COVID-19 und die schlimmen Lebensbedingungen der untersten halben Milliarde Indiens

von Joseph D’Souza – https://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Wenn Sie schon einmal an Mumbais südlicher Meeresküste vorbeigelaufen sind, ist Ihnen vielleicht ein seltsam aussehender Turm aufgefallen, der sich über den Apartmentkomplexen erhebt. Der 27 Stockwerke hohe Turm, der unter anderem drei Hubschrauberlandeplätze, ein Theater mit 80 Sitzplätzen und eine Garage mit 168 Autos bietet, ist die Residenz von Indiens wohlhabendstem Mann, Mukesh Ambani. Der Wert des Hauses wird auf mindestens 1 Milliarde Dollar geschätzt, was es zum teuersten Privathaus der Welt macht.

Fahren Sie weniger als acht Meilen nördlich entlang der Küste und Sie erreichen Dharavi, eines der größten Elendsviertel der Welt. Mit einer Fläche von 0,81 Quadratmeilen beherbergt der Slum über 1 Million Inder und ist damit eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde. Ganze Familien drängen sich in Ein-Zimmer-Häusern in den labyrinthartigen Vierteln von Dharavi, in denen aufgrund der beengten und unhygienischen Bedingungen, unter denen die Menschen leben, Krankheiten grassieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Opulenz von Ambanis Haus mit Dharavi verglichen wird, das in dem Film „Slumdog Millionaire“ berühmt dargestellt wurde. Seit seiner Errichtung im Jahr 2010 dient Ambanis Haus als Inbegriff einer Metapher, die das absurde Ausmaß der wirtschaftlichen Ungleichheit in Indien einfängt, die zu den schlimmsten der Welt gehört.

Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 verschärfen die Ungleichheit in Indien bis zu einem Punkt, der jenseits dessen liegt, was Metaphern erfassen können. Wirtschaftsprognosen gehen davon aus, dass das indische BIP im kommenden Jahr um 4-5% schrumpfen wird, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Großindustrien und die aufstrebende indische Mittelklasse haben wird. Aber es ist die informelle Wirtschaft Indiens, in der fast 81% der Inder arbeiten, die am härtesten betroffen sein wird. Diese untere Hälfte Indiens, wie der Nobelpreisträger Abhijit Banerjee es nennt, steht nicht nur vor einer Wirtschaftskrise, sondern vor einer existenziellen, da sie darum kämpft, Essen auf den Tisch zu bringen. Das sind die Menschen, die einen Tageslohn verdienen, auf Vertragsbasis arbeiten und keinerlei Sicherheitsnetz oder persönliche Versicherung haben. Sie mögen nicht dem Covid-19 erliegen, aber sie werden dem fehlenden Zugang zu Nahrung und Gesundheitsversorgung erliegen.

Die Notlage der indischen Wanderarbeiter bietet einen Einblick in die düstere Realität, mit der Millionen von Menschen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Covid-19-Konflikts konfrontiert sein werden. Als Indien am 24. März in den Zustand der Abriegelung – der größten Abriegelung der Welt – eintrat, wurden plötzlich mehr als 100 Millionen Männer und Frauen, die aus ihren ländlichen Städten und Dörfern auf der Suche nach Arbeit in Großstädten und Slums wie Dharavi abgewandert waren, arbeitslos. Die überwiegende Mehrheit lebt von der Hand in den Mund, abhängig von ihrem täglichen Verdienst zur Deckung ihrer Bedürfnisse, und viele von ihnen besitzen kein eigenes Haus, sondern schlafen an ihrem Arbeitsplatz.

In den Tagen nach der Abriegelung tauchten aus ganz Indien Bilder eines Massenexodus von Menschen auf, die 310, 621 oder sogar 932 Meilen (500, 1.000 bzw. 1.500 km) unter der sengenden Sonne gingen, um ihre Heimatstädte zu erreichen, die meisten davon im Norden. Fehlende öffentliche Verkehrsmittel – die für viele entweder unbezahlbar oder wegen der Pandemie geschlossen waren – zwangen diese Männer und Frauen, ihre Kinder zu tragen oder auf Karren und sogar Gepäckstücken hinter sich her zu schleppen. Bald begannen Geschichten über Kinder zu kursieren, die an Erschöpfung und Hunger starben, über erschöpfte Migranten, die auf Eisenbahnschienen einschliefen und von Zügen überfahren wurden, und über andere, die bei Verkehrsunfällen und wegen extremer Erschöpfung starben. Es wurde auch von Fällen berichtet, in denen die Polizei gewaltsam versuchte, Ausgangssperren und Abriegelungen für Migranten durchzusetzen.

Abgesehen von der finanziellen Katastrophe, die Millionen von armen Indern treffen wird, besteht eine sehr reale Möglichkeit, dass die Ankunft von Covid-19-positiven Migranten in ländlichen Städten eine Gesundheitskrise in Gebieten auslösen kann, die schlecht auf den Umgang mit dem Virus vorbereitet sind. Indien hat inzwischen Italien überholt und ist das Land mit den viertmeisten Covid-19-Fällen geworden – und es klettert schnell die Leiter hinauf. Hätte man den Migranten erlaubt, zuerst in ihre Heimat zurückzukehren, bevor sie die Abriegelung durchführen, hätte die Ausbreitung verlangsamt werden können, so eine gemeinsame Task Force der führenden indischen Gesundheitsorganisationen.

Die traurige Wahrheit ist, dass erst in dieser Krisenzeit Indiens Ober- und Mittelschicht langsam die entscheidende Rolle erkannt hat, die Wanderarbeiter und Tagelöhner bei der Aufrechterhaltung der Wirtschaft des Landes und der Aufrechterhaltung ihres komfortablen Lebensstils spielen. Sie sind die unsichtbare Klasse – die Bauarbeiter, Klempner, Reinigungskräfte, Zimmermädchen, Fabrikarbeiter in mittleren und größeren Unternehmen -, die Indiens Wirtschaftsmotor am Laufen hält.

Während einige von ihnen zurückkommen könnten, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern und die Pandemie unter Kontrolle ist, wollen viele vielleicht nicht zurückkehren. Warum sollten sie das tun, wenn Indien ihre Notlage mitten in der Abriegelung nicht berücksichtigt hat? Obwohl der Oberste Gerichtshof Indiens endlich eingeschritten ist und den Staaten befohlen hat, Migranten bei der Rückkehr in ihre Heimat zu helfen, wies das Gericht zunächst eine Petition ab, die sich mit diesem Problem befassen sollte.

Auch die Aussicht auf eine Rückkehr zu beengten Lebensbedingungen an Orten wie Dharavi, wo es keine physische Distanzierung gibt, und auf wucherische Verträge, die jeglichen Sinn für menschenwürdige Arbeitsvorschriften missachten, kann viele Migranten an einer Rückkehr hindern.

Da die Restriktionen der Abriegelung nachzulassen beginnen, steht Indien nun vor der großen Herausforderung, einen Weg zur Wiederankurbelung seiner Wirtschaft zu finden. Konjunkturpakete können dazu beitragen, Unternehmen, Konzerne und Beschäftigte in der formellen Wirtschaft am Leben zu erhalten, aber besondere Rücksicht muss auf die Tagelöhner genommen werden, die keinen Zugang zu wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen für den privaten Sektor haben. Die Zentralregierung wie auch die einzelnen Staaten sollten die Einrichtung einer Notfall-Task Force erwägen, die sich den Bedürfnissen dieser Hälfte unserer Bevölkerung widmet.

Kurzfristig wurde von Wirtschaftswissenschaftlern vorgeschlagen, 7.500 INR (ca. 100 USD) für die nächsten sechs bis zwölf Monate auszuzahlen, um diesen Familien beim Überleben zu helfen, und Getreide aus dem Überschuss der Kornkammern der Regierung bereitzustellen. Der Empfang von NGOs und des Welternährungsprogramms der UNO wird ebenfalls einen großen Beitrag zur Versorgung der Bedürftigen mit Nahrungsmitteln leisten. Langfristig müssen jedoch Indiens archaisches Arbeitsrecht und die Infrastruktur des Gesundheitswesens reformiert werden, damit Wanderarbeiter faire Löhne erhalten und Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, wozu auch eine angemessene Unterkunft gehört.

Schon vor der Covid-19-Pandemie hatte Premierminister Narendra Modi dafür plädiert, dass Indien in jeder Hinsicht völlig selbständig wird, wirtschaftlich und in der Nahrungsmittelproduktion. Diese Vision kann nur erreicht werden, wenn wir den Wert und die Wertschätzung anerkennen, die die Arbeiter im organisierten Sektor unserer Nation entgegenbringen.

*

Hinweis für Leser: Bitte klicken Sie auf die Freigabeschaltflächen oben oder unten. Leiten Sie diesen Artikel an Ihre E-Mail-Listen weiter. Stellen Sie ihn auf Ihrer Blog-Website, in Internetforen usw. ein.

Pfarrer Joseph D’Souza ist ein christlicher Theologe, Schriftsteller und Aktivist für Menschen- und Bürgerrechte. Er ist der Gründer des Dignity Freedom Network, einer Organisation, die sich für die Marginalisierten und Ausgestoßenen Südasiens einsetzt und ihnen humanitäre Hilfe zukommen lässt. Er ist Erzbischof der Anglikanischen Kirche des Guten Hirten von Indien und Präsident des All India Christian Council.