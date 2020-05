Türkisches Interesse am Libyen-Krieg: Ankara verteidigt seine 25-Milliarden-Dollar-Investition

von https://www.fort-russ.com/2020/05/turkish-interest-in-the-libyan-war-ankara-defends-its-25-billion-investment/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+fort-russ%2FvDTx+%28Fort+Russ+News+Service%29

Übersetzung LZ

TRIPOLI – Libyen steht am Rande einer neuen Welle der bewaffneten Konfrontation zwischen den beiden wichtigsten internen Streitkräften – der Regierung des Nationalen Abkommens (GNA) unter der Führung von Faiz Saraj und der Libyschen Nationalarmee (LNA) unter dem Kommando von Marschall Khalifa Haftar . Hinter der GNA und der LNA stehen externe Kräfte, und wie die jordanische Publikation Al Bawaba heute, am 28. Mai, feststellt, hat sich in dieser Region Nordafrikas tatsächlich ein neuer Stellvertreterkrieg auf dem Gebiet des Großen Mittleren Ostens entfaltet.

Dieser Krieg hat seinen eigenen geo-ökonomischen Kontext, es gibt Geschäftsinteressen der regionalen Mächte. Ölgesellschaften und ihre staatlichen Geldgeber sehen in Libyens unerschlossenen natürlichen Ressourcen ein riesiges Potenzial. Darüber hinaus besteht Interesse an einer Beteiligung an künftigen Infrastrukturprojekten auf libyschem Gebiet, wenn hier Frieden herrscht und die lokale Regierung über Geld verfügt. In diesem Zusammenhang erklären Analysten die besonders aktive Einmischung der Türkei in das „Libyen-Dossier“ unter anderem damit, dass Ankara auf so eigentümliche Weise „die Unterstützung für die GNA Sarajah gegen die Anerkennung ihrer Energieansprüche im östlichen Mittelmeerraum und das Versprechen der Erfüllung von Verpflichtungen, die auf 25 Milliarden Dollar geschätzt werden, eingefrorene türkische Bauaufträge im Land eintauscht“, bemerkt Al Bawaba.

Tim Eaton , ein hochrangiger Mitarbeiter des britischen Think-Tanks Chatham House, sagt, die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, „wie sehr die Unterstützung der Türkei für die GNA das Kräfteverhältnis vor Ort verändert hat“. Die ziemlich öffentlichkeitswirksamen jüngsten militärischen Erfolge der Saraju-treuen Formationen mit starker türkischer Unterstützung in Form von Militanten und Waffenlieferungen, die von Syrien nach Libyen verlegt wurden, ermöglichten es der GNA, sich darauf zu konzentrieren, die Haftar-Truppen aus den verbleibenden LNA-Hochburgen im Westen Libyens, wie zum Beispiel Tarhuna, zu vertreiben.

Eaton fährt jedoch fort, dass Sarajs Abhängigkeit von türkischer militärischer Unterstützung auf lange Sicht problematisch sein kann, was die historische antitürkische Stimmung in der arabischen Welt schürt und „die Ansicht weiter bestärkt, dass die GNA ausschließlich von externer Unterstützung abhängig ist“.

BÜRGERMEISTER: Türkische Besatzungstruppen bereit für den Einsatz in Libyen

Federico Borsari, ein Experte für den Nahen Osten und Nordafrika am italienischen Institut für internationale Politikstudien (ISPI), ist wiederum der Ansicht, dass eine aktivere Beteiligung der Türkei in Libyen weitere militärische Verpflichtungen der ausländischen Konkurrenten Ankaras anregen könnte, was eine gefährliche Eskalation des bewaffneten Konflikts voraussetzt. Seiner Ansicht nach muss eine der Parteien in der gegenwärtigen Situation des bestehenden relativen Kräfteverhältnisses zwischen der LNA und der GNA nicht mit einem kardinalen militärischen Vorteil zu ihren Gunsten rechnen. Gleichzeitig kann in einem Bürgerkrieg in einem nordafrikanischen Land höhere Gewalt eintreten, beispielsweise in Form einer sich vertiefenden humanitären Krise im lokalen Gesundheitssystem vor dem Hintergrund der globalen Pandemie des Coronavirus Covid-19. Laut Barsari könnte Covid-19 der „strukturelle Konverter des Spiels“ in Libyen sein.

Mehr als 370.000 Menschen wurden intern vertrieben, und 213.000 Zivilisten leben weiterhin in den Frontgebieten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Libyen als eines der Länder mit dem höchsten Risiko einer unkontrollierten schnellen Ausbreitung des Coronavirus. Die wirtschaftliche Lage in dem einst als sozial wohlhabend geltenden nordafrikanischen Land bleibt vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie und historischer Tiefststände der Ölpreise äußerst schwierig. Experten gehen davon aus, dass die ohnehin schon anfällige libysche Wirtschaft im Jahr 2020 um mehr als 12% schrumpfen wird, da die Öleinnahmen stark gesunken sind und die Welt in eine Phase tiefer Rezession eintritt.

Es sei daran erinnert, dass es in Libyen zu einer Konfrontation zwischen der Türkei, die die Bürgerkriegsformation GNA unterstützt und Tausende syrischer militanter Islamisten sowie Waffensysteme an die libysche Front schickte, und den arabischen Monarchien am Persischen Golf, unter denen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besonders hervorstechen, kam. Abu Dhabi liefert der libyschen Nationalarmee, Marschall Khalifa Haftar, unter anderem Kampfdrohnen.

Haftar-Vertreter in Moskau: Verurteilt den Ankara-Tripolis-Plan – Gespräche für das Wirtschaftsforum Russland-Libyen

Die Türkei schickte Tausende syrischer Kämpfer der al-Mutasim-Division, der Sultan-Murad-Brigaden von Sukur al-Shamal und anderen im Nordwesten Syriens operierenden Gruppen nach Libyen. Das Waffenstillstandsregime im syrischen Idlib (gemäß den Vereinbarungen zwischen Russland und der Türkei vom 5. März) versucht Ankara zu nutzen, um zusätzliche Kräfte von Syrien nach Libyen zu verlegen. Zusätzlich zu den Söldnern der „bewaffneten syrischen Opposition“ und großen Waffenpartien (Schützenpanzer ACV-15, 35-mm-Fliegerabwehrlafetten, Haubitzen T-155 Firtina usw.) hat die Türkei zuvor eine gewisse Anzahl von „Militärberatern“ nach Tripolis entsandt. Den arabischen Medien zufolge handelt es sich dabei um Offiziere der Spezialeinheiten der Armee sowie um eine Gruppe von Mitarbeitern des Nationalen Nachrichtendienstes (MİT) der Türkei.

Marschall Haftar genießt die Unterstützung von Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und den VAE. Auf der Seite des GNA/Sarajai stehen die Türkei und Katar.

In der vergangenen Woche erlitt die LNA eine Reihe von Niederlagen an der libyschen Front und verlor insbesondere die Kontrolle über den Luftwaffenstützpunkt al-Vatiya 140 km südlich von Tripolis, wo es ein beeindruckendes Arsenal an Waffen und militärischer Ausrüstung gab, darunter russische Flugabwehrraketen, die aus den Komplexen der VAE „Shell-C1“ geliefert wurden. Dies zwingt die Streitkräfte Haftars zu einem entschlosseneren Vorgehen gegen die Türkei und die GNA.

Die Luftstreitkräfte der libyschen Nationalarmee bereiten „beispiellose Angriffe“ auf türkische Ziele in einem nordafrikanischen Land vor. „In den kommenden Stunden werden Sie die größten Luftangriffe in der Geschichte Libyens erleben“, sagte Sakra al-Jarusha, Kommandeur der LNA-Luftwaffe, in einer schriftlichen Erklärung, die am 21. Mai in Umlauf gebracht wurde. „Alle Positionen und Interessen der Türkei in allen (libyschen) Städten sind legitime Ziele für unsere Flugzeuge, und wir fordern die Zivilbevölkerung auf, sich von ihnen fernzuhalten.

Die Ereignisse der letzten Woche in Libyen entwickelten sich rasch. Zunächst verloren Haftars Truppen am 18. Mai die Kontrolle über den Luftwaffenstützpunkt Al-Vatiya südlich von Tripolis und verließen ihn unter dem Druck der GNA-Formationen in aller Eile. Am 20. Mai kündigte das LNA-Kommando als Zeichen des guten Willens vor dem Ende des heiligen Monats Ramadan (23. Mai) und dem Beginn des Feiertags Eid al-Fitr ( Eid al Adha) den einseitigen Rückzug seiner Truppen von der Frontlinie entlang der Peripherie der libyschen Hauptstadt, wo die GNA residiert, über 2-3 Kilometer an. Der von Haftar vorgeschlagene Waffenstillstand wurde jedoch von Saraj abgelehnt. Die GNA sagte, dass der LNA-Kommandeur auf diese Weise versuche, seine jüngsten militärischen Misserfolge zu vertuschen.

Russland dementiert Gerüchte über russische Truppen in Libyen

Ende letzter Woche versprach Haftar, den Kampf gegen die Türkei und ihren libyschen Verbündeten in der Person von Saraj fortzusetzen. Der libysche Kommandeur teilte seine Zukunftspläne in einer Ansprache an die Bewohner des nordafrikanischen Landes anlässlich des Feiertages Eid al-Fitr mit. Der LNA-Kommandeur sagte, dass „der Dschihad (heiliger Krieg – Anm. d. Red.) der Streitkräfte zur Wiederherstellung der Sicherheit und Stabilität in Libyen weitergehen wird“. Er forderte seine Truppen auf, „die Kolonisierung“ durch die Türkei bis zum Sieg zu bekämpfen.

Alles deutet darauf hin, dass nach dem Abschluss von Eid al-Fitra (28. Mai) aktive Schritte der LNA an der libyschen Front zu erwarten sind.