CoronaShock: Die größte Krise in der Geschichte des Kapitalismus

von Brasil de Fato – https://peoplesdispatch.org

Übersetzung LZ

Vijay Prashad spricht mit Brasil de Fato über die Art der Krise, die COVID-19 gebracht hat, über die obszöne strukturelle Diskriminierung und den Raub, die den Kapitalismus kennzeichnen, und über den Weg, der vor der Linken liegt während und nach diesen Zeiten

Wir durchleben wegen des Coronavirus eine beispiellose wirtschaftliche, politische und soziale Krise. Was hat die globale Pandemie über die politische und wirtschaftliche Ordnung der letzten Jahrzehnte offenbart? Stehen wir vor der größten Krise in der Geschichte des Kapitalismus?

Zunächst zu Ihrer letzten Frage: Dies ist in der Tat die größte Krise in der Geschichte des Kapitalismus.

Die globale Pandemie hat dem Sozialsystem den größten unbeabsichtigten Generalstreik der modernen Geschichte aufgezwungen. Mindestens die Hälfte der weltweiten Erwerbsbevölkerung ist arbeitslos, und der Abzug ihrer Arbeitskraft hat die globale Wachstumsrate sofort zum Einsturz gebracht; dies beweist ein für allemal die marxistische Formel, dass sozialer Reichtum durch produktive Arbeit und nicht durch das Kapital selbst oder durch Erfindungen erzeugt wird. Es ist die Arbeit, die den Wert produziert, und aus dem Wert entsteht das akkumulierte Kapital, das dann eine Diktatur gegen die arbeitenden Menschen ausübt; wenn die Arbeit streikt – selbst in dieser aufgezwungenen Weise – beweist dies ein für allemal den marxistischen Standpunkt. Das ist das erste, was sich zeigt.

Während der letzten fünf Jahrzehnte hat das kapitalistische System mit der Rentabilität gekämpft und ein System hervorgebracht, das soziale Institutionen kannibalisiert hat, um dem Kapital Vorteile zu verschaffen. Die Globalisierung der Produktion entlang der Lieferketten, in unübersichtlichen Fabriken, die vom Großstadtkapital verlangen, weniger zu investieren und weniger Risiken einzugehen, hatte deutliche Auswirkungen auf unsere Welt; dieser Fortschritt der Produktivkräfte zwang die Subunternehmer, Kapital in ihren Ländern zu beschaffen und das Risiko des Systems zu tragen, während die großen transnationalen Unternehmen, die fast eine Monopolstellung innehatten, ihr geistiges Eigentum und ihre Kontrolle über die Lieferkette nutzten, um riesige finanzielle Reserven anzuhäufen, die sie nicht an produktive Investitionen, sondern an das Finanzkasino und an Steuerparadiese weitergaben. Der Entzug der Gewinne aus der Besteuerung ließ die Staaten ohne ausreichende Mittel zurück, so dass sie sich durch die Autorität der herrschenden Klasse (durch den Imperativ der Staaten, gesundes Geld zu erhalten) und durch die Autorität des Imperialismus (durch den IWF) gezwungen sahen, die Haushalte zu kürzen. Deshalb ist Sparsamkeit ein Wort, das wir alle verstehen, in allen Ländern der Welt. Diese Sparmaßnahmen betrafen vor allem die sozialen Einrichtungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit (einschließlich der öffentlichen Gesundheit), öffentliche Güter wie Verkehr und Altenpflege. Die niedrigen Ausgaben für die öffentliche Gesundheit und die öffentliche Medizin im Allgemeinen und die Privatisierung der Medizin ließen den größten Teil der kapitalistischen Welt vor der globalen Pandemie schwach werden. In ihrem Gefolge brachen sie zusammen.

Schließlich bedeutete die Ausweidung der sozialen Seite der staatlichen Politik, dass die Staaten nicht in der Lage waren, der Öffentlichkeit Hilfe zu leisten; und die Ausweidung von Gewerkschaften und anderen öffentlichen Einrichtungen dieser Art in den kapitalistischen Ländern bedeutete, dass die Gewohnheiten des öffentlichen Handelns einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Aus diesem Grund sind die Menschen in den kapitalistischen Ländern weitgehend vom staatlichen Handeln abhängig, während wir an Orten wie Kuba und Kerala gesehen haben, dass die Volksorganisationen bei ihrer Reaktion an der Seite des Staates arbeiteten. Es sind nur die linken Organisationen in diesen kapitalistischen Ländern, die ohne jede Erlaubnis oder Hilfe der Regierung Hilfe leisteten; tatsächlich werden sie für ihre notwendige Tätigkeit oft gezüchtigt.

Zweifellos hat der Kapitalismus bei dieser Pandemie gezeigt, dass er nicht über die Widerstandskraft verfügt, um die Fähigkeit der Menschen zu verbessern, sowohl mit einer Krise umzugehen als auch ihre Fähigkeiten in Zeiten ohne Krise zu entwickeln.

Auf der anderen Seite waren die meisten Regierungen weltweit gezwungen, eine üppige Summe an Geld bereit zu stellen, um die Wirtschaft zu retten und minimale Sozialprogramme für die Bevölkerung zu gewährleisten, damit sie diesen Prozess überleben kann. Gibt es eine Neubewertung der vergangenen Periode oder ist es möglich, dass es zu einer weiteren Vertiefung der neoliberalen Politik kommt?

Staaten, die ihren kapitalistischen Klassen Bericht erstatten, haben eine klischeehafte Reaktion auf eine Krise. Alles, was sie trotz der Beweise zu wissen scheinen, ist, im Namen der zunehmenden Liquidität Geld in die Hände der Konzerne zu schütten. Während dieser Pandemie gab es in der Tat keine Liquiditätskrise. Die Krise war die Folge des verhängten Generalstreiks, des Verschwindens der Arbeitskräfte in der Großen Sperre. Das war der Grund für die Krise, nicht ein Nervenversagen der Investoren, die dann von den Finanzhäusern verlangten, sie für wertloses Papier zu bezahlen (was in der Finanzkrise von 2009 der Fall war); die Regierungen verhielten sich im Jahr 2020 so, als ob sie es mit einer Liquiditätskrise zu tun hätten, während das, womit sie es zu tun hatten, eine Beschäftigungskrise war. Und diese massiven Geldsummen flossen nicht in die Bekämpfung der Coronavirus-Rezession an sich, sondern an die mächtigen Konzerne. Der Staat ist sich bewusst, dass die Arbeitskräfte am Leben erhalten werden müssen; welche Hilfe er den Menschen auch immer zukommen lässt, sie erfolgt nicht unbedingt aus humanitären Gründen, sondern aus praktischen, pragmatischen Gründen.

Was wäre eine bessere Nutzung der Ressourcen der Welt gewesen? Zum einen eine sofortige Streichung der 11 Billionen Dollar Schulden der Entwicklungsländer. Wozu dient es, Argentinien in eine weitere tiefere Krise zu zwingen? Was wird für die Gläubiger gewonnen, sicherlich nicht ihr Geld? Warum lassen Sie nicht eine Streichung der Schulden zu, die ohnehin nicht bezahlt werden und deren Verweigerung den Menschen in den Entwicklungsländern nur tiefes Leid bringen und den Verschuldungszyklus fortsetzen wird? Zweitens hätte das Geld massiv in die Schaffung von Erleichterungen fließen sollen. Die Hälfte der menschlichen Bevölkerung ist jetzt hungrig; die Mittel hätten sofort zur Linderung des Hungers eingesetzt werden müssen.

Wir müssen diesen Moment daran messen, wie die kapitalistischen Staaten eine so große Zahl von Menschen dem Hunger überlassen haben. Meiner Meinung nach hat eine menschliche Zivilisation – nämlich der Kapitalismus – etwas sehr Obszönes an sich, das Hyperschallraketen produzieren kann, die jeden Teil der Erde in weniger als einer Stunde treffen können, aber den Hunger nicht beseitigen. Dies ist ein absolutes moralisches Versagen. Und die Empörung darüber ist meiner Meinung nach nicht ausreichend. Ich meine nicht die Empörung über die Existenz der hungernden Menschen, die sich selbst in den Wahnsinn treibt, sondern die Empörung über ein System, das so hochentwickelte Waffen produzieren kann, das genug Nahrung für alle produzieren kann, dann aber zulässt, dass diese Nahrung vernichtet wird, anstatt sie an Menschen zu liefern, die keine Geldmacht in ihren Händen haben. Die Moral einer Gesellschaft findet sich nicht in ihren Verfassungen oder in den höchsten Werken ihrer Philosophen; die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in der Art und Weise, wie sie mit ihrer Mehrheit umgeht, die in Hunger und Analphabetismus lebt.

Meine Befürchtung ist, dass, wenn wir das Kräftegleichgewicht in diesen kapitalistischen Gesellschaften nicht verändern, die gleiche alte Politik vorherrschen wird – und schlimmer noch.

In diesem Sinne wird viel gesagt, dass die Welt nach diesem Prozess nicht mehr die gleiche sein wird und dass sie die Übel des neoliberalen Modells aufzuzeigen vermochte. Der größte Teil der öffentlichen Mittel geht jedoch an das Finanzsystem und die Großunternehmen, was die Konzentration und Zentralisierung des Kapitals weiter verstärkt, während wir gleichzeitig eine Lockerung der Arbeitsrechte erleben, um die Beschäftigung dieser Menschen zu „garantieren“. Wie lassen sich diese Widersprüche erklären?

Es ist sicherlich so, dass die von den kapitalistischen Staaten verteilten enormen Ressourcen an die Konzerne und an die Finanzunternehmen gegangen sind. Dies ist in jedem der von der Kapitalistenklasse dominierten Staaten geschehen. Es gibt zwar Erleichterungen, aber nicht annähernd genug. Die Krise wird genutzt, um die Überwachungssysteme zu vertiefen, Aktivisten zu verhaften und die Arbeitsgesetze zu untergraben. Daran ist nichts Widersprüchliches, denn genau hier liegen die Elemente eines normalen kapitalistischen Systems: Nachdem die Kapitalistenklasse den Staat kontrolliert, sichert sie ihr kurzfristiges Überleben und nutzt dann die Schwäche des Volkes, um eine Politik voranzutreiben, die ihr ihrer Meinung nach dauerhafte Vorteile bringt. In Indien ist die Politik so plump, dass die Regierung die Länge des Arbeitstages – in Richtung zehn und zwölf Stunden – erhöhen will. Das ist obszön, eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert. Die Superausbeutung von Arbeitnehmern war an Orten wie Indien, wo die Gewalt am Arbeitsplatz nach wie vor grundlegend ist und wo Kinderarbeit unkontrolliert weitergeht, noch nie fremd. Aber jetzt, da die Krise ein rotes Licht in das Gesicht der Kapitalisten wirft, ist die einzige Lösung, die ihnen einfällt, sich mehr Geld von der Staatskasse anzueignen und von der Arbeiterklasse mehr von der überschüssigen Arbeitszeit zu verlangen; sie wissen nicht, was sie anderes tun sollen. Von der Kapitalistenklasse in einer Krise Wohlwollen zu erwarten, bedeutet, das Wesen des Kapitalismus misszuverstehen. Das System ist auf Profitmaximierung und kriegsähnlichen harten Wettbewerb ausgerichtet; es überbetont die menschliche Eigenschaft der Gier gegenüber anderen Eigenschaften und verleiht ihr einen Wert. Da dies der Fall ist, ist diese Politik sowohl für die Kapitalistenklasse als auch für den Staat, den sie beherrscht, notwendig.

Das Ausmaß der Schäden ist enorm. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation sind 81% der Arbeitnehmer weltweit, d.h. über 2,7 Milliarden Menschen, effektiv arbeitslos, und sie werden mindestens 3,4 Billionen Dollar an Einkommen verlieren. Das globale Handelsvolumen wird laut Welthandelsorganisation um mindestens 32% zurückgehen. All dies ist sehr bedeutsam. Es bedeutet, dass die Versorgungsketten, die inzwischen für so viel Fertigung charakteristisch sind, beschädigt werden, und Teile davon werden tödlich enden. Die große Abriegelung wird bedeuten, dass die landwirtschaftliche Produktion leiden könnte, was in Teilen der Welt zu Hungersnöten führen könnte. Nichts davon ist belanglos.

Ich habe den Eindruck, dass die bürgerliche Ordnung keine Ahnung hat, wie sie mit diesem Problem umgehen soll. Sie bedient sich all ihrer alten Tricks – sie überschwemmt den Markt mit Liquidität, bedroht China, fährt mit dem Militarismus gegen Venezuela und den Iran fort. Statt dieser Ansätze müssen die Regierungen vorrangig darüber nachdenken, wie sie den Handel im Zeitalter möglicher Pandemien steuern können, wie sie die Wirtschaftstätigkeit so umgestalten können, dass sie weniger von den massiven globalen Handelsvolumina abhängig ist, wie sie regionale Wirtschaften statt einer großen Weltwirtschaft aufbauen können, wie sie dafür sorgen können, dass Milliarden von Arbeitern und Bauern nicht nur Handelsartikel sind, sondern Menschen, die die Wirtschaftstätigkeit, für die sie von zentraler Bedeutung sind, mitgestalten können. Wird es massive Ausgaben für die öffentliche Gesundheit geben? Das ist das allererste, was notwendig ist. Darüber gibt es überhaupt keine öffentliche Diskussion. Während der Krise sagen alle, dass Krankenschwestern und -pfleger unverzichtbar sind; wenn die Krise vorbei ist, wird man die Krankenschwestern und -pfleger wieder vergessen. Das ist das Scheitern der bürgerlichen Ordnung.

In diesem Sinne ist einer der Sektoren, der in diesem Prozess am stärksten wächst, die Technologie. Kein Wunder, dass Jeff Bezos, Eigentümer von Amazon, in der nächsten Zeit der reichste Milliardär der Welt werden könnte. Was bedeutet dieses exponentielle Wachstum des „Plattformkapitalismus“ und was sind seine Folgen?

Vor dem großen Lockdown hatten die großen Plattformfirmen (Amazon ist die größte) bereits beträchtliche Mengen des Einzelhandelsmarktes absorbiert; ihr Bestreben ist es, die Menschen dazu zu bringen, alles über das Internet zu kaufen, und dadurch den Einzelhandel zu zerstören. Während der Abriegelung machten viel mehr Menschen die Erfahrung, diese Plattformen zu nutzen, um eine Reihe von Waren zu kaufen. Dies war die effektivste Schulung für die Nutzung von Plattformen; viele werden nach dem Ende des Lockdown nicht mehr zum Einzelhandel zurückkehren, nachdem sie gesehen haben, wie bequem es ist, über das Internet einzukaufen. Es besteht bereits die Erwartung, dass immer mehr Waren und Dienstleistungen dauerhaft über das Internet statt über den Einzelhandel gehandelt werden. Aber wir sollten dies nicht übertreiben; es wird sicherlich in den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten, in denen Internet-Abdeckung und Elektrifizierung üblich sind, vorherrschend werden, aber es kann nicht in den Teilen der Welt stattfinden, in denen die Internet-Abdeckung lückenhaft ist. Nichtsdestotrotz werden die Plattformfirmen sicherlich viele Familienunternehmen auslöschen, die – wie die Beweise zeigen – insgesamt mehr Menschen beschäftigen als diese Plattformfirmen. Die Sozialökologie der Städte könnte beeinträchtigt werden, da Einzelhandelsgeschäfte aus verschwinden. Nicht einmal bei der Wiederöffnung der Cafés und Restaurants ist man sich sicher, da die Menschen unmittelbar nach der Pandemie immer noch davor zurückschrecken werden, zum Essen auf Freiflächen zurückzukehren; die Nahrungsmittellieferungen, ebenfalls über die Plattformen, werden zunehmen. Es bleibt abzuwarten, was dies alles für den Einzelhandel bedeutet.

Mehr als alles andere hat das Wachstum der Plattformfirmen nachgelagerte Auswirkungen auf den produktiven Sektor. Wir sehen bereits, dass die transnationalen Firmen – wie Amazon – eine solche Dominanz in der Lieferkette haben, dass sie in der Lage sind, ihren Lieferanten, die oft kleinere Subunternehmer sind, Bedingungen zu diktieren, die dann die Ausbeutung der von ihnen angeheuerten Arbeiterinnen und Arbeiter intensivieren; der Druck der Plattformen entwickelt unter den Subunternehmern einen Wettlauf nach unten und damit eine höllische Existenz für die Arbeiterinnen und Arbeiter in verschiedenen Formen von Freihandelszonen und Maqiladoras und Fabrikfarmen. Wenn wir uns die zunehmende Dominanz der Plattformfirmen ansehen, sollten wir den Druck nicht ignorieren, den dies auf den produktiven Sektor ausüben wird.

Ein weiteres Element, das sich mit der Pandemie zu verstärken scheint, ist die Krise zwischen den USA und China. Man geht davon aus, dass das asiatische Land aufgrund seiner Haltung gegenüber COVID-19 viel stärker aus diesem Prozess hervorgehen kann. Was können wir in der Weltgeopolitik in der kommenden Zeit in Bezug auf die Stärkung Chinas und einen möglichen Verlust der Hegemonie der USA erwarten?

Ich habe das tiefe Gefühl, dass eine große Krise vor uns liegt. China ist heute die Produktionsstätte der Welt, und es hat seine massiven Überschüsse genutzt, um Handelsvereinbarungen auf allen Kontinenten abzuschließen; es hat auch eine Außenpolitik, die auf dem Gedanken des gegenseitigen Nutzens beruht, was es ihm ermöglicht hat, das vertrauen vieler Länder, einschließlich Italiens im Herzen Europas, zu erwerben. Darüber hinaus war die Reaktion Chinas auf das Coronavirus und auf COVID-19 vorbildlich. Als den Wissenschaftlern klar wurde, dass sich das Coronavirus zwischen Menschen ausbreiten könnte, schloss die chinesische Regierung die elf Millionen Einwohner zählende Stadt Wuhan, führte dann schrittweise Stilllegungen durch und rief die kommunistische Partei, Gewerkschaften und andere Volksorganisationen (einschließlich Nachbarschaftskomitees). zu öffentlichen Aktionen auf. In jeder anderen Welt würde man den Chinesen zu ihrem Umgang mit diesem Virus gratulieren.

Auf der anderen Seite haben wir die Vereinigten Staaten, die lange Zeit alle notwendigen Mittel eingesetzt haben, um ihre Vormachtstellung zu behaupten. Brasilien hat dies aus erster Hand erfahren, als die USA 1964 an einem Staatsstreich teilnahmen, der die antikommunistischen Kräfte stärkte, die innerhalb Brasiliens Terror einsetzten, um die Volksbewegungen zu zersplittern, und diese Methode dann in ganz Südamerika exportierten; solche Methoden brachten die Vereinigten Staaten trotz ihrer formellen Proteste gegen den Liberalismus nicht in Verlegenheit. Diese Gewalt manifestiert sich darin, dass die USA mit großem Abstand die größte Militärmacht auf dem Planeten haben; und sie entwickeln weiterhin neue Waffensysteme, einschließlich Hyperschall-Kurzstreckenraketen, die innerhalb einer Stunde überall auf dem Planeten einschlagen können. Sie sind sehr gefährlich, und sie stürzen jede Theorie der Abschreckung vollständig.

Die USA sind unglücklich darüber, dass sich China zu einer bedeutenden Wissenschafts- und Technologiemacht entwickelt hat. Es war für China akzeptabel, die Werkstatt der Welt zu sein, seine qualifizierten und gesunden Arbeitskräfte dem transnationalen Kapital zur Verfügung zu stellen; aber als China in der Hochtechnologie – wie 5G – führend wurde, war dies eine grundlegende Bedrohung für die US-Macht. In diesem Kontext fand der Handelskrieg statt, und in diesem Kontext nutzen die USA die COVID-19-Pandemie, um das Image Chinas zu verfälschen und die Lieferkette aus China heraus neu zu organisieren. Die kriegerische Sprache folgt dieser Feststellung der wachsenden Unabhängigkeit Chinas vom US-dominierten System, und diese kriegerische Sprache in Verbindung mit den gefährlichen Waffen bringt uns an den Rand eines Krieges im südchinesischen Meer. Dies sind gefährliche Zeiten.

Aus diesem Grund haben wir den Bouficha-Appell gegen die Kriegsvorbereitungen auf den Weg gebracht. Wir hoffen, dass die Volksbewegungen und Parteien mit diesem Appell dafür werben werden, ihn zu einer materiellen Kraft im Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu machen. Wir müssen eine internationale Friedensbewegung gegen die Kriegsvorbereitungen der USA aufbauen.

Seit wir China erwähnen, haben wir einen gewissen Erfolg bei der Eindämmung der Ausbreitung des Virus in sozialistischen Ländern wie China selbst, Vietnam, dem Bundesstaat Kerala in Indien, Portugal, Kuba und Venezuela, zum Beispiel, gesehen. Welche Lehren können aus diesen Prozessen gezogen werden, und was können sie für das politische Leben auf unserem Planeten bedeuten?



Wenn Sie sich die sozialistische Ordnung anschauen – von China über Vietnam, Kerala, Kuba und Venezuela – werden Sie eine ganz andere Herangehensweise an die Krise finden. Beim Tricontinental Institut für Sozialforschung nennen wir diesen Unterschied CoronaShock. CoronaShock ist ein Begriff, der sich darauf bezieht, wie ein Virus die Welt mit solch überwältigender Kraft getroffen hat; er bezieht sich darauf, wie die soziale Ordnung im bürgerlichen Staat zerbröckelte, während die soziale Ordnung in den sozialistischen Teilen der Welt widerstandsfähiger erschien. Es ist von entscheidender Bedeutung, sorgfältig zu untersuchen, was in der sozialistischen Ordnung getan wurde, und die Menschen darüber zu informieren, was man lernt; es gibt mehr Hoffnung seitens der Regierung der Linken Demokratischen Front in Kerala als von der gesamten G20-Führung zusammengenommen.

Die Linke muss in zwei Richtungen schauen. Erstens müssen wir darauf hinarbeiten, unseren Mitarbeitern im Gesundheitswesen – Ärzten, Krankenschwestern, Sanitätern, Krankenwagenfahrern, Hausmeistern -, die eine sehr ansteckende Krankheit bekämpfen, so viel Unterstützung wie möglich zukommen zu lassen, und zwar in der bürgerlichen Weltordnung unter Bedingungen, die auf Sparmaßnahmen ausgelegt sind. Die Werte einer Gesellschaft stehen nicht in der Verfassung ihres Landes, sondern in ihren Budgets; und die Budgets der bürgerlichen Ordnung haben tief in den Gesundheitssektor eingeschnitten. Die Krise, vor der wir stehen, ist nicht nur die Krise des Virus, die echt ist, sondern sie wird durch die Krise eines Gesundheitssystems verdoppelt, das für den privaten Profit geschaffen wurde und daher auf die Superausbeutung von Gesundheitspersonal angewiesen ist. Zweitens müssen wir uns dafür einsetzen, dass der großen Zahl der arbeitslosen Niedriglohnarbeiterinnen und Niedriglohnarbeiter geholfen wird – die Arbeiterinnen und Arbeiter des informellen Sektors, die von ihrem Tages- und Wochenlohn leben und oft ohne Bankkonto und ohne Zugang zu persönlichen Ersparnissen und staatlichen Geldtransfers sind. In den sozialistischen Teilen der Welt – von Vietnam bis Kerala, von China bis Venezuela – wurden Nahrungsmitteldepots eingerichtet, um die Arbeiterklasse direkt zu ernähren; dies ist eine wesentliche Tätigkeit, die in einer sozialistischen Gesellschaft völlig normal ist, aber in der bürgerlichen Ordnung einfach nicht so leicht zu bewerkstelligen ist.

Ausgehend von dieser Erkenntnis müssen wir den Unterschied zwischen der bürgerlichen Ordnung und der sozialistischen Ordnung grundlegend verstehen, wie der Unterschied zwischen Vietnam – als Beispiel – und Italien zeigt. Ersteres, das näher an China liegt, hatte keine Todesfälle durch COVID-19 und handhabte das Eindringen des Virus mit wissenschaftlichen Methoden; letzteres wurde von der Krankheit überwältigt und fand es sehr schwierig, die Infektionskette zu unterbrechen. Was macht den Unterschied zwischen Italien und Vietnam aus? Es sind genau fünf Faktoren: eine wissenschaftliche Herangehensweise der politischen Führer, eine rasche staatliche Aktion zur Vorbereitung auf das Virus, eine breit angelegte öffentliche Aktion von Organisationen des Volkes, Soforthilfe, damit das Volk die Sperren einhalten kann, und ein Bekenntnis zum Internationalismus, das die Herstellung von Schutzausrüstungen für Solidaritätsspenden einschloss. Dieser letzte Punkt bedeutete, dass es in der Reaktion Vietnams auf die Krankheit nicht einmal eine Geste der Fremdenfeindlichkeit gab; dazu muss man dem Premierminister Nguyễn Xuân Phúc dazu gratulieren, dass er von ganz oben geführt hat.

Kann man schließlich angesichts der Vertiefung des Neoliberalismus, des Vordringens der extremen Rechten und des Neofaschismus in mehreren Ländern, wie im Fall Brasiliens, einer gewissen Desorganisation der Linken und der Unmöglichkeit, Straßendemonstrationen – das Hauptinstrument der Volksorganisationen – abzuhalten, Hoffnung schöpfen? Wo packen wir es an?

Die Linke muss sich der Tatsache bewusst werden, dass die Kraft unserer Stärke – Gewerkschaften und Bauernverbände – schwer geschwächt sind. Der Aufbau von Organisationen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft sowie von prekären Arbeitern ist unerlässlich. Es gibt keinen Ersatz für feste Organisationen. Es reicht nicht aus, Ideen zu haben und auch nur am Puls der Öffentlichkeit zu fühlen. Wenn wir keine organisatorischen Kapazitäten haben, ist es unmöglich, den Neofaschisten zu begegnen, die das Leiden aufgreifen und es durch hasserfüllte Alchemie in Hass verwandeln. Während der Pandemie hat die Linke in der ganzen Welt versucht, unsere Stärke zu erhalten, weiterhin Schwung aufzubauen und uns nicht auseinanderfallen zu lassen. Der Sozialismus ist in der Einsamkeit schwer aufzubauen, und die Mehrheit unserer Klasse beteiligt sich – aus einer Vielzahl von Gründen – nicht am Internet (der fehlende Zugang ist der wichtigste, auch wenn es Handys gibt). Wir wissen, dass das Leiden akut ist. Wir gehören zu den Menschen, die Hilfe leisten. Wir müssen hoffen, dass wir, wenn die Pandemie ihren Lauf nimmt, mit einem Aktionsprogramm, das ihre Ängste in den Griff bekommt, unter den Menschen bleiben können. Das Aktionsprogramm für eine Welt nach COVID 19 muss fest in der sozialistischen Vorstellungskraft verankert sein.

Das Versagen der kapitalistischen Staaten im Umgang mit der Pandemie ist nur ein weiteres Kapitel der Abscheulichkeit menschlicher Erfahrung. Aber die Abscheulichkeit der menschlichen Erfahrung hat noch eine andere Seite. Und die andere Seite ist unsere Fähigkeit, dafür zu kämpfen, anständig zu sein. Lassen Sie uns nicht in dieser Abscheulichkeit versinken. Wir müssen uns dialektisch daran erinnern, dass wir als sensible Menschen die Fähigkeit haben, für etwas Anständiges zu kämpfen. Das ist es, wofür wir leben müssen. Wir dürfen uns nicht in der Isolation verzetteln. Wir müssen mit sozialer Solidarität leben.

Vijay Prashad ist der Direktor von Tricontinental: Institut für Sozialforschung, Chefredakteur von LeftWord Books und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Sein jüngstes Buch ist Washington Bullets (LeftWord Books, Juli 2020).