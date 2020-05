Die kommende massive Offensive der Ukraine wird Russlands im Donbass freie Hand geben

von Kristina Melnikowa – https://www.fort-russ.com/2020/05/the-coming-massive-offensive-by-ukraine-will-untie-russias-hands-in-the-donbass/

Bild: Eruan Castel und Alexander Chodakowski.

Im Donbass ist in letzter Zeit eine angespannte militärische Lage entstanden. Ab Anfang Mai wurden jedoch Tendenzen zu einer fortschreitenden Eskalation für alle sichtbar. Sie wurden zudem von einer unerbittlichen Rhetorik aus Kiew begleitet. Insbesondere lehnten Mitte Mai Vertreter der der Ukraine in der Donbass-Kontaktgruppe die Konsolidierung des Sonderstatus von Donbass in der ukrainischen Verfassung ab, was schließlich zu einer Blockade der bereits seit mehreren Jahren festgefahrenen Streitigkeiten über die Umsetzung der Minsker Abkommen führte.

Die Verfassungsreform, die eine Dezentralisierung und den Sonderstatus von Donbass impliziert, ist im Maßnahmenkatalog für die Umsetzung der Minsker Abkommen verankert, auf den sich die Parteien im Februar 2015 geeinigt haben. Die Reaktion auf die Verschärfung des Beschusses und die Erklärungen der Ukraine, die offenbar darauf abzielten, den Boden zu sondieren und die Grenzen des Erlaubten zu bestimmen, bestand darin, die Einheiten der Volkspolizei der DVRK und der LPR in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen. Bemerkenswert ist, dass der Krieg nicht einmal für einen einzigen Tag aufhörte, die Soldaten standen an vorderster Front und waren bereit, einen möglichen Angriff abzuwehren. Diese Erklärung, die von den Medien verbreitet wurde, sollte Kiew eher seinen Platz zeigen und es wieder zu politischen Verhandlungen zurückführen.

„Der Modus der hohen Alarmbereitschaft ist für uns nicht nur in letzter Zeit, sondern während des gesamten Krieges die Norm. Wir versetzen alle unsere Einheiten regelmäßig in einen Zustand der hohen Alarmbereitschaft, denn der Zustand an der Front erfordert dies recht häufig. In letzter Zeit haben wir eine beispiellose Verschlechterung der Beziehungen zur Ukraine erlebt. An Frontlinie kommt es zu Provokationen aus der Ukraine, die von ständigem Beschuss begleitet werden, einer Zunahme des Einsatzes von Artillerie, der durch die Abkommen von Minsk verboten ist. Die Zahl der Einschläge in unserem Territorium nimmt zeitweise zu, „sagte der Gründer der Wostok-Brigade, der Leiter der Donbass-Patriotischen Streitkräfte, Alexander Chodakowski , gegenüber der EAD.

Er wies darauf hin, dass die Situation nicht nur an der militärischen, sondern auch an der diplomatischen Front einen Spannungshöhepunkt erreicht hat.

„Automatisch wird es auf der Kontaktlinie reflektiert. Diese Interdependenz hat bei der Entwicklung der Ereignisse im Donbass immer stattgefunden. Wir sind jetzt Zeugen von Versuchen, Russland unter Druck zu setzen. Amerika hat die Aufmerksamkeit auf den Verhandlungsprozess in Minsk und generell auf die Situation in der Ukraine verstärkt. Das Verhandlungen in der Ukraine werden von Personen überwacht, die den amerikanischen Geheimdiensten angehören. In Kiew setzt sich die höchste politische Ebene für die Präsenz von Amerikanern in der Verhandlungsgruppe ein, die Normannen genannt wird. Es gibt Versuche, die ukrainischen Positionen im Verhandlungsprozess zu stärken, was mit einer Aktivierung an der Frontlinie einhergeht. Dies sind, wie ich bereits sagte, miteinander verbundene Prozesse. Die Donbass-Front reagiert immer auf erhöhte politische Spannungen. In diesem Fall ist der logische Schritt die Einführung einer erhöhten Kampfbereitschaft. Daran ist nichts merkwürdig. Wir verfolgen die Entwicklung der Situation, und bisher gibt es keine harten Voraussetzungen dafür, dass sie außer Kontrolle gerät. Dennoch werden wir sehen, wie weit die Ukraine bereit ist zu gehen“, schloss Chodakowski.

Der französische freiwillige Scharfschütze und Militärexperte Eruan Castell sagte gegenüber der EAD, dass die Erhöhung der Wachsamkeit der Volksmilizeieinheiten eine notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit dem verstärkten Beschuss in den letzten Monaten sei.

„Es ist sehr besorgniserregend, dass der Beschuss friedlicher Gebiete in den letzten Wochen zugenommen hat. Der Mai ist in Bezug auf die Zahl der zivilen Opfer zu einem der schlimmsten Kriegsmonate seit 2015 geworden. Die Erhöhung der Kampfbereitschaft sollte Kiew parallel zu den Warnungen im politischen Bereich zeigen, dass die Republiken bereit sind, ihre Bevölkerung zu verteidigen“, sagte Eruan Castel.

Er wies darauf hin, dass der Krieg seit sechs Jahren andauere und die Parteien seit fünf Jahren versuchten, einen Kompromiss im Rahmen der Minsker Abkommen zu finden.

„Wir können zu dem Schluss kommen, dass die Vereinbarungen von Minsk in eine Sackgasse geraten sind, ebenso wie eine politische Lösung des Konflikts. Wir stecken mehr und mehr in diesen Vereinbarungen fest, wir befinden uns in einer Sackgasse und sehen keinen Ausweg. Es wird immer notwendiger zu erkennen, dass die Vereinbarungen von Minsk, da sie von keiner Seite durchführbar sind, eine vorübergehende Kompromisslösung waren, die keine langfristigen Ergebnisse gebracht haben. In diesem Moment griffen alle die Minsker Vereinbarungen auf, in der Erwartung, dass sie zur Erschöpfung des Feindes führen würden. Russland ging davon aus, dass die Ukraine als Staat zusammenbrechen würde, dass es zum „Maidan“ kommen würde, der von der pro-amerikanischen Regierung hinweggefegt werden würde. In gleicher Weise hoffte die Ukraine, dass die Sanktionen gegen Russland zu ihrer Weigerung führen würden, die Republiken zu unterstützen, die sie irgendwie durchführt“, sagte Castel.

Erwarten Sie nicht, dass unter Zelensky die Ukraine bereit sein wird zur Umsetzung des Kompromisses von Minsk, so Eruan Castel, da Zelensky nicht weniger als Petro Poroshenko abhängig von seinen amerikanischen Kuratoren ist.

„Selenskij ist kein starker und unabhängiger Präsident, er ist sogar noch anfälliger als Poroschenko für Befehle und Druck von außerhalb durch Washington und Nationalisten von innerhalb des Landes“, sagte Castel.

Seiner Meinung nach ist sich Selenski jedoch bewusst, dass eine groß angelegte Offensive der Ukraine unweigerlich zu großen Verlusten unter der Zivilbevölkerung führen wird, was Russlands freie Hand verschafft, das in diesem Fall nicht umhin kann einzugreifen. Darüber hinaus leben nach dem Erhalt russischer Pässe im Donbass nun Bürger Russlands.