Ein Kreis in der Dunkelheit: Nachkriegseuropa

von Diana Johnstone (consortiumnews.com) – https://cooptv.wordpress.com

Diana Johnstones neu veröffentlichte Memoiren bieten eine prägnante, grobkörnige, politisch wachsame und expansive Darstellung des Nachkriegseuropas, berichtet Patrick Lawrence in diesem Interview mit der Autorin.

von Patrick Lawrence für Consortium News

Diana Johnstone hielt sich zum ersten Mal in den frühen Nachkriegsjahren in Paris auf, als Frankreich und der Rest Europas gerade wieder zum Leben erweckt wurden – und als die USA sich auf den Weg machten, ein Imperium inmitten der Raserei des Kalten Krieges in den McCarthy-Jahren aufzubauen.

Fast sieben Jahrzehnte später ist Johnstones Platz unter den angesehenen europäischen Korrespondenten unserer Zeit unbestritten. Die gebürtige Minnesotaerin ist jetzt eine französische Citoyen und bleibt eine Pariserin . „Wenn ich ein Label beanspruchen muss“, schreibt die 89-jährige Johnstone in ihren gerade veröffentlichten persönlichen und politischen Memoiren, „wäre es das einer unabhängigen Wahrheitssucherin.“

Circle in the Darkness (Clarity Press) – Johnstone hat den Titel von Einstein übernommen – ist eine bewegende, einschneidende, grobkörnige, politisch wachsame und stets humane Darstellung von Johnstones langen Jahrzehnten als Europäerin. Im folgenden Interview haben wir viele der Themen angesprochen, die sie seit langem in ihren Nachrichten, Kommentaren und Büchern behandelt hat: die transatlantische Kluft, das Schicksal der Europäischen Union, die Suche Europas nach einer unabhängigen Stimme und die Beziehungen des Kontinents mit Russland. Sie sagte mir: „Ich denke, es besteht ein zunehmender Wunsch, den Klauen des US-amerikanischen Imperiums zu entkommen, aber was benötigt wird, ist der richtige Moment und die Führer, die in der Lage sind, den Moment zu ergreifen.“

Ich führte dieses Interview über mehrere Monate per E-Mail, wobei die Verbreitung des Covid-19-Virus Johnstone auf ihre Pariser Wohnung beschränkte. Wie üblich nahm sie die politischen Auswirkungen dieses globalen Unglücks auf. „Die Covid-19-Krise macht umso deutlicher, dass die Europäische Union nur eine komplexe wirtschaftliche Vereinbarung ist“, sagte Johnstone gegen Ende unseres Austauschs, „weder mit der Stimmung noch mit den Volksführern, die eine Nation zusammenhalten.“

Patrick Lawrence: Sie kennen Frankreich und Europa in allen möglichen Phasen – dem Wiederaufbau nach dem Krieg, den sogenannten Trente Glorieuses [1945–75], den 68er „Ereignissen“ und ihren Folgen, der Abkehr von einer einheimischen Sozialdemokratie in Richtung Anglo– Amerikanischer Neoliberalismus. Wie würden Sie diesen Bogen beschreiben? Was hat Europa in die Richtung getrieben, die es eingeschlagen hat – was, wie Sie mir vielleicht zustimmen, eine unglückliche Entwicklung ist? Ich suche wohl nach einem historischem Kontext und Kausalität.

Diana Johnstone: Das ist eine sehr große Frage, die ich nur schwer beantworten kann, ohne weiter und weiter auszuholen. Ich denke, man könnte diesen Bogen als die Amerikanisierung Frankreichs beschreiben, die im Laufe der Jahrzehnte zugenommen hat und möglicherweise abnimmt, hauptsächlich weil die Attraktivität der USA als Modell nicht nur in Frankreich abnimmt.

Sollen wir uns die Geschichte ansehen?

Sie müssen zum Ersten Weltkrieg zurückkehren, um den Prozess zu verstehen. Der Krieg von 1914 bis 1918 blutete die Jugend der Nation aus – mehr als die Hälfte der bewaffneten Männer waren Opfer, mit schweren Verlusten unter den jungen Offizieren. Frankreich kam aus diesem schrecklichen Blutbad unter den Siegern heraus, kehrte nach Elsass-Lothringen zurück und war erschöpft, mehr als bereit zu bedenken, dass ein „Krieg zur Beendigung aller Kriege“ ausreichte. Deutschland wurde ebenfalls ausgeblutet, aber war sehr verbittert und ärgerlich über die Ergebnisse, die wir alle kennen: Ein zweiter Krieg sollte den ersten korrigieren. Was ich damit sagen will, ist, dass die französische Zurückhaltung, einen weiteren Krieg mit Deutschland zu führen, nicht – wie manche – durch latente Sympathie für Nazi-Ideen erklärt werden kann, obwohl diese Sympathie zu dieser Zeit in ganz Europa bestand – mehr sicher in Großbritannien. Es ist einfach so in Frankreich,

Frankreichs rasche Kapitulation gegenüber dem deutschen Blitzkrieg im Jahr 1940 war ein Trauma, dessen Narben nie geheilt wurden. Die Rolle des „Widerstands“ mit dem Großbuchstaben „R“ bestand hauptsächlich darin, das zu retten, was vom Nationalstolz noch gerettet werden konnte. Man bereitete sich auch auf die Sozialdemokratie der Nachkriegszeit vor, wobei das Programm des Conseil National de la Résistance (CNR, Nationaler Widerstandsrat) im gesamten politischen Spektrum als notwendig für die nationale Einheit akzeptiert wurde. Es forderte universelle soziale Sicherheit, Verstaatlichung von Banken und Schlüsselindustrien, Frauenwahlrecht – endlich! – und andere soziale Maßnahmen.

Interessant. Diese Verbindungen werden in den USA nicht sehr geschätzt. Wie passt Ihre eigene Erfahrung zu dieser Geschichte, einer „US-Amerikanerin in Paris“?

Ich habe Paris Mitte der 1950er Jahre kennengelernt. Es lag nicht in Trümmern wie Deutschland nicht feucht und trostlos wie London, aber ich hatte den Eindruck, dass die Moral nicht hoch war. Man konnte einen zugrunde liegenden Widerstand gegen den Schatten der USA spüren, in gewisser Weise eine Fortsetzung des passiven Widerstands gegen die Besetzung durch die Nazis, da der größte Widerstand immer passiv ist. Der greifbarere Widerstand kam von mehr oder weniger denselben Akteuren wie der Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung: von der Kommunistischen Partei Frankreichs und von konservativen Patrioten.

In Osteuropa war die neue russische Besatzung militärisch und politisch. In Frankreich war die amerikanische Besatzung nur geringfügig militärisch, aber hauptsächlich kulturell. Seine Anfänge zeigten das glückliche Gesicht des US-amerikanischen Jazz. Dank der schwarzen Musiker könnte man sogar gleichzeitig ein bisschen antiamerikanisch sein und Jazz lieben.

Und der Jazz hat die international populären französischen Sänger, die einen Teil der Hintergrundmusik dieser Zeit darstellten, keineswegs vertrieben: Georges Brassens, Edith Piaf, Juliette Greco, Charles Trenet, Yves Montand und viele mehr. Obwohl vage demoralisiert, strebte Paris dank des „Existentialismus“ immer noch die Rolle der Avantgarde des intellektuellen Lebens an – nicht nur das weltweite Prestige von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, sondern auch einen Lebensstil, der der Genesung von einer schweren Krankheit angemessen ist.

In jenen Tagen konnte man das Fenster für die Straßensänger öffnen und ihnen ein wenig Geld geben. Und da waren die Männer, die mit Glasscheiben auf dem Rücken durch die Stadt gingen und „Vitrier! Vitrier! “ [Glaser! Glaser!] Wegen der Möglichkeit, dass Ihre Fensterscheibe kaputt war und Sie sie reparieren mussten.

Und da waren die Filme, schwarz-weiß, aber nie manichäisch. Ohne das Wort darauf zu setzen, hat mich das zuerst überzeugt: das Fehlen des nachdrücklichen moralischen Dualismus US-amerikanischer Filme. Cocteaus La Belle et la Bête , der wehmütige Amoralismus des jungen Gérard Philippe in Le diable au corps – kein Schauspieler zeigte, wie gut er war, und es gab niemanden, den man hassen konnte.

In den 50er Jahren verlor Frankreich seine Kolonialkriege in Indochina und Nordafrika, und seine Politik war wie das Spiel der Pick-up-Sticks.

1958 übernahm de Gaulle das Amt, beendete sowohl die US-amerikanische Militärbesetzung als auch den französischen Kolonialismus und entschied sich für unabhängige Beziehungen zur ganzen Welt. Kulturminister André Malraux brachte die geschwärzten Fassaden der Pariser Gebäude in ihre ursprüngliche cremefarbene Farbe zurück, die Industrie florierte und das französische „New Wave“ -Kino war ausgezeichnet.

Vielen Dank. Wunderbarer Kontext. Gehen wir weiter in die 60er Jahre.

Das Paradox der 60er Jahre war, dass genau wie de Gaulle Frankreich auf geopolitischer Ebene ent-amerikanisierte, die total babyboomende Nachkriegsgeneration auf ihre eigene Art und Weise amerikanisierte. Als das Land florierte, amerikanisierte sich eine blitzsaubere neue Generation ungeschickt mit den Sängern „ YéYé “, „Überraschungspartys“, „Flirts“ und „Stehen“ (anstelle des guten französischen Wortes Prestige).

Auf die Feierlichkeiten zum Sieg Israels im Sechs-Tage-Krieg von 1967 folgte ein neuer Fokus auf die Verbrechen der Besatzung, insbesondere die Deportation von Juden. Dies brachte die Nation in Schuld – eine Schuld, die die junge Generation vermieden hatte, indem sie sich von der Nation distanzierte.

Sie sprechen von jener Zeit, als der Export der US-amerikanischen Kultur zu einer Waffe des Kalten Krieges wurde.

Die USA waren unschuldig. Die Faszination für ein mythisches Amerika, das von der US-Unterhaltungsindustrie weltweit verbreitet wird, oft mit staatlichem Sponsoring, bereitet die Menschen immer noch darauf vor, ihr eigenes Land als rückständig zu verachten. Dies schafft die Voraussetzungen für eine fatalistische Akzeptanz des Drucks der USA, sich auch in der Welt dem US-Konzept des amerikanischen Ausnahmezustands anzupassen. Dies wurde nur vorübergehend durch den Vietnamkrieg zurückgeworfen – die Amerikaner selbst waren gegen den Krieg, nicht wahr? Ich war einer von denen, die dazu beigetragen haben, dass es so aussah.



Die Generation vom Mai ’68, die in eine Zeit der zunehmenden Besserung aufgewachsen war, lehnte sowohl die Autorität des gaullistischen Paternalismus als auch die Disziplin der Kommunisten ab. Das Ergebnis war ein hedonistischer Individualismus, der von Foucault [Michel Foucault, dem verstorbenen Philosophen und Theoretiker] und anderen als „Widerstand“ gegen die allgegenwärtige „Macht“ intellektualisiert wurde. In dieser Hinsicht beschleunigte die französische Philosophie durch ihre „Theoretiker“ tatsächlich die Amerikanisierung Frankreichs und sogar der USA selbst. Indem die intellektuellen Rebellen ständig jeden Rest menschlicher „Macht“ angriffen, dekonstruierten und anprangerten, den sie entdecken konnten, ließen sie die Macht der „Märkte“ unbehelligt und taten nichts, um sich der Ausweitung der US-Militärmacht in der ganzen Welt in den Weg zu stellen.

Die „Anti-Macht“ -Generation verurteilte schließlich ihr eigenes Land, Frankreich, für seine koloniale Vergangenheit, während sie kaum Besorgnis über die überwältigende gegenwärtige Macht der Vereinigten Staaten zeigte, die ein Land nach dem anderen zerstört – manchmal unter Beteiligung Frankreichs wie in Libyen. Es gibt auch die Tatsache, die schwer im Detail zu demonstrieren ist, dass US-Beamte durch Netzwerke wie das Young Leaders-Programm der Französisch-Amerikanischen Stiftung einen Riss bekommen, wenn es darum geht, aufstrebende französische politische Persönlichkeiten zu indoktrinieren, auszuwählen oder zumindest zu überprüfen .

So gut erklärt, Diana. Kommen wir zur neoliberalen Phase, die ich immer als seltsam empfunden habe, da sie aus der angloamerikanischen Tradition stammt, und nicht aus der des Kontinents.

Frankreich scheint mit Emmanuel Macron den Anti-de-Gaulle zu haben, den amerikanischsten Präsidenten aller Zeiten. Und das kann helfen, eine Kursänderung auszulösen. Donald Trump ist in seiner Art auch der „amerikanischste“ Präsident der letzten Zeit, auf eine Weise, die die Menschen in Europa nicht anspricht. Die Vereinigten Staaten sehen immer mehr wie ein Irrenhaus aus, und ihre Außenpolitik bedroht die Interessen und sogar das Überleben Europas. Es ist also an der Zeit, dass die Verbindung schwächer wird.

Wann und warum hat Europa seine Unabhängigkeit innerhalb des atlantischen Bündnisses aufgegeben – oder hat es in den frühen Nachkriegsjahren nie eine nennenswerte Unabhängigkeit erreicht?

Der Sinn des atlantischen Bündnisses bestand darin, die Übergabe der Unabhängigkeit Westeuropas zu institutionalisieren. Und das wurde in Jalta entschieden – wo Westeuropa zum großen Leidwesen von de Gaulle nicht einmal von Frankreich vertreten war. Im Jahrzehnt von Präsident de Gaulle gab es einen Versuch der Unabhängigkeit. Dieser kühne Kurs fand jedoch keine überwältigende Unterstützung im Land selbst. Der einzige andere unabhängige europäische Führer war Olof Palme [schwedischer Premierminister, 1969–76; 1982 bis zu seiner Ermordung 1986], aber Schweden war nicht Teil des atlantischen Bündnisses und Palmes relative Neutralität wurde von den meisten schwedischen Vertretern der Oberschicht und Militärführern immer von Herzen abgelehnt.

Können Sie in diesem Zusammenhang über de Gaulle nachdenken? Er ist von vielen US-Amerikanern nicht richtig verstanden worden – nicht für sein Beharren auf französischer Unabhängigkeit und schon gar nicht für seine Wirtschafts- und Industriepolitik – und von seiner Vorstellung von der Gesellschaft im Ganzen. Können Sie etwas dazu und zu de Gaulles Vorstellung von Frankreich und damit auch zur europäischen Unabhängigkeit sagen? Sollten wir sein Programm Frankreichs ein Stück weit auch aus seinen Gedanken auf internationaler Seite betrachten?

Nicht viel verstanden? Ich würde sagen, er wurde völlig und absichtlich missverstanden. Es gibt relativ wenige US-Amerikaner, die anfangen können, einen Führer zu verstehen, der entschlossen ist, die Unabhängigkeit seines Landes von den USA aufrechtzuerhalten, und diese wenigen mussten im Allgemeinen im Ausland leben, um diesen Punkt zu verstehen. De Gaulle war ein Konservativer, kein Liberaler des freien Marktes, der soziale Reformen zugunsten der Arbeiterklasse als notwendig für die nationale Kohärenz ansah. Die von ihm favorisierte gemischte Wirtschaft ist nicht ganz anders als der „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“ – eine starke staatliche Rolle zur Förderung eines raschen industriellen Wachstums, der Rest bleibt dem freien Unternehmertum überlassen. Es war eine sehr erfolgreiche Formel. Natürlich war das politische System ganz anders.

Mit einem Sinn für Geschichte sah de Gaulle, dass der Kolonialismus ein Moment in der Geschichte gewesen war, der vorüber war. Seine Politik war es, freundschaftliche Beziehungen zu allen Teilen der Welt zu gleichen Bedingungen zu pflegen, unabhängig von ideologischen Unterschieden. Ich denke, Putins Konzept einer multipolaren Welt ist ähnlich. Es ist eindeutig ein Konzept, das diejenigen die sich als die „Außergewöhnlichen“ verstehen, entsetzt.

De Gaulle hatte ein organisches Konzept der Nation, ein Lebewesen, das seine eigene Identität entwickelt, und nach dieser Ansicht muss jede Nation in der Lage sein, ihr eigenes Leben zu führen. Dies ist ein konservativer, kein aggressiver Nationalismus. Die Vereinigten Staaten sind eine ideologische Nation, deren „Werte“ und Institutionen überall begrüßt oder auferlegt werden sollten. Frankreich hat das mit Napoleon Bonaparte versucht. Der Rückzug aus Moskau [Am Ende von Bonapartes russischem Feldzug 1812] ist eine Lektion, die man in Washington lernen muss.

Gibt es heute im französischen oder europäischen Diskurs einen gaullistischen Streifen? Er hat sicherlich anderswo seine Spuren hinterlassen – zum Beispiel im japanischen Denken gibt es eine selbstbewusste gaullistische Belastung -, die oft untergetaucht ist, aber immer dort, den Impuls, sich aus der erstickenden Umarmung zu befreien, nennen wir es. Gibt es heute so etwas in Frankreich oder anderswo in Europa?

Fünfzig Jahre nach seinem Tod behauptet fast jeder in Frankreich, „Gaullist“ zu sein. Sie sind es sicherlich nicht, aber dies zeigt, dass es eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Verlauf der Dinge gibt. Ich denke, es besteht ein zunehmender Wunsch, den Klauen des amerikanischen Imperiums zu entkommen, aber was benötigt wird, ist der richtige Moment und die Führer, die in der Lage sind, ihn zu ergreifen.

Denken Sie, dass „der richtige Moment“ auf uns zukommt oder sich nähert? Es gibt sicherlich Anzeichen dafür – all die Unzufriedenheit, die Trump hervorgerufen hat, die außergewöhnlichen „Unabhängigkeitserklärungen“, die auf die katastrophalen Gipfeltreffen der NATO und der G7 im Jahr 2017 folgten. Wie lesen Sie „den Moment“?

Toll. Genau wie Sie nach dem großen Moment gefragt haben, kommt hier ein großer Moment, den keiner von uns erwartet hat. Diese plötzliche Störung unseres Lebens durch ein Virus erinnert daran, dass die Zukunft immer unbekannt ist und Vorhersagen vergeblich sind.

Die Unzufriedenheit, die sich vor der Pandemie aufgebaut hat, ist alle da, viele von ihnen werden durch die Gesundheitskrise verschärft – aber auch durch die neuen Probleme, die sie verursacht, überschattet. Während monatelanger Proteste der Gelbwesten und der Streiks gegen Sparmaßnahmen der Regierung standen die Krankenschwestern an vorderster Front und trotzen gewaltsamer Unterdrückung, um gegen die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen zu protestieren. Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie richtig sie lagen! Sie werden heute im Volksmund als Helden angesehen.

Wie war die allgemeine Reaktion auf offiziell angeordnete Haftstrafen während der Covid-19-Krise, solange wir uns mit diesem Thema befassen? Hier sehen wir zunehmende Proteste gegen sie – Menschen, die fordern, dass die Beschränkungen nachlassen.

In Frankreich wurde die Beschränkung als notwendig allgemein akzeptiert, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen mit der Regierung zufrieden sind – im Gegenteil. Jeden Abend um acht Uhr gehen die Leute an ihre Fenster, um Gesundheitspersonal und andere, die wichtige Aufgaben erledigen, anzufeuern , aber der Applaus gilt nicht Präsident Macron.

Macron und seine Regierung werden dafür kritisiert, dass sie zu lange gezögert haben, um die Bevölkerung einzuschränken, über die Notwendigkeit von Masken und Tests zu schwankend waren oder darüber, wann oder wie viel der Ausgangsbeschränkungen beendet werden müssen. Ihre Verwirrung und Unentschlossenheit verteidigen sie zumindest vor dem wilden Vorwurf, das Ganze inszeniert zu haben, um die Bevölkerung einzusperren.

Was wir gesehen haben, ist das Scheitern eines der besten öffentlichen Gesundheitsdienste der Welt. Es wurde durch jahrelange Kostensenkungen verschlechtert. In den letzten Jahren ist die Zahl der Krankenhausbetten pro Kopf stetig zurückgegangen. Viele Krankenhäuser wurden geschlossen und die verbleibenden sind drastisch unterbesetzt. Öffentliche Krankenhauseinrichtungen wurden auf einen Zustand ständiger Sättigung reduziert, so dass bei Auftreten einer neuen Epidemie zusätzlich zu allen anderen üblichen Krankheiten einfach nicht die Fähigkeit besteht, alles auf einmal zu bewältigen.

Der neoliberale Globalisierungsmythos förderte die Täuschung, dass fortgeschrittene westliche Gesellschaften dank Ideen und Computer-Startups aus ihrem überlegenen Gehirn gedeihen könnten, während die schmutzige Arbeit, Dinge tatsächlich zu machen, Niedriglohnländern überlassen bleibt. Ein Ergebnis: ein drastischer Mangel an Gesichtsmasken. Die Regierung ließ eine Fabrik, in der Masken und andere chirurgische Geräte hergestellt wurden, verkaufen und schließen. Nachdem Frankreich seine Textilindustrie ausgelagert hatte, hatte es keine unmittelbare Möglichkeit, die benötigten Masken herzustellen.

In der Zwischenzeit, Anfang April, spendete Vietnam Hunderttausende von antimikrobiellen Gesichtsmasken an europäische Länder und produziert sie millionenfach. Mit Tests und selektiver Isolation hat Vietnam die Epidemie mit nur wenigen hundert Fällen und ohne Todesfälle bekämpft.

Sie müssen über die Frage der westlichen Einheit als Antwort auf Covid-19 nachdenken.

Ende März berichteten französische Medien, dass ein großer Bestand an Masken, die von der südöstlichen Region Frankreichs bestellt und bezahlt wurden, von den USA, die den Preis verdreifachten und die Fracht in die USA fliegen ließen, auf der Rollbahn eines chinesischen Flughafens praktisch entführt wurde. Es gibt auch Berichte von polnischen und tschechischen Flughafenbehörden, die chinesische oder russische Sendungen von Masken abfangen, die für das schwer betroffene Italien bestimmt sind, und sie für den eigenen Gebrauch aufbewahren.

Das Fehlen europäischer Solidarität war schockierend klar. Das besser ausgestattete Deutschland verbot den Export von Masken nach Italien. In der Tiefe seiner Krise stellte Italien fest, dass die deutsche und die niederländische Regierung hauptsächlich darum bemüht waren, dass Italien seine Schulden bezahlt. In der Zwischenzeit kam ein Team chinesischer Experten nach Rom, um Italien in der Covid-19-Krise zu helfen. Auf dem Banner stand: „Wir sind Wellen desselben Meeres, Blätter desselben Baumes, Blumen desselben Gartens.“ Den europäischen Institutionen fehlt eine solche humanistische Poesie. Ihr Grundwert ist nicht Solidarität, sondern das neoliberale Prinzip des „freien, ungehinderten Wettbewerbs“.

Wie spiegelt sich dies Ihrer Meinung nach in der Europäischen Union wider?

Die Covid-19-Krise macht umso deutlicher, dass die Europäische Union nur eine komplexe wirtschaftliche Vereinbarung ist, bei der weder die Stimmung noch die Volksführer eine Nation zusammenhalten. Seit einer Generation haben Schulen, Medien und Politiker den Glauben geweckt, dass die „Nation“ eine veraltete Einheit ist. Aber in einer Krise stellen die Menschen fest, dass sie sich in Frankreich, Deutschland, Italien oder Belgien befinden – aber nicht in „Europa“. Die Europäische Union ist so strukturiert, dass sie sich um Handel, Investitionen, Wettbewerb, Verschuldung und Wirtschaftswachstum kümmert. Die öffentliche Gesundheit ist lediglich ein wirtschaftlicher Indikator. Seit Jahrzehnten übt die Europäische Kommission einen unwiderstehlichen Druck auf die Nationen aus, die Kosten ihrer öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zu senken, um den internationalen Wettbewerb um Verträge für den Privatsektor zu eröffnen.

Die Globalisierung hat die Ausbreitung der Pandemie beschleunigt, aber die internationalistische Solidarität nicht gestärkt. Die anfängliche Dankbarkeit für die chinesische Hilfe wird von europäischen Atlantikern brutal abgelehnt. Anfang Mai forderte Mathias Döpfner, Vorstand des Springer-Verlagsriesen, Deutschland unverblümt auf, sich mit den USA zu verbünden – gegen China. Der Sündenbock China scheint der Weg zu sein, um zu versuchen, die sich verschlechternde westliche Welt zusammenzuhalten, auch wenn die langjährige Bewunderung der Europäer für die USA zu Bestürzung wird.

In der Zwischenzeit waren die Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten nie schlechter. In Italien und in größerem Maße in Frankreich hat die Coronavirus-Krise zu einer wachsenden Desillusionierung gegenüber der Europäischen Union und einem schlecht definierten Wunsch nach Wiederherstellung der nationalen Souveränität geführt.

Folgerungsfrage: Wie sind die Aussichten, dass Europa Führer hervorbringen wird, die in der Lage sind, diesen richtigen Moment, diese Behauptung der Unabhängigkeit, zu nutzen? Wie würden solche Führer Ihrer Meinung nach aussehen?

Die EU wird wahrscheinlich in naher Zukunft ein zentrales Thema sein, aber dieses Thema kann auf sehr unterschiedliche Weise genutzt werden, je nachdem, welche Staats- und Regierungschefs es in den Griff bekommen. Die Coronavirus-Krise hat die Zentrifugalkräfte verschärft, die die Europäische Union bereits untergraben. Die Länder, die am meisten unter der Epidemie gelitten haben, gehören zu den am stärksten verschuldeten EU-Mitgliedstaaten, beginnend mit Italien. Der wirtschaftliche Schaden durch die Sperrung zwingt sie, weitere Kredite aufzunehmen. Mit zunehmender Verschuldung steigen auch die Zinssätze der Geschäftsbanken . Sie wandten sich an die EU, um Hilfe zu erhalten, indem sie beispielsweise Eurobonds emittierten, die die Schulden zu niedrigeren Zinssätzen teilen würden. Dies hat die Spannung zwischen SchuldnerländerN im Süden und Gläubigerländer im Norden erhöht, die nein sagten. Länder in der Eurozone können keine Kredite bei der Europäischen Zentralbank aufnehmen, da das US-Finanzministerium Kredite bei der Fed aufnimmt. Und ihre eigenen nationalen Zentralbanken nehmen Bestellungen von der EZB entgegen, die den Euro kontrolliert.

Was bedeutet die Krise für den Euro? Ich gebe zu, dass ich das Vertrauen in dieses Projekt verloren habe, da es die Nationen am südlichen Rand des Kontinents benachteiligt .

Die große Ironie ist, dass „eine gemeinsame Währung“ von ihren Sponsoren als Schlüssel zur europäischen Einheit konzipiert wurde. Im Gegenteil, der Euro wirkt polarisierend – mit Griechenland unten und Deutschland oben. Und Italien sinkt. Aber Italien ist viel größer als Griechenland und wird nicht leise sein.

Das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe hat kürzlich ein langes Urteil erlassen , in dem klargestellt wird, wer der Chef ist. Sie erinnerte daran und bestand darauf, dass Deutschland dem Euro nur mit der Begründung zustimmte, dass die Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank darin bestehe, die Inflation zu bekämpfen, und dass es die Mitgliedstaaten nicht direkt finanzieren könne . Wenn diese Regeln nicht eingehalten würden, wäre die Bundesbank verpflichtet, aus der EZB auszutreten. Und da die Bundesbank der Hauptgläubiger der EZB ist, ist das so. Es kann keine großzügige finanzielle Hilfe für in Schwierigkeiten geratene Regierungen in der Eurozone geben. Zeitraum.

Gibt es hier die Möglichkeit des Zerfalls?

Die Idee, die EU zu verlassen, ist in Frankreich am weitesten entwickelt. Die Union Populaire Républicaine, die 2007 vom ehemaligen leitenden Funktionär François Asselineau gegründet wurde, fordert Frankreich auf, den Euro, die Europäische Union und die NATO zu verlassen.

Die Partei war ein didaktischer Erfolg, verbreitete ihre Ideen und zog rund 20.000 aktive Militante an, ohne einen Wahlerfolg zu erzielen. Ein Hauptargument für den Austritt aus der EU ist die Flucht vor den Beschränkungen der EU-Wettbewerbsregeln , um die lebenswichtige Industrie, die Landwirtschaft und vor allem die öffentlichen Dienstleistungen zu schützen.

Ein großes Paradox ist, dass die Linke und die Gelben Westen eine Wirtschafts- und Sozialpolitik fordern , die nach EU-Vorschriften unmöglich ist, und dennoch scheuen viele Linke, überhaupt daran zu denken, die EU zu verlassen. Seit über einer Generation macht die französische Linke ein imaginäres „soziales Europa“ zum Zentrum ihrer utopischen Ambitionen.

“ Europa“ als Idee oder Ideal, meinen Sie.

Jahrzehntelange Indoktrination in der Ideologie „Europas“ hat den Glauben geweckt, dass der Nationalstaat eine schlechte Sache der Vergangenheit ist. Das Ergebnis ist, dass Menschen, die im Glauben der Europäischen Union aufgewachsen sind, jeden Vorschlag einer Rückkehr zur nationalen Souveränität als einen fatalen Schritt in Richtung Faschismus betrachten. Diese Angst vor einer Ansteckung von „rechts“ ist ein Hindernis für eine klare Analyse, die die Linke schwächt… und die Rechte bevorzugt, die es wagt, patriotisch zu sein.

Zweieinhalb Monate Coronavirus-Krise haben einen Faktor ans Licht gebracht, der Vorhersagen über zukünftige Führungskräfte noch problematischer macht. Dieser Faktor ist ein weit verbreitetes Misstrauen und eine Ablehnung aller etablierten Autoritäten. Dies macht rationale politische Programme äußerst schwierig, da die Ablehnung einer Behörde die Akzeptanz einer anderen impliziert. Der Weg, um öffentliche Dienstleistungen und Arzneimittel von den Verzerrungen des Gewinnmotivs zu befreien, ist beispielsweise die Verstaatlichung. Wenn Sie der Macht des einen genauso misstrauen wie dem anderen, gibt es keinen Ort, an den Sie gehen können.

Dieses radikale Misstrauen kann durch zwei Hauptfaktoren erklärt werden – das unvermeidliche Gefühl der Hilflosigkeit in unserer technologisch fortgeschrittenen Welt, kombiniert mit den absichtlichen und sogar transparenten Lügen der Mainstream-Politiker und Medien. Aber es schafft die Voraussetzungen für die Entstehung manipulierter Retter oder opportunistischer Scharlatane, die genauso trügerisch sind wie die Führer, die wir bereits haben, oder noch mehr. Ich hoffe, dass diese irrationalen Tendenzen in Frankreich weniger ausgeprägt sind als in einigen anderen Ländern.

Ich bin gespannt auf Russland. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Beziehungen zu Russland eine weitere Quelle europäischer Unzufriedenheit als „Juniorpartner“ innerhalb des von den USA geführten Atlantikbündnisses sind. Macron ist in diesem Punkt offen, „Junior Partner“ ist seine Phrase. Die Deutschen – Geschäftsleute, einige hochrangige Regierungsbeamte – sind eindeutig unruhig.

Russland ist ein lebendiger Teil der europäischen Geschichte und Kultur. Sein Ausschluss ist völlig unnatürlich und künstlich. Brzezinski [der verstorbene Zbigniew Brzezinski, der nationale Sicherheitsberater der Carter-Regierung] hat es in The Great Chessboard dargelegt : Die USA halten die Weltherrschaft aufrecht, indem sie die eurasische Landmasse geteilt halten. Man kann jedoch sehen, dass diese Politik von den Briten geerbt wurde. Es war Churchill, der den Eisernen Vorhang verkündete – tatsächlich begrüßte -, der Kontinentaleuropa spaltete. Rückblickend war der Kalte Krieg im Wesentlichen Teil der Strategie der Teilung und Herrschaft, da er mit größerer Intensität als je zuvor fortbesteht, nachdem seine angebliche Ursache – die kommunistische Bedrohung – längst vorbei ist.

Ich hatte unseren gegenwärtigen Umstand nicht in diesen Zusammenhang gestellt.

Die gesamte ukrainische Operation von 2014 [der von den USA kultivierte Putsch in Kiew, Februar 2014] wurde von den Vereinigten Staaten reichlich finanziert und angeregt, um einen neuen Konflikt mit Russland zu schaffen. Joe Biden war der wichtigste Frontmann des Deep State bei der Verwandlung der Ukraine in einen Satelliten der USA, der als Rammbock eingesetzt wurde, um Russland zu schwächen und seine natürlichen Handels- und Kulturbeziehungen mit Westeuropa zu zerstören.

US-Sanktionen widersprechen insbesondere den deutschen Geschäftsinteressen, und die aggressiven Gesten der NATO bringen Deutschland an die Front eines möglichen Krieges.

Aber Deutschland ist seit 75 Jahren ein besetztes Land – militärisch und politisch – und ich vermute, dass viele deutsche politische Führer (normalerweise von Washington überprüft ) gelernt haben, ihre Projekte in die US-Politik einzubauen. Ich denke, dass unter dem Deckmantel der atlantischen Loyalität einige frustrierte Imperialisten im deutschen Establishment lauern, die glauben, sie könnten Washingtons Russophobie als Instrument nutzen, um als weltweite Militärmacht ein Comeback zu feiern.

Ich denke aber auch, dass die politische Debatte in Deutschland überwiegend scheinheilig ist und konkrete Ziele verfolgt werden, die durch falsche Themen wie Menschenrechte und natürlich die Hingabe an Israel verschleiert werden .

Wir sollten uns daran erinnern, dass die USA nicht nur ihre Verbündeten einsetzen – ihre Verbündeten oder vielmehr ihre Führer glauben, dass sie die USA für eigene Zwecke einsetzen .

Was ist mit dem, was die Franzosen seit der G7-Sitzung in Biarritz vor zwei Jahren gesagt haben, dass Europa seine eigenen Beziehungen zu Russland nach den Interessen Europas und nicht nach den Interessen Amerikas aufbauen sollte?

Ich denke, in Frankreich ist es wahrscheinlicher als in Deutschland, mit der von den USA auferlegten Russophobie zu brechen, einfach weil Frankreich dank de Gaulle nicht ganz so gründlich unter US-Besatzung steht. Darüber hinaus ist die Freundschaft mit Russland ein traditionelles französisches Gleichgewicht gegen die deutsche Herrschaft, das derzeit gefühlt und missbilligt wird.

Glauben Sie, dass die Position Europas an der Westflanke der eurasischen Landmasse unweigerlich seine Position nicht nur in Bezug auf Russland, sondern auch in Bezug auf China beeinflussen wird? Anders ausgedrückt: Ist Europa dazu bestimmt, im Laufe dieses Jahrhunderts ein unabhängiger Machtpol zwischen West und Ost zu werden?

Gegenwärtig steht zwischen West und Ost nicht Europa, sondern Russland, und es kommt darauf an, wie sich Russland neigt. Einschließlich Russlands könnte Europa ein unabhängiger Machtpol werden. Die USA tun derzeit alles, um dies zu verhindern. Aber es gibt in Washington eine Schule des strategischen Denkens, die dies als Fehler ansieht, weil sie Russland in die Arme Chinas drängt. Diese Schule ist auf dem Vormarsch mit der Kampagne, China als für die Pandemie verantwortlich zu verurteilen. Wie bereits erwähnt, springen die Atlantiker in Europa in den Kampf gegen die Propaganda gegen China. Aber sie zeigen keine besondere Zuneigung zu Russland, was keine Anzeichen dafür zeigt, dass die unzuverlässigen Europäer ihre Partnerschaft mit China opfern.

Wenn Russland eine freundschaftliche Brücke zwischen China und Europa werden dürfte, müssten die USA ihre Ansprüche auf Weltherrschaft aufgeben. Aber wir sind weit von dieser friedlichen Aussicht entfernt.

Patrick Lawrence, langjähriger Korrespondent im Ausland, hauptsächlich für die International Herald Tribune , ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent.

