An der Frontlinie des venezolanischen Kampfes gegen COVID-19: Ein Gespräch mit Elisabeth Daza und Jose Mireles Alcala

Bild: Elisabeth Daza bei einem Haus-zu-Haus-Besuch im Barrio Pinto Salinas in Caracas. (Venezuelanalysis)

Übersetzung LZ

Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front sprechen über die erfolgreiche Strategie der Nation zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus.

Elizabeth Daza und Jose Mireles Alcala sind Medizinstudenten an der Universität für Gesundheitswissenschaften – Kubanische Medizinische Mission. Daza, die sich im sechsten Jahr befindet, studiert und arbeitet mit Ärzten am Che Guevara CDI [Integral Diagnostics Center], das Teil der Mission Barrio Adentro ist. Mireles Alacala, der im zweiten Studienjahr studiert, arbeitet im Barrio San Juan in Caracas. Er ist Gesundheitssekretär für Caracas im venezolanischen Universitätsstudentenverband, während er gleichzeitig als politischer Sekretär der Kommunistischen Jugend in Caracas tätig ist.

In diesem Interview sprechen die beiden Studenten, die sich direkt am venezolanischen Kampf gegen die COVID-19-Pandemie beteiligen, über die bisher sehr erfolgreiche Strategie des Landes zur Verhinderung der Verbreitung des Virus.

Warum hat Venezuela so drastische Maßnahmen im Kampf gegen COVID-19 ergriffen?

Elisabeth Daza (ED): Seit dem Auftreten von COVID-19 im Dezember letzten Jahres, als sich abzeichnete, dass es sich um eine globale Pandemie handeln würde, haben Epidemiologen deutlich gemacht, dass der Schlüssel im Kampf gegen das neue Coronavirus darin liegen würde, die Kurve abzuflachen. Dabei sollten zwei sehr wichtige Faktoren berücksichtigt werden: die Senkung der Ansteckungsrate und die Erhöhung der Kapazität des Gesundheitssystems. Mit anderen Worten, das Ziel besteht darin, die Kurve auf ein Niveau abzuflachen, das es einem gestärkten Gesundheitssystem erlaubt, sich um alle Fälle zu kümmern.

Deshalb hat sich die venezolanische Regierung schon früh für Strategien entschieden, die zu einer Abflachung der Kurve führen sollen.

Der Plan begann sehr früh mit einer strengen Quarantäne. Die Richtlinien der Regierung waren die richtigen, und die Menschen haben sie mit einer gehörigen Portion Disziplin befolgt.

Außerdem wurde die Gesichtsmaske vom ersten Tag an in allen öffentlichen Räumen obligatorisch. Dies ist wichtig, denn – auch wenn chirurgische und Stoffgesichtsmasken nicht perfekt sind, weil sie das Eindringen bestimmter Partikel ermöglichen – sie reduzieren die Ausbreitung des Virus.

Darüber hinaus sind die Haus-zu-Haus-Besuche sehr wichtig geworden, um eine Früherkennung zu ermöglichen. Jeder Haushalt in Venezuela soll von einem Ärzteteam besucht werden, das eine Doppelfunktion hat: die Bevölkerung über Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu informieren und eine Früherkennung zu ermöglichen.

Einer der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie sind natürlich Tests. Venezuela liegt sowohl bei symptomatischen als auch bei asymptomatischen Tests weit über dem lateinamerikanischen Durchschnitt. Dies hilft, epidemiologische Schwerpunkte zu lokalisieren und die Ansteckungskette zu unterbrechen.

Grafische Darstellung der Zunahme von Coronavirus-Fällen in Venezuela. (Wikipedia)

Wie werden COVID-19-Patienten in Venezuela medizinisch versorgt?

ED: Ein wichtiger Schritt war, dass in der Frühphase, als die ersten Fälle entdeckt wurden, primäre und sekundäre Gesundheitszentren für Schnelltests und die Betreuung unkritischer COVID-19-Fälle ausgestattet wurden, um diese zu isolieren.

In den Gesundheitszentren der dritten und vierten Ebene, wie Krankenhäusern und Intensivstationen, wurden viele Betten im ganzen Land zur Verfügung gestellt und Ausrüstung importiert, darunter Beatmungsgeräte und Schutzkleidung aus China. Wir erhielten auch Medikamente aus Kuba, insbesondere Hydroxychloroquin. Tatsächlich verfügen wir vorerst über das Behandlungsprotokoll der Weltgesundheitsorganisation, das auch Remdesivir (ein antivirales Medikament) und Amoxicillin (ein Antibiotikum für komplexe Lungenentzündungsfälle) enthält. Zur Vorbeugung schwerer Atemwegsprobleme verwenden wir Kubas Interferon für asymptomatische und leichte Fälle. Die Medikamente und medizinischen Geräte kommen sowohl aus China als auch aus Kuba.

Angesichts der Einschränkungen des Gesundheitssystems unterzeichnete die Regierung schliesslich Vereinbarungen mit privaten Kliniken, die besser ausgerüstet sind, um Patienten mit schwereren Atemwegssymptomen zu versorgen.

Ein wichtiger Punkt in Bezug auf die venezolanische Strategie: Tests, medizinische Versorgung und Behandlung sind in Venezuela kostenlos.

Wie wird die medizinische Versorgung von COVID-19-Patienten durchgeführt?



Jose Mireles Alcala (JMA): Der Plan sieht wie folgt aus: In der ersten Phase wurden 46 Krankenhäuser auf nationaler Ebene als „Sentinel-Krankenhäuser“ bezeichnet. In all diesen Spitälern wurde ein Isolationsbereich für die ausschliessliche Betreuung von COVID-19-Patienten mit akuten Symptomen eingerichtet. Wenn ein Patient ankommt, sammelt das dortige Personal neben der unmittelbaren Versorgung und den Tests auch Informationen über mögliche Ansteckungsquellen und den eigenen Beziehungsbereich des Patienten, um Infektionsherde zu erkennen.

In den CDIs gibt es auch isolierte Bereiche für Pflege und Schnelltests. Darüber hinaus besteht, wie Elisabeth sagte, eine Allianz mit Privatkliniken, die über Isolationsbereiche mit Atemschutzgeräten verfügen, die für COVID-19-Patienten geeignet sind. Der Staat stellt Tests für Privatkliniken zur Verfügung.

Was die Behandlung betrifft, so haben CDIs und Krankenhäuser Zugang zu experimentellen Medikamentenkits, die bei der Behandlung von COVID-19 erfolgreich waren. Dazu gehören Interferon in Kombination mit anderen Medikamenten und Chloroquin.

Elisabeth erwähnte, dass Tests ein wichtiger Bestandteil der Strategie gegen die Verbreitung des COVID-19-Virus sind. Könnten Sie mehr darüber erklären, wie dies funktioniert?

JMA: Sicher, es gibt zwei Arten von COVID-19-Tests, und beide werden in Venezuela eingesetzt. Der am weitesten verbreitete ist der Schnelltest, der mit einem einfachen tragbaren Gerät mit einem Reagenz durchgeführt wird. Mit einer kleinen Blutprobe wird an Ort und Stelle festgestellt, ob die Person positiv oder negativ ist.

Wenn die Person also positiv oder negativ testet, aber dem Coronavirus ausgesetzt war oder Symptome aufweist, wird sie für eine endgültige PCR-Diagnose an ein medizinisches Zentrum überwiesen. PCR-Tests sind laborgestützte Studien reaktiver Proteine, und das Verfahren wird in den Labors des Nationalen Hygieneinstituts durchgeführt.

Was den Umfang der Tests betrifft, so folgt Venezuela den WHO-Richtlinien. Neben der raschen Umsetzung der Quarantäne zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus besteht eine weitere WHO-Richtlinie für staatliche Maßnahmen darin, so viele Tests wie möglich bereitzustellen, sowohl Schnell- als auch PCR-Tests, um eine Früherkennung zu gewährleisten und die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.

Natürlich haben die Sanktionen die Fähigkeit Venezuelas beeinträchtigt, Zugang zu Testmaterial zu erhalten. Unsere strategischen Allianzen mit China und Russland sowie die Unterstützung durch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation und das Internationale Rote Kreuz haben es uns jedoch ermöglicht, Medikamente und Testkits zu erwerben.

All dies hat es uns ermöglicht, das Testen massiv auszuweiten und eine bessere epidemiologische Kontrolle zu gewährleisten.

Schnelltests in einem CDI in Caracas. (Ciudad CCS)

Haus-zu-Haus-Besuche sind ein weiteres Element der venezolanischen Strategie gegen die Verbreitung von COVID-19. Wie funktionieren sie?

JMA: Es gibt dreizehntausend Gesundheitsteams, die jeden Haushalt im Land aufsuchen. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das Ziel die Prävention und Früherkennung.

Die Teams sind unterschiedlich zusammengesetzt. Dazu gehören Menschen aus der Gemeinde, insbesondere Mitglieder des Gesundheitsausschusses und Sprecher der Gemeinderäte; Ärzte, Krankenschwestern und Ergotherapeuten entweder von der kubanischen Mission oder von der venezolanischen Barrio-Adentro-Mission; und Medizinstudenten von der Universität für Gesundheitswissenschaften wie Elisabeth und ich.

Bei diesen Besuchen wird eine Haushaltszählung durchgeführt. Dabei wird u.a. gefragt, ob jemand ins Ausland gereist ist oder Kontakt zu Personen hatte, die kürzlich nach Venezuela zurückgekehrt sind, und ob eines der Haushaltsmitglieder Symptome hatte, die denen von COVID-19 ähneln. Wenn jemand Symptome hat, wird er an ein nahe gelegenes CDI für einen Schnelltest überwiesen. Wenn der Test positiv ausfällt, wird die Person ins Krankenhaus eingewiesen und eine Blutprobe zur PCR-Untersuchung an das Labor des Nationalen Hygieneinstituts geschickt.

Elisabeth, als Medizinstudentin im sechsten Studienjahr nehmen Sie in dem Ihnen zugewiesenen CDI direkt sowohl an Hausbesuchen als auch an der stationären Versorgung teil. Das muss eine ganz schöne Lernerfahrung sein!

ED: Ja, das ist es! Das Ziel der Haus-zu-Haus-Besuche ist die Früherkennung, während wir gleichzeitig an der Diagnose des allgemeinen Gesundheitszustands der Bevölkerung arbeiten.

Mein gemeindeübergreifender Gesundheitsbereich ist El Recreo, eine bevölkerungsreiche Gemeinde in Caracas. Es ist interessant, weil es in diesem Gebiet verschiedene sozioökonomische Schichten gibt, darunter die obere Mittelschicht, die untere Mittelschicht und arme Menschen.

Jede soziale Schicht empfängt uns auf eine andere Weise, aber unser Ziel ist immer dasselbe: die Früherkennung von COVID-19-Fällen. In den bescheideneren Gemeinschaften werden wir sehr gut aufgenommen: Sie geben uns die Informationen, die wir brauchen, und in einigen Gemeinschaften, in denen die Menschen uns kennen gelernt haben, bereiten sie uns sogar ein Mittagessen zu! Der Empfang aus anderen Gesellschaftsschichten ist nicht so herzlich: Sie treffen uns an der Türschwelle oder sie öffnen die Tür überhaupt nicht. Wie dem auch sei, die Besuche von Tür zu Tür werden ausgiebig durchgeführt.

Neben der Früherkennung haben die Besuche auch einen erzieherischen Charakter: Wir informieren sie über die Aufmerksamkeit, die ihnen in unserem CDI zuteil wird, und teilen ihnen mit, dass der Schnelltest verfügbar ist, falls Symptome auftreten sollten. Wir halten auch einen kurzen Präventionsvortrag.

Als Medizinstudenten werden wir schon früh in unserer Universitätslaufbahn einem CDI zugeteilt. Ich bin im CDI Che Guevara im Barrio Pinto Salinas in El Recreo. Das CDI ist in zwei Bereiche unterteilt: einen für COVID-Tests und Verdachts- oder bestätigte Fälle und einen für alle anderen Pathologien. Als fortgeschrittene Medizinstudenten haben wir am CDI eine wöchentliche 24-Stunden-Wache. Ich habe bisher noch keine COVID-19-Fälle gesehen, aber ich habe viel über epidemiologische Betreuung und Präventionsstrategien gelernt.

Tausende von Venezolanern kehren in ihr Heimatland zurück. Bevor sie in ihre Heimat zurückkehren, verbringen sie 20 Tage in Isolationszentren, um zu verhindern, dass sich COVID-19 im Land ausbreitet. (Archiv)

Jose, Sie haben mit repatriierten Venezolanern gearbeitet, auch mit solchen, die aus Ländern mit einer viel höheren COVID-19-Inzidenz zurückkehrten. Welche Strategie verfolgt Venezuela, um sicherzustellen, dass das Virus nicht auf diesem Weg ins Land gelangt?



JMA: Es gibt zwei Methoden der Repatriierung. Erstens gibt es die Repatriierung durch den Plan zur Rückkehr ins Heimatland, der ein Projekt der Regierung ist, damit Menschen, die Venezuela verlassen haben und zurückkehren möchten, dies auf von der Regierung bereitgestellten Flügen tun können. Sobald sie in Venezuela ankommen, werden sie [mit einem Schnelltest] getestet und einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Danach werden sie für fünf Tage in Quarantänestationen in der Nähe des Flughafens gebracht. Danach kommen sie in Quarantänestationen in ihren Herkunftsländern. In dieser Phase werden PCR-Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie nicht positiv sind, und nach zwei Wochen der Isolation werden sie freigelassen.

Zweitens gibt es die repatriierte Bevölkerung, die über die kolumbianische oder brasilianische Grenze nach Venezuela kommt. Das Verfahren ist im Grunde dasselbe: Bei der Ankunft wird ein Schnelltest durchgeführt, und sie werden fünf Tage lang in Quarantänezentren an der Grenze interniert. Danach werden sie in Zentren in ihren Heimatstaaten gebracht und dem PCR-Test unterzogen. Nach zwei Wochen, und wenn der Test negativ war, können sie nach Hause zurückkehren.

Venezuelas Heimatsystem spielt auch eine Rolle in der COVID-19-Erkennungsstrategie, nicht wahr?

JMA: Das Homeland System spielt eine Rolle in Venezuelas Sozialschutzprogramm. Es ist eine Online-Plattform, die bereits vor der Pandemie existierte. Als die Coronavirus-Krise Venezuela traf, wurde die Plattform genutzt, um eine Online-Umfrage durchzuführen. Die Umfrage erbat Informationen über den Gesundheitszustand von Familienmitgliedern und auch über die Exposition von Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sein könnten. Die Daten für markierte Haushalte werden dann an die lokale Integral Health Area übermittelt, und ein medizinisches Team besucht den Haushalt, um festzustellen, ob Tests erforderlich sind.

Wenn ein Fall entdeckt wird, wird ein epidemiologisches Gehege eingerichtet und ein umfassenderer Testprozess eingeleitet.

Dies hat dazu beigetragen, positive Fälle zu erkennen. Ein großer Prozentsatz der venezolanischen Bevölkerung hat jedoch keinen Computer oder Internetzugang, so dass das System nur ein unvollständiges Bild der Situation vermittelt. Aus diesem Grund werden alle Haushalte von medizinischen Teams besucht.

Bislang hat Venezuela weniger als 800 bestätigte COVID-19-Fälle bei einer Bevölkerung von rund 30 Millionen Menschen. Natürlich wird Venezuela weniger häufig aufgesucht als andere Länder (mit weniger internationalen Flügen, die in einem Jahr in Caracas landen ), und das hat die Einschleppung des Virus begrenzt. Die venezolanische Gesundheitsstrategie hat jedoch auch eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung des Virus gespielt. Worauf können wir diesen Erfolg zurückführen?



ED: Die Länder, die der COVID-19-Pandemie auf menschlichere und solidarischere Weise begegnet sind, haben auch die besten Ergebnisse erzielt.

In den letzten Jahren haben die Gesundheitssysteme vieler Länder unter Budgetkürzungen gelitten. Ihr Hauptziel ist nicht die Versorgung der Bevölkerung. Stattdessen sind sie auf Profit ausgerichtet. Angesichts der COVID-19-Pandemie sind diese Systeme diejenigen, die am schnellsten zusammengebrochen sind.

Im Fall des venezolanischen Gesundheitssystems, das zweifellos von den Sanktionen betroffen ist, stellte die Regierung die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen, über alle anderen Dinge. Deshalb sind die Zahlen niedrig, und wir können sagen, dass die Strategien zur Abflachung der Kurve bisher erfolgreich waren.

Elisabeth Daza und Jose Mireles Alcala (Venezuelanalysis)

