Kinder-Impfprogramm bleibt trotz COVID-19 in Kraft

Bild: In Kuba wird mit 11 Impfstoffen, die gegen 14 Krankheiten schützen, eine Impfrate von über 98% beibehalten. Foto: vanguardia.cu

Gestützt auf sein solides Nationales Immunisierungsprogramm schließt sich Kuba – wie der Leiter des MINSAP, Dr. José Ángel Portal Miranda, in seinem offiziellen Twitter-Account erklärte – dem Aufruf der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, damit alle Menschen auf der Welt die Impfstoffe erhalten, die sie brauchen

Kubas Impfprogramm gegen 14 Krankheiten wird angesichts der Konfrontation mit COVID-19 fortgesetzt. Nur die Anwendung der Impfstoffe gegen Poliomielitis und Influenza wurde aufgrund der besonderen Situation des Landes aufgrund der Pandemie verschoben. Die Dosen sind jedoch verfügbar und werden später angewendet.

Dies erklärte kürzlich Dr. Francisco Durán, Direktor für Epidemiologie des Gesundheitministeriums (MINSAP), auf einer der üblichen Konferenzen, auf denen die Statistiken über das Verhalten von COVID-19 auf der Insel und international bekannt gegeben werden.

Während fast 20 Millionen Kinder auf der Welt nicht die Impfungen erhalten, die sie benötigen, wird das kubanische Programm von 11 Impfstoffen, darunter acht nationaler Herstellung, unter Berücksichtigung der Altersgruppen der Personen, die diese Leistung erhalten, weiterhin durchgeführt.

Dr. Durán wies darauf hin, dass die oben genannten Impfungen zwar zeitlich verschoben wurden, andere jedoch weiterhin auf die entsprechenden Altersgruppen angewendet werden. Er erklärte, dass die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt an das Ende der Kampagne gegen Poliomielitis gewöhnt war. Da dies jedoch die Mobilisierung vieler Menschen und Kinder erfordert, wurde beschlossen, deren Anwendung zu verschieben und später im laufenden Jahr durchzuführen.

