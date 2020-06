Syrien in Seattle: Kommune trotzt dem US-Regime

von Pepe Escobar – http://www.informationclearinghouse.info

Bild: Black lifes matter Anführerinnen – Black Panthers

Die Vermählung von Post-Lockdown und George Floyd-Protesten hat eine raue Bestie genährt, die immer noch gegen jede Form zivilisierter Debatten in den USA immun ist: die Gemeinde Seattle.

Worum geht es also wirklich in der Autonomen Zone Capital Hill mit der Volksrepublik?

Sind die Kommunarden nur nützliche Idioten? Ist dies ein raffiniertes Occupy-Wall-Street-Experiment? Könnte es überleben, logistisch gesehen, und in NYC, L.A. und D.C. repliziert werden?

Ein empörter Präsident Trump hat es als ein Komplott „inländischer Terroristen“ in einer Stadt beschrieben, die „von linksradikalen Demokraten regiert wird“. Er forderte „LAW & ORDER“ (in Großbuchstaben, laut seiner Tweetology).

Die Schatten Syriens in Seattle sind sichtbar erkennbar. In diesem Szenario ist die Kommune eine Neuauflage der Kämpfe in Idlib, dem „Außenposten des Regimes gegen Aufständische“ (in der Terminologie der Kommunarden).

Für die meisten Fraktionen der amerikanischen Rechten ist die Antifa gleich ISIS. George Floyd wird nicht nur als „kommunistischer Antifa-Märtyrer“ betrachtet, wie mir ein Geheimdienstmitarbeiter sagte, sondern als bloßer „Krimineller und Drogenhändler“.

Wann werden also „Regimekräfte“ zuschlagen – in diesem Fall ohne russische Luftdeckung? Schließlich obliegt es, wie von Minister Esper diktiert, dem Pentagon, „das Schlachtfeld zu beherrschen„.

Aber wir haben ein Problem. Die Autonome Zone Capital Hill (CHAZ) wird von der Stadt Seattle – die von einer Demokratin geführt wird – unterstützt, die vom Gouverneur des Staates Washington, ebenfalls ein Demokrat, unterstützt wird.

Es besteht keine Chance, dass der Bundesstaat Washington die Nationalgarde zur Zerschlagung der CHAZ einsetzen wird. Und Trump kann die Nationalgarde des Bundesstaates Washington nicht ohne die Zustimmung des Gouverneurs übernehmen, auch wenn dieser getwittert hat: „Nehmen Sie Ihre Stadt JETZT zurück. Wenn Sie es nicht tun, werde ich es tun. Dies ist kein Spiel.“

Es ist aufschlussreich zu beobachten, dass „Aufstandsbekämpfung“ in Afghanistan und den Stammesgebieten angewendet werden kann; um den Irak zu besetzen; um die Plünderung von Öl/Gas in Ostsyrien zu schützen. Aber nicht zu Hause. Selbst wenn 58% der Amerikaner sie tatsächlich unterstützen würden: für viele unter ihnen könnte die Commune genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer als Plünderungen sein.

Aber dann gibt es diejenigen, die sich entschieden dagegen wehren. Unter ihnen: der „Schlächter von Falludscha“ Mad Dog Mattis; die farbigen Revolutionäre NED; Nike;

JP Morgan; das gesamte Establishment der Demokratischen Partei; und praktisch das gesamte Establishment der US-Armee.

Willkommen bei der Bewegung „Only Occupy Others“.

Dennoch bleibt die Frage: Wie lange wird „Idlib“ in der Lage sein, dem „Regime“ zu trotzen? Das ist genug, um einem angeblichen „Tyrannen„, Generalstaatsanwalt Barr, so manche schlaflose Nacht zu bereiten.

Echte Schwarze Macht

Trump und Barr haben bereits damit gedroht, die Antifa als „terroristische Organisation“ zu kriminalisieren – selbst als Black Lives Matter einen gelben Dolch in den Asphalt der 16th St. in D.C. in nRichtung auf das Weiße Haus gerichtet hat.

Und damit sind wir bei der allgemeinen Legitimität, die Black Lives Matter genießt. Wie ist das möglich? Hier ist ein guter Ausgangspunkt.

Black Lives Matter, das 2013 von einem Trio aus schwulen schwarzen Frauen aus der Mittelschicht gegründet wurde, die sich sehr lautstark gegen das „Hetero-Patriarchat“ wenden, ist ein Produkt dessen, was Peter Dauvergne von der University of British Columbia als „Korporatisierung des Aktivismus“ definiert.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich Black Lives Matter zu einer Marketingmarke, wie Nike (die es voll und ganz unterstützt). Die weit verbreiteten Proteste von George Floyd erhoben sie in den Status einer neuen Religion. Dennoch hat Black Lives Matter wohl null echte revolutionäre Anziehungskraft. Dies ist nicht James Browns „Say It Loud, I’m Black and I’m Proud“ (Sag es laut, ich bin schwarz und ich bin stolz). Und es kommt nicht einmal in die Nähe von Black Power und der „Macht für das Volk“ der Black Panthers.

Der Goldstandard für Bürgerrechte, Dr. Martin Luther King, hat 1968 den – strukturellen – Kern der Sache prägnant umrissen:

„Die schwarze Revolution ist viel mehr als ein Kampf für die Rechte der Neger. Sie zwingt Amerika, sich all seinen miteinander verbundenen Fehlern – Rassismus, Armut, Militarismus und Materialismus – zu stellen. Sie legt Übel frei, die tief in der gesamten Struktur unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Sie enthüllt eher systemische als oberflächliche Fehler und legt nahe, dass der radikale Wiederaufbau der Gesellschaft selbst das eigentliche Problem ist, dem man sich stellen muss“.

Die Black Panthers, junge, extrem artikulierte Intellektuelle, die Marx, Lenin, Mao, W.E.B. Du Bois, Malcolm X und Frantz „Die Verdammten der Erde“ Fanon vermischt hatten, brachten die Diagnose der MLK auf eine ganz neue Ebene.

Der Informationsminister der Panthers, Eldridge Cleaver, fasste zusammen: „Wir glauben an die Notwendigkeit einer vereinigten revolutionären Bewegung … die von den revolutionären Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus geprägt ist“. Das fasste die Erkenntnisse der MLK zusammen, die vor allem ein Befürworter der Irrelevanz von Farben war.

Fred Hampton, das Ziel eines de facto staatlichen Attentats im Dezember 1969, sorgte dafür, dass der Kampf rassenübergreifend geführt wurde: „Wir müssen uns einigen Tatsachen stellen. Dass die Massen arm sind, dass die Massen zu dem gehören, was Sie als die untere Klasse bezeichnen, und wenn ich von den Massen spreche, dann meine ich die weißen Massen, ich spreche von den schwarzen Massen, und ich spreche von den braunen Massen, und ich spreche auch von den gelben Massen. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass einige Leute sagen, Feuer bekämpft man am besten mit Feuer, aber wir sagen, Feuer löscht man am besten mit Wasser. Wir sagen, dass man Rassismus nicht mit Rassismus bekämpft. Wir bekämpfen Rassismus mit Solidarität. Wir sagen: Man bekämpft den Kapitalismus nicht mit einem schwarzen Kapitalismus; man bekämpft den Kapitalismus mit Sozialismus“.

Hier geht es also nicht nur um Rasse. Hier geht es nicht nur um Klasse. Hier geht es um die Macht des Volkes, das für soziale, politische und wirtschaftliche Gerechtigkeit in einem System kämpft, das von Natur aus ungleich ist. Es erweitert die eingehende Analyse von Gerald Horne in The Dawning of the Apocalypse, in der das 16. Jahrhundert vollständig seziert wird, einschließlich des „Schöpfungsmythos“ der USA.

Horne zeigt, wie eine blutrünstige Invasion Amerikas heftigen Widerstand von Afrikanern und ihren Verbündeten aus der indigenen Bevölkerung hervorrief, das kaiserliche Spanien schwächte und es London schließlich 1607 ermöglichte, Siedler nach Virginia zu entsenden.

Vergleichen Sie nun diese Tiefe der Analyse mit dem sanften, fast um Gnade bettelnden Slogan „Black Lives Matter“. Man wird einmal mehr an die Schärfe von Malcolm X erinnert: „Wir hatten die beste Organisation, die der schwarze Mann je hatte – die Neger haben sie ruiniert!“

Um die Black Lives Matter-Frage zu lösen, muss man, einmal mehr, dem Geld folgen.

Black Lives Matter profitierte 2016 von einem gigantischen Zuschuss von 100 Millionen Dollar von der Ford Foundation und anderen philanthropischen Kapitalismus-Stalwarts wie JPMorgan Chase und der Kellogg Foundation.

Die Ford Foundation steht dem US-Deep State sehr nahe. Der Vorstand ist vollgestopft mit Konzernchefs und Wall-Street-Honchos. Kurz gesagt: Black Lives Matter, die Organisation, ist heute vollständig desinfiziert, weitgehend in die Maschinerie der Demokratischen Partei integriert, von den Mainstream-Medien verehrt und stellt sicherlich keine Bedrohung für die 0,001% dar.

Die Führung von Black Lives Matter argumentiert natürlich, dass diesmal „es anders ist„. Elaine Brown, die formidable ehemalige Vorsitzende der Black Panthers, macht keine Gefangenen: Black Lives Matter hat eine „Plantagenmentalität„.

Versuch, die Nacht in Brand zu stecken

Set the Night on Fire ist ein außergewöhnlich fesselndes Buch, das von Jon Wiener und dem unschätzbaren Mike Davis von City of Quartz and Planet of Slums gemeinsam geschrieben wurde.

Es katalogisiert das L.A. der sechziger Jahre in allen Einzelheiten und stürzt uns in die Watts-Unruhen von 1965, die Antikriegsbewegung, die sich mit den Black Panthers zu einer einzigartigen kalifornischen Friedens- und Freiheitspartei zusammenschloss, die sich entwickelnde Graswurzeleinheit des Black Power-Ethos, den Che-Lumumba-Club der Kommunistischen Partei – der zur politischen Basis der legendären Angela Davis werden sollte – und die massive Offensive von FBI und LAPD zur Vernichtung der Black Panthers.

Tom Wolfe charakterisierte die L.A.-Anhänger der Black Panthers notorisch – und bösartig – als „radikale Schickeria“. Elaine Brown stellt die Dinge wieder einmal richtig dar: „Wir lagen im Sterben, und alle von ihnen, die Stärksten und die Leichtfertigsten, halfen uns, einen weiteren Tag zu überleben.

In einem der erschütterndsten Abschnitte des Buches wird detailliert beschrieben, wie das FBI hinter Panthers Sympathisanten her war, darunter dem erhabenen Jean Seberg, dem Star aus Otto Premingers St. Johanna (1957) und Godards Breathless (1960).

Jean Seberg trug unter dem Decknamen „Aretha“ (ja, wie in Franklin) anonym zu den Panthers bei. COINTELPRO des FBI machte keine Gefangenen, um Seberg zu verfolgen, und schrieb sich bei der CIA, beim Militärgeheimdienst und beim Geheimdienst ein. Sie wurde als „sexuell perverse weiße Schauspielerin“ verleumdet, weil sie Affären mit schwarzen Radikalen hatte. Ihre Hollywood-Karriere war zerstört. Sie verfiel in eine tiefe Depression, hatte eine Totgeburt (das Baby war nicht schwarz), emigrierte, und ihre – verweste – Leiche wurde 1979 in ihrem Auto in Paris gefunden.

Im Gegensatz dazu gab es akademische Gerüchte, die das Meer von Konvertiten zur Black Lives Matter-Religion vor allem als Produkte der Ehe zwischen Bewußtwerdung und Intersektionalität identifizierten – der Menge miteinander verbundener Eigenschaften, die seit der Geburt heterosexuelle weiße Männer privilegieren, die nun versuchen, ihre Schuld zu sühnen.

Die Generation Z, die massenhaft von College-Campussen in den ganzen USA auf den Arbeitsmarkt losgelassen wird, ist ein Gefangener dieses Phänomens: in Wirklichkeit ein Sklave der – politisch korrekten – Identitätspolitik. Und wieder einmal trägt sie keinerlei revolutionäres Potenzial in sich.

Vergleichen Sie es noch einmal mit den immensen politischen Opfern der Black Panthers. Oder als Angela Davis, bereits eine Pop-Ikone, zum berühmtesten schwarzen politischen Gefangenen der amerikanischen Geschichte wurde. Aretha Franklin, als sie freiwillig die Kaution für Davis stellte, brachte es berühmterweise auf den Punkt: „Ich bin wegen Ruhestörung eingesperrt worden, und ich weiß, dass man den Frieden stören muss, wenn man keinen Frieden bekommen kann“.

Elaine Brown: „Ich weiß, was die BPP [Black Panther Party] war. Ich kenne die Leben, die wir verloren haben, den Kampf, den wir geführt haben, die Anstrengungen, die wir unternommen haben, die Übergriffe der Polizei und der Regierung auf uns – ich weiß all das. Ich weiß nicht, was Black Lives Matter macht“.

Es gibt Raum für endlose Debatten darüber, ob „Black Lives Matter“ von Natur aus rassistisch und sogar von Natur aus gewalttätig ist.

Und es ist auch umstritten, ob der Kniefall, heute ein von Politikern (komplett mit Kente-Schals aus Ghana), Polizisten und Unternehmen praktiziertes Hausritual, wirklich die Grundlagen des Imperiums bedroht.

Noam Chomsky hat bereits festgestellt, dass die bisherige Protestwelle keinerlei politische Artikulation trägt – und dringend einer strategischen Ausrichtung bedarf, weit über die offensichtliche Revolte gegen Polizeibrutalität hinaus.

Die Proteste klingen ab, gerade als die Commune entsteht.

Je nach ihrer Entwicklung kann das für Trump/Barr ein ernstes Problem darstellen. Der Präsident kann einfach nicht zulassen, dass sich mitten in einer amerikanischen Großstadt eine laufende farbige Revolution entwickelt. Gleichzeitig ist er als Bundesbehörde unfähig, die Commune aufzulösen.

Was das Weiße Haus tun kann, ist, seine eigenen Aufstandsbekämpfungseinheiten in Form von bis an die Zähne bewaffneten, weißen, sich als etwas Besseres betrachtenden Milizen zu schicken, um in die Offensive zu gehen und die ohnehin schwachen Versorgungslinien der wokeness-cum-interectionality-Menge zu zerschlagen.

Occupy hatte schließlich monatelang Schlüsselbereiche von 60 amerikanischen Städten besetzt, nur um sich plötzlich im Äther aufzulösen.

Darüber hinaus hat der tiefe Staat bereits eine Vielzahl von Szenarien für Belagerungssituationen entwickelt, die weitaus komplexer sind als die Kommune.

Was auch immer als nächstes passiert, ein Schlüsselvektor ist unveränderlich. Ein Zustand des permanenten Aufstands kommt nur der 0,00001%igen Plutokratie zugute, die sich gemütlich versteckt, während das Pöbel die Nacht in Brand steckt.

Pepe Escobar ist wichtiger Korrespondent der Asia Times. Sein letztes Buch ist 2030. Folgen Sie ihm auf Facebook – „Source“

