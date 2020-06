COVID-19-Impfstoff zeigt gute Ergebnisse in klinischen Studien

von ZHENG YIRAN – chinadaily.com.cn

Bild: Ein Mitarbeiter handhabt Probeimpfstoffproben in einer COVID-19-Impfstoff-Produktionsbasis von Sinopharm in Peking. [Foto/Xinhua]

Übersetzung LZ

Der weltweit erste inaktivierte Impfstoff hat eine 100-prozentig positive Umwandlungsrate von Antikörpern gezeigt, wobei alle Probanden nach den neuesten klinischen Ergebnissen seines Herstellers Antikörper produzieren.

China National Biotech Group Co Ltd, die Impfstoff- und Biowissenschaftseinheit von Sinopharm, gab am Dienstag bekannt, dass die klinischen Phase-1- und Phase-2-Studien seines inaktivierten Impfstoffs eine gute Leistung in Sicherheit und Wirksamkeit an geimpften Freiwilligen gezeigt haben. Keiner der Probanden zeigte schwerwiegende unerwünschte Reaktionen, sagte das Unternehmen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden während der klinischen Phase-1- und Phase-2-Studien insgesamt 1.120 Freiwillige geimpft, die alle hochtitrige Antikörper produzierten. In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen wiesen diejenigen, die zwei Impfstoffdosen nach dem 0-und-28-Tage-Verfahren erhielten, eine 100-prozentig antikörperpositive Konversionsrate auf, während diejenigen, die zwei Dosen nach dem 0-und-14-Tage-Verfahren und dem 0-und-21-Tage-Verfahren erhielten, eine 97,6-prozentig antikörperpositive Konversionsrate aufwiesen.

Branchenexperten bezeichneten die Ergebnisse als die weltweit ersten klinischen Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit, die nach zwei Impfdosen erhoben wurden und eine wissenschaftliche und messbare Unterstützung für die Prävention und Kontrolle von Epidemien und den Einsatz in Notfällen bieten.

Chen Qiaoshan, ein medizinischer Analyst bei dem in Peking ansässigen Marktberatungsunternehmen Analysys, sagte: „Die Ergebnisse der klinischen Phase-1- und Phase-2-Studien des inaktivierten Impfstoffs waren ermutigend. Die klinische Phase-3-Studie ist jedoch entscheidend für die Forschung und Entwicklung des Impfstoffs“.

Laut CNBG gibt es insgesamt drei Phasen klinischer Studien, und das Unternehmen fördert aktiv die internationale Zusammenarbeit in der letzten Phase. Sie hat Kooperationsangebote von Unternehmen und Institutionen in Übersee erhalten. Sobald der inaktivierte Impfstoff die drei Studien abgeschlossen hat, wird er voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Am 24. April startete CNBG die Phase-2-Humanstudien seines ersten inaktivierten Impfstoffs, der vom Wuhan Institute of Biological Products und dem Wuhan Institute of Virology unter der chinesischen Akademie der Wissenschaften mitentwickelt wurde.

Das Produkt, das am 12. April zur klinischen Erprobung zugelassen wurde, war weltweit der erste inaktivierte Impfstoff, der ein so weit entwickeltes Zulassungsstadium erreichte. Die National Medical Products Administration genehmigte ihre Phase-1- und Phase-2-Humanstudien zur gleichen Zeit am selben Tag im Schnellverfahren auf der Grundlage solider Ergebnisse aus präklinischen Studien.

Forscher sagen, billiges Medikament reduziert Virustodesfälle

von Ai Heping – chinadaily.com.cn

Übersetzung LZ

Forscher der Universität Oxford sagten am Dienstag, dass ein preiswertes, im Regal erhältliches Steroid nachweislich die durch Coronaviren verursachten Todesfälle bei schwerkranken stationären Patienten, die Atemunterstützung benötigen, deutlich reduziert hat.

Das Steroid Dexamethason reduzierte die Todesfälle bei Patienten, die beatmet wurden, um ein Drittel und bei Patienten, die nur mit Sauerstoff behandelt wurden, um ein Fünftel, sagten die Wissenschaftler. Sie fanden keinen Nutzen des Medikaments bei Patienten, die keine Atemunterstützung benötigten.

Matt Hancock, der Gesundheitsminister Großbritanniens, sagte, die Ärzte des National Health Service würden sofort mit der Behandlung der Patienten mit dem Medikament beginnen.

Die Regierung begann vor einigen Monaten mit der Bevorratung von Dexamethason, weil sie hoffnungsvoll betreffs des Potenzials des Medikaments war, sagte Hancock, und hat nun 200.000 Dosen zur Verfügung.

Dexamethason wird seit Anfang der 1960er Jahre zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis und Asthma eingesetzt.

„Dies ist ein äußerst begrüßenswertes Ergebnis“, sagte ein Studienleiter, Peter Horby von der Universität Oxford, in einer Erklärung.

„Dies ist bisher das einzige Medikament, das nachweislich die Mortalität senkt – und es senkt sie erheblich. Das ist ein großer Durchbruch“.

„Der Überlebensvorteil ist bei Patienten, die krank genug sind, um eine Sauerstoffbehandlung zu benötigen, klar und groß, so dass Dexamethason bei diesen Patienten nun zur Standardbehandlung werden sollte. Dexamethason ist preiswert, im Regal erhältlich und kann sofort eingesetzt werden, um weltweit Leben zu retten“.

In der Studie, die von einem Team aus Oxford geleitet wurde, erhielten etwa 2.000 Krankenhauspatienten Dexamethason und wurden mit mehr als 4.000 Patienten verglichen, die kein Dexamethason erhielten.

Das Medikament wurde intravenös für Patienten auf der Intensivstation und in Tablettenform für weniger schwerkranke Patienten verabreicht.

Nach 28 Tagen senkte es das Sterberisiko für Patienten an Beatmungsgeräten von 40 Prozent auf 28 Prozent. Für Patienten, die Sauerstoff benötigen, senkte sie das Sterberisiko von 25 Prozent auf 20 Prozent.

Der leitende Forscher Martin Landray sagte der BBC, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass ein Leben pro acht Patienten an einem Beatmungsgerät und pro 20 bis 25 mit Sauerstoff behandelten Patienten gerettet werden könnte.

Er sagte, dass die Behandlung bis zu 10 Tage Dexamethason dauert und etwa £5 ($6,28) pro Patient kostet. „Im Wesentlichen kostet es also £35 ($44,01), ein Leben zu retten. Es handelt sich um ein Medikament, das weltweit erhältlich ist“.

Gegebenenfalls sollten Krankenhauspatienten diese nun unverzüglich erhalten, sagte Landray. Aber die Menschen sollten nicht hinausgehen und es kaufen, um es mit nach Hause zu nehmen, fügte er hinzu.

