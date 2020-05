Kontrollpunkte in Reservaten stehen zur Debatte

von Justine Anderson – Native Sun News Today Correspondent – https://www.nativesunnews.today

Bild: Der Sheriff von Dewey County unterstützt den Stamm der Cheyenne River Sioux am Kontrollpunkt.

Übersetzung LZ

EAGLE BUTTE – Die Stämme der Cheyenne River Sioux und der Oglala Sioux weigern sich, sich einer Anordnung der Regierung von South Dakota zu beugen, die Kristi Noem (Gouverneurin, A. d. Ü.) den beiden Stämmen am 8. Mai schickte. Die Anordnung besagt, dass die Stämme Coronavirus-Verkehrskontrollpunkte an den Reservatsgrenzen entfernen müssen oder mit rechtlichen Schritten rechnen müssten.

Die gewählten Führer der beiden größten Stämme des Staates argumentieren, dass das Verfassungs- und Vertragsrecht ihre Stammessouveränität und das Recht zum Schutz ihres Volkes Straßensperren innerhalb ihrer Grenzen zu betreiben, festschreibt.

„Ich lehne Ihre Bitte bedauerlicherweise ab“, sagte der Präsident der Cheyenne River Sioux, Harold Frazier, in einem Brief an Noem am 8. Mai. „Ich stimme unserem Stadtrat Ed Widow zu, dass der Zweck unserer Aktionen darin besteht, ‚Leben zu retten, anstatt das Gesicht zu wahren‘. Er fügte auch hinzu: „Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir eine Insel der Sicherheit in einem Meer der Ungewissheit und des Todes sind.“

Ein Grund dafür, dass die Kontrollpunkte notwendig sind, ist laut Julian Bear Runner, dem Stammespräsidenten der Oglala-Sioux, die langsame und ineffektive Reaktion South Dakotas auf die Covid-19-Pandemie.

South Dakota ist einer von fünf Staaten, die trotz einer stetigen Zunahme der bestätigten Fälle von Covid-19 noch keinen Auftrag Mandat für die Einrichtung von Notunterkünften erteilt hat.

„Aufgrund dieses Mangels an Urteilsvermögen und Planung von Präventivmaßnahmen … hat der Stamm der Oglala-Sioux vernünftige und notwendige Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Stammesmitglieder und anderer Bewohner des Pine Ridge Indianerreservats zu schützen“, schrieb Bear Runner am 8. Mai an Noem.

Gouverneurin Noem und Beamte des Bureau of Indian Affairs haben versichert, dass die Kontrollpunkte entfernt werden müssen, da sie gegen ein Memorandum des BIA verstoßen. In dem Memorandum heißt es, dass die Stämme sich mit Staatsbeamten beraten müssen, bevor sie „den Verkehr auf Bundes- oder U.S.-Autobahnen schließen oder einschränken“.

Sowohl der Vorsitzende Frazier als auch Präsident Bear Runner haben erklärt, dass sie keine Straßen gesperrt haben und die Kontrollpunkte nutzen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und zu verfolgen.

„Nicht-Einheimischen, deren Reise als nicht notwendig erachtet wird, wird empfohlen, das Reservat ohne Zwischenstopp zu passieren“, schrieb Präsident Bear Runner an Noem.

„Es ist nicht unsere Absicht, ihnen die Durchfahrt durch das Reservat zu verweigern, auch nicht auf dem U.S. Highway 18 und den State Highways 44, 391 und 407.

Im Mittelpunkt der Debatte steht das Ausmaß der Stammesautorität auf Bundes- und Bundesstraßen, die durch Stammesgebiete führen. Der Vorsitzende Frazier und Präsident Bear Runner argumentieren, dass das Gesetz die Stämme unterstützt.

In seiner Antwort vom 8. Mai an den Gouverneur zitierte Frazier Artikel 16 des Vertrags von Fort Laramie aus dem Jahr 1868, der „festlegt und zustimmt, dass es keiner weißen Person oder Personen erlaubt ist, sich auf einem Teil desselben niederzulassen oder einen Teil desselben zu besetzen; oder ohne die ausdrückliche Zustimmung der Indianer durch dasselbe zu ziehen“. Er fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit in dieser Zeit zwar von entscheidender Bedeutung ist, dass aber der Zwang zur Entfernung der Kontrollpunkte das Grundrecht des Stammes – einer souveränen Nation – auf den Schutz seines Volkes einschränkt.

„Ich stimme absolut zu, dass wir in dieser Zeit der Krise zusammenarbeiten müssen, aber Ihre fortgesetzte Einmischung in unsere Bemühungen, das zu tun, was Wissenschaft und Fakten diktieren, untergräbt ernsthaft unsere Fähigkeit, jeden im Reservat zu schützen“, schrieb Frazier.

Der Oglala-Sioux-Stamm zitierte in seinem Antwortschreiben auch den Vertrag von Fort Laramie:

„Der Vertrag von 1868 erkennt an, dass unser Reservat ‚für die absolute und ungestörte Nutzung und Besiedelung‘ unseres indianischen Volkes eingerichtet wurde“, schrieb Präsident Bear Runner. Er fügte hinzu, dass es laut Vertrag Außenstehenden „niemals erlaubt sein würde, [unser Territorium] zu durchqueren, sich dort niederzulassen oder sich dort aufzuhalten“.

Er bezog sich auch auf die Verfassung des Bundesstaates South Dakota, in der es heißt: „Wir, das Volk, das den Bundesstaat South Dakota bewohnt, stimmen zu und erklären, dass wir für immer auf alle Rechte und Titel… an allen Ländereien…, die Indianern oder Indianerstämmen gehören oder von ihnen gehalten werden, verzichten…“. S.D. Const., Art. XXII.

Stammesführer sind nicht die einzigen gewählten Amtsträger, die die Rechtmäßigkeit der Anordnung des Gouverneurs zur Entfernung von Kontrollpunkten in Frage stellen.

Am 9. Mai schickten 17 Kongressabgeordnete aus South Dakota einen parteiübergreifenden Brief an das Büro von Gouverneurin Noem, in dem sie argumentierten, dass die Verfügung gegen zahlreiche Verträge und Gerichtsurteile verstoße.

„Ihre Aussage, dass Stammesregierungen nicht das Recht besitzen, innerhalb der Grenzen ihrer Heimatländer Kontrollpunkte einzurichten, ist nicht korrekt“, heißt es in dem Schreiben.

„Diese Rechtsprechungsbefugnisse waren sowohl in den Verträgen von 1851 als auch 1868 in Fort Laramie verankert und wurden durch die Rechtsprechung, den Kongress und die Urteile des Obersten Gerichtshofs mehrfach bekräftigt.

Dann zitierten die Kongressabgeordneten ein Urteil des 8. Berufungsgerichts des Bezirks, Rosebud Sioux Tribe v. State od S.D., aus dem Jahr 1990, in dem es heißt: „Ohne die Zustimmung der Stämme sind wir der Meinung, dass der Staat South Dakota keine Gerichtsbarkeit über die Autobahnen hat, die durch indianisches Land in diesem Staat führen.

Die Kongressabgeordneten fuhren fort, Gouverneurin Noem dafür zu tadeln, dass sie sich nicht mit denjenigen unter ihnen beraten habe, die Distrikte vertreten, in denen Stammesland liegt.

„…wir hätten dazu beitragen können, Gespräche zu erleichtern und Ihrem Büro einzigartige Einblicke in die Geschichte, Kultur, Protokolle und die Umgangssprache der Zusammenarbeit mit Stammesregierungen zu geben“, schrieben die Kongressabgeordneten. „Sie haben sich jedoch dafür entschieden, uns nicht zu kontaktieren und haben beiden Stämmen ein Ultimatum gestellt. Wir denken, ein besserer Ansatz ist Kommunikation statt Konfrontation, Kooperation statt Verfassungskrise und Diskussion statt Forderungen“.

Im Laufe der Woche zog Noem ihre Anordnung zurück und sagte, die Entscheidung solle in den Händen der Bundesregierung bleiben.

