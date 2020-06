Covid-19 Beatmung – von einer COVID-Intensivstationsschwester …

von https://cooptv.wordpress.com

Bitte sehr, Leute… für die Leute, die nicht verstehen, was es bedeutet, an einem Beatmungsgerät zu sein, aber das Risiko eingehen wollen, ohne Maske auszugehen…

Aufgrund des Unbehagens und der Schmerzen, die sie dabei empfinden, müssen Mediziner Beruhigungs- und Schmerzmittel verabreichen, um die Tubentoleranz so lange zu gewährleisten, wie das Gerät benötigt wird. Es ist, als befände man sich in einem künstlichen Koma.

Aus diesem Grund können alte oder bereits geschwächte Menschen der Behandlung nicht standhalten und sterben. Viele von uns sitzen in diesem Boot … also bleiben Sie sicher, es sei denn, Sie wollen das Risiko eingehen, hier zu landen. Dies ist NICHT die Grippe.

Was dieser Artikel nicht sagt, ist, dass der Patient alles hören kann, was so gesagt wird, wenn das Personal leichtfertig über den Tod spricht, der Patient in Panik gerät. Wenn die Beruhigungsmittel vermindert werden, gerät der Patient in Panik, weil er nicht atmen, sprechen oder sich in seinem Fall nicht bewegen kann. Wenn sie beginnen, die Schmerzmedikamente zu senken, schreit der Patient im Kopf, kann aber keinen Ton von sich geben. Wenn sie die Schläuche herausnehmen, ist es extrem unangenehm. Eine Luftröhre kann das Beatmungsgerät ersetzen, aber der Patient kann ohne Tubus immer noch nicht sprechen oder essen.