Chinesen sagen, neues Medikament stoppt COVID-19 ohne Impfstoff

Übersetzung LZ

BEIJING – 20. Mai 2020 – Ein chinesisches Laboratorium hat ein Medikament entwickelt, von dem es glaubt, dass es die Coronavirus-Pandemie zum Stillstand bringen kann. Der Ausbruch wurde erstmals Ende letzten Jahres in China gemeldet, bevor das Virus sich über die ganze Welt ausbreitete und einen internationalen Wettlauf um die Herstellung von Behandlungen und Impfstoffen auslöste.

Ein Medikament, das von Wissenschaftlern der chinesischen Universität Peking getestet wird, könnte nicht nur die Genesungszeit für die Infizierten verkürzen, sondern sogar eine kurzfristige Immunität gegen das Virus bieten, sagen Forscher. Sunney Xie, Direktorin des Beijing Advanced Innovation Centre for Genomics der Universität Peking, sagte gegenüber der AFP, dass das Medikament im Stadium der Tierversuche erfolgreich war.

„Als wir den infizierten Mäusen neutralisierende Antikörper injizierten, war die Viruslast nach fünf Tagen um den Faktor 2.500 reduziert“, sagte Xie.

„Das bedeutet, dass dieses potenzielle Medikament (a) eine therapeutische Wirkung hat.

Das Medikament verwendet neutralisierende Antikörper, die vom menschlichen Immunsystem produziert werden, um zu verhindern, dass das Virus Zellen infiziert, die das Team von Herrn Xie aus dem Blut von 60 genesenen Patienten isoliert hat.

Eine Studie über die Forschung des Teams, die am Sonntag in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Cell“ veröffentlicht wurde, legt nahe, dass die Verwendung der Antikörper eine potenzielle „Heilung“ für die Krankheit bietet und die Genesungszeit verkürzt. Herr Xie sagte, sein Team habe „Tag und Nacht“ gearbeitet, um den Antikörper zu entwickeln.

Er fügte hinzu, dass das Medikament noch in diesem Jahr und rechtzeitig für einen möglichen Winterausbruch des Virus, das weltweit 4,8 Millionen Menschen infiziert und mehr als 315.000 getötet hat, einsatzbereit sein sollte.

„Die Planung für die klinische Studie ist im Gange“, sagte Herr Xie und fügte hinzu, dass sie in Australien und anderen Ländern durchgeführt werden wird, da die Fälle in China zurückgegangen sind, so dass weniger menschliche Versuchspersonen für Tests zur Verfügung stehen.

„Die Hoffnung ist, dass diese neutralisierten Antikörper zu einem spezialisierten Medikament werden können, das die Pandemie stoppen würde“, sagte er.

Wissenschaftler haben auch auf den potenziellen Nutzen von Plasma – einer Blutflüssigkeit – bei genesenen Personen hingewiesen, die Antikörper gegen das Virus entwickelt haben, so dass die Abwehrkräfte des Körpers das Virus angreifen können. Mehr als 700 Patienten haben in China eine Plasmatherapie erhalten, ein Verfahren, das nach Angaben der Behörden „sehr gute therapeutische Wirkungen“ zeigte.