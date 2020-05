Corona-Pandemie: Lage in Lateinamerika immer dramatischer

Vor der ungebremsten Entwicklung in Brasilien scheint auch die US-Regierung langsam Respekt zu bekommen: Ab diesem Mittwoch dürfen keine Flugzeuge aus dem südamerikanischen Land mehr in den USA landen und keine Personen mehr in die USA einreisen, die in den vorherigen 14 Tagen dort waren. Brasilien hatte am Montag erstmals mehr Todesfälle pro Tag als die USA zu vermelden (807 zu 620). Am stärksten betroffen von der Ausbreitung des Virus sind die indigenen Gemeinschaften. Bei ihnen ist laut der Vereinigung Stimme der indigenen Völker Brasiliens (APIB) die Mortalität doppelt so hoch wie im Rest des Landes. Bei 980 offiziell bestätigten Fällen und 125 Toten in Folge einer SARS-Cov-2-Infektion liegt die Sterberate dort bei 12,8 Prozent. Im Rest des Landes beträgt sie rund 6,2 Prozent (zum Vergleich: In Deutschland liegt sie bei etwa 4,6 Prozent). Präsident Jair Bolsonaro setzt ungeachtet der ungezügelten Ausbreitung des Coronavirus seine Bäder in der Menge von Anhängern jedoch weiter fort. Am Sonntag hatte es erneut mehrere Demonstrationen gegeben, die sich gegen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen richteten.

