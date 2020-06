Gesundheit ist etwas sehr Politisches

von https://www.thetricontinental.org

Übersetzung LZ

Bild: 8. Mai 2020: Im Rahmen des Früherkennungs- und Testprogramms der südafrikanischen Gemeinde testet ein Team der Gemeinde Khayelitsha Eastern Landarbeiter in Faure, wo eine Reihe positiver Fälle entdeckt wurden. Ein Gesundheitshelfer signalisiert, wie groß der soziale Mindestabstand sein sollte. Von Barry Christianson / Neuer Rahmen

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948) bietet Artikel 25 eine erweiterte Vision davon, was es bedeuten könnte, ein Mensch zu sein. Menschen, so heißt es darin, haben „das Recht auf einen Lebensstandard, der ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen gewährleistet“. Dazu gehören „Nahrung, Kleidung, Wohnung, medizinische Versorgung und notwendige soziale Dienste“; Menschen haben auch das „Recht auf Sicherheit“, was bedeutet, dass sie das Recht auf Entschädigung für jeden Mangel an Lebensunterhalt aufgrund von Umständen haben, die sich ihrer Kontrolle entziehen.

Wenig von dieser Vision ist für die Mehrheit der Weltbevölkerung Wirklichkeit geworden. Was Arbeiterbewegungen und antikoloniale Bewegungen in den letzten hundert Jahren gewinnen konnten, wurde durch ein Regime der Austerität weggenommen, das die öffentlichen Mittel für das Recht auf Gesundheit und Wohlbefinden kürzt, das das Recht, diese Dienstleistungen mit Gewinn zu erbringen, an den Privatsektor verkauft und damit die Menschenrechte zu Waren verbilligt, die für diejenigen ohne ausreichendes Einkommen unerreichbar bleiben.

Während der globalen Pandemie ist viel über „unentbehrliche“ Arbeitnehmer und über Reformen wie kürzere Arbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne gesprochen worden. Aber – wie in früheren Krisen – wird all dies wahrscheinlich vergessen sein, wenn die Krise als beendet angesehen wird. Die bürgerlichen Regierungen sind nicht in der Lage, diese Reformen dauerhaft zu gestalten oder die Beschäftigten im Gesundheitswesen in einer „normalen“ Situation dauerhaft zu gut zu bezahlen. Die herrschenden Klassen auf der ganzen Welt bestrafen jede Regierung, die diese kleine Dosis Menschlichkeit versucht, denn – so argumentieren sie – solche Sozialleistungen schaffen ein „moralisches Risiko“, und alle dauerhaften Arbeitnehmerrechte schaffen ein schlechtes Beispiel für andere Arbeitnehmer.

In diesem Text argumentieren wir gegen die Rückkehr zur Normalität – insbesondere in den Gesundheitssystemen der bürgerlichen Ordnung. In Teil 1 gehen wir darauf ein, was uns die Pandemie über das Gesundheitssystem gezeigt hat; dann gehen wir in Teil 2 auf die Stimmen der Führer der Beschäftigten im Gesundheitswesen ein; im letzten Teil dieses Dossiers legen wir eine Agenda für einen neuen Gesundheitspakt vor, der auf den Forderungen der Beschäftigten im Gesundheitswesen basiert.

Mai 2020: Von links nach rechts: Luyanda Mto, Dr. Celeste Jonker und Buhle Nkomonda im Pop-up-Testzentrum vor dem Khayelitsha District Hospital. Das Zentrum wurde eingerichtet, um den Abstrich von mehr als 270 Angestellten von drei Einkaufszentren zu unterstützen, die engen Kontakt zu anderen Arbeitern dort hatten, die positiv getestet wurden.

Barry Christianson / Neuer Rahmen

Teil 1: Was der Kapitalismus unserem Gesundheitssystem angetan hat

Im Jahr 2016 untersuchten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen eingesetzte Hochrangige Kommission für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum im Gesundheitswesen den globalen Gesundheitssektor sorgfältig und kamen zu dem Schluss, dass „Business as usual“ nicht machbar ist. Dies war ein sehr starkes Urteil. Die Ebola-Epidemie in Westafrika 2014-15 war den Mitgliedern der Kommission noch frisch in Erinnerung. Mit Blick auf diesen Ausbruch stellte die Kommission in ihrem Abschlussbericht fest: „Wir haben gesehen, wie Untätigkeit und chronische Unterinvestitionen die menschliche Gesundheit gefährden und auch zu schweren wirtschaftlichen und sozialen Rückschlägen führen können. Investitionen in Gesundheitspersonal sind ein Teil des umfassenderen Ziels der Stärkung der Gesundheitssysteme und des Sozialschutzes und stellen im Wesentlichen die erste Verteidigungslinie gegen internationale Gesundheitskrisen dar“. Bis 2030, so schrieben die Kommissare, werde die Welt mindestens 40 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen benötigen; sie prognostizierten einen Mangel an mindestens 18 Millionen Gesundheitsfachkräften – die meisten von ihnen in den ärmeren Ländern. Das war Jahre bevor das Coronavirus über den Globus fegte.

Im Februar 2018 traf eine Gruppe von dreißig Mikrobiologen, Zoologen und Experten für öffentliche Gesundheit am WHO-Hauptsitz in Genf zusammen. Sie erstellten eine Prioritätenliste gefährlicher Viren, insbesondere solcher, für die es keine Impfstoffe gab; die endgültige Liste enthielt SARS, MERS und eines mit dem Namen Krankheit X. Peter Daszak, Vorsitzender des Forums über mikrobielle Bedrohungen an den Nationalen Akademien der Wissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Medizin, der an diesem Treffen teilnahm, sagte kürzlich, dass COVID-19 dem Verständnis der Wissenschaftler von Krankheit X ähnelt. Apropos COVID-19 vorwegnehmen, sagte Daszak gegenüber der New York Times: „Das Problem ist nicht, dass Prävention unmöglich war. Sie war sehr wohl möglich. Aber wir haben es nicht getan. Die Regierungen hielten es für zu teuer. Pharmazeutische Unternehmen arbeiten mit Gewinn“.

Ein Jahr später, im September 2019, warnte das Global Preparedness Monitoring Board – unter dem gemeinsamen Vorsitz von Gro Brundtland (ehemalige Generaldirektorin der WHO) und Elhadj As Sy (Leiterin des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds) – davor, dass „die Welt nicht auf eine sich schnell entwickelnde, virulente Atemwegspandemie vorbereitet ist“. Der Bericht ging noch weiter:

Bei der globalen Grippepandemie von 1918 erkrankte ein Drittel der Weltbevölkerung und tötete bis zu 50 Millionen Menschen – 2,8% der Gesamtbevölkerung. Wenn eine ähnliche Ansteckung heute mit einer viermal größeren Bevölkerung und Reisezeiten von weniger als 36 Stunden irgendwo auf der Welt aufträte, könnten 50 – 80 Millionen Menschen umkommen. Zusätzlich zu einer tragischen Sterblichkeitsrate könnte eine solche Pandemie Panik auslösen, die nationale Sicherheit destabilisieren und die globale Wirtschaft und den Handel ernsthaft beeinträchtigen.

Ihre Warnung wurde nicht beherzigt.

Am 15. Februar 2020 hielt der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine leidenschaftliche Rede. Die Welt“, sagte er, „hat in einem Kreislauf von Panik und Vernachlässigung operiert. Wir werfen mit Geld um uns bei einem Ausbruch, und wenn er vorbei ist, vergessen wir ihn und tun nichts, um den nächsten Ausbruch zu verhindern. Die Welt gibt Milliarden von Dollar aus, um sich auf einen Terroranschlag vorzubereiten, aber relativ wenig, um sich auf den Angriff eines Virus vorzubereiten, der weitaus tödlicher und wirtschaftlich, politisch und sozial viel schädlicher sein könnte“.

Im September 2019 versammelten sich die Staats- und Regierungschefs der Welt bei der UNO, um ein Versprechen für eine universelle Gesundheitsversorgung bis 2030 abzugeben. Gro Brundtland, die Leiterin der WHO, sagte, dass die Gesundheitsversorgung nicht dem freien Markt überlassen werden dürfe, da ein solches Modell nur den Reichen den Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglichen würde, während die Gesundheitskosten die Armen noch tiefer in die Armut treiben würden. Es besteht ein dringender Bedarf an öffentlicher Finanzierung. Die Kürzung der Gesundheitsbudgets sei ein „großer Fehler“, sagte sie. Der derzeitige Chef der WHO – Dr. Tedros – betonte, dass „Gesundheit eine politische Entscheidung ist“.

In den letzten vierzig Jahren, in denen das Sparregime die Regierungen dazu getrieben hat, die Sozial- und Gesundheitsausgaben zu kürzen, sind die Gesundheitssysteme ausgehöhlt worden. Die Auswirkungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Kürzungen der öffentlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen, insbesondere für die öffentliche Gesundheit.

Eine Zunahme der Beteiligung des privaten Sektors an der Bereitstellung von Gesundheitsleistungen.

Eine Zunahme der nicht regulierten medizinischen Versorgung auf Honorarbasis.

Eine Zunahme der Abhängigkeit von privaten Versicherungen, um medizinische Leistungen zu bezahlen.

Eine Verringerung der Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen, Kürzungen ihrer Löhne und Renten und eine Erosion der gewerkschaftlichen Organisierung.

Ein Anstieg der Preise für medizinische Versorgung und Arzneimittel.

Eine Rezension von 161 Länderberichten des Internationalen Währungsfonds (IWF) für den Zeitraum 2018-2019 zeigt, dass die Regierungen der ärmeren Länder unter Druck stehen, erhebliche Haushaltskürzungen vorzunehmen; einer der Bereiche, in denen die Kürzungen erheblich sind, ist der öffentliche Gesundheitssektor.

Dr. Bernard Lown, ein Kardiologe, der die Defibrillation erfunden hat, an der Harvard School of Public Health lehrte und als Oberarzt am Brigham and Women’s Hospital in Boston (USA) tätig ist, bringt seine Ansicht zur Privatisierung des Gesundheitswesens klar zum Ausdruck:

Das Gesundheitswesen eignet sich nicht für die Effizienz der Industrialisierung. Der gesunde Menschenverstand zeigt, dass Patienten nicht standardisiert werden können und die meisten ihrer Teile nicht austauschbar sind. Die Gesundheitsfürsorge ist eine maßgeschneiderte Dienstleistung, die sich der Kommodifizierung widersetzt und mit den Effizienzen [der] industrialisierten Fließband- oder anderen Massenproduktionstechnologien unvereinbar ist. Solche Grundlagen werden von den Hohepriestern der Marktmedizin ignoriert. Die Marktmedizin ist zusätzlich fehlerhaft, weil sie wirtschaftliche Ressourcen aus der Gemeinschaft, aus der medizinischen Ausbildung und aus der Forschung abzieht. Die erwirtschafteten Gewinne werden nicht vor Ort reinvestiert, sondern in Form hoher Dividenden, kräftiger Boni und ungeheurer Gehälter an entfernte Investoren und Führungskräfte ausgeschüttet. Der Markt wurde als die Lösung präsentiert, aber jetzt wissen wir, dass er das Problem ist.

Mai 2020: Gesundheitsexperten des Regierungsprogramms Consultório na Rua („Straßenklinik“) kümmern sich frühmorgens in São Paulo, Brasilien, um nicht untergebrachte Patienten. PMSP/ Fotos Públicas.

Teil 2: Was die Beschäftigten des Gesundheitswesens sagen

Tricontinental: Das Institut für Sozialforschung sprach mit vier führenden Vertretern der Bewegungen der Beschäftigten im Gesundheitswesen, jeweils einer aus jedem der Länder, in denen wir ansässig sind. Jede dieser Führungspersönlichkeiten spricht auf einer anderen Ebene des Kampfes und gibt uns einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen die Beschäftigten im Gesundheitswesen konfrontiert sind.

Argentinien

Die Situation in Argentinien zu verstehen, ohne die Intervention der Weltbank in Südamerika zu berücksichtigen, wäre unzureichend. 1993 konzentrierte die Weltbank ihren Weltentwicklungsbericht auf die Frage der öffentlichen Gesundheit. Während die Bank eine Erhöhung der Staatsausgaben im Gesundheitswesen forderte, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf das, was sie als „Förderung von Vielfalt und Wettbewerb“ bezeichnete. Mit „Vielfalt“ und „Wettbewerb“ meinte die Bank, dass der Gesundheitsbereich diversifiziert werden müsse, indem der gewinnorientierte Sektor vergrößert wird, wodurch ein Wettbewerb mit dem öffentlichen Sektor entstehen würde. Anstatt eine universelle Krankenversicherung zu fordern, förderte die Bank die Schaffung privater Versicherungssysteme, das Aufkommen gewinnorientierter medizinischer Dienstleistungen und das Ende des Schutzes für inländische Pharmaunternehmen.

Viviana Garcia, eine führende Vertreterin der argentinischen Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheitswesen (FESPROSA), erklärte uns, dass die Auswirkungen der Weltbankpolitik die meisten Länder Südamerikas sehr hart getroffen hätten. Sie führt die Beispiele von Chile, Kolumbien, Peru und Ecuador an, die eine Zunahme privat-öffentlicher Partnerschaften in der Gesundheitsversorgung, den Eintritt gewinnorientierter Versicherungssysteme und die allgemeine Kommodifizierung des Gesundheitswesens erlebt haben. In diesen Ländern verdeutlicht die COVID-19-Pandemie die durch die Zerstörung der öffentlichen Gesundheitssysteme verursachte Katastrophe. Das Gesundheitssystem Ecuadors ist völlig zusammengebrochen, und die Leichen vieler der durch COVID-19 getöteten Menschen türmen sich auf den Straßen.

In Argentinien wurde in der Nationalverfassung von 1994 festgelegt, dass Gesundheit ein wesentliches öffentliches Recht ist. Im Jahr 1946 entwickelte das Land ein Gesundheitssystem, das sich am National Health Service des Vereinigten Königreichs orientierte. Seitdem gab es mehrere bedeutende Versuche, das System zu reformieren, insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren. Das Gesundheitssystem ist ein gemischtes System mit einem staatlichen Sektor (für jedermann zugänglich), einem Sektor für Gewerkschaftsmitglieder (Obras Sociales) und einem privaten Sektor (vorwiegend von den Wohlhabenden genutzt). Trotz seiner Fragmentierung deckt das gemischte System fast die gesamte Bevölkerung ab.

Der Druck des Weltbankberichts von 1993 drängte die Regierung dazu, den öffentlichen Charakter der staatlichen Institutionen im Gesundheitswesen zu untergraben, insbesondere durch die Schaffung selbstverwalteter Krankenhäuser, die auf private Finanzierung und die Privatisierung von Dienstleistungen angewiesen waren, sowie durch die Schaffung einer prekären Arbeitnehmerschaft. Der neue Plan führte zu einer Dezentralisierung des Gesundheitswesens auf die Provinzen, Städte und Gemeinden, jedoch ohne einen angemessenen Finanzierungsmechanismus; dies bedeutete, dass diese Ebenen der Gesundheitsversorgung auf private Mittel angewiesen waren, was zu Ungleichheit im System führte.

Mai 2020: FESPROSA-Präsidentin Fernanda Boriotti (rechts) bei den gemeinsam mit der Vereinigung der Staatsbediensteten (Asociación Trabajadores del Estado) organisierten Aktionen in Argentinien. Zu ihren Forderungen gehören bessere Arbeitsbedingungen und Löhne, ein ausreichendes Angebot an hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung sowie angemessene Zuschüsse für Familienzulagen und einen Notfallfonds. Sofia Alberti

Das stark privatisierte und ungleiche chilenische und kolumbianische Modell konnte in Argentinien dank des entschlossenen Handelns der organisierten Arbeitnehmer nicht angewandt werden. Dank der Gewerkschaften und der Bildung fortschrittlicher Regierungen zwischen 2003 und 2015 wurden wichtige Fortschritte bei der Verteidigung des Rechts der Bevölkerung auf Gesundheitsversorgung und der Rechte der Beschäftigten im Gesundheitswesen erzielt. So wurde zum Beispiel ein universelles Kindergeld gewährt, Gesundheitspläne für reproduktive und sexuelle Gesundheit entwickelt, ein nationaler Impfplan aufgestellt, die Arbeitsplatzsicherheit für die 26.000 Beschäftigten im Gesundheitswesen des Landes garantiert und ein Weg zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen eröffnet. Auch wenn es sich hierbei um wichtige Reformen handelte, reichten sie nicht aus, um den kollektiven Bedürfnissen einer segmentierten und ungleichen Gesellschaft gerecht zu werden, die durch die neoliberale Politik der 1990er Jahre entstanden war.

Die Regierung von Mauricio Macri (2015-2019) schwang das politische Pendel nach rechts und trieb die Gesundheitsversorgung an ein unhaltbares Limit. Der Haushalt 2016 für das Gesundheitsministerium unterfinanzierte die Arbeit der Gesundheitsversorgung während einer tödlichen Dengue-Epidemie bei weitem, und die Regierung Macri kürzte den Haushalt 2017 und 2018 noch weiter. Während der Amtszeit von Macri hat die Regierung nach Angaben des Finanzministeriums das Gesundheitsbudget um 22% gekürzt. Im Jahr 1990 betrug das Gesundheitsbudget etwa 10% des BIP, das bis 2015, als Macri das Amt übernahm, auf 9,6% des BIP sinken sollte; bis zum Ausscheiden Macris aus dem Amt, so die WHO, war das Gesundheitsbudget nach Berechnungen der WHO auf 8% des BIP gesunken.

Die Regierung Macri kürzte die Budgets für Programme zur Reduzierung und Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten (die damals einen dramatischen Anstieg der bei der Geburt übertragenen Syphilis und von HIV-AIDS erlebten), durch Erreger bedingte übertragbare Krankheiten (Dengue, Chikungunya und Zika) und durch Impfungen vermeidbarer Krankheiten (deren Dosen durch ein nationales Programm eingestellt wurden); die Regierung kürzte auch Programme zur Behandlung von Krebs. Macri wandte sich an den Internationalen Währungsfonds (IWF) betreffs eines Darlehens, mit dessen Zinszahlungen allein 3.200 moderne Krankenhäuser hätten finanziert werden können. Die Arbeiten an vier Krankenhäusern in den Vorstädten von Buenos Aires mussten auf Eis gelegt werden. Während der Macri-Jahre erlebte das Gesundheitssystem in Argentinien eine Zunahme der informellen Arbeit, die Zerstörung der Krankenhausdienste, den Mangel an Mitteln für die Ausstattung, Lohnkürzungen und die Entlassung von 1.600 Arbeitern des ikonischen argentinischen El Hospital Nacional Posadas.

Die derzeitige fortschrittliche Regierung unter Präsident Alberto Fernández trat ihr Amt im Dezember 2019 an, kurz bevor die Pandemie in Südamerika ausbrach. Eine der ersten Handlungen der neuen Regierung war die Wiederherstellung des Gesundheitsministeriums in seiner vollen Größe, auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis die Regierung und die Gewerkschaften die von Macri hinterlassenen Verwüstungen beseitigt haben.

Indien

Ohne die 900.000 ASHA-Mitarbeiter (Accredited Social Health Activist) wäre Indiens Reaktion auf das Coronavirus viel weniger robust. Diese ASHA-Arbeiter erhielten keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) und arbeiten für ein bescheidenes Gehalt – das bis vor kurzem nur 1.000 bis 1.500 Rs. pro Monat (etwa 13 bis 20 US-Dollar) betrug und nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gezahlt wurde. Sie ziehen von Haus zu Haus im ganzen Land, um nach Menschen zu sehen, Medikamente zu liefern, auf Krankheitssymptome zu untersuchen und die medizinische Grundversorgung zu gewährleisten. Diese Arbeiter sind zu den wichtigsten Personen im indischen Kampf gegen COVID-19 geworden. Für ihre Mühe wurden sie von der Polizei geschlagen und von ihren Gemeinden – darunter auch durch ihre Ehemänner – bedroht. Da Regierungsbeamte ihnen sagen, sie sollten sich selbst Schutzausrüstung besorgen, anstatt sich um einen angemessenen Schutz für sie zu bemühen, mussten sie ihren eigenen Schutz improvisieren.

Studien über Epidemieausbrüche zeigen, dass Mitarbeiter des kommunalen Gesundheitswesens, wie z.B. die ASHA-Mitarbeiter, bei der Rückverfolgung des Infektionsmusters eine wesentliche Rolle spielen und für die Übermittlung von Informationen darüber, wie die Infektionskette unterbrochen werden kann, unerlässlich sind. Jeder ASHA-Mitarbeiter muss in einer Woche dreißig Haushalte in seinem Gebiet abdecken und ständig mit den Menschen in Kontakt bleiben, um die Ausbreitung der Krankheit zu überwachen. Doch in Indien werden diese Arbeiter nicht einmal als Arbeiter, sondern als „Freiwillige“ behandelt, und sie werden routinemäßig nicht respektiert. Am 18. April führten die ASHA-Arbeiterinnen und -Arbeiter einen symbolischen Protest durch; sie trugen ein schwarzes Band oder einen schwarzen Schal (chunni), um ihre Unzufriedenheit mit der mangelnden Unterstützung durch die Regierung zum Ausdruck zu bringen.

Surekha Rani, der Generalsekretär der ASHA-Gewerkschaft (die dem Dachverband der indischen Gewerkschaften (CITU) angeschlossen ist) im indischen Bundesstaat Haryana (26 Millionen), sprach zu uns über die Kämpfe dieser Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ASHA-Arbeitnehmerprogramm wurde 2005 von der National Rural Health Mission ins Leben gerufen; die ASHA-Gewerkschaft in Haryana wurde 2009 gegründet. Gegenwärtig gibt es in Haryana 20.000 ASHA-Beschäftigte, 15.000 davon in der Gewerkschaft und mindestens 18.000 von ihnen aktiv in der Arbeiterbewegung gegen die Regierung. Die Gewerkschaft entstand zum ersten Mal während des Kampfes der ASHA-Arbeitnehmerinnen und -Arbeitnehmer, als Arbeiterinnen und Arbeiter – und nicht als Freiwillige – anerkannt zu werden und einen Mindestlohn zu erhalten, Sozialversicherung und andere Leistungen. Die ASHA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter führen im Auftrag des Gesundheitsministeriums mindestens vierzig verschiedene Aufgaben aus – wie z.B. Schwangerenvorsorge und Impfungen für Kinder.

Mai 2020: Die ASHA-Mitarbeiter Lathika und Usha inspizieren Häuser und umliegende Räumlichkeiten auf mögliche Mückenbrutstätten, geben den Bewohnern Anweisungen und nachverfolgen diejenigen mit potenziellen COVID-19-Symptomen. Lathika ist Mitglied des Thiruvananthapuram-Distriktausschusses des ASHA-Arbeiterverbandes des Bundesstaates Kerala (KSAWF), der dem Centre of Indian Trade Unions (CITU) angeschlossen ist. Subin Dennis / Tricontinental: Institut für Sozialforschung

Im Jahr 2013 begann die Gewerkschaft eine Agitation, um sicherzustellen, dass die ASHA-Beschäftigten regelmäßig bezahlt werden. Vierzehntausend ASHA-Beschäftigte gingen auf die Straße, woraufhin der Ministerpräsident von Haryana Bhupinder Singh Hooda sagte, dass einer der CITU-Genossen verbrannt werden sollte. Als er sagte, dass er den Forderungen der Gewerkschaft nicht zustimmen könne, weil er selbst hungern müsse, sammelte die Gewerkschaft Weizenmehl aus den Häusern aller ASHA-Mitglieder. Wir machten ein Paket aus diesem Mehl und schickten es an den Ministerpräsidenten“, sagte Surekha Rani. Das brachte den Ministerpräsidenten in Verlegenheit, der uns zu sich nach Hause rief, sich entschuldigte und sich bereit erklärte, die Anreize und das Gehalt zu erhöhen“, sagte Surekha Rani. Es war ein Anfang, aber wiederum „es war unzureichend“, sagte Surekha Rani.

In den Jahren 2015-16 sagte die Regierung, dass die ASHA-Mitarbeiter ihre Arbeit in einem digitalen Format verrichten müssen, aber – wie Surekha Rani erklärte – „die Regierung stellte weder Geräte zur Verfügung, noch gab es Schulungen für den Umgang mit der Software zur Aktualisierung von Informationen“.

Im Jahr 2017 begann eine gesamt-indische Agitation, der sich die Gewerkschaft in Haryana mit einem unbefristeten Streik anschloss. In diesem Zeitraum verhandelte die Gewerkschaft bei fünf Gelegenheiten mit der Regierung des Bundesstaates. Am 2. Februar erklärte sich die Regierung des Bundesstaates bereit, den Arbeitern ein Monatsgehalt von 4000 Rupien zu zahlen – das Doppelte des bisherigen Einkommens – sowie Anreize von der Zentralregierung; außerdem stimmte sie zu, die Arbeiter zu versichern, so dass ihre Familien im Falle ihres Todes 300.000 Rupien erhalten würden. Um ihre eigene digitale Informationspolitik zu erleichtern, erklärte sich die Regierung bereit, jedem Arbeiter ein Android-Telefon zur Verfügung zu stellen. Aber, „getreu ihrem Wesen“, sagte Surekha Rani, „brach die Regierung ihr Versprechen „. Die Arbeiter demonstrierten von März bis Juni 2018, und da die Regierung ihre Versprechen nicht umsetzte, begannen die Arbeiter ab dem 7. Juni einen unbefristeten Streik. Der Streik dauerte acht Tage. Als die Gewerkschaft damit drohte Massenaktionen auszuweiten, erklärte die Regierung, sie werde das Abkommen umsetzen, und gab eine schriftliche Zusicherung. Der Streik endete am 15. Juni.

Erneut trat die Regierung von dem Abkommen zurück. Als die Gewerkschaft erfuhr, dass der damalige Ministerpräsident von Haryana, Manohar Lal Khattar, an einer Sitzung in Karnal (Haryana) teilnehmen würde, errichteten Gewerkschaftsmitglieder ein Zelt und hielten dort einen unbefristeten Protest ab. Khattar traf sich mit der Gewerkschaft und sagte, dass ihre Forderungen akzeptiert worden seien und dass das Finanzministerium bald eine Mitteilung herausgeben werde. Wir sagten dem Ministerpräsidenten, dass wir bis zum Eintreffen der Benachrichtigung in der Distrikthauptverwaltung demonstrieren werden“, sagte Surekha Rani. Genau das haben sie getan. Die Männer in der Regierung würden sie verunglimpfen und sexistische Bemerkungen über ihre Entschlossenheit machen, ihre Gehälter zu bekommen. Aber die ASHA-Mitarbeiter lassen sich nicht abschrecken. Wir protestieren alle zwei Monate“, so Surekha Rani, „und fordern die Freigabe unserer Löhne. Wir sind als kämpferische [ladaku] Kraft bekannt“.

Der Kampf der ASHA-Arbeiter hat andere Arbeitnehmer in Haryana inspiriert. Die Beschäftigten in Anganwadi (Kinderbetreuung) begannen ihre eigenen Streiks – ebenso wie die städtischen Beschäftigten und die Beschäftigten des öffentlichen Verkehrs. Ministerpräsident Khattar warf den streikenden Arbeitern vor, Kommunisten und Schlägertypen [badmash] zu sein. Wir prägten eine Losung, um ihm entgegenzutreten“, sagte Surekha Rani. Wenn wir für unsere Rechte kämpfen, nach Arbeit und Nahrung fragen, wenn diese Forderungen das Werk von Schlägern sind, dann ist unsere Rote Fahne berühmt dafür, dass sie von Schlägern getragen wird, und wir werden auch weiterhin Schläger sein. Der Ministerpräsident sah sich gezwungen, sich zu entschuldigen.

Heute, angesichts der sich rasch ausbreitenden Pandemie, „sind die ASHA-Mitarbeiter traurig und demoralisiert“, sagte uns Surekha Rani. Sie sind der Ansicht, dass wir diejenigen vor Ort sind, die daran arbeiten, die Infektionskette zu unterbrechen, und doch kümmern sich die Beamten nicht um unsere Probleme“.

Mai 2020: Im Inneren der Testanlage des Khayelitsha District Hospital, Südafrika. Barry Christianson / Neuer Rahmen

Südafrika

Am 22. April kündigte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ein Konjunkturpaket in Höhe von R 500 Milliarden an. Erstaunlicherweise stellte das Paket nicht direkt Mittel für Gesundheitsdienstleister bereit, die im Kampf um die Eindämmung von COVID-19 an vorderster Front stehen. Lerato Madumo, die Präsidentin der Young Nurses Indaba Trade Union (YNITU), einer Mitgliedsorganisation des südafrikanischen Gewerkschaftsbundes SAFTU, sagte uns, dass diese Rede ihre Gewerkschaft dazu anspornte, eine Kampagne zu starten, in der COVID-Krankenschwestern dazu aufgerufen werden, zu Hause zu bleiben. Die YNITU hatte einen Streik am 1. Mai geplant, diesen jedoch am Tag zuvor abgesagt und stattdessen eine Pressekonferenz abgehalten. Sie schrieb an den Präsidenten und bat um dringende Aufmerksamkeit für die Gesundheitsversorger; wenn ihre vernünftigen Forderungen nach Entschädigung und sicheren Arbeitsbedingungen nicht erfüllt werden, „bleibt uns keine andere Wahl, als unsere Werkzeuge niederzulegen und zu Hause zu bleiben“.

Ausreichende Testkits und Schutzkleidung sind nicht verfügbar. Das Testen der Leistungserbringer ist von wesentlicher Bedeutung, und doch findet es nicht in dem Umfang statt, wie es notwendig wäre. Wenn sich eine Krankenschwester mit dem Virus ansteckt“, so Madumo, „ist die gesamte Schicht der Krankenschwestern am Ende COVID-19-positiv“. Die Ärztegewerkschaft, der südafrikanische Ärzteverband, sagte, dass die Schutzausrüstung von so schlechter Qualität ist, dass die PSA reißt, wenn ein Arzt geht. Im Chris-Hani-Baragwanath-Krankenhaus in Johannesburg mussten die Krankenschwestern mit Regenmänteln zur Arbeit kommen, die sie gekauft hatten und die sie desinfizieren mussten; all dies anstelle einer ordentlichen PSA. Das Geld für diese improvisierte PSA kommt von den Krankenschwestern, die miserable Gehälter erhalten. Die von der Regierung zur Verfügung gestellte PSA scheint die Krankenschwestern nicht erreicht zu haben.

Der Präsident reagierte auf die Forderungen der Gewerkschaft mit der Erklärung, dass ein Streik eine „Straftat“ im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes (2002) darstellen würde. Madumo sagte uns, dass das Arbeitsschutzgesetz (1993) klarstellt, dass „wenn Sie glauben, dass die Umgebung, in der Sie arbeiten, unsicher ist, haben Sie das Recht, Ihrer Arbeitspflicht nicht nachzukommen. Es geht also nicht einmal um die Frage, ob es sich um eine kriminelle Handlung handelt oder nicht; es geht darum, dass wir sagen, dass unsere Regierung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Krankenschwestern sind menschliche Wesen. Man kann von einem Soldaten nicht verlangen, in einem Krieg zu kämpfen, ohne ihm Schutz in Form von kugelsicheren Westen zu gewähren; das ist einfach nicht richtig“. Wenn die Grenzsoldaten weiterhin krank sind“, sagte Madumo, „bedeutet dies, dass wir am Ende dieses COVID-19 ein Gesundheitssystem haben werden, das nicht einmal über Gesundheitsversorger verfügt“.

Noch bevor COVID-19 ausbrach“, sagte Madumo, „war unser Gesundheitssystem bereits kränkelnd. Ganz oben auf der Liste stand der Mangel an Krankenschwestern. Wir sind mit einem Skelett-Pflegepersonal in diese Pandemie gegangen“. In Südafrika werden 84% der Bevölkerung vom öffentlichen Sektor versorgt, und doch stellt der private Sektor – der nur 16% der Menschen versorgt – 60% des Gesundheitspersonals ein; es besteht eine strukturelle Unterbesetzung des Gesundheitssystems im öffentlichen Sektor. Die Gewerkschaft führte eine Umfrage durch, die zeigt, dass es arbeitslose qualifizierte Krankenschwestern und Krankenpfleger gibt. Weil die Regierung sich weigert, sie einzustellen, arbeiten die Krankenschwestern und -pfleger härter, als es für sie gesund ist. Krankenschwestern und Krankenpfleger – abgesehen davon, dass sie sich mit dem Coronavirus infizieren – sind emotional und psychisch am Boden zerstört; es gibt kein anderes Wort dafür“, sagte Madumo. Der Grad der Zermürbung unter Krankenschwestern und anderem medizinischen Personal ist extrem hoch und wird oft mit weit verbreiteter Überlastung, emotionalem Stress, Unzufriedenheit und Burnout in Verbindung gebracht. Die Manager von Krankenhäusern haben auf Kosten der Kliniker und Krankenschwestern Macht erlangt; sie führen die Krankenhäuser wie ein Geschäft. Die Krankenhäuser haben begonnen, sich auf Pflegeagenturen zu verlassen, die sich mit der Gelegenheitsbeschäftigung von Krankenschwestern und -pflegern befassen. Madumo weist darauf hin, dass diese Agenturen gefährlich sind, weil sie Krankenschwestern von einem Krankenhaus in ein anderes schicken, und wenn diese Krankenschwestern einen COVID-19-Vertrag haben – und nicht getestet werden – dann können sie die Krankheit in andere Krankenhäuser übertragen. Für die Infektionskontrolle wird es sehr schwierig“, sagt Madumo.

Die Krankenschwestern haben gefordert, dass nicht alle Krankenhäuser über COVID-19-Stationen verfügen, sondern dass einige Krankenhäuser für die Behandlung von COVID-19-Patienten ausgewiesen werden sollten. Lassen wir ein Krankenhaus dasjenige sein, das alle verdächtigen und infizierten Fälle aufnimmt; dann sollte das Personal nach einem Rotationssystem arbeiten, d.h. nach einem Dienstplan, der es ermöglicht, sie im Schwesternwohnheim oder im Ärztehaus dieser Einrichtung unterzubringen“, schlägt Madumo vor. Hier sollten die Krankenschwestern und Ärzte eine angemessene Ausrüstung erhalten und regelmäßig getestet werden. Krankenschwestern und Ärzte verfügen über Wissen aus erster Hand, wie man mit einer Krankheit umgeht, aber die politische Klasse nimmt ihre Vorschläge nicht ernst.

Das YNITU setzt sich derzeit für eine angemessene persönliche Schutzausrüstung für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und dafür ein, dass Krankenschwestern, die mit einer COVID-19-positiven Person in Kontakt kommen, getestet und 14 Tage lang isoliert werden. Obwohl die Regierung derzeit Krankenschwestern und -pfleger testet, die mit einem Fall von COVID-19 in Kontakt gekommen sind, erwartet sie, dass die Krankenschwestern und -pflegerinnen so lange weiterarbeiten, bis sie ihre Ergebnisse erhalten haben – was andere wahrscheinlich einem Infektionsrisiko aussetzt.

Schließlich teilte uns Madumo mit, dass ihre Gewerkschaft YNITU argumentiert, diese Pandemie zeige, warum die Gesundheitsversorgung verstaatlicht werden sollte. Jeder Distrikt, jede Provinz tut, was sie will, sagt sie. Die Verstaatlichung wird dafür sorgen, dass jede Einrichtung unter die Adleraugen unseres nationalen Gesundheitsministeriums gerät“, sagte Madumo. Wir sind der Meinung, dass wir es nicht zulassen können, dass der Privatsektor tut, was er will, wie er es seit Jahren tut. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Gewinnerzielung: Sie bestehen darauf, dass ihre Krankenschwestern fünf Tage lang eine Maske tragen“, sagte sie uns, selbst wenn die Maske nur für weitaus weniger Zeit funktionsfähig ist. Während die Masken nach der Behandlung jedes Patienten entsorgt werden sollen, werden die Krankenschwestern auch gebeten, sie zu recyceln, wodurch sie sich und ihre Patienten einem erhöhten Risiko aussetzen, sich mit dem Virus zu infizieren.

Brasilien

Brasilien verfügt über eines der stärksten universellen Gesundheitssysteme der Welt, das Ergebnis von sozialen Kämpfen, die vom Volk geführt wurden. Nach mehr als zwanzig Jahren Diktatur wurde mit der brasilianischen Verfassung von 1988 die Grundlage für das Einheitliche Gesundheitssystem (Sistema Único de Saúde oder

SUS), das freie und umfassende universelle Gesundheitssystem des Landes. Die SUS umfasst Programme zur Gesundheitsüberwachung, Immunisierung, HIV-AIDS-Bekämpfung, Betreuung durch das Familiengesundheitsprogramm und eine Vielzahl anderer wichtiger medizinischer Interventionen. Allerdings haben die Regierungen der Rechten und die Neofaschisten die brasilianischen Gesetze und das universelle Gesundheitssystem des Landes kompromittiert. Verfassungszusatz 95 (2016) – das Jahr des „sanften Putsches“, in dem Dilma Rousseff (Arbeiterpartei) ihren Sitz verlor und den rechten Michel Temer einsetzte – erzwang eine Sparpolitik, die die öffentlichen Ausgaben für zwanzig Jahre einfriert. Dieser Mechanismus vertiefte die Unterfinanzierung des Gesundheitssystems, wodurch das System angesichts der globalen Pandemie noch anfälliger wurde.

Hugo Bethsaida Leme, ein Familien- und Gemeindearzt, der in der öffentlichen Basisgesundheitseinheit in Londrina (Paraná) arbeitet und Mitglied des Nationalen Netzwerks der Volksärzte (Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares) ist, sprach zu uns über die Auswirkungen von COVID-19 in Brasilien. Er erzählte uns, dass die SUS „historisch aufgrund der Unterfinanzierung (ca. 4% des BIP) stranguliert worden sei, ein Prozess, der sich nach dem Putsch von 2016 vertieft habe“. Dem System seien die Ressourcen ausgegangen. Die Unterfinanzierung des Systems, zusätzlich zu der durch den rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verursachten Abwanderung kubanischer Ärzte, bedeutet, dass „viele Gemeinden keinen Zugang zum Programm Mehr Ärzte für Brasilien (PMMB) haben, was zu einer Überlastung der Notfallversorgung und der Notfallstationen mit Fällen führt, die in den Basisgesundheitseinheiten (UBS) hätten behandelt werden können“.

Das SUS-Programm wurde mit großer Sorgfalt konzipiert und wäre bei entsprechender Finanzierung und Verwaltung besser in der Lage, mit der globalen Pandemie fertig zu werden. Allerdings verfügt das System einfach nicht über ausreichende Ressourcen, und selbst wenn diese verfügbar sind, sind sie ungleich verteilt; die meisten Intensivstationen und Intensivmediziner befinden sich im Süden und Südosten Brasiliens.

Die SUS ist nicht nur unterfinanziert, sondern die Unterstützung für den gewinnorientierten Sektor hat auch die öffentliche Gesundheit untergraben. Die Hälfte der Betten auf der Intensivstation befindet sich im privaten Sektor, der nur ein Viertel der Bevölkerung versorgt. Dieser gewinnorientierte Sektor, so Dr. Leme, „saugt dem SUS Ressourcen ab und wird zunehmend zum Nachteil der öffentlichen Gesundheit priorisiert“. Der private oder gewinnorientierte Sektor, so Dr. Leme, „war schon immer parasitär gegenüber der SUS; er ist nur seinen Aktionären verpflichtet, während die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin ausschließlich vom öffentlichen System abhängig ist“. Um solchen Ungerechtigkeiten und der zunehmenden Rolle des gewinnorientierten Sektors entgegenzutreten, wurde als Reaktion auf COVID-19 die Kampagne „Betten für alle“ (Campanha Leitos para Todos) ins Leben gerufen; diese Kampagne versucht, alle Krankenhausbetten (sowohl öffentliche als auch private) für diesen Notfall in einem Pool zusammenzufassen, um die Krankenhäuser des öffentlichen Sektors nicht zu erschöpfen und die Patienten in die medizinischen Zentren des privaten Sektors umzuleiten.

Nichts hat es den medizinischen Fachkräften schwerer gemacht als die gefühllose, wissenschaftsfeindliche Haltung der Neofaschisten unter der Führung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Die neofaschistische Bundesregierung hat schlecht gearbeitet, indem sie den Ernst der Lage ignoriert und die Arbeiter zum Tod aufruft und/oder Menschen mit Risikofaktoren [die gezwungen sind], wieder zu arbeiten, um den wirtschaftlichen Interessen einiger weniger zu dienen“, sagte Dr. Leme.

Es gibt nicht genügend Tests, was offensichtlich dazu geführt hat, dass die bestätigten Fälle von COVID-19 gering sind, was wiederum „Verwirrung bei unserem Volk hinsichtlich der Krankheit und der Befolgung der Maßnahmen zur Unterbrechung der Kette“ hervorgerufen hat. Niedrige Testniveaus bedeuten, dass die medizinischen Mitarbeiter „oft im Dunkeln arbeiten, ohne eine wirkliche Dimension der Situation zu kennen, einschließlich der Frage, ob sie kontaminiert sind oder nicht“, sagte Dr. Leme. Es gibt einfach nicht genug PSA, nicht genug medizinische Ausrüstung und nicht genug wissenschaftlich fundierte Maßnahmen seitens der Regierung.

Dr. Leme besteht darauf, dass die medizinische Frage nicht auf die Krankheit selbst reduziert werden darf. Gesundheit, sagt er, müsse in einem breiten, sozialen Sinn gesehen werden. Aufgrund der großen Zahl von Arbeitslosen und informellen Arbeitern, sagt er, und aufgrund des Fehlens von Arbeitsrechten und Sozialpolitik habe es eine Zunahme des Hungers gegeben; Hunger schwächt den Körper und bedroht Krankheiten. Als Folge des tief verwurzelten Patriarchats habe auch die Gewalt gegen Frauen während der Abriegelung zugenommen. Menschen mit chronischen Krankheiten – wie Bluthochdruck und Diabetes – können während der Quarantäne keinen Arzt aufsuchen und sind daher in Gefahr, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert.

Für Dr. Leme, wie auch für Dr. Teodros, ist Gesundheit ein politisches Thema. Es ist dringend“, sagte er, „für eine souveräne, demokratische und volksnahe Regierung zu kämpfen, die die SUS mit angemessenen Mitteln wieder aufbaut, damit sie dem Volk die notwendigen und angemessenen Dienstleistungen anbieten kann“ – trotz der von den Mainstream-Medien verbreiteten Botschaften, „die das öffentliche Gesundheitssystem demoralisieren und den privaten Sektor loben“. Eine solche Regierung muss die sozialen Bedingungen ihrer Bevölkerung verbessern und sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzen. Nur dann kann sich die Gesellschaft „in würdiger, humaner und gesunder Weise entwickeln, so dass wir, wenn eine neue Situation wie diese eintritt, besser vorbereitet sein und das Leben, die Rechte und das Wohlergehen unseres Volkes stets als Priorität betrachten können“. Die SUS, so Dr. Leme, „muss ein ständiger Bestandteil des Kampfes für unser Volk sein“.

Mai 2020: Ein Team von Ärzten und Krankenschwestern feiert die Entlassung von Patienten, die sich von COVID-19 in Abelardo Santos, dem größten öffentlichen Krankenhaus in Pará, erholt haben.

Marcelo Seabra/Ag.Pará/Public Photos.

Teil 3: Was sich Arbeitnehmer im Gesundheitswesen wünschen

Tricontinental: Das Institut für Sozialforschung hat die Forderungen der Gewerkschaften des Gesundheitspersonals in der ganzen Welt untersucht, und auf der Grundlage dieser Forderungen haben wir eine Liste erstellt. Die meisten Gewerkschaften haben sehr weit gefasste Forderungen, die weit über die ihres eigenen Berufsstandes hinausgehen. Dazu gehört ein breiterer sozialer und wirtschaftlicher Wandel, der eine neue Grundlage für das gesellschaftliche Leben schafft und die Gesundheitsrisiken minimiert, die durch kapitalistische soziale Beziehungen entstehen. So würde zum Beispiel die Abschaffung des Zustandes der Obdachlosigkeit (und nicht der Obdachlosen, wie von neoliberalen Regierungen versucht wird) sowohl den Menschen helfen, körperliche Distanzierung zu praktizieren, als auch die gesundheitlichen Bedingungen derjenigen verbessern, die – wegen Geldmangel – gezwungen sind, auf der Straße zu leben.

Sofortige Ausrichtung der Kapazitäten aller Gesundheitsdienste – sowohl der öffentlichen als auch der privaten – auf die Behandlung schwerer Fälle von COVID-19.

Besondere Unterstützung für Regionen und Gemeinden, die von der Pandemie schwer betroffen sind.

Durchsetzung von Maßnahmen wie Isolierung, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen; Einführung notwendiger Subventionen und Maßnahmen, die es den Arbeitern ermöglichen, die Quarantäne einzuhalten, ohne hungern zu müssen – einschließlich informeller Arbeiter -, wie Mindesteinkommensprogramme, Sozialmieten, Arbeitslosenversicherung (auch für Nichtbeitragszahler), und Ermöglichung des Zugangs zu ungenutzten Grundstücken im Notfall, um denjenigen, die es benötigen, eine Unterkunft zu bieten.

Schutz von Arbeitern durch die Bereitstellung hochwertiger PSA und Masken sowie anderer notwendiger Ausrüstung. Frontarbeiter müssen angemessen geschult werden, um der Krankheit begegnen zu können.

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Personalausweises für das Gesundheitspersonal an vorderster Front, so dass dieses ohne Geldstrafen, Gewalt oder andere vom Staat verhängte Strafen aufgrund von Isolation, Ausgangssperre und Quarantäneanordnungen wesentliche Gesundheitsarbeiten ausführen kann.

Erhebliche Erhöhung der COVID-19-Tests für medizinisches Personal.

Mehr Ausrüstung für Krankenhäuser und andere medizinische Zentren, einschließlich Beatmungsgeräte und Betten auf der Intensivstation.

Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer, ihre Arbeitskraft zu verweigern, wenn sie entscheiden, dass ihre Arbeit eine unmittelbare Gefahr für ihre Gesundheit oder ihr Leben darstellt (dies basiert auf den Konventionen 155 und 187 der Internationalen Arbeitsorganisation).

Sofortige Auszahlung von Mitteln für die Einrichtung von Ausbildungsschulen für Gesundheitspersonal, einschließlich Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens.

die Gehälter des Gesundheitspersonals zu erhöhen und sie häufig und regelmäßig zu zahlen.

Gewährleistung der besten Kranken- und Lebensversicherungen für das Gesundheitspersonal, das am ehesten erkrankt oder daran stirbt. Allen Menschen sollte eine kostenlose und universelle Gesundheitsversorgung garantiert werden.

Garantien für die Aufnahme von Gewerkschaften des Gesundheitspersonals in Ausschüsse, die die Politik für den Gesundheitssektor im Allgemeinen und für die COVID-19-Krise im Besonderen formulieren, und dass sie ein Mitspracherecht bei der Festlegung solcher Politiken haben.

Sofortige Bereitstellung erheblicher Mittel für eine Ausweitung der öffentlichen Gesundheitsprogramme, auch für die primäre Gesundheitsversorgung, und Aufhebung der Sparpolitik.

Verlagerung des gesamten Gesundheitssektors – von Krankenhäusern bis zu ländlichen Kliniken, von Herstellern medizinischer Geräte bis zu Pharmaherstellern – in den öffentlichen Sektor.

Sofortige Bereitstellung angemessener Mittel für die Forschung im Zusammenhang mit diesem Virus und ähnlichen Viren.

Sicherstellen, dass die in der Zeit der Epidemie erreichten Maßnahmen auch nach ihrer Beendigung beibehalten werden.

Mai 2020: Krankenschwestern einer Sebokeng-Klinik versammeln sich zum Gedenken an den Internationalen Tag der Krankenschwestern in Südafrika. Ihsaan Haffejee / Neuer Rahmen