser [AMLO-]Regierung schlecht geht oder wenn sie nicht in der Lage sind, die Erwartungen bestimmter Sektoren wie der Mittelschicht zu erfüllen, irgendwann eine ultrarechte, systemfeindliche Figur stark werden und einen Glücksfall beschert bekommen könnte“.

José Guadalupe Argüello III ist ein Pädagoge mit Sitz in Albuquerque, New Mexico. Er kann auf Twitter unter @jgarguello3 gefunden werden.