Zehn-Punkte-Agenda für den globalen Süden nach COVID-19

von Vijay Prashad – https://www.thetricontinental.org

Bild: Jorge González Morales (Mexico), Capitalism, 2020.

1974 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Neue Internationale Wirtschaftsordnung (New International Economic Order, NIEO), die von der Blockfreien Bewegung (Non-Aligned Movement, NAM) vorangetrieben wurde. Die Resolution legte einen klaren Plan für die strukturelle Umgestaltung des Weltsystems fest, das sich zu dieser Zeit in einer Krise befand. Aber die NIEO wurde beiseite gelegt und die Weltordnung wurde in eine neoliberale Richtung geformt; diese neoliberale Ausrichtung förderte die Krise und brachte uns in diese gegenwärtige Sackgasse der menschlichen Möglichkeiten.

Unser Team am Tricontinental: Institut für Sozialforschung entwickelte eine Zehn-Punkte-Agenda für eine Welt nach dem COVID-19. In der vergangenen Woche habe ich diese Agenda auf der hochrangigen Konferenz über die Wirtschaft nach einer Pandemie vorgestellt, die von der Bolivarianischen Allianz für die Völker unseres Amerika (ALBA) organisiert wurde. Der Rest dieses Textes befasst sich mit der Tagesordnung, von der wir hoffen, dass sie von der Blockfreien Bewegung (NAM) angenommen wird, die sie zur Diskussion in der UN-Generalversammlung weiterleiten könnte. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue internationale Wirtschaftsordnung.

Bekämpfung der globalen Pandemie.

Unsere Priorität ist die Bekämpfung der globalen Pandemie. Zu diesem Zweck muss die Verbesserung und Neuausrichtung der Produktion des öffentlichen Sektors in Richtung Masken, Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte, Feldlazarette und Tests für die gesamte Bevölkerung im Mittelpunkt stehen – wie dies bereits in Orten wie Vietnam und Venezuela der Fall ist. Es ist unerlässlich, die Kontrolle der Arbeiter über die Arbeitsbedingungen zu etablieren, damit den Arbeitern – die am besten in der Lage sind, diese Entscheidungen zu treffen – eine hygienische Arbeitsumgebung garantiert werden kann. In Ermangelung angemessener öffentlicher Maßnahmen müssen die Regierungen Arbeitspläne erstellen, um Menschen für Projekte einzustellen, die die Infektionskette unterbrechen und dafür sorgen, dass die Menschen ernährt und gekleidet werden und bei guter Gesundheit sind; solche öffentlichen Maßnahmen können von den Kooperativen in Kerala (Indien) und den Komitees zur Verteidigung der Revolution in Kuba lernen. Die Arbeitskräfte in abgeschotteten Sektoren – wie dem Tourismus – sollten sofort in Stellen eingestellt werden, die auf die Bekämpfung der Pandemie ausgerichtet sind.

Greta Acosta Reyes (Cuba), Women Who Fight, 2020.

Erweiterung der medizinischen Solidarität.

Eine geschlossene Front des globalen Südens muss den IWF und die von den Gläubigern auferlegte Begrenzung der Gehälter im Staatssektor ablehnen; aufgrund dieser Begrenzungen haben ehemalige kolonialisierte Länder medizinisches Personal an die nordatlantischen Staaten verloren. Die Staaten müssen ihre wertvollen Ressourcen nutzen, um die öffentliche medizinische Ausbildung zu verbessern und medizinisches Personal in den Gemeinden für die Bereitstellung öffentlicher Gesundheitsdienste auszubilden. Der medizinische Internationalismus von ALBA, mit den kubanischen Brigaden an der Spitze, muss durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem Modell für die Welt werden. Der chinesische medizinische Internationalismus würde hier eine Schlüsselrolle spielen, da die USA sich von der WHO entfernen. Der gesamte private Gesundheitssektor muss verstaatlicht werden, und es müssen kleinere medizinische Zentren geschaffen werden, damit die Menschen leichten Zugang zu öffentlichen Gesundheitseinrichtungen haben. Die Regierungen müssen sich aus der öffentlichen Versicherung für private Gesundheitsfürsorge zurückziehen; mit anderen Worten, keine öffentlichen Subventionen mehr für private Gesundheitsfürsorge. Die öffentlichen Gesundheitssysteme müssen gestärkt werden, einschließlich der Produktion von medizinischen Geräten und Medikamenten und der Verteilung von unentbehrlichen Medikamenten (deren Preise durch Vorschriften kontrolliert werden müssen).

Eine intellektuelle Allmende schaffen.

Der globale Süden muss auf die Annullierung des TRIPS-Abkommens (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) drängen, das uneingeschränkte Eigentumsrechte an Gütern vorsieht, die zu den globalen Gemeinschaftsgütern gehören müssen. Dies gilt direkt für den COVID-19-Impfstoff, der in den Ländern ohne Rücksicht auf Gewinne oder geistige Eigentumsrechte zur Produktion angeboten werden muss. Aber es gilt gleichermaßen für alle Arzneimittel, viele davon öffentlich finanziert – die Gewinne werden dann privat angeeignet – und für Energietechnologien, die uns schnell von fossilen zu erneuerbaren Brennstoffen bringen würden, sowie für effizientere Kommunikationstechnologien (wie 5G). Kurzfristig müssen die Staaten des globalen Südens die Mechanismen für den Wissenschafts- und Technologietransfer untereinander verbessern.

Judy Ann Seidman (South Africa), Capitalism, 2020.

Schulden streichen.

Vernünftigen Schätzungen zufolge haben die „Entwicklungsländer“ Auslandsschulden in Höhe von 11 Billionen Dollar, wobei der Schuldendienst allein für dieses Jahr auf 3,9 Billionen Dollar geschätzt wird. Angesichts der Coronavirus-Rezession sind solche Zahlungen undenkbar. Der Schuldenerlass muss über die siebenundvierzig „am wenigsten entwickelten Länder“ hinausgehen und alle Staaten des globalen Südens einbeziehen; dieser Erlass darf nicht nur zu einem Schuldenaufschub führen, sondern muss auch zu einem Schuldenerlass (sowohl von öffentlichen als auch von privaten Gläubigern) führen. Es muss eine internationale Allianz auf breiter Front gebildet werden, um Druck auf die Gläubiger auszuüben, damit diese die Schulden streichen, damit alle Mittel, die für den Schuldendienst aufgewendet werden, voll und ganz für die dringendsten Bedürfnisse der Gesellschaft eingesetzt werden können.

Ausweitung der Ernährungssolidarität.

Die Hälfte der Weltbevölkerung kämpft mit Hunger. Ernährungssouveränität und Lebensmittelsolidarität sind wesentliche Gegenmittel, wie Plattformen wie Via Campesina gezeigt haben. Die Kontrolle der Unternehmen über die Landwirtschaft muss in Frage gestellt werden, und die Nahrungsmittelproduktion muss zu einer Menschenrechtspriorität gemacht werden. Es müssen Gelder für die Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion bereitgestellt werden; diese Mittel müssen für die Infrastruktur der landwirtschaftlichen Produktion ausgegeben werden (u.a. zur Förderung von Projekten wie der ALBA-Saatgutbank). Die universellen öffentlichen Verteilungssysteme müssen gestärkt werden, um den Bauern ein höheres Einkommen zu sichern und die Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bevölkerung zu gewährleisten. Eine robustere ländliche Landschaft wird die Überfüllung der Städte beenden und die Menschen dazu bringen, ein sinnvolles Leben auf dem Land zu führen.

Den öffentlichen Sektor stärken und in ihn investieren.

Der CoronaShock hat gezeigt, dass der private Sektor einfach nicht in der Lage ist, auf Notfälle zu reagieren, geschweige denn auf menschliche Bedürfnisse. Die Staaten des Globalen Südens müssen eine Führungsrolle übernehmen, indem sie eine robuste Verteidigung des öffentlichen Sektors anbieten, nicht nur für die Produktion wichtiger Güter und Dienstleistungen (Medizin und Nahrungsmittel), sondern für alles, was für das moderne Leben wesentlich ist – mehr öffentlicher Wohnraum, mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr öffentliches Wi-Fi und mehr öffentliche Bildung. Die Zulassung der Kommerzialisierung dieser Teile des menschlichen Lebens durch den Profitsektor hat unsere Fähigkeit zum Aufbau einer zivilisierten Gesellschaft untergraben.

Davide Leone, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva (Italy), Capitalism, 2020.

Einführung von Vermögenssteuern.

Gegenwärtig befinden sich etwa 32 Billionen Dollar in Offshore-Steueroasen, und unzählige Geldbeträge werden einfach nicht zur Besteuerung gezählt. Zwei Dinge sind notwendig: erstens, dass die illegalen Finanzströme wieder hereingeholt werden, und zweitens, dass den oberen Rängen der Bourgeoisie und der wohlhabenden Grundbesitzer-Elite sowie den Finanziers und denjenigen, die Finanzspekulationen betreiben, ordnungsgemäß Vermögenssteuern auferlegt werden. Diese Mittel würden ausreichen, um die Prioritäten umzulenken und Armut und Hunger, Analphabetismus, Obdachlosigkeit und Demütigung auf globaler Ebene zu beseitigen.

Kapitalverkehrskontrollen einführen.

Ohne Kapitalverkehrskontrollen hat ein Land keine effektive wirtschaftliche Souveränität. Die Staaten des globalen Südens müssen eine internationale Plattform schaffen, die jeden von ihnen zu Kapitalkontrollen verpflichtet; dies ist eine politische Frage, die nicht von einem einzelnen Land umgesetzt werden kann. Kapitalverkehrskontrollen sind Maßnahmen, die eine Regierung ergreift, um den Finanzfluss in ein Land und aus einem Land heraus zu regulieren. Zu diesen Kontrollen gehören Transaktionssteuern, Mindestaufenthaltsbedingungen und Obergrenzen für den Geldbetrag, der über Grenzen hinweg bewegt werden kann. Kapitalkontrollen und demokratische Kontrolle über die Zentralbank werden Kapitalflucht verhindern und sollten den Regierungen die Souveränität über ihre Währung und ihre Wirtschaft geben.

Verlagerung auf einen nicht auf dem Dollar basierenden regionalen Handel.

Dedollarisierung ist ein wesentlicher Teil einer neuen Agenda. Sechzig Prozent der Weltreserven werden in Dollar gehalten, und der Welthandel wird weitgehend in Dollar abgewickelt. Der Dollar-Wall-Street-Komplex hat die internationalen Finanzen und den internationalen Handel fast im Würgegriff; es ist keine Überraschung, dass die unilateralen Sanktionen der USA katastrophale Auswirkungen auf die Länder haben, nicht unbedingt, weil sie auf den Dollar angewiesen sind, sondern weil ihre Handelspartner in ihn verstrickt sind. Der Dollar ist zu einer Waffe geworden, um die Entwicklung zu untergraben. Experimentelle alternative Zahlungssysteme wie Sucre müssen wiederbelebt werden, und neue globale Finanzinstitutionen müssen geschaffen werden, um Überweisungen zu erleichtern. Kurzfristig könnte dies mit regionalen Fazilitäten beginnen, die nicht auf dem Dollar basieren, obwohl es notwendig ist, dass globale Institutionen den immensen Vorteil, der den Vereinigten Staaten durch die Verwendung des Dollars als Weltwährung entsteht, beenden. In diesem Zusammenhang besteht die Notwendigkeit, regionale Handelsblöcke zu stärken, die den Tauschhandel als Zahlungsmechanismus anerkennen.

Túlio Carapiá and Clara Cerqueira (Brazil), Fruits of the Earth, 2020.

Planung zentralisieren, öffentliches Handeln dezentralisieren.

Die Pandemie hat uns die Macht der zentralen Planung und die Bedeutung dezentralisierten öffentlichen Handelns vor Augen geführt. Volkswirtschaften, die ihren Ressourceneinsatz nicht planen dürfen, sind vor dem Virus ins Schwimmen geraten. Es besteht die Notwendigkeit, in immer größerem Umfang partizipatorische zentrale Planungsmechanismen einzurichten und die soziale Produktion auf den Bedarf – und nicht auf den Profit – auszurichten. Diese Pläne müssen von einem Maximum an demokratischer Mitwirkung abgeleitet werden und für die Öffentlichkeit transparent sein. Die zentrale Planung würde die Verstaatlichung von Sektoren wie dem Bergbau (einschließlich der Energieerzeugung), der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung in großem Maßstab und dem Tourismus ermöglichen; diese würden unter die Kontrolle der Arbeiter in Kooperativen gestellt. Es wäre ein Instrument zur Minimierung von Verschwendung, einschließlich verschwenderischer Militärausgaben. Die Stärkung der lokalen Selbstverwaltung und der genossenschaftlichen Produktion sowie der Vereinigungen und Gewerkschaften des Volkes wird es ermöglichen, das gesellschaftliche Leben zunehmend demokratischer zu gestalten.

Ahmed Mofeed (Palestine), Coca-Cola Zero, 2020.

Die Bilder in diesem Text stammen aus der antiimperialistischen Posterausstellung. Die erste Reihe von Plakaten befasst sich mit der Idee des Kapitalismus. Bitte gehen Sie auf die Website und stöbern Sie in den Plakaten, die von siebenundsiebzig Künstlern aus sechsundzwanzig Ländern und einundzwanzig Organisationen stammen.