COVID-19-Patient der am längsten im Krankenhaus und unerwartet nicht starb bekommt Rechnung über 1,1 Millionen US-Dollar

Michael Flor, der COVID-19-Patient der am längsten im Krankenhaus und unerwartet nicht starb. Der 70-jährige Flor bekam jetzt die Rechnung vom Krankenhaus: Der Gesamtbetrag eträgt 1,1 Millionen US-Dollar aufgelistet in einer Rechnung von 181 Seiten.

Flor war 62 Tage lang mit COVID-19 im medizinischen Zentrum in Issaquah

Die Gebühr für sein Zimmer auf der Intensivstation wurde mit 9.736 USD pro Tag in Rechnung gestellt. Aufgrund der ansteckenden Natur des Virus war der Raum versiegelt und konnte nur von Medizinern betreten werden, die Plastikanzüge und Kopfbedeckungen trugen. 42 Tage lang war er in dieser Isolationskammer, was insgesamt 408.912 US-Dollar kostete.

Er war auch 29 Tage lang an einem mechanischen Beatmungsgerät, wobei die Nutzung der Maschine mit 2.835 USD pro Tag in Rechnung gestellt wurde, was insgesamt 82.215 USD entspricht. Etwa ein Viertel der Rechnung entfällt auf Arzneimittelkosten.

Für die zwei Tage, in denen sein Herz, seine Nieren und seine Lunge versagten und er kurz davor war zu sterben, geht die Rechnung über 20 Seiten und beläuft sich auf fast 100.000 US-Dollar.

Seine Rechnung wird fast vollständig von Medicare getragen. Es gibt spezielle Finanzregeln, die nur für COVID-19 gelten. Der Kongress stellte mehr als 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um Krankenhäusern und Versicherungsunternehmen dabei zu helfen, die Kosten der Pandemie zu tragen, teilweise um Menschen zu ermutigen, Tests und Behandlungen zu suchen (einschließlich solcher ohne Versicherung).

Die Versicherungsbranche hat geschätzt, dass die Behandlungskosten nur für COVID-19 500 Milliarden US-Dollar übersteigen könnten. Daher wird der Kongress gebeten, mehr Geld aufzubringen .

