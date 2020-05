Die Vorteile der kubanischen biopharmazeutischen Industrie im Vergleich zum Geschäftsmodell der Pharmakonzerne

von – http://de.granma.cu

Bild: Das Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie, das am 1. Juli 1986 von Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz eingeweiht wurde, ist zu einer der Stärken des Landes in der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie geworden. Foto: der Autorin

Während die Blockade die Insel verfolgt und die technologische Entwicklung behindert, setzen kubanische Wissenschaftler und Ärzte ihre Innovationen fort, um Leben zu retten, nicht nur im Land, sondern auch weltweit

In einem Artikel des digitalen Mediums La Vanguardia wird die Entwicklung der Biotechnologie in Kuba analysiert, die Medikamente entwickelt hat, die in der kostenlosen Gesundheitsversorgung erfolgreich gegen das neue Coronavirus eingesetzt werden, und mit dem Biotechnologiemodell in den USA verglichen, das vom Gewinnstreben der Pharmagiganten und der bezahlten Medizin angetrieben wird.

Ein klarer Fall war die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, bei der „die kubanische Präventivmedizin der Immuntherapie bereits Priorität eingeräumt hatte, um andere Epidemien von Dengue-Fieber bis Meningitis zu behandeln. Dank dessen konnte Kuba in seiner Reaktion auf das Coronavirus Dutzende von Medikamenten zur Verbesserung der angeborenen Immunität nutzen, die sich bereits in der Entwicklungsphase befanden“, wie Dr.Francisco Durán, Direktor für Epidemiologie im Gesundheitsministerium, in einem Interview mit der Agentur Efe ausführte, hebt der Artikel hervor.

Aber die Blockade tut nicht nur den Kubanern weh. New Yorker Krankenhäuser haben darum gebeten, auf Interferon zuzugreifen, das in Kuba hergestellt wird, aber die Trump-Administration erlaubt es nicht, gerade wegen der einseitigen Zwangsmaßnahmen, die Kuba seit mehr als 60 Jahren auferlegt werden.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: La opción cubana contra la Covid-19(Die kubanische Option gegen Covid-19)

(Mit Informationen von La Vanguardia)

http://de.granma.cu/cuba/2020-05-29/die-vorteile-der-kubanischen-biopharmazeutischen-industrie-im-vergleich-zum-geschaftsmodell-der-pharmakonzerne