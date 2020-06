Gesundheitssystem in Chile am Rande des Zusammenbruchs

von Tanya Wadhwa – https://peoplesdispatch.org/

Bild: Bestattungspersonal bringt Leiche aus dem Krankenhaus San Jose in Santiago, Chile, weg. Chile ist das am drittschlimmsten betroffene Land in der Region und das zwölftstärkste von der COVID-19-Pandemie betroffene Land der Welt. Foto: La Tercera



Chile verzeichnet täglich fast 4.000 neue Fälle, und etwa 95% der Betten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im ganzen Land sind bereits belegt.

Nach Brasilien und Peru ist Chile das am drittschlimmsten betroffene Land in der Region und das zwölftstärkste von der COVID-19-Pandemie betroffene Land der Welt. Die Zahl der Coronavirus-Fälle nimmt landesweit rasch zu. Der steigende Bedarf an medizinischer Versorgung, Intensivstationen (ICU) und Beatmungsgeräten hat das Gesundheitssystem des Landes überfordert.

Bei einer Bevölkerung von 18,5 Millionen Menschen meldet Chile täglich mehr als 4.000 neue Fälle. Nahezu 15% der Fälle erfordern einen Krankenhausaufenthalt. Etwa 95% der Betten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im ganzen Land sind bereits belegt. Die Ärzte waren gezwungen, eine schwerwiegende Entscheidung darüber zu treffen, welche Patienten die verfügbaren Betten bekommen sollten – ein Dilemma, mit dem Ärzte in Italien und Spanien im März konfrontiert waren.

Die Hauptstadt Santiago ist zum Epizentrum des Ausbruchs geworden. Mehr als 80% der Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle des Landes und die höchste Zahl der Todesfälle wurden dort registriert. Die öffentlichen und privaten Krankenhäuser in der Metropolregion Santiago sind inmitten einer Flut von Coronavirus-Patienten an ihre Kapazitätsgrenze angelangt. Für kritische Patienten stehen keine Betten oder Beatmungsgeräte zur Verfügung. Trotz der strengen Quarantänemaßnahmen, die seit einem Monat in Kraft sind, sind die Zahlen nicht zurückgegangen. Die Metropolregion Santiago ist mit rund 8 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Region.

Am 11. Juni, drei Tage vor seinem Rücktritt, warnte der ehemalige Gesundheitsminister Jaime Mañalich davor, dass das Schlimmste noch bevorsteht und dass im Juni sowohl die Zahl der Ansteckungen als auch der Todesfälle in Chile ansteigen wird. „Der Juni wird wahrscheinlich der härteste Monat im Kampf gegen diese Krankheit sein“, sagte Mañalich.

Bis zum 15. Juni gab es in Chile etwa 179.436 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus mit 3.362 Todesfällen. Die Statistiken der Regierung sind jedoch wiederholt in Frage gestellt worden.

Mangel an Transparenz

In der vergangenen Woche, am 9. Juni, kündigte der Minister für Wissenschaft, Technologie, Wissen und Innovation, Andrés Couve, eine Änderung der Methodik zur Erfassung der Zahl der Todesfälle durch COVID-19 im Land an. Nach dem neuen System rechneten die Behörden nur die Todesfälle, die mit einem positiven Test auf Coronavirus nachgewiesen wurden, in die offizielle COVID-19-Todeszahl ein.

Dieser Schritt löste Kritik aus der nationalen medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft aus, die die Zählmethode in Frage stellte und behauptete, dass sie von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abweicht.

Dr. Cristóbal Cuadrado von der Medizinischen und Akademischen Hochschule der Universität von Chile prangerte an, dass die Behörden zu wenig Verstorbene zählten, weil diejenigen, die ohne Durchführung des Tests oder ohne Einweisung in ein Krankenhaus starben, nicht in die COVID-19-Todeszahl einbezogen wurden.

Die WHO stellte fest, dass Menschen, die mit Symptomen von COVID-19 gestorben sind, als Opfer des Virus gezählt werden müssen, auch wenn sie nicht getestet wurden.

Viele hoben hervor, dass die neue Methodik Verwirrung stiftet und keinen Vergleich mit früheren Berichten über Todesfälle zulässt.

In diesem Zusammenhang forderte der WHO-Vertreter in Chile, Fernando Leanes, am 10. Juni die chilenische Regierung auf, die Methodik zu klären und die Verwirrung zu beseitigen, damit die Fachleute ihre Bemühungen in die richtige Richtung konzentrieren können.

Rücktritt der Gesundheitsministerin

Inmitten der Verwirrung über die Methodik ergab am 12. Juni ein Bericht des Center for Investigative Journalism (CIPER), dass das Gesundheitsministerium dem Land und der WHO unterschiedliche Daten zur Verfügung stellte.

Das CIPER erhielt eine Kopie der vom Gesundheitsministerium an die WHO geschickten Dokumentation, nach der mehr als 5.000 Menschen gestorben waren, als die wahrscheinlichen Coronavirus-Todesfälle gemäß den WHO-Richtlinien in die Gesamtzahl einbezogen wurden. Während das Ministerium den Bürgern 3.101 Todesfälle gemeldet hatte.

Inmitten der Kontroverse über die offizielle Zahl der Todesopfer des COVID-19 im Land trat Gesundheitsminister Mañalich am 13. Juni zurück. Der chilenische Präsident, Sebastián Piñera, kündigte seinen Rücktritt an und ernannte Dr. Oscar Enrique Paris zum neuen Gesundheitsminister.

Zur Zahl der Todesopfer sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Paula Daza, die höhere Zahl sei richtig und stamme von einer neuen und anderen Methode.

Nationale Kritik

Der Umgang der nationalen Regierung mit der durch die Pandemie verursachten Krise hat in den letzten Wochen erhebliche Kritik von Bürgern, Medizinern und der Opposition erhalten.

Im Laufe des Monats Mai mobilisierte das Gesundheitspersonal, um gegen die Reaktion der Regierung auf die Pandemie zu protestieren und ein besseres Management zu fordern. Während die Bürger, die fast 5 Monate lang eine eindrucksvolle landesweite Bewegung gegen die neoliberale Politik der Regierung und die eklatanten Ungleichheiten im Land anführten, ihren Kampf wieder aufnahmen und wegen des Mangels an Nahrungsmitteln und unzureichender staatlicher Hilfe in einer Reihe von Städten auf die Straße gingen.

Präsident Piñera räumte auch das Versagen seiner Regierung bei der Bewältigung der Pandemie im vergangenen Monat ein. Bei der Einweihung eines neuen Krankenhauses in der Hauptstadt am 24. Mai, als das Land fast 70.000 Fälle hatte, sagte Piñera: „Das Gesundheitssystem steht kurz vor dem Zusammenbruch. Es ist sehr gefragt und sehr gestresst“.

Kürzlich sagte ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der Präsident der Stiftung Creating Health Foundation, Matías Goyenechea, gegenüber El Mostrador, dass die Situation in Santiago „bereits außer Kontrolle geraten ist“ und die alarmierenden Zahlen „das Produkt schlechter Entscheidungen sind, sich auf COVID-19 einzustellen, einer falschen Strategie, die sich im Wesentlichen darauf konzentrierte, die Wirtschaft offen zu halten, und dies über die sanitären Bedürfnissen und die Gesundheit der Bevölkerung stellte“.

Er fügte hinzu, dass „der Schwerpunkt der Gesundheitspolitik von Anfang an auf dem Krankenhaus, auf dem kurativen Bereich, auf den Beatmungsgeräten, auf den Betten und nicht auf der Identifizierung der Fälle, der Rückverfolgbarkeit, der Überwachung und der Isolation lag. Die Betonung dieser Fragen kam nicht zur rechten Zeit, und jetzt stehen wir vor einem durchschlagenden Misserfolg“.

Führende Politiker des linken Flügels wiesen darauf hin, dass die Krise das unvermeidliche Ergebnis einer jahrzehntelangen unternehmensfreundlichen Politik ist, die zu einer chronischen Unterfinanzierung des Gesundheitssystems geführt hat. Sie betonten auch, dass die neoliberale Politik zu extremer Armut, Überfüllung und mangelnder Infrastruktur in den Arbeitervierteln geführt hat, Bedingungen, die die rasche Ausbreitung des Virus in der Metropolregion Santiago begünstigen.

Lösungsvorschläge aus dem Volk

Chilenische wissenschaftliche und medizinische Organisationen forderten den Präsidenten auf, die Strategie im Umgang mit der Pandemie zu ändern. Ende des letzten Monats unterzeichneten Dutzende von Forschern und Ärzten eine Petition, in der die nationale Regierung aufgefordert wurde, neue Strategien zur Eindämmung der Ausbreitung umzusetzen. Das Dokument legte fest, dass „massive und systematische Tests, die Entdeckung, die Suche nach Fällen, die Meldung, die Rückverfolgung, die Isolierung infizierter Personen und die Nachverfolgung aller Fälle“ unverzüglich in die Praxis umgesetzt werden müssen.

Soziale Bewegungen fordern die Regierung auf, Kuba um medizinische Hilfe zu bitten. In der vergangenen Woche warben mehrere Organisationen der Solidarität mit Kuba für eine Kampagne mit dem Titel „Eine Brigade für Chile, ein Friedensnobelpreis“s, die sich darauf konzentrierte, Unterschriften zu sammeln, um die kubanische Henry-Reeve-Brigade von Ärzten und Krankenschwestern ins Land zu bringen und die Bewerbung um die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Brigade zu unterstützen. Die Unterschriften werden sich in einem Brief widerspiegeln, den die Organisatoren diese Woche an Präsident Piñera richten werden.