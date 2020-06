Krampus lebt und es geht ihm gut: Wie der Mythos von Soros den antiimperialistischen Kampf lähmt

von Ken Leslie für The Saker Blog – https://thesaker.is

Bild: Gruss vom Krampus – https://en.wikipedia.org/wiki/Krampus

Übersetzung LZ

1. Die Erschaffung eines Dämons

Erinnern Sie sich an die Tage Ihrer Kindheit – vor allem, wenn Sie Deutscher sind. Wenn Sie auch nur davon träumen, ungezogen zu sein oder gegenüber Älteren und Besseren ungehorsam zu sein, wird Krampus Sie in seinen Korb legen und Sie in eine sumpfige germanische Hölle bringen. Von Ihnen wird man nie wieder etwas hören.

Krampus ist ein Überbleibsel aus der vorchristlichen Zeit, als er (und er ist ein Er) sich mit Hexen herumtrieb und mit ihnen unsagbare Taten vollbrachte. Die Idee eines gehörnten Halbgottes, der das Kostbarste wegnimmt und zerstört, überlebte alle Versuche der Christianisierung und ist bis heute ein bekanntes und gefürchtetes Mitglied des Pantheons der frühkindlichen Ungeheuer. Der pädagogische Wert von Krampus besteht darin, dass er so schrecklich aussieht und so gemein ist, dass allein die Erwähnung seines Namens (an sich schon erschreckend) ausreicht, um auch das widerspenstigste Kleinkind ruhig zu stellen. Er ist ein Dämon, der im Morgengrauen der Zeit in einem dunklen und kalten Alpenvorland mit einem einzigen Ziel geboren wurde: unartige Kinder zu erschrecken und zu quälen. Viele von uns Nicht-Deutschen kannten Krampus schon als Kinder, und obwohl wir unsere eigenen nicht-germanischen Dämonen zu verteidigen hatten, war die oberste Furcht in Form von Krampus irgendwo weit im Hinterkopf, nur wenige Schritte entfernt.

Wie bezieht sich die Geschichte einer furchterregenden Kindheitsfigur auf die Gegenwart? Bin ich leichtfertig, wenn ich eine mythische dämonische Kreatur mit einem höchst erfolgreichen Händler und Philanthropen vergleiche? Nun, nein. George Soros‘ Geschichte von schmutzigen Taten, die Jahrzehnte und Kontinente umspannt, ist so zerstörerisch, dass er noch zu Lebzeiten seinen eigenen dämonischen Mythos geschaffen hat. Ein mysteriöser Charakter, der sich weigert, seine sterbliche Hülle zu verlassen, und der durch das eine oder andere Wunder der „medizinischen Wissenschaft“ in einer halbmumifizierten Halbstase gehalten wird, Gyorgyi Schwartz aus Budapest und ein Milliardär, ist zum Krampus unserer Zeit geworden. Er ist ein Dämon von extremer Macht, listig und teuflisch (er wurde von Mahathir Mohammed als etwas nicht sehr Unähnliches bezeichnet). Er ist der ewige Wanderer, der immer bereit ist, vom Elend anderer zu profitieren, und der seit dem Fall der Sowjetunion seine destruktive Vision finanziert. Er ist zum Synonym für eine störende, sich einmischende anti-nationale, neoliberale, „kosmopolitische“ Verschwörung geworden. Angeblich ging es dabei darum, alle einheimischen patriotischen Kräfte zu schwächen, um a) eine bestimmte Gruppe von Menschen vor möglicher Verfolgung zu schützen, indem alle nationalistischen Bestrebungen verwässert werden, und b) es denselben Menschen zu ermöglichen, den Ton des politischen Diskurses zu bestimmen und die Hebel der Macht in die Hand zu nehmen.

Damals wunderten sich die Menschen darüber, wie jemand über Nacht aus dieser Dunkelheit heraus zu einem Global Player werden konnte – aber wie immer wurde ein solcher Erfolg dem Genie und der harten Arbeit von Soros zugeschrieben. [1] Unser heutiger Krampus wurde mit Jakob Schiff verglichen, dem berühmten/berüchtigten jüdisch-amerikanischen Finanzier und Philanthropen (ein Wort, das seine positive Konnotation rasch verliert), dessen antirussischer Animus ein fruchtbares Ventil in der Finanzierung aller Feinde des imperialen Russlands fand – von Japan bis zu verschiedenen ethnischen Nationalisten und schließlich – und am wichtigsten – den Bolschewiken. Ein weiterer Schiff, Senator Adam, ist der derzeitige Fackelträger der Russophobie im US-Kongress. Die Analogie ist meist treffend. Während das Ziel von Schiffs Zorn hauptsächlich das Russische Reich war, hat Soros sowohl die sterbende Sowjetunion als auch ihren kapitalistischen Nachfolger ins Visier genommen[2]. Er nannte seine nebulöse Pseudophilosophie „Offene Gesellschaft“ (wahrscheinlich ein Plagiat eines anderen Russophoben – Karl Popper) als Gegenpol zu den immer noch schwachen Versuchen Russlands, dem Todesurteil des triumphierenden Westens zu entgehen. Dies war eine Zeit, in der prominente Soixante-Huitards wie Joschka Fischer, Bernard Henry-Levy, Andre Glucksmann, Bernard Kushner, Alain Finkelkraut und andere zukünftige Kriegsverbrecher das europäische Lager beherrschten. Diese drittklassigen Aktivisten und Intellektuellen zeichneten sich durch einen einzigen Hass auf Russland und das orthodoxe Christentum aus.

Soros schlängelte sich über ein Netzwerk von gut finanzierten „Stiftungen“, „Instituten“, „Universitäten“ und „Menschenrechtsorganisationen“ in die neuen „befreiten“ Länder ein. Mit anderen Worten: Soros wandte eine Strategie an, die allen Räubern bekannt ist, die darauf abzielen, ein Land zu überrennen. Indem er vorgab, sich um die Notlage von Flüchtlingen, Minderheiten, LGBT-Bevölkerung und allgemein um die Menschenrechte zu kümmern, untergrub Soros die Selbstverwaltung der neuen unabhängigen Länder und machte sie anfällig für Plünderungen durch die von den USA und der EU nachrichtendienstlich organisierten Störungsoperationen. Dass Soros‘ dämonisches Projekt nichts mit Sozialismus zu tun hatte und alles damit zu tun hatte, russischen Interessen zu schaden, wird durch die Tatsache bestätigt, dass er sowohl die sozialistische Sowjetunion und Jugoslawien als auch das kapitalistische Russland ins Visier genommen, antirussische Kräfte in der ganzen Welt (in Tschetschenien, Jugoslawien, der Ukraine, der EU, Afrika, dem Nahen Osten und den USA) finanziert und einen ständigen ideologischen und kulturellen Krieg gegen das geführt hat, was er als Bedrohung für die Wiedergeburt des Russischen Reiches ansah.

Er verfeinerte seinen Zerstörungsapparat mit Hilfe korrupter lokaler Politiker und Quasi-Intellektueller. Er bot den Angehörigen der nationalen „Eliten“, die bereit waren, die Interessen ihrer Nationen zu verraten, Stipendien, Studienplätze und gezielte Subventionen im Austausch gegen die Teilnahme an einem von Soros‘ gefälschten „Seminare für junge Führungskräfte“ oder „Menschenrechtskonferenzen“ an.

Hier ist eine persönliche Anekdote, die mein langfristiges Interesse an Soros zeigt. Mitte der 1990er Jahre wollte meine Frau über das postsowjetische Theater in Osteuropa promovieren, und im Rahmen eines länderübergreifenden Programms besuchten wir 1996 eine osteuropäische Hauptstadt und arrangierten ein Interview mit dem bekannten „alternativen“ Theaterpraktiker und dem damaligen Direktor des von Soros finanzierten, als Kulturzentrum getarnten Anti-Regierungszentrums. Das Interview lief gut, bis meine Frau eine Frage stellte, die ich zuvor eingefügt hatte – sie betraf die Finanzierung und Unterstützung der regierungsfeindlichen Aktivitäten des Zentrums durch Soros. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Dinge interessant. Der Befragte reagierte irritiert und misstrauisch und verteidigte die Einmischung Soros‘ in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens, indem er nicht überzeugend behauptete, er sei nicht an der Festlegung der Redaktionspolitik usw. beteiligt gewesen. Unnötig zu sagen, dass das Interview an Ort und Stelle abgebrochen wurde.

Eine detaillierte Darstellung von George Soros‘ zerstörerischem Kreuzzug muss noch warten. Was gesagt werden muss, ist, dass Soros und seine humanitäre Hydra hinter einer Reihe so genannter farbiger Revolutionen standen, d.h. hinter wiederholten Staatsstreichen, die dazu führten, dass Schwärme antirussischer Politiker an die Macht kamen und Russland mit einem Ring von NATO-Satrapien (von denen die meisten während des Zweiten Weltkriegs Nazisatrapien gewesen waren) umzingelten. Ein interessantes Detail ist, dass Soros hauptsächlich gemäßigte oder linksgerichtete Politiker entfernte und sie durch antirussische Nationalisten ersetzte. Nach vielen Jahren uneingeschränkter Kriminalität, Vergewaltigung und schädlicher Einmischung beschloss Präsident Wladimir Putin, die schädlichen Aktivitäten Soros‘ zu dem Zeitpunkt einzustellen, als Russland 2015 erneut vom Westen existenziell bedroht wurde. „Es wurde festgestellt, dass die Tätigkeit der Open Society Foundations und der Open Society Institute Assistance Foundation eine Bedrohung für die Grundlagen des Verfassungssystems der Russischen Föderation und die Sicherheit des Staates darstellt“, hieß es in einer übersetzten Fassung der Presseerklärung. Alle Aktivitäten von Soros wurden in Russland verboten, und von diesem Tag an verdoppelte Russland seine Bemühungen, wirtschaftlich und politisch unabhängig von seinen Feinden zu werden. Der Rauswurf von Soros aus Russland wurde im Westen als eine weitere Manifestation von Putins Antisemitismus angesehen, obwohl er nichts dergleichen war.

Präsident Putin hat die Bedrohung durch die Machenschaften Soros‘ richtig eingeschätzt und sein Land mit einem Schlag von der möglicherweise größten Bedrohung seiner Sicherheit befreit. Nach dieser epischen Niederlage kämpfte Soros eine Nachhut-Aktion, indem er sich auf die aufstrebenden nationalistischen und populistischen Regierungen wie die von Victor Orban in Ungarn konzentrierte. Auch hier erlebte Soros eine Niederlage – Orban proklamierte Soros als Bedrohung der nationalen Sicherheit und schloss nach einer epischen Schlacht die so genannte Mitteleuropäische Universität unter dem Vorsitz von Michael Ignatieff, dem berüchtigten Russophoben. Die beiden Campusse in Budapest und Wien sollten die diskreditierte Idee von Mitteleuropa verkörpern, jenes Juwel in der österreichisch-ungarischen Krone und Antriebskraft für jeden antirussischen Drang. Durch die Schließung des Ostablegers der CEU hat Orban gewissermaßen die russophobe Symbolik der Krönung Soros‘ zerstört[3].

Als die Macht der neokon/neoliberalen Kräfte in Europa schwächer wurde, verloren Soros‘ politische Projekte mehr und mehr an Boden, bis sie weitgehend irrelevant wurden. Soros wurde so tief kompromittiert und so vollständig als räuberischer Betrüger und Agent dunkler Mächte entlarvt, dass er aufhörte, ein wichtiger Akteur in internationalen Angelegenheiten zu sein (trotz seines Geldes und seines Einflusses). Sogar die stets wachsamen „Nazi-Jäger“ von ADL haben es schwer, ihn zu verteidigen. Mit dem Aufstieg populistischer und rechtsradikaler Politik in Europa und den USA wurde seine Marke giftig. Man könnte sogar sagen, dass seine eigene Strategie (Sicherung „kosmopolitischer“ Interessen durch Bekämpfung des Nationalismus) nach hinten losging – die Rebellion der Alt-Rechten war weitgehend die Reaktion auf die Auswüchse der sorossianischen Welle der 1990er Jahre. Was also hat der mumifizierte Milliardär noch zu tun, jetzt, da die Steppen Russlands außer Reichweite waren? Er hätte „einen auf Beresowski“ (mir gefällt, wohin das führt) machen können, indem er einen zerknirschten Brief an Präsident Putin schrieb und ihn um Verzeihung gebeten hätte. Oder er hätte versuchen können, seine bösen Taten zu bereuen, indem er echte Philanthropie betreibt. Er entschied sich für keines von beidem, mischte sich aber unter dem Deckmantel einer (verdorbenen) pseudohumanistischen Marke doppelt in die Politik ein.

So ist Soros‘ Name (zu Recht) zum Synonym für bösen liberalen Kosmopolitismus geworden. Dies ist definitiv eine positive Entwicklung, denn sie stellt sicher, dass Soros (oder seine gegenwärtig gepflegten Nachkommen) niemals so viel Schaden anrichten kann, wie er Russland, Osteuropa oder dem Nahen Osten zugefügt hat. Die andere Seite der Medaille ist, dass jede Erwähnung einer linken, progressiven, sozialen oder rassischen Gerechtigkeitsangelegenheit, wie gültig sie auch sein mag, durch das Zeichen von Sorro gezeichnet wurde. Und ich glaube, dies ist Soros‘ wahres Vermächtnis, das dem Imperium einen dauerhaften und unangreifbaren Vorwand liefert, um jede echte Kritik an und Rebellion gegen das unmenschliche und unmenschliche neoliberale/neokonservative System zu diskreditieren.

Zurück in die USSA

Nach einem kurzen, vorgetäuschten Scharmützel mit der europäischen Alt-Rechten verlagerte Soros seine Aufmerksamkeit auf die Vereinigten Staaten, wo ein neuer Präsident auf einer konservativen, isolationistischen und anti-neokon Agenda gewählt wurde. Viele Menschen, unabhängig von ihrer Einstellung, begrüßten den Wahlsieg von Donald Trump mit Erleichterung, wenn nicht gar Begeisterung. (es wäre richtiger zu sagen, dass die meisten rechtsgerichteten Menschen die Niederlage der kriegstreiberischen Hexe Hilary Clinton begrüßten). Die Hoffnung war, dass die Vereinigten Staaten ihr Imperium, das sie zerstört haben, aufgeben und sich in Zusammenarbeit mit anderen Großmächten auf die Erholung und den friedlichen Wiederaufbau konzentrieren würden. Viele wohlmeinende Menschen aus der ganzen Welt sandten ihre guten Wünsche – schließlich trugen viele von uns ein kleines Stück Amerika in ihren Köpfen und Herzen.

Leider stellte sich sehr bald heraus, dass das meiste von dem, was Trump seiner leichtgläubigen Wählerbasis versprochen hatte, niemals verwirklicht werden würde. Wie die skrupellose Lucy van Pelt, die Charlie Brown jedes Mal zum Narren hält, zog der Deep State den Ball aus einem großen Korb voll (oder war es ein Eimer voll? ) von Bedauernswerten und fuhr mit seinem Plan fort, das sterbende Imperium so lange wie möglich am Leben zu erhalten (es gibt hier eine Analogie zu Soros, Rockefeller, Kissinger und Lord Rothschild, die nur sehr widerwillig diese Welt zu verlassen scheinen und stattdessen in den Korridoren der Macht in Gestalt von leberfleckigen Spektralmumien herumspuken und die Welt daran erinnern, dass man mit Geld keine Liebe kaufen kann, aber mit Sicherheit junges Knochenmark und Stammzellen). Anstatt „den Sumpf trockenzulegen“, umgab sich Trump mit rechten Neokonservativen und römisch-katholischen Eiferern und machte sich prompt daran, alle seine Wahlversprechen zu brechen.

Ich werde mich hier nur auf die Aktionen von Trump konzentrieren, als sie Russland und China betreffen. In dem Versuch, die sich beschleunigende Ausblutung des amerikanischen Imperiums einzudämmen, hat Trump Russland und China einen totalen Krieg erklärt, der bis heute andauert: Propaganda und psychologische Kriegsführung, Sanktionen, Drohungen, Attentate, Massenverhaftungen russischer und chinesischer Bürger, Sabotage, Diebstahl von diplomatischem Eigentum, Bombardierung von Russlands Verbündeten, Beschlagnahmung von Handelsvermögen und Reichtum, Zölle, Unterstützung farbiger Revolutionen, McCarthyite-Hexenjagden, eine Offensive gegen die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Verbündeten, die Aufhebung aller wichtigen internationalen Verträge, die die Stationierung und Überwachung von Atomwaffen regeln, die Verlegung atomwaffenfähiger Raketenbasen in die Nähe der russischen Grenze, die Nutzung von Indien, Japan, Vietnam u.a. als Werkzeuge gegen China, die Bewaffnung faschistischer Lehen in Osteuropa und die Gewährung von Militärhilfe in Höhe von Hunderten Millionen Pfund an das ukrainische Zhidobandera-Regime, die Provokation Chinas und Russlands mit groß angelegten Militärübungen und allen Arten militärischer Brinkmanship, Handelskrieg, die Bewaffnung des Hindu-Nationalismus gegen China, die Genehmigung zusätzlicher Mittel für anti-russische Aktivitäten, die Erweiterung der NATO, die Stärkung des rechten Regimes Israels, die Erwürgung Venezuelas, Boliviens und Kubas und die Beinahe-Provokation eines Krieges mit dem Iran. Oh, frisch aus der Presse – 10.000 Soldaten und Dutzende von Flugzeugen bewegen sich von Deutschland nach Polen. Habe ich etwas vergessen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trump alles in seiner Macht Stehende getan hat, um die Welt schockierend nahe an einen umfassenden Konflikt heranzuführen. Keiner seiner bisherigen Schritte war friedensorientiert, außer als billige politische Stunts oder als Eingeständnis einer Niederlage. Es geht nicht einmal um Trump. Amerika ist in das Stadium des endgültigen Verfalls eingetreten, und jeder Präsident, der sein Salz wert ist, würde alles tun, um diesen Prozess zu verlangsamen. Sobald klar wird, dass dies nicht mit friedlichen Mitteln (z.B. Investitionen in riesige Infrastrukturprojekte a la New Deal) erreicht werden kann, bleibt nur noch der Krieg. Und doch blickt ein großer Teil der verblendeten Blogosphäre zu Trump als einer Art Heiliger auf, dessen Idealismus ständig von bösen Demokraten durchkreuzt wird. Letztere werden als „Kommunisten“, „Marxisten“ usw. bezeichnet, was ohne jeden vernünftigen Zweifel bestätigt, dass die rohe und ungebildete amerikanische Rechte genauso dumm und verdorben ist wie ihre nachtrotzkistische, kriegstreiberische „Linke“. Man beachte, dass die so genannten Demokraten keines der oben genannten Verbrechen/Übertretungen ablehnen und in ihrer Russophobie sogar noch schärfer sind – wenn das überhaupt möglich ist.

Ein oft gehörtes Argument, das zur Verteidigung von Trump verwendet wird, ist, dass er zumindest keinen heißen Krieg mit Russland begonnen hat (was Hilary zweifellos getan hätte, wie man sagt). Aber dieses Argument fällt sofort ins Wasser. Bitte lesen Sie das Obige noch einmal: Glauben Sie wirklich, dass Hilary in der Lage gewesen wäre, mehr Schaden anzurichten als Trump? Wenn ja, was hätte Russlands außergewöhnliches nukleares und nicht-nukleares Arsenal gebracht, das Amerika in einen riesigen Glasaschenbecher verwandeln könnte, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen? Zweitens war einer der destruktivsten Präsidenten in der Geschichte der USA (sowohl für sein Land als auch für die Welt), ein knalliger Entertainer und Populist, der die Welt an den Rand eines Atomkrieges brachte, ohne jemals einen zu beginnen (Grenada ausgenommen). Die Opposition gegen Trump ist größtenteils für den innenpolitischen Konsum hergestellt und spiegelt nicht seine Handlungen wider. In gewisser Weise stärkt diese Scheinopposition Trump’s Hand, weil er vor Lawrow seine von seinen Feinden erzwungenen aggressiven Aktionen verteidigen und diese dazu nutzen kann, die russophobische Opposition innerhalb des Landes zum Schweigen zu bringen.

Die stille Verzweiflung, die ich jahrelang fühlte, begann sich aufzulösen, sobald Rassenproteste innerhalb der USA ausbrachen, nicht weil ich Amerika hasse (im Gegenteil), sondern weil ich von seinem internationalen Verhalten seit 1945 so angewidert war, dass ich meine Schadenfreude nicht unterdrücken konnte. Da ich die Geschichte dieses Landes recht gut kannte (eine riesige Menge an Völkermord, Sklaverei und Unterdrückung wurde in einer außergewöhnlich kurzen Zeitspanne zusammengepackt), begann ich zu hoffen, dass das tatterige Ungetüm seinen Sauron-ähnlichen Blick nach innen richten und der Welt die Chance geben würde, eine Verschnaufpause einzulegen. Großartig, dachte ich. Vielleicht haben die Russen oder die Chinesen nach Jahren falscher Anschuldigungen vorsichtig gehandelt und einen landesweiten Aufstand organisiert, indem sie sich eines der emotionalsten Themen in den USA zunutze gemacht haben, nämlich das Thema Rasse. Endlich ein gut kalkulierter Racheakt für die Dutzenden von zerstörerischen „Revolutionen“ an den russischen Grenzen. Obwohl sie bei den schwarzen Amerikanern und vor allem bei ihren Führern eine gewisse Popularität erlangte, gelang es der mächtigen Sowjetunion nicht, daraus Kapital zu schlagen, trotz Amerikas düsterer Bilanz in Sachen Rasse. Vielleicht wandten die Russen in einem Anfall von Kreativität Soros‘ Taktik gegen seine Chefs und setzten eine meisterhafte Verschwörung in Gang, die der Top-Hits des KGB würdig war. Leider erwachte ich bald aus meinen Träumereien und musste feststellen, dass Russland weder den Willen noch die Mittel hat, eine solch riesige Verschwörung zu planen und sich selbst vor einer nuklearen Konfrontation zu retten. Die Chinesen vielleicht? Auf keinen Fall.

Meiner Ansicht nach sind die Russen zu versöhnlerisch und verfügen nicht über den riesigen Soft-power-Apparat, der für die Koordinierung und Durchführung eines so ehrgeizigen Projekts erforderlich ist. Egal, der wichtigste Punkt ist, dass jeder, dem der Weltfrieden und Russland am Herzen liegt, die Proteste als einen schweren Rückschlag für den globalen Hegemon bejubeln sollte – ein klares Zeichen für seinen Niedergang und eine Gelegenheit, von seiner Schwäche zu profitieren. Ein unmittelbarer Nutzen der Proteste war ein Körperschlag (Blubberhieb), der den kriegstreiberischen Troll Mike Pompeo zu Fall brachte. In dem Moment, als die Proteste begannen, wurde jede amerikanische Außenpolitik, die auf der Durchsetzung von Menschenrechten und Demokratie basierte, unhaltbar – für immer. Der Mythos eines demokratischen Paradieses, in dem ein gewöhnlicher Mann/Frau von harter Arbeit und Pioniergeist profitiert, zerfiel innerhalb weniger Stunden. Die Chinesen lachten über Phat Po, während Hunderte von bis dahin schüchternen Twitterati freudig auf die grobe Heuchelei der amerikanischen Position hinwiesen und mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen das Fehlen der Kleidung des Juniorkaisers betrachteten.

Eine beunruhigendere Folge meines Erwachens war die Erkenntnis, dass die meisten politischen Kommentatoren im Westen, die zuvor eine pro-russische Front aufrechterhalten hatten, begannen, Trump und seine Version der amerikanischen Überlegenheit zu verteidigen. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Monden das Remake der Invasion der Körperfresser mit Donald Sutherland in der Hauptrolle gesehen habe. Ganz am Ende des Films wendet sich die Heldin an den stets verläßlichen Donald, in der Hoffnung auf Rettung, als er sich gegen sie wendet und einen unvergesslichen, blutrünstigen Schrei ausstößt – das Symbol des ultimativen Verrats und des endgültigen Triumphs eines außerirdischen Übels. Ich fühlte mich wie die Frau im Film, der in einer Sekunde klar wurde, dass sie im Universum völlig allein war und einem schlimmeren Schicksal als dem Tod gegenüberstand. OK, ich übertreibe ein bisschen, aber Sie wissen, was ich meine. Russland ist in den Hintergrund gerückt, und es geht nur noch darum, Trump zu retten.

Plötzlich vergaß man, dass noch Ende der 1960er Jahre Afroamerikaner aus Country-Clubs und anderen „respektablen Einrichtungen“ ausgeschlossen wurden und begann, Gründe zu finden, um den mörderischen Polizisten zu entlasten. Aber das spielt keine Rolle. Über Nacht verwandelten sich diese Tribunen des antiimperialistischen Kampfes in die standhaftesten Verteidiger von Kaiser Trump und „traditionellen Familienwerten“, die von einem lüsternen Perversen vertreten wurden, der mit Jeffrey Epstein in Verbindung steht. Auf die Frage, wie sie eine solche anatomisch unmögliche Yogastellung aufrechterhalten können, lautet die Antwort meist: weil… Soros. Ich habe mich immer noch nicht damit abgefunden und versuche seitdem, es mir zu erklären. Hier sind einige vorläufige Erklärungen.

3. Antworten und Fragen

a) Die Menschen sind durch Soros‘ Vergehen (oder handelt es sich um Verbrechen) so traumatisiert worden, dass sie ihn jetzt überall – als universelles Symbol des Bösen – als Krampus sehen. Als Folge eines vorsichtigen Tricks des Tiefen Staates ist nun außerhalb sehr klar gezogener Grenzen – insbesondere von der Linken – keine Kritik und kein Protest mehr erlaubt. Sobald jemand versucht, gegen verschiedene Ungerechtigkeiten zu protestieren, wird er automatisch als Agent von Soros abgestempelt, der der Heimat Schaden zufügen will. Für die Ankläger ist es unerheblich, dass Amerika unter den letzten Präsidenten zu einer Jauchegrube der elektronischen Überwachung und zur Heimat eines gigantischen Komplexes aus Militär, Geheimdienst, Industrie und Medien geworden ist, der alles verschlingt, was ihm in den Weg kommt. Amerikas zerbröckelnde Infrastruktur, das Fehlen gemeinsamer Werte und ghettoisierte Städte sind ein Zeugnis für seinen bevorstehenden Untergang. Hier ist Soros zum Krampus der Rechten geworden, ein Monster, das jedes Mal beschworen wird, wenn jemand darauf hinweist, dass Amerika todkrank ist. Hier hat sich Soros einem anderen Krampus des RC und Neokonservativen Rechts-Joseph Stalin angeschlossen. Obwohl sie ideologisch genau entgegengesetzt sind, wurden beide im Westen dazu benutzt, um sozialbewusste Stimmen zu unterdrücken.

b) Viele der sogenannten „alternativen“ Websites waren von Anfang an nie pro-russisch (Saker hat dies mehrfach diskutiert). Vielmehr handelt es sich um Deep State Sleeper-Agenten der USA, denen im Austausch gegen ihre Loyalität erlaubt wurde, ihre Schriften zu monetarisieren und Dissidenten bloßzustellen, indem sie sich als Kritiker des US-Regimes ausgaben. Jetzt, da ihr wahrer Herr in Gefahr ist, fühlen sie sich verpflichtet (oder werden sanft daran erinnert), ihre Schulden zurückzuzahlen. Obwohl ich diese Option zunächst verworfen habe, hat sie an Glaubwürdigkeit gewonnen, je mehr ich ihre Waren probiert habe. Eine weniger paranoide Version dieser Erklärung ist die Furcht vor der allgegenwärtigen und kafkaesken Maschine, die eine Person ohne ihr Wissen vernichten kann, was zu einer Autozensur führt. Oder die Furcht vor den „Barbaren“ – diesen Menschen aus der unteren Kaste, die unsere stellvertretende Teilnahme im Sinne der Außergewöhnlichkeit und der Errungenschaften unserer „Rasse“ weiter zu stören drohen. Ich bin an beidem schuldig.

c) Die Kommentatoren haben Recht, und ich mache mir Illusionen. Soros ist so reich und mächtig, dass er dem allmächtigen System, das ihn geschaffen hat, entgegentreten und es besiegen kann. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Unsinn von allen. Soros mag reich sein, aber im Vergleich zu seinem angeblichen Feind ist er nur eine Mücke. Zweitens (und noch wichtiger), warum sollte der alte, von der CIA ausgebrütete Hellboy in den Arm beißen, der ihn ernährt? Weil Soros, ein mehrfacher Milliardär und berüchtigter russophober Falke, eine Art kommunistischer und sozial gerechter Krieger ist? Wenn das wahr ist, dann bedeutet das, dass alle 17 mächtigen Geheimdienste, die Soros wie eine Fliege mit einem einzigen Zwinkern von Trumps rheumatischem Auge zerquetschen könnten, „die Verfassung“ verraten und sich auf die Seite der unbändigen Anarchisten stellen. Unsinn.

Die Welt spaltet sich wieder in zwei breite und unversöhnliche Lager – ein imperialistisches und ein antiimperialistisches. Obwohl die Grenze nicht ganz klar ist, werden sich viele Konservative den Faschisten und Rassisten bei der Verteidigung der Zivilisation (Europäische Kultur), des (westlichen) Christentums (Gott mit Uns), der Heimat (Vaterland), der weißen Rasse (arische Rasse), der Familienwerte (Kinder, Küche, Kirche), der unangefochtenen westlichen Vorherrschaft (Das tausendjährige Reich) und von Recht und Ordnung (Ordnung muss sein) anschließen. Ich bin nicht daran interessiert, wie diese „Ideale“ umgesetzt werden, solange sie nicht als Vorwand benutzt werden, um andere Länder anzugreifen und zu versklaven – wie sie es immer sind. Eine Minderheit von Konservativen wird die Gefahr eines wiederauflebenden Faschismus verstehen und sich auf die Seite Russlands und seiner Verbündeten stellen. Den Faschisten werden sich in ihrem Kampf rechte Zionisten und Neokonservative anschließen, die Russland mehr hassen als sie Frieden und Demokratie lieben. Während sie für Menschenrechte agitieren, werden sie sich über die Zerstörung Russlands und Chinas freuen. Wie im Zweiten Weltkrieg werden sich die meisten mitteleuropäischen Ruritanier gerne der imperialistischen Seite anschließen. Einige große Länder wie Indien werden vielleicht einfach neutral bleiben, aber der nationalistische Eifer ihrer derzeitigen Regierung (Arismus und Hakenkreuze, wer will das schon?) wird sie wahrscheinlich in das imperialistische Lager drängen. Dies wäre nicht das erste Mal. Der große indische Politiker und Tribun Subhas Chandra Bose hat während des Zweiten Weltkriegs offen mit Japan kollaboriert[4].

Ich werde mich der anderen Seite anschließen – der Seite, die sich auf die Seite der Unterdrückten, Schmutzigen, Hilflosen und Schwachen stellt. Das antiimperialistische Lager tritt für eine multipolare Welt ein, die frei von imperialem Diktat des Westens (oder anderswo) ist. Es tritt für die friedliche Koexistenz und die Abschaffung riesiger multinationaler Konzerne ein, die die Staaten als Agenten der internationalen Politik ersetzt haben.[5] Dieser Block ist in dem Sinne progressiv, wie es das trotzkistische Dogma nicht ist. Es gibt viel Raum für kulturelle Unterschiede und Idiosynkrasien. Die Idee ist, dass diese Unterschiede die Welt bereichern und es den einzelnen Nationen ermöglichen, ihren eigenen Weg zum Wohlstand zu finden, ohne die ständige Sabotage durch das US-Imperium und seine Schachfiguren. Die Abwesenheit von Einmischung in die Angelegenheiten anderer Nationen gewährleistet ein friedliches und nachhaltiges Wachstum. Entscheidend ist, dass es so etwas wie eine außergewöhnliche oder auserwählte Nation oder Rasse nicht gibt. Wir sind alle gleich in Bezug auf Gottes Barmherzigkeit, und die Welt muss für immer von dem außergewöhnlichen Übel gereinigt werden. Falls jemand immer noch verwirrt ist über das, was vor sich geht, schließe ich mit ein paar Fragen (von denen ich einige versuche, selbst zu beantworten):

– Wenn Trump so gut für Russland ist (eine idiotische Behauptung der Demokraten), warum hat Russland dann vor ein paar Wochen dringend seine Nukleardoktrin aufgekündigt?

– Glauben Sie wirklich, dass Soros über diese vielen Jahrzehnte hinweg unabhängig vom US-Deep State gehandelt hat? Sind Sie so naiv zu glauben, dass es einem semi-anonymen Händler mit einer zweifelhaften Vergangenheit erlaubt wäre, das britische Pfund zu zerstören und sich in die internationale Politik einzumischen, oder, Gott bewahre, Trump aus dem Sessel zu reißen, ohne den Segen der grauen Kardinäle von Langley? Glauben Sie, dass eine der hässlichsten Sumpfkreaturen, die der Mensch kennt, es riskieren würde, seine Herren zu verärgern, indem sie ohne guten Grund lähmende Unruhen anzettelt, die möglicherweise zu einem Bürgerkrieg führen könnten? Nein, Trump zu besiegen ist definitiv kein Grund, der gut genug ist. Wenn Soros tatsächlich hinter den Unruhen steckt (und das ist nicht bewiesen), tut er entweder der Menschheit einen Gefallen, indem er das Imperium einmal lahmlegt, oder er handelt (höchstwahrscheinlich) im Namen des Repressionsapparats, der darauf ausgerichtet ist, jeglichen Protest zu diskreditieren und zu verbieten.

– Was muss man tun, um die CIA, das FBI, die NSA und die unzähligen Spionage- und politischen Polizeibehörden zu besiegen, die die Grundlage des Imperiums bilden? Glauben Sie wirklich, dass Sie das ungeheuerlichste, aufdringlichste und umfassendste System der Überwachung und Unterdrückung in der Geschichte überwinden können, wenn Sie transparent und ehrlich sind? Wenn es Ihr Ziel ist, den Sumpf trockenzulegen, glauben Sie wirklich, dass Sie dies erreichen können, indem Sie alle Karten auf den Tisch legen und die (metaphorisch) schwarze jesuitische Kabale bitten, ihren Thron an der Spitze der Welt zu räumen? Wenn Sie verstehen, dass dies unmöglich ist, warum erwarten Sie dann von der BLM-Bewegung und all den anderen, dass sie transparent ist?

– Glauben Sie wirklich, dass die BLM und andere ähnliche Bewegungen (z.B. Occupy) nicht VOR DEN PROTESTEN durchdrungen und für FBI-Zwecke kooptiert worden sind? Wenn ja, sind Sie völlig naiv (um nicht etwas Unangenehmeres zu verwenden).

Wachen Sie auf, Trump ist nicht Ihr Freund, und er ist kein Freund Russlands. Soros ist böse, aber er ist nur eine der vielen Geschmacksrichtungen des Bösen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre geistige Trägheit Sie blind für das macht, was wirklich vor sich geht.

Wenn Sie die globale Diktatur des Hyperkonzernkapitals, das durch US-Waffen unter dem Deckmantel von „Recht und Ordnung“ geschützt wird, Frieden und Gerechtigkeit vorziehen, warum sind Sie dann auf dieser pro-russischen Website?

Russland stand und steht unabhängig von seinem politischen System immer an der Seite der Unterdrückten und in Opposition zu globalen Tyrannen und Kriminellen. SIE KÖNNEN NICHT GOTT UND DEM MAMMON GLEICHERMAßEN DIENEN. Wählen Sie mit Bedacht – das habe ich.

Ich hatte vor langer Zeit das Missfallen, Soros‘ Kritzeleien zu lesen. Ich kann dem Leser versichern, dass er kein Genie ist. ↑

2. https://www.strategic-culture.org/news/2015/12/09/soros-and-his-cia-friends-targeted-ussr-russia-1987/. Wir können nicht wissen, was Jakob Schiff der UdSSR angetan hätte – er starb 1920. ↑

3. Ein Freund erzählte mir, dass Orban früher große Summen von Soros erhielt. Ich habe das nicht überprüft, aber es würde mich nicht überraschen, dass die beiden in den 1990er Jahren Partner waren. ↑

4. Ich kritisiere nicht Bose, der in vielerlei Hinsicht ein großer Führer war, sondern weise nur darauf hin, dass Indien seine eigene Perspektive hat, die nicht immer mit der eurozentrischen oder anglozentrischen Sichtweise der Geschichte übereinstimmen mag. ↑

5. Es ist amüsant, zuzusehen, wie falsche Nationalisten und Patrioten in Aufregung geraten, wenn sie gefragt werden, wie sie Amazon, Google und andere korporatistische Giganten unterstützen können und wie diese Übernahme eines Landes durch den korporatistischen Faschismus mit „Freiheit“ und Demokratie vereinbar ist. ↑