Memorial Day in Amerika: 100.000 Todesfälle durch Covid-19 übertreffen Verluste aus Korea- und Vietnamkrieg

von Barry Grey – https://www.wsws.org

Am gestrigen Montag wurde in den USA der Memorial Day begangen, ein offizieller Feiertag zum Gedenken an die in den amerikanischen Kriegen im Ausland gefallenen Soldaten. An diesem Gedenktag wurden die Folgen der Gleichgültigkeit der Trump-Regierung gegenüber dem Tod amerikanischer Arbeiter und der Unterordnung menschlichen Lebens unter die Unternehmensgewinne auf den Punkt gebracht in dem tragischen Meilenstein von mehr als 100.000 Toten durch Covid-19.

Es ist eine außerordentliche Tatsache, dass die 100.000 Menschen, die offiziell innerhalb von knapp zwei Monaten durch das Virus getötet wurden, bereits jetzt die Gesamtzahl der Todesopfer im dreijährigen Koreakrieg (33.686) und im elf Jahre dauernden Krieg in Vietnam (58.220) übertreffen. Sie ist auch fast doppelt so hoch wie die Zahl der amerikanischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg getötet wurden (53.402).

Dieser erschütternde Verlust an Menschenleben ist jedoch nur der Anfang. Die Trump-Regierung beging den Feiertag, indem sie Aktivitäten unter Missachtung aller Regeln zur sozialen Distanzierung fördert, was zu einem starken Anstieg der Infektionen und Todesfälle führen wird.

Donald Trump und Deborah Birx bei einer Pressekonferenz im April. (Bildnachweis: Offizielles Foto des Weißen Hauses, Joyce N. Boghosian)

Am Freitag forderte Trump die Gouverneure der Bundesstaaten auf, alle Beschränkungen für Gottesdienste aufzuheben. Er wirbt für ein Quacksalber-“Wundermittel“ und ein unbewiesenes Impfstoffprogramm nach dem anderen, einschließlich der Prahlerei, dass er selbst Hydroxychloroquin einnimmt. Am Samstag ließ er sich beim Golfspielen filmen, ohne Maske, wie bei allen seinen öffentlichen Auftritten. Am Sonntag twitterte Trump: „Fälle, Zahlen und Todesfälle gehen im ganzen Land zurück!“

Letzteres ist eine glatte Lüge. Auf nationaler Ebene gibt es weiterhin mehr als 20.000 neue Fälle pro Tag und mehr als 1.000 neue Todesfälle. In Brennpunkten wie Montgomery, Alabama, sind die Krankenhäuser überfordert. Patienten, die in Krankenhäusern in Montgomery vorstellig werden, werden nach Birmingham, in die größte Stadt des Bundesstaates, gebracht.

Am Wochenende spielten sich die schrecklichen Folgen der Regierungspolitik im ganzen Land ab. Mit der Unterstützung eines Großteils der Medien werden die Menschen in die Irre geführt und zu sehr gefährlichen Aktivitäten ermutigt. Es gab Szenen mit überfüllten Stränden und Strandpromenaden, an denen sich Hunderte und Tausende von Menschen ohne Masken oder andere Schutzmaßnahmen drängten.

Hunderte von Partybesuchern sammelten sich in einem Pool am Ozarks-Stausee in Missouri, einem Bundesstaat, in dem fast 12.000 Menschen positiv getestet wurden und mehr als 680 gestorben sind. Im gleichen Bundesstaat, der Geschäften einschließlich Fitnessstudios und Schönheitssalons die Wiedereröffnung erlaubt hat, wurden zwei Stylisten in einem Friseursalon von Great Clips positiv auf Covid-19 getestet. Die beiden hatten tagelang gearbeitet, während sie das Virus in sich trugen und verbreiteten, wobei sie insgesamt mit 140 Kunden und Mitarbeitern Kontakt hatten.

Die Kirchen in vielen Staaten sind der Anweisung von Trump gefolgt und haben Gottesdienste abgehalten. Zuvor waren bei einem Gottesdienst am Muttertag in einer Kirche in Butte County, Kalifornien, 160 Menschen dem Virus ausgesetzt worden.

Einer der jüngsten Krisenherde ist Arkansas, wo die Zahl der neuen Fälle am Sonntag um 147 angestiegen ist, ein vorläufiger Höhepunkt. Der republikanische Gouverneur des Staates, Asa Hutchinson, hat die Wiedereröffnung von Kasinos, Theatern, Stadien, Schwimmbädern und Wasserparks angeordnet. In der Sendung „Fox News Sunday“ erwähnte er beiläufig eine High-School-Schwimmparty in seinem Bundesstaat, die zu neuen Infektionen geführt hatte. Er wies die tödlichen Folgen seiner Politik mit den Worten zurück: „Wir müssen das Risiko beherrschen, und unsere Wirtschaft wachsen lassen.“

Gleichzeitig werden die Arbeiter erpresst, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, indem ihnen gesagt wird, dass ihnen die Arbeitslosenunterstützung gestrichen wird, wenn sie sich weigern. Neue Fälle treten in wiedereröffneten Autofabriken auf, und letzte Woche erlag der bisher achte Amazon-Arbeiter dem Virus. Währenddessen unternehmen die Konzerne nichts, um Infektionen zu verhindern, und verschweigen ihren Mitarbeitern Fälle von Infektionen innerhalb der Belegschaft.

Angesichts der langen Inkubationszeit bis zur Ausprägung von Symptomen werden die Folgen erst in zwei Wochen sichtbar sein. Letzte Woche veröffentlichte das Imperial College London eine Studie, die zu dem Schluss kam, dass auf der Grundlage des derzeitigen Verlaufs der Wiedereröffnung in den Vereinigten Staaten „die Todesfälle in den nächsten zwei Monaten die derzeitigen kumulativen Todesfälle um mehr als das Doppelte übersteigen könnten.“

Das bedeutet, dass es in den nächsten zwei Monaten in den USA zusätzlich zu den bereits eingetretenen 100.000 Todesfällen weitere 200.000 Tote geben könnte.

Eine solche Zahl von Todesopfern wird die enorme wirtschaftliche, soziale und politische Krise in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt verschärfen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, eine der führenden Institutionen des Finanzkapitals, warnte in einem am Freitag veröffentlichten Bericht („Der Umgang mit Covid-19: Die politischen Möglichkeiten verstehen“) davor, dass der Anstieg der Todesfälle aufgrund seiner Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt immense wirtschaftliche Folgen haben wird. Sie schreibt über die „Abwägung“, die mit der Wiederaufnahme der Produktion verbunden ist, und die „Kosten und Nutzen der Eindämmungspolitik“.

Welche Schlussfolgerungen sie auch immer ziehen, innerhalb der herrschenden Klasse und in den Medien gibt es eine Akzeptanz des grundlegenden Rahmens, dass das Leben der Arbeiter gegen „die Wirtschaft“ abgewogen werden muss. „Die Wirtschaft“ ist jedoch eine Abstraktion, die bestimmte Klasseninteressen verschleiert.

„Die Wirtschaft“, die über die Leichen von Arbeitern und Rentnern wieder eröffnet wird, ist ausschließlich die Wirtschaft der Konzerne und der Reichen. Was verfolgt wird, ist die rücksichtslose Klassenpolitik einer kapitalistischen Elite, die vor der Pandemie mit einer zunehmenden Krise und dem drohenden Zusammenbruch ihrer Finanzblase konfrontiert war. Sie begrüßte das tödliche Virus als Deckmantel, um einen neuen, hunderte Milliarden Dollar schweren Vermögenstransfer von der Arbeiterklasse zu den Wall-Street-Betrügern und Spekulanten durchzuführen.

In diesem Kontext hat Trump den Vorteil, dass er die Forderungen der Finanzoligarchie am schonungslosesten zum Ausdruck bringt. Aber es ist nicht nur eine Frage von Trump und seiner Regierung. Ungeachtet ihrer Kritik an seiner Taktik unterstützen die Demokraten die Rettungsaktion für die Wall Street voll und ganz und fahren in den von den demokratischen Gouverneuren regierten Bundesstaaten im ganzen Land eine Kampagne zur Rückkehr an die Arbeit.

Die herrschende Klasse in den USA – und dasselbe kann von den herrschenden Klassen in Europa, Südamerika und dem größten Teil Asiens gesagt werden – macht sich der größten Verbrechen schuldig. Das Ausmaß von Tod und Leid ist das Ergebnis einer Verschwörung gegen die Bevölkerung.

Die breite Masse der Arbeiterklasse ist gegen eine verfrühte Rückkehr zur Arbeit. Eine kürzlich von ABC News und Ipsos durchgeführte Umfrage ergab, dass die Amerikaner mit einem Vorsprung von 30 Prozentpunkten gegen eine Wiedereröffnung des Landes sind. Und dies trotz des Verlusts von fast 40 Millionen Arbeitsplätzen und zunehmend verzweifelter Bedingungen, ohne dass die Regierung ernsthaft Abhilfe geschaffen hat. Fast zwei Drittel der Befragten sprachen sich gegen eine Wiedereröffnung des Landes aus, da dies zu einer höheren Zahl von Todesopfern führen würde.

Der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ist ein Kampf gegen die kapitalistische herrschende Klasse und ihre Wirtschaft. Der Kampf für die Durchführung der dringenden und notwendigen Maßnahmen, um die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen, ist untrennbar mit dem Kampf für den Sturz des Kapitalismus in den Vereinigten Staaten und international und für die Errichtung des Sozialismus verbunden, in dem die Erhaltung des menschlichen Lebens und die Bedürfnisse der Gesellschaft als Ganzes Vorrang vor dem irrsinnigen Streben nach Profit und der Anhäufung von Reichtum haben.

