Der globale Neubeginn – noch nicht gestartet

von Peter Koenig – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, von der man Ihnen sagt, sie sei eine Demokratie – und vielleicht glauben Sie das sogar – aber in Wirklichkeit liegen Ihr Leben und Ihr Schicksal in den Händen einiger weniger ultra-reicher, ultra-mächtiger und ultra-inhumaner Oligarchen. Sie mögen Deep State, Illuminati oder einfach nur die Bestie oder irgendetwas anderes wie Obskure oder Unauffindbare genannt werden – es spielt keine Rolle. Sie sind weniger als die 0,0001%.

In Ermangelung eines besseren Ausdrucks nennen wir sie für jetzt „obskure Individuen“. Diese obskuren Individuen, die vorgeben, unsere Welt zu regieren, sind nie gewählt worden. Wir brauchen sie nicht zu nennen. Sie werden herausfinden, wer sie sind und warum sie berühmt sind, und einige von ihnen sind völlig unsichtbar. Sie haben Strukturen oder Organismen ohne jedes rechtliche Format geschaffen. Sie sind völlig außerhalb der internationalen Legalität. Sie sind die Vorreiter der Bestie. Vielleicht gibt es mehrere konkurrierende Bestien. Aber sie haben dasselbe Ziel: Eine neue oder eine Weltordnung (NWO, oder OWO).

Diese obskuren Personen leiten z.B. das Weltwirtschaftsforum (WEF – vertritt die Großindustrie, die Großfinanz und Big Fame), die Gruppe der 7 – G7, die Gruppe der 20 – G20 (die Führer der wirtschaftlich „stärksten“ Nationen). Es gibt auch einige kleinere Einheiten, die Bilderberg-Gesellschaft, den Council on Foreign Relations (CFR), das Chatham House und mehr. Die Mitglieder aller von ihnen überschneiden sich. Selbst diese erweiterte vordere Spitze macht zusammen weniger als 0,001% aus. Sie alle haben sich über souveräne nationale gewählte und verfassungsmäßige Regierungen und über DAS multinationale Weltgremium, die Vereinten Nationen, die UNO, hinweggesetzt.

In der Tat haben sie die UNO für sich in Anspruch genommen. Die UN-Generaldirektoren sowie die Generaldirektionen der verschiedenen UN-Unterorganisationen werden – meist von den USA mit dem zustimmenden Kopfnicken ihrer europäischen Vasallen – nach dem politischen und psychologischen Profil des Kandidaten ausgewählt. Wenn seine „Leistung“ als Leiter der UNO oder Leiter einer der UN-Unterorganisationen versagt, sind seine Tage gezählt. Von der/den Bestie(n) kooptiert oder geschaffen werden auch die Europäische Union, die Bretton-Woods-Organisationen, die Weltbank und der IWF sowie die Welthandelsorganisation (WTO) – und – täuschen Sie sich nicht – der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag. Er hat keine Zähne. Nur um sicherzustellen, dass das Recht immer auf der Seite der Gesetzlosen steht.

Neben den wichtigsten internationalen Finanzinstitutionen, WB und IWF, gibt es die so genannten regionalen Entwicklungsbanken und ähnliche Finanzinstitutionen, die die Länder ihrer jeweiligen Region im Zaum halten. Am Ende ist es die Finanz- oder Schuldenwirtschaft, die alles kontrolliert. Der westliche neoliberale Banditentum hat ein System geschaffen, in dem politischer Ungehorsam mit wirtschaftlicher Unterdrückung oder regelrechtem Diebstahl nationaler Vermögenswerte in internationalen Territorien bestraft werden kann. Der gemeinsame Nenner des Systems ist der (noch) allgegenwärtige US-Dollar.

Die Vormachtstellung dieser obskuren, nicht gewählten Individuen wird immer offensichtlicher. Wir, das Volk, halten es für „normal“, dass sie das Sagen haben, und nicht das, was wir unsere souveränen Nationen und souverän gewählten Regierungen nennen – oder einst stolz darauf waren. Sie sind zu einer Herde gehorsamer Schafe geworden. Die Bestie hat allmählich und still die Macht übernommen. Wir haben es nicht bemerkt. Es ist die Salami-Taktik: Man schneidet Scheibe für Scheibe ab, und wenn die Salami weg ist, merkt man, dass man nichts mehr hat, dass seine Freiheit, seine Bürger- und Menschenrechte weg sind. Dann ist es zu spät. Ein Beispiel dafür ist der US Patriot Act. Er wurde lange vor 9/11 vorbereitet. Als der 11. September „passierte“, wurde die Patriot-Gesetzgebung in kürzester Zeit durch den Kongress gepeitscht – zum künftigen Schutz der Menschen – die Menschen forderten sie aus Angst – und – Bingo, der Patriot Act nahm der amerikanischen Bevölkerung etwa 90 % ihrer Freiheit und ihrer Bürgerrechte weg. Für immer.

Wir sind zum Sklaven der Bestie geworden. Die Bestie entscheidet über den Boom oder den Zusammenbruch unserer Volkswirtschaften, darüber, wer durch Schulden gefesselt werden sollte, wann und wo eine Pandemie ausbrechen sollte, und über die Bedingungen für das Überleben der Pandemie, z.B. soziale Gefangenschaft. Und zu allem Überfluss – die Instrumente, die die Bestie sehr geschickt einsetzt, sind ein winzig kleiner unsichtbarer Feind, genannt Virus, und ein riesiges, aber ebenfalls unsichtbares Monster, genannt Furcht. Das hält uns von der Straße fern, von den Treffen mit unseren Freunden, von unserer gesellschaftlichen Unterhaltung, vom Theater, vom Sport oder von einem Picknick im Park.

Bald wird die Bestie entscheiden, wer leben und wer sterben wird, buchstäblich – wenn wir es zulassen. Das mag nicht lange dauern. Eine weitere Pandemiewelle, und die Menschen werden vielleicht betteln, brüllen und schreien nach einem Impfstoff, nach ihrer Totenglocke und nach der Superbonanza von Big Pharma – und im Sinne der Eugeniker, die unverhohlen die Welt abklappern https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=en#t-11976. Noch ist Zeit, kollektiv NEIN zu sagen. Kollektiv und solidarisch.

—–

Nehmen Sie den jüngsten Fall von eklatanter Hochstapelei. Nachdem die erste Welle von Covid-19 zumindest im globalen Norden, wo die wichtigsten Entscheidungen in der Welt getroffen werden, vorübergegangen war, kündigte der nicht gewählte WEF-Vorsitzende Klaus Schwab Anfang Juni 2020 „The Great Reset“ an. Unter Ausnutzung des wirtschaftlichen Zusammenbruchs – des Krisenschocks, wie in „Die Schockdoktrin“ – kündigt Klaus Schwab, einer der Spitzenreiter der Bestie, offen an, was das WEF auf seinem nächsten Forum in Davos im Januar 2021 diskutieren und für die kommende Welt entscheiden wird. Für weitere Einzelheiten siehe https://www.globalresearch.ca/davos-great-reset/5715515.

Werden wir, das Volk, die Agenda des nicht gewählten WEF akzeptieren?

Es wird sich zu gegebener Zeit auf den Schutz dessen konzentrieren, was von Mutter Erde übrig geblieben ist; im Zentrum wird natürlich die vom Menschen verursachte CO2-basierte „Globale Erwärmung“ stehen. Das Instrument für diesen Schutz von Natur und Menschheit wird die UNO-Agenda 2030 sein – was den UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) entspricht. Sie wird sich darauf konzentrieren, wie die vorsätzlich zerstörte Weltwirtschaft unter Beachtung der („grünen“) Prinzipien der 17 SDGs wieder aufgebaut werden kann.

Wohlgemerkt, es hängt alles zusammen. Es gibt keine Zufälle. Die berühmt-berüchtigte Agenda 2021, die mit der sogenannten (UN) Agenda 2030 zusammenfällt und sie ergänzt, wird durch die offizielle Erklärung des WEF vom Januar 2021 zum „The Great Reset“ gebührend eingeweiht werden. In ähnlicher Weise begann die Umsetzung der Agenda des Großen Neubeginns im Januar 2020 mit dem Ausbruch der Koronapandemie – seit Jahrzehnten geplant, wobei die letzten sichtbaren Ereignisse der Rockefeller-Bericht 2010 mit seinem „Lockstep-Szenario“ und das Ereignis 201 vom 18. Oktober in NYC waren, das eine Koronapandemie computer-simulierte, die innerhalb von 18 Monaten 65 Millionen Tote und eine Wirtschaft im Ruin hinterließ, programmiert nur wenige Wochen vor dem Ausbruch der eigentlichen Koronapandemie. Siehe COVID-19, We Are Are Now Living the „Lock Step Scenario“ und https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312 und https://www.globalresearch.ca/moderna-covid-vaccine-trials/5713705.

….

Die von der Bewegung Black Lives Matter initiierten und von Soros & Co. finanzierten Rassenunruhen, die nach der brutalen Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch eine Bande der Polizei von Minneapolis ausgingen und sich in kürzester Zeit in mehr als 160 Städten, zuerst in den USA, dann in Europa, ausbreiteten, stehen nicht nur im Zusammenhang mit der Agenda der Bestie, sondern sie waren eine bequeme Abweichung von der menschlichen Katastrophe, die Covid-19 hinterlassen hat. Siehe auch https://www.globalresearch.ca/corona-racial-riots-proliferation-agenda/5714923.



Der ruchlose Plan der Bestie zur Umsetzung dessen, was wirklich hinter der UN-Agenda 2030 steckt, ist die wenig bekannte Agenda ID2020. Siehe Die Coronavirus-COVID-19-Pandemie: Die wahre Gefahr ist die „Agenda ID2020“. Sie wurde vom Impfguru Bill Gates ins Leben gerufen und finanziert, ebenso wie die GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations), der Verband der Big Pharma, der an der Entwicklung der Koronaviren-Impfstoffe beteiligt ist und zusammen mit der Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) einen Großteil des WHO-Budgets finanziert.

Der „Great Reset“, wie er von Klaus Schwab vom WEF angekündigt wurde, wird angeblich durch die Agenda ID2020 umgesetzt. Es ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Die Agenda ID2020 ist sogar in den SDGs verankert, da die SDG 16.9 „bis 2030 eine legale [digitale] Identität für alle, einschließlich einer kostenlosen Geburtenregistrierung“ vorsieht. Dies passt perfekt in das Gesamtziel der SDG 16: „Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung, Zugang zur Justiz für alle und Aufbau effektiver, rechenschaftspflichtiger und integrativer Institutionen auf allen Ebenen“.

In Verfolgung des offiziellen Wegs der UNO-Agenda2030, die SDGs zu erreichen, die „Implementierung“ der Agenda ID2020 – die derzeit an Schulkindern in Bangladesch getestet wird – wird digitalisierte IDs bereitstellen, möglicherweise in Form von Nano-Chips, die zusammen mit Pflichtimpfprogrammen implantiert werden, die Digitalisierung des Geldes und die Einführung von 5G fördern – was erforderlich wäre, um persönliche Daten auf die Nano-Chips hochzuladen und zu überwachen und die Bevölkerung zu kontrollieren. Agenda ID2020 wird höchstwahrscheinlich auch „Programme“ enthalten – durch Impfung? – zur klaren Reduzierung der Weltbevölkerung. Eugenik ist eine wichtige Komponente bei der Kontrolle der zukünftigen Weltbevölkerung im Rahmen eines NOW/ OWO – siehe auch die Georgia Guidestones, 1980 auf mysteriöse Weise gebaut https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones#Inscriptions.

Die herrschende Elite nutzte die Abriegelung/lockdown als Instrument zur Umsetzung dieser Agenda. Ihre Umsetzung wäre natürlich mit massiven Protesten verbunden, die nach dem gleichen Muster organisiert und finanziert wurden wie die Proteste und Demonstrationen der BLM. Sie mögen nicht friedlich sein – und sie mögen nicht als friedlich geplant sein. Denn um die Bevölkerung in den USA und in Europa, wo die meisten zivilen Unruhen zu erwarten wären, zu kontrollieren, ist eine totale Militarisierung des Volkes erforderlich. Dies ist schon in Vorbereitung.

In seinem Aufsatz „The Big Plantation“ https://www.globalresearch.ca/big-plantation/5716077 berichtet John Steppling aus einem NYT-Artikel, dass „seit 2006 mindestens 93.763 Maschinengewehre, 180.718 Magazinpatronen, Hunderte von Schalldämpfern und eine unbekannte Anzahl von Granatwerfern an staatliche und örtliche Polizeidienststellen in den USA geliefert wurden. Hinzu kommen mindestens 533 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 432 MRAPs – neun Fuß hohe, 30 Tonnen schwere minensichere gepanzerte Fahrzeuge mit Geschütztürmen und mehr als 44.900 Nachtsichtgeräte, die regelmäßig bei nächtlichen Angriffen in Afghanistan und Irak eingesetzt werden. Er fügt hinzu, dass diese Militarisierung Teil eines breiteren Trends ist. Seit Ende der 1990er Jahre verfügten etwa 89 Prozent der Polizeidienststellen in den Vereinigten Staaten, die Bevölkerungen von 50.000 oder mehr Menschen betreuen, über eine PPU (Paramilitärische Polizeieinheit), was fast doppelt so viel ist wie Mitte der 1980er Jahre. Er bezeichnet diese militarisierte Polizei als die neue Gestapo.

Schon vor Covid befanden sich in den Vereinigten Staaten etwa 15% bis 20% der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze. Die wirtschaftliche Vernichtung nach der Abschottung durch Covid wird diesen Prozentsatz mindestens verdoppeln – und dementsprechend das Risiko für zivile Turbulenzen und Zusammenstöße mit den Behörden erhöhen – was die Argumentation für eine militarisierte Polizei weiter verbessert.

———

Keines dieser Szenarien wird natürlich im Januar 2021 vom WEF der Öffentlichkeit vorgestellt. Dies sind Entscheidungen, die hinter verschlossenen Türen von den Hauptakteuren für die Bestie getroffen werden. Dieser grandiose Plan des Great Reset muss jedoch nicht geschehen. Mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung und einige der wirtschaftlich und militärisch mächtigsten Länder – wie China und Russland – sind dagegen. „Reset“ vielleicht ja, aber nicht in diesen westlichen Begriffen. Tatsächlich findet bereits eine Art „Reset“ statt, da China im Begriff ist, eine neue, von der People’s Bank of China unterstützte, auf Blockketten basierende Krypto-Währung einzuführen, den Krypto-RMB oder Yuan. Dies ist nicht nur eine harte Währung, die auf einer soliden Wirtschaft basiert, sondern wird auch durch Gold unterstützt.

Während Präsident Trump China immer wieder wegen unfairen Handels, wegen unsachgemäßem Umgang mit der Covid-Pandemie, wegen Diebstahls von Eigentumsrechten – China macht kein Ende -, dass China von den USA abhängig ist und dass die USA die Handelsbeziehungen zu China abbrechen werden – oder sie ganz abbrechen werden, lässt China Trump bluffen. China orientiert sich im Stillen neu in Richtung der ASEAN-Länder plus Japan (ja, Japan!) und Südkorea, wo der Handel bereits heute etwa 15% des gesamten chinesischen Handels ausmacht und sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich verdoppeln wird.

Zwar gingen Chinas Exporte im April 2020 als Folge der Covid-Sperre um etwa 3% zurück, aber die US-Exporte gingen im gleichen Zeitraum um fast 8% zurück. Es ist klar, dass die große Mehrheit der US-Industrien ohne chinesische Lieferketten nicht überleben könnte. Besonders stark ist die Abhängigkeit des Westens von chinesischen Medikamentenlieferungen. Ganz zu schweigen von der Abhängigkeit derUS-Verbraucher von China. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtverbrauch der USA, etwa 70% des BIP, auf 13,3 Billionen Dollar, von denen ein beträchtlicher Teil direkt aus China importiert wird oder von Inhaltsstoffen aus China abhängig ist.

Die WEF-Meister sehen sich mit einem echten Dilemma konfrontiert. Ihr Plan hängt sehr stark von der Vorherrschaft des Dollars ab, die weiterhin die Verhängung von Sanktionen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten aus den Ländern, die sich der US-Herrschaft widersetzen, erlauben würde; eine Dollar-Hegemonie, die es erlauben würde, die Komponenten des Great Reset-Schemas, wie oben beschrieben, durchzusetzen.

Gegenwärtig ist der Dollar ein Fiat-Geld, ein aus der Luft gegriffenes Schuldengeld. Er hat keinerlei Rückhalt. Daher verliert er zunehmend seinen Wert als Reservewährung, insbesondere gegenüber dem neuen Krypto-Yuan aus China. Um mit dem chinesischen Yuan konkurrieren zu können, müsste die US-Regierung von ihrem monetären Ponzi-System abrücken, indem sie sich vom Federal Reserve Act von 1913 abtrennt und ihr eigenes US-amerikanisches Wirtschafts- und möglicherweise Goldgeld (Kryptogeld) druckt – und nicht Fiat-FED-Geld, wie es heute der Fall ist. Das würde bedeuten, die mehr als 100 Jahre alten Verbindungen zur FED, die sich im Besitz des Clans Rothschild and Co. befindet, abzubrechen und eine echte Zentralbank in Volkseigentum zu schaffen. Nicht unmöglich, aber höchst unwahrscheinlich. Hier könnten zwei Bestien aufeinander prallen, da die Weltmacht auf dem Spiel steht.

In der Zwischenzeit würde China mit seiner Philosophie der endlosen Schöpfung unaufhaltsam weiter voranschreiten mit seinem Mammutplan für die sozioökonomische Entwicklung des 21. Jahrhunderts, der Belt and Road Initiative, die die Welt mit Infrastrukturen für den Land- und Seeverkehr verbindet und Brücken schlägt, mit gemeinsamen Forschungs- und Industrieprojekten, kulturellem Austausch – und nicht zuletzt multinationalem Handel mit „Win-Win“-Charakter, Gleichheit für alle Partner – hin zu einer multipolaren Welt, hin zu einer Welt mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.

Heute sind bereits mehr als 120 Länder mit BRI assoziiert – und das Feld ist weit offen für andere – und um dem „Great Reset“ des Westens zu trotzen, ihn zu demaskieren und den Stecker zu ziehen.

Peter Koenig ist Wirtschaftswissenschaftler und geopolitischer Analyst. Er ist auch ein Spezialist für Wasserressourcen und Umwelt. Er arbeitete über 30 Jahre lang mit Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation weltweit in den Bereichen Umwelt und Wasser zusammen. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Global Research; ICH; New Eastern Outlook (NEO); RT; Countercurrents, Sputnik; PressTV; The 21st Century; Greanville Post; Defend Democracy Press; The Saker Blog, the und andere Internetseiten. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier – eine Fiktion, die auf Fakten und auf 30 Jahren Erfahrung der Weltbank rund um den Globus beruht. Er ist auch Mitautor von The World Order and Revolution! – Essays aus der Résistance. Peter Koenig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Globalisierungsforschung.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/06/der-globale-neubeginn-noch-nicht.html