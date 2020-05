US-Drohungen unterbrechen Treibstofflieferungen des Iran an Venezuela

von Jason Ditz – http://www.antikrieg.com

USA warnen andere Länder davor, Treibstofflieferungen zu unterstützen

Nach mehreren Tagen mit Benzinlieferungen aus dem Iran nach Venezuela hat die Trump Administration den Prozess durch ihre jüngsten Drohungen, die einzelnen Schiffe für den Transport des Benzins zu sanktionieren, für „unterbrochen“ erklärt. Die letzten Lieferungen wurden nicht mehr durchgeführt.

Das Problem liegt darin, dass die Schiffe in griechischem Besitz sind, und Bankensanktionen für sie problematisch sein könnten. Es ist interessant, dass die Vereinigten Staaten von Amerika diesen Weg nicht früher eingeschlagen haben, nachdem sie sich die ganze Woche über die Transporte beschwerten, aber der größte Teil des Benzins wurde bereits geliefert.

Während des größten Teils der Woche deuteten die USA an, dass sie etwas Aggressiveres unternehmen würden, und sprachen von der Entsendung von Schiffen in die Karibik. Bislang haben die US-Schiffe nichts unternommen.

Darüber hinaus hat der US-Beauftragte Elliott Abrams eine neue Erklärung herausgegeben, in der er alle Nationen der Welt warnt, dass es eine „sehr gefährliche Transaktion ist, dem Iran zu ermöglichen, Benzin an Venezuela zu verkaufen“. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten bereits ein chinesisches Unternehmen wegen des Vorwurfs sanktioniert, es würde einer Fluggesellschaft helfen, die am Goldtransport in den Iran beteiligt ist.

erschienen am 29. Mai 2020 auf Antiwar.com

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_05_30_usdrohungen.htm