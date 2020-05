Wird Trump ZWEI Kriege anfangen, anstatt „nur“ einen?

von Saker – geschrieben für die Unz Review – https://www.theblogcat.de

Wenn ich an dieser Stelle hinzufügen darf, so hat das seinen Ursprung darin, dass Venezuela nicht mehr mit Washington mitspielen will, insbesondere seit 2005 mit der DEA, und zwar in einer Art Quadratur des Kreises (oder sollte das ein Teufelskreis sein, der von Washington geschickt eingesetzt wird, denn wer wird mit diesem Narrativ, auch bekannt als der Krieg gegen den Terror, argumentieren). März: Admiral Faller von SOUTHCOM: „Die militärische Präsenz der USA in der Hemisphäre wird im Laufe dieses Jahres zunehmen. Dazu wird eine verstärkte Präsenz von Schiffen, Flugzeugen und Sicherheitskräften gehören, um unsere Partner zu beruhigen und einer Reihe von Bedrohungen entgegenzuwirken, zu denen auch der illegale Drogen-Terrorismus gehört. Zur gleichen Zeit veröffentlichte das US-Außenministerium diesen Tweet, damit die USA auch unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung effektiv an Bord gehen können.

Der Aspekt der Drogenbekämpfung/Terrorismusbekämpfung ermöglicht es der US-Marine und der USCG, Verbote auf hoher See zu verhängen. Es ist wichtig zu wissen, ob dieser Ansatz für ein Verbot der Tanker gewählt wird, da Venezuela ein erklärter Drogenstaat ist. Die Absurdität besteht darin, dass Venezuela nicht der primäre Transitpunkt in der Region ist, Kolumbien hat diese Ehre. https://orinocotribune.com/narco-state-the-report-that-leaves-venezuela-on-the-sidelines-of-the-cocaine-route/

Kommt ein Schiff der Aufforderung, an Bord gehen zu dürfen, nicht nach, so ist es üblich, dass die Verfolgungsbehörden auf hoher See vor dem Anbordgehen die Erlaubnis des „Flaggenstaates“ einholen müssen und die Verfolgung in den Hoheitsgewässern des Küstenstaates begonnen haben muss. Der Vorbehalt hier ist, dass in der Karibik das Caribbean Regional Maritime Agreement (CRA) angewendet wird – (langer Name: Agreement concerning Co-operation in Suppressing Illicit Maritime and Air Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in the Caribbean Area). Es besteht also eine Vereinbarung mit den teilnehmenden Küstenstaaten über das Anbordgehen und die Verfolgung in AWZ (Ausschließliche Wirtschaftszonen) und ähnlichen Gebieten. Mehr zu den rechtlichen Aspekten von Aufbringungen auf See finden Sie hier: https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2344&context=hlr und weitere Informationen über so genannte „einvernehmliche Aufbringungen“ hier: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/the-legal-implications-of-consensual-boarding-international-law-essay.php

Darüber hinaus setzen die USA eine neue Politik ein, um ihre Piraterie auf hoher See zu rechtfertigen. Sie nennt sich Visit, Board, Search and Seizure (VBSS), das ganze unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung. Um ein besseres Verständnis zum Kontext dieser Entwicklungen zu erhalten, habe ich einen Spezialisten unserer Community bezüglich Maritim-Recht befragt, NatSouth, und er antwortete Folgendes:

Ich denke, das ist kein Zufall. Die Jungs im US Militär sind viel besser in der Realität verwurzelt als die Flaggen schwenkenden Prostituierten, die von manchen Leuten „Reporter“ oder „Journalisten“ genannt werden.

Nach internationalem Recht muss jedes Handelsschiff bei einem Flaggenstaat registriert sein, der die Gerichtsbarkeit über das Schiff hat. Daher diesmal der Einsatz von Tankschiffen unter iranischer Flagge als direkte Reaktion auf Washingtons jüngste Version der erneuten „Maximum Pressure“-Kampagne zur Durchsetzung der Sanktionen gegen den Iran und Venezuela (bereits im Februar, buchstäblich dieselbe Sprache wie im August 2019). Damals war die Rede von einem Marine-Embargo, das die Spannungen erheblich verschärfen würde. Es wurde von den 4 US-Kriegsschiffen in der Karibik gesprochen, über die die US-Marine getweetet hat, von denen jedoch eines, die Preble, durch den Panamakanal in den Pazifik fuhr). https://twitter.com/USNavy/status/1261325507473391618

Zweitens: Wenn USN-Kommandeure glauben, sie könnten ungestraft operieren, nur weil die Karibik weit vom Iran entfernt ist, machen sie sich etwas vor. Ja, iranische Streitkräfte können diese Tanker so weit weg von zu Hause nicht verteidigen, noch können sie im atlantisch-karibischen Schauplatz von Marineoperationen gegen die USNavy vorgehen. Aber was sie tun können und tun werden, sind Vergeltungsmaßnahmen gegen jedes anglo-zionistische Ziel im Nahen Osten, einschließlich aller Öl-/Gastanker.

Erstens: Die USA handeln in völliger und offizieller Illegalität. Genau wie die Bombardierung Syriens, die Drohungen gegen den Iran oder die mörderischen Sanktionen der USA, die Onkel Shmuel in alle Richtungen verhängt – die Blockade Venezuelas ist a) völlig illegal und b) völkerrechtlich ein Kriegsakt.

Die USA treten an die Stelle der Vereinten Nationen und beanspruchen nun offen das Recht, an Bord jedes Schiffes zu gehen, egal unter welchem frommen Vorwand, z.B. Drogenhandel, nukleare Proliferation, Sanktionen gegen so genannte „Schurkenstaaten“ usw. Es ist klar, dass die AngloZionisten erwarten, dass sich jeder unterwirft und es akzeptiert.

S-300VM Buk-M2E

Ja, das ist zwar bei weitem nicht die Menge an Waffensystemen, die Venezuela bräuchte, um einem entschlossenen US-Angriff standzuhalten, aber es ist mehr als genug, um den US-Planern einige echte Kopfschmerzen zu bereiten. Erinnert euch, was die argentinische Luftwaffe während des Falkland-Krieges mit der britischen Marine gemacht hat? Die Argentinier versenkten nicht nur zwei Lenkwaffenzerstörer vom Typ 42 (die HMS Sheffield und die HMS Coventry), die den britischen Trägern Langstreckenradar und Mittelstreckenraketen zur Verfügung stellten, sondern sie zerstörten auch 2 Fregatten, 1 Landungsschiff, 1 Landungsboot und 1 Containerschiff. Offen gesagt, wenn man bedenkt, wie schlecht die britischen Träger verteidigt waren, war es nur Glück, das sie vor der Zerstörung bewahrte (das, und der Mangel an einer ausreichenden Anzahl von Super Étendard-Kampfflugzeugen und Exocet-Raketen). Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass das britische Militär, das mehrfach geschlagen wurde, die schmerzlichen Lehren aus den vergangenen Niederlagen gezogen hat und nicht unter der übermütigen Haltung des US-Militärs leidet. Infolgedessen waren sie während des Krieges gegen Argentinien sehr vorsichtig, und diese Vorsicht war einer der Faktoren, die einem Vereinigten Königreich den verdienten Sieg bescherten (ich meine das nur in militärischer Hinsicht; in moralischer Hinsicht war dies nur ein weiterer imperialistischer Krieg mit all dem Bösen, das damit verbunden ist). Hätten die Argentinier eine moderne Luftwaffe und genügend Anti-Schiffsraketen gehabt, hätte der Krieg eine ganz andere Wendung nehmen können.

Um auf das Thema Venezuela zurückzukommen: Krieg ist ein viel komplexeres Phänomen als nur ein Kampf der Streitkräfte. Tatsächlich glaube ich fest daran, dass politische Faktoren auch im 21. Jahrhundert der wichtigste Bestimmungsfaktor der meisten Kriege bleiben werden. Und die Chancen stehen gut, dass die Venezolaner als die militärisch schwächere Seite auf politische Faktoren setzen werden, um sich durchzusetzen. Hier ein mögliches Szenario unter vielen anderen möglichen:

Caracas entscheidet, dass die Beschlagnahme/der Angriff der USA auf die iranischen Tanker eine existenzielle Bedrohung für Venezuela darstellt, denn wenn diese Aktion unwidersprochen bleibt, dann werden die USA Venezuela völlig „erwürgen“.Natürlich kann es das venezolanische Militär nicht mit dem immensen US-Militär aufnehmen, aber was sie tun könnten, ist eine US-Intervention zu erzwingen, beispielsweise durch den Angriff auf ein oder mehrere Schiffe der USNavy. Ein solcher Angriff, wenn auch nur teilweise erfolgreich, würde die USA zu einem Vergeltungsschlag zwingen und die US-Streitkräfte nicht nur näher an die venezolanische Luftverteidigung heranführen, sondern auch näher an das venezolanische Volk, das jede Vergeltung der USA nach dem völlig legitimen venezolanischen Gegenangriff als einen unrechtmäßigen Gegenangriff betrachten wird.

Dann gibt es das Problem mit der Definition von Sieg. In der politischen „Kultur“ der USA wird Sieg gewöhnlich definiert als das Drücken einiger weniger Knöpfe, um einige Abstandswaffen abzufeuern, viele Zivilisten zu töten und dann zu erklären, dass die „unentbehrliche Nation“ dem anderen „in den Arsch getreten“ hat. Das Problem dabei ist folgendes: Wenn der andere Typ sehr sichtbar schwächer ist und keine Chance auf einen eigenen militärischen Sieg hat, dann ist die beste Möglichkeit für ihn, zu erklären, dass „überleben gewinnen heißt“ – was bedeutet, dass Venezuela gewonnen hat, wenn Maduro an der Macht bleibt. Wie würden die USA mit dieser Art von Narrativ umgehen? Bedenkt, dass Caracas eine Stadt mit mehr als zwei Millionen Einwohnern ist, die selbst in Friedenszeiten ziemlich gefährlich ist (sowohl wegen der gewöhnlichen Kriminalität als auch wegen möglicher Guerillaaktivitäten). Doch damit Maduro „gewinnen“ kann, muss er nur zeigen, dass er Caracas kontrolliert. Bedenkt, dass selbst wenn es den US-Streitkräften gelingen sollte, irgendwo in der Nähe der kolumbianischen Grenze eine Art „Zone echter Demokratie“ zu schaffen, das für Maduro nichts bedeutet, vor allem wenn man das Gelände zwischen der Grenze und der Hauptstadt betrachtet (seht euch bitte diese sehr hoch aufgelöste Karte von Venezuela oder die Karte mit mittlerer Auflösung an).

https://drive.google.com/file/d/1wFH7iUhaQbY-JfnDBlhS3rmCdm52cO_g/view

https://drive.google.com/file/d/11dF893Ii_UibfPHDddwrDIJ_32X3OMV9/view

Was die Vorstellung einer USNavy betrifft, die an der Küste Venezuelas landet, so brauchen wir uns nur daran zu erinnern, wie das gewaltige Durcheinander von Einheiten, die mit der Invasion Grenadas beauftragt waren (darunter 2 Ranger-Bataillone, Navy Seals, der größte Teil einer Luftlandedivision usw. mit insgesamt über 7.000 Soldaten(! ) gegen eine winzige Nation, die nie mit einer Invasion gerechnet hatte (für Details und einen guten Lacher siehe hier eine vollständige Liste der teilnehmenden US-Streitkräfte!), wurde von den Wellen der Karibik und den wenigen kubanischen Militäringenieuren besiegt, die mit Kleinwaffenfeuer Widerstand leisteten (schließlich wurde der größte Teil der 82AirBorne angefordert, um dieses Chaos zu beheben).

Mit anderen Worten: Wenn Maduro in Caracas an der Macht bleibt, dann gewinnt Venezuela politisch gesehen, auch wenn es rein militärisch verlieren würde.

Dieses Phänomen ist kaum etwas Neues, wie das folgende berühmte Zitat von Ho Chi Minh zeigt: „Ihr könnt für jeden, den ich von euch töte, zehn meiner Männer töten. Aber selbst bei dieser Quote werdet ihr verlieren und ich werde gewinnen“.

Übrigens ist dies genau dasselbe Problem, vor dem das Imperium mit dem Iran steht: Solange die Islamische Republik eine Islamische Republik bleibt, „gewinnt“ sie bei jedem Schlagabtausch mit den USA und/oder Israel.

Dennoch ist ziemlich offensichtlich, dass die USA einen Großteil Venezuelas in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandeln können. Das ist wahr (genau wie das, was die USA Korea, Vietnam, Irak oder Serbien und Israel 2006 dem Libanon angetan haben). Aber das würde wohl kaum einen „Sieg“ in irgendeinem vorstellbaren Sinn des Wortes bedeuten. Auch hier könnten die USA theoretisch in der Lage sein, eine Reihe von Landeplätzen zu sichern und dann eine Eingreiftruppe zu entsenden, die versuchen könnte, Schlüsselpositionen in Caracas einzunehmen. Aber was würde danach passieren? Die knallharten Chavistas würden nicht nur einen Guerilla-Aufstand auslösen, der unmöglich niederzuschlagen wäre (wann haben die USA das letzte Mal einen Aufstandsbekämpfungskrieg gewonnen?), sondern viele Venezolaner würden auch erwarten, dass die USA für den Wiederaufbau zahlen (und sie hätten nach den Regeln des Völkerrechts damit Recht: „Wenn man es einmal genommen hat, gehört es einem“, was bedeutet, dass die USA die Verantwortung für die sozioökonomische Lage des Landes übernehmen würden).

Und schließlich gibt es immer die Möglichkeit eines wie auch immer gearteten „Enthauptungsschlags“ gegen die Führungsspitze. Ich glaube, dass die USA rein militärisch gesehen über das Know-how und die Ressourcen verfügen, um dies zu erreichen. Ich glaube nicht, dass diese Option den USA irgendetwas sichern würde – stattdessen würde das die Situation weiter destabilisieren und eine Art Reaktion des venezolanischen Militärs sowohl außerhalb als auch innerhalb Venezuelas auslösen. Wenn überhaupt, dann beweisen die wiederholten Misserfolge der verschiedenen Putschversuche gegen Chávez und Maduro, dass der Großteil des Militärs fest hinter den Chavistas steht (und der gescheiterte Putsch diente nur dazu, die Verräter zu entlarven und sie trotzdem zu ersetzen!)

Die Quintessenz ist folgende: Wenn Onkel Shmuel beschließt, die iranischen Tanker zu beschlagnahmen/anzugreifen, besteht nicht nur die Quasi-Gewissheit eines Krieges zwischen den USA und dem Iran (oder zumindest eines Schlagabtauschs), sondern es besteht auch die nicht triviale Möglichkeit, dass Maduro und seine Regierung tatsächlich beschließen könnten, die USA zu einem Krieg zu provozieren, den die USA wirklich nicht gewinnen können.

Ist Trump in der Lage, einen Prozess in Gang zu setzen, der nicht nur zu einem, sondern zu zwei Kriegen führen wird?

Darauf könnt ihr wetten, dass er es ist! Ein Typ, der in Kategorien wie „mein Knopf ist größer als deiner“ oder „Super-Duper-Waffen“ denkt, versteht offensichtlich exakt NICHTS von Kriegsführung, während das Klima des messianischen Narzissmus, das unter den herrschenden US-Klassen herrscht, ihnen ein Gefühl völliger Straflosigkeit vermittelt.