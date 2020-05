Israel greift Syrien an, um die USA in der Levante zu halten . 20 Jahre nach dem bedingungslosen israelischen Rückzug aus dem Libanon: Was ist erreicht worden? (2)

von Elijah J Magnier – https://ejmagnier.com

Translated by: M.P.

Nach seiner Niederlage im zweiten Krieg gegen den Libanon entdeckte Israel, dass seine einzige Möglichkeit, die Hisbollah zu unterdrücken, darin bestand, die Nachschublinie zwischen dem Libanon und Syrien zu schließen. Dies konnte nur erreicht werden, indem man Präsident Baschar al-Assad von der Macht entfernt und die “Achse des Widerstandes“, die sich von Teheran über Bagdad, Damaskus, Beirut und Gaza erstreckt, unterbricht. Doch Israel und die USA, unterstützt von Saudi-Arabien, Katar, den Emiraten, der Türkei, Europa und vielen anderen Ländern, haben ihr Ziel, Syrien zu einem gescheiterten Staat zu machen, nicht erreicht. Präsident Assad rief seine Verbündeten an, deren eigene nationale Sicherheit in Gefahr war. Sollte Syrien scheitern, würden die Dschihadisten der al-Qaida und des “islamischen Staates” in den Straßen von Beirut, Bagdad und Teheran kämpfen. Die Dschihadisten wären auch mächtig genug, um Russland von seinem syrischen Marinestützpunkt zu entfernen und den Krieg über die Grenzen der Levante hinaus zu exportieren. Es gelang Israel und den USA also nicht, Syrien zu zerstören und die Hisbollah in die Enge zu treiben. Im Gegenteil, die Hisbollah ist stärker denn je geworden. Die Widerstandsbewegung hat die Ernte ihres Sieges eingefahren. Sie wurde zum Entscheidungsträger mit Schlüsselinstitutionen im Libanon.

Israel versuchte, die Hisbollah zu vernichten, weil sie ein Hindernis für Israels expansionistische Pläne im Libanon darstellt, nämlich das Wasser des Libanon und einige seiner Gebiete zu stehlen, ein Friedensabkommen mit bedingungsloser Kapitulation zu erzwingen, das Bündnis des Libanon mit dem Iran zu brechen und Teheran seines stärksten Verbündeten im Nahen Osten zu berauben. In den letzten vierzig Jahren, seit dem Sieg der von Imam Ruhallah Khomeini geführten “Islamischen Republik” im Jahr 1979, die den stellvertretenden Herrscher der USA, den Schah von Iran, abgesetzt hat, hat Washington Sanktionen verhängt, weil der Iran sich geweigert hat, sich der Macht der USA zu unterwerfen, und weil er seine Verbündeten im Nahen Osten, vor allem Palästina, Libanon und Syrien, dabei unterstützt, sich gegen Israel zu stellen.

Im Jahr 2006 waren die USA an der Planung des Krieges Israels gegen den Libanon beteiligt. Auf dem G8-Gipfel 2006 bezeichnete Präsident George W. Bush die Beziehungen zwischen der Hisbollah, dem Iran und Syrien als eine der Hauptursachen für “Instabilität”: “Die Welt muss sich mit der Hisbollah und Syrien auseinandersetzen und weiter daran arbeiten, den Iran zu isolieren”. (Roshandel J. & Lean C.N. (2011) Iran, Israel und die Vereinigten Staaten, ABC-CLIO, CA, S. 109).

US-Sekretärin Condoleezza Rice lehnte es ab, einen Waffenstillstand zu vermitteln, es sei denn “die Bedingungen sind günstig“, da sie glaubte, Israel würde den Krieg gewinnen. Die Hisbollah stand nicht nur den USA und Israel allein gegenüber, sondern die libanesischen Vertreter der USA und Saudi-Arabiens (Premierminister Fouad Siniora und Drusenführer Walid Jumblat) unterstützten die Position der USA und Israels und argumentierten, dass “ein Waffenstillstand sinnlos” sei. (Wilkins H. (2013). The Making Of Lebanese Foreign Policy: understanding the 2006 Hezbollah-Israeli War, Routledge, Introduction).

Als Israel seine Ziele nicht erreichte, stimmten die USA zu, ein Ende des Krieges zu vermitteln. Die Verhandlungen konzentrierten sich auf die Einstellung aller Feindseligkeiten (nicht auf einen Waffenstillstand) zwischen den beiden Ländern. Tel Aviv und Washington gelang es nicht, die Stationierung von UNIFIL-Truppen der Vereinten Nationen im Libanon an den Grenzen zu Syrien zu erreichen. Die USA versuchten, Israel bei seinem Versuch entgegenzukommen, auf dem Verhandlungswege das zu erreichen, was ihm mit seiner riesigen Kriegsmaschine in 33 Kriegstagen im Jahr 2006 nicht gelang. “Israels Ziel war nie realistisch”, sagte die israelische Außenministerin Tzipi Livni.

Als der Versuch, die libanesisch-syrischen Grenzen zu kontrollieren, nach der Niederlage im Krieg von 2006 scheiterte, blieb Israel nur noch eine Option, um der Hisbollah entgegenzuwirken: die Straße zwischen Libanon und Damaskus zu schliessen, und einen Weg zu finden, die Nachschublinie der Hisbollah einzudämmen. Dies erforderte einen Krieg gegen Syrien.

Da eine Konfrontation mit der Hisbollah von Angesicht zu Angesicht nicht mehr in Frage kam, wurde Syrien, wie Präsident Bush erklärte, zum nächsten Ziel in der Kampagne zur Isolierung des Iran. Die Motive für den Krieg in Syrien wurden von vielen Forschern und Analysten rund um den Globus falsch beschrieben, die den Krieg als das Ergebnis eines “arabischen Frühlings” gegen ein diktatorisches Regime darstellten. Doch Saudi-Arabien, Bahrain und andere Golfstaaten werden seit Jahrzehnten von Diktaturen und denselben Familienmitgliedern regiert und werden vom Westen als seine engsten ölreichen Partner betrachtet!

Tatsächlich begann der Krieg gegen Syrien kurz nach dem Angriff der Al-Qaida vom 11. September 2001 auf die USA. Der Vier-Sterne-General der USA, Wesley Clark, enthüllte den Plan Washingtons, wie er ihn in den Tagen nach 9/11 erfahren hatte: “Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan besetzen und mit dem Iran enden”. Nur wenige Monate nach der US-Invasion im Irak besuchte US-Außenminister Colin Powell Präsident Baschar al-Assad und warnte ihn, dass die USA in Syrien einmarschieren würden, wenn er sich weigere, seine Unterstützung für die anti-israelischen Organisationen, die Hisbollah und die palästinensischen Gruppen zu unterbrechen: Der syrische Präsident würde das gleiche Schicksal wie der irakische Präsident Saddam Hussein teilen.

Der Einmarsch in den Irak 2003 war alles andere als ein Kinderspiel. Die US-Besatzung löste sowohl bei den Sunniten als auch bei den Schiiten neuen Widerstand aus. Dies ermutigte Präsident Assad, die US-Bedrohung abzuwehren, ohne zu wissen, was die Zukunft für Syrien bereithält. Dutzende von Staaten, darunter Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, die Türkei, die Emirate, Europa und die USA, unterstützten alle über Takfiri-Proxys eine Operation zum Regimewechsel. Die Folgen der Destabilisierung Syriens gaben der al-Qaida die einmalige Gelegenheit, in Syrien zu erstarken, und es entstand eine tödlichere Gruppe, der “Islamische Staat” ISIS. Präsident Assad rief seine wenigen Verbündeten, Iran, Russland und die Hisbollah, dazu auf, sich gegen die massive Koalition zur Schaffung eines gescheiterten syrischen Staates zu stellen. Der darauf folgende syrische Krieg bot der syrischen Armee eine beispiellose Erfahrung, gebar einen neuen syrischen Widerstand und bot der Hisbollah einzigartige Kenntnisse in der Kriegsführung, mit einem Stützpunkt für den Iran, den sich Teheran in der Levante nie hätte träumen lassen.

Die Hisbollah hatte im Jahr 2000 den bedingungslosen israelischen Rückzug aus dem Libanon erzwungen und nach dem zweiten israelischen Krieg gegen den Libanon 2006 alle israelisch-amerikanischen Pläne für einen “neuen Nahen Osten” in Frage gestellt. Die langen neun Jahre Krieg in Syrien zwangen die Hisbollah dazu, ihre Taktik und die Bewaffnung zu verfeinern, wodurch der Hisbollah einen beispiellosen Sieg beschert wurde. So wie Israel die Gründung der Hisbollah vorangetrieben hatte, brachte es diesem quasi-staatlichen Akteur nun alle möglichen Fertigkeiten bei und zwang ihn, die Ausbildung zu professionalisieren und sich mehr Waffen zuzulegen, um Kriege abzuwehren und die Ziele des Feindes zerschlagen zu können. Israels ehemaliger Stabschef und Kandidat für das Amt des Premierministers Benny Gantz ist der Ansicht, dass die Hisbollah zu einer der stärksten irregulär organisierten Armeen im Nahen Osten geworden und in der Lage ist, ihre Einsatzregeln und ihr “Gleichgewicht der Abschreckung” der stärksten klassischen Armee im Nahen Osten aufzuzwingen.

“Zeigen Sie mir vier oder fünf Staaten mit mehr Feuerkraft als die Hisbollah: Es sind die USA, China, Russland, Israel, Frankreich und Großbritannien”, sagte Gantz, als er auf der Herzliya-Konferenz 2014 sprach.

Das war die Einschätzung Israels im Jahr 2014. Sechs Jahre später, im vergangenen Februar, sagte Israels Verteidigungsminister Naftali Bennet: “Für jeden Konvoi, den Sie treffen, verfehlen Sie fünf Konvois, und langsam sammelt die Hisbollah diese kritische Masse an Raketen/missiles an, die uns bedrohen”.

Die Hisbollah ist stärker als mehrere Armeen im Nahen Osten geworden. Die Hisbollah ist nicht mehr die Organisation, die auf einem Hügel oder an einem Ort mit den Israelis zusammenstößt oder versteckt dann hinter einer Gasse eine Patrouille überfällt. Vielmehr hat sie in Syrien und im Irak erfolgreich verschiedene Kriegsszenarien durchlebt. Sie hat viele fortschrittliche Waffen erworben und wurde zu einer strategischen Bedrohung für Israel, falls es jemals in Erwägung ziehen sollte, einen offenen Krieg gegen den Libanon und Syrien zu führen.

Israel hat sich zum Ziel gesetzt, Assad in Syrien zu stürzen und Syrien von der “Achse des Widerstandes” abzutrennen. Der israelische Verteidigungsminister Moshe Ya’alon sagte, dass “Israel den ISIS an seinen Grenzen Assad vorzieht”. Aber Israel, Amerika, Europa, Saudi-Arabien, Katar und die Emirate haben den Krieg verloren. Israel hat sich nun dafür entschieden, den Konflikt aufrechtzuerhalten, weil es befürchtet, dass Amerika sich von ihm abwenden wird. Aus diesem Grund trifft Israel Hunderte von Zielen in Syrien, jedoch meist ohne jeglichen strategischen Wert.

Quellen aus der “Achse des Widerstandes “in Syrien sagen, dass “Israel das iranische Hauptquartier auf dem Flughafen von Damaskus (ein Gebäude mit grünen Gläsern, in dem Israel zwei Stockwerke zerstört hat) ins Visier genommen hat. Am folgenden Tag richtete der Iran es wieder her, und es ist wieder in Betrieb. Israel hat wiederholt Lagerhäuser gefüllt mit iranischen Waffen ins Visier genommen, aber auch ein verlassenes Ausbildungszentrum in der Gegend von Kiswa, das seit Jahren leer steht. Ihr Ziel ist es, den USA zu signalisieren, dass Israel bedroht sei, und dass der Abzug der US-Streitkräfte eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Israels darstellen würde. Für israelische Jets ist es in der Tat zu spät, um noch etwas an den Fähigkeiten Syriens zu ändern. Der Iran exportiert keine Waffen, sondern stellt sie her. Wenn Israel 9 Jahre und 300 Bombenangriffe brauchte, um die iranischen Lagerhäuser in Syrien zu zerstören, so brauchte der Iran nur ein Jahr, um die syrische Armee mit viel ausgefeilteren Präzisionsraketen zu bestücken und auszurüsten – alle strategischen Raketen befinden sich in unterirdischen Lagern.“

Der Iran hat nur einige hundert Berater und Offiziere in Syrien, aber er führt einige Zehntausend Verbündete aus dem Libanon, dem Irak, Pakistan und Afghanistan an, sowie syrische Hilfstruppen, die irregulär organisierten militärischen Formationen ähneln.

In Syrien konnte die Hisbollah in einem Gebiet operieren, das zehnmal so groß ist wie der Libanon, was ihr eine einzigartige Erfahrung bescherte, die sich jede Armee der Welt gewünscht hätte. Sie war auch den Angriffen eines NATO-Mitglieds, der Türkei, ausgesetzt, die bewaffnete Drohnen auf dem Schlachtfeld einsetzte. Das verschaffte der Hisbollah einen reichen Erfahrungsschatz und lehrte sie Lektionen, die in die Lehrpläne der Militärschulen und Hochschulen im Iran integriert wurden, gemeinsam mit der Hisbollah und ihren Verbündeten.

Präsident Assad sagt nicht, dass es für seine Verbündeten (insbesondere die Hisbollah) an der Zeit sei, Syrien zu verlassen. Vielmehr sagt er – laut dieser Quelle -, dass “Syrien der Hisbollah gegenüber eine Schuld hat. Wo immer die Hisbollah sein will, wird es auch der Wunsch Syriens sein.” Amerika und Israel schufen ein unzerbrechliches Bündnis zwischen Syrien, dem Iran und der Hisbollah.

Im Libanon hat die Hisbollah begonnen, ihre Gewinne zu ernten. Es gelang der Hisbollah, die Personalie des Präsidenten der Republik, General Michel Aoun, durchzusetzen, trotz wiederholter Opposition aus Saudi-Arabien und den USA, den Verlierern des syrischen Krieges. Der Libanon blieb mehrere Monate lang ohne Präsident, bis General Aoun die Präsidentschaft übernahm.

Die Hisbollah lehnte mehrere Angebote aus verschiedenen Ländern ab, indem sie die Präsidentschaft des Parlaments jemand anderem und nicht Präsident Nabih Berri übertrug, dem Führer der Amal-Bewegung, der seit Jahrzehnten auf diesem Thron sitzt. Die Hisbollah hat im Libanon die wirkliche Macht – wenn auch nicht die gesamte – um die Ernennung des Präsidenten der Republik und des Parlamentspräsidenten einzufordern.

Was das Amt des Ministerpräsidenten betrifft, so kann es nicht ohne die Zustimmung der Hisbollah zum Kandidaten angetreten werden. Die Hisbollah verfügt im Repräsentantenhaus und im Präsidium der Republik über ausreichendes politisches Gewicht, um einen Premierminister zu nominieren, eine Nominierung anzunehmen, oder die Ernennung eines Premierministers zu leiten. Der ehemalige Premierminister Saad Hariri sorgt dafür, dass seine täglichen freundschaftlichen Kontakte mit der Hisbollah aufrechterhalten werden, da er sehr gerne an die Macht zurückkehren möchte. Hariri weiß, dass die Tür zum Amt des Premierministers durch ein Tor führt: durch die Hisbollah.

Das bedeutet nicht, dass die Hisbollah die Kontrolle über den Libanon als Ganzes übernehmen will. Die Führer der Hisbollah sind sich bewusst, dass der Drusenführer Kamal Jumblatt, der sunnitische Führer Rafiq Hariri, der maronitische christliche Führer Baschir Gemayel und die Palästinenser bei der Kontrolle und Einnahme des Libanon versagt haben. Die Hisbollah will nicht den gleichen Fehlern erliegen und nicht den gesamten Libanon kontrollieren. Das bedeutet, dass der Gegeneinfluss anderer Länder existiert und im Libanon gut verwurzelt ist. So droht beispielsweise der US-Botschafter in Beirut der libanesischen Regierung als Warnung, den Zentralbankgouverneur Riad Salama nicht abzusetzen. Auch haben die USA einen libanesisch-israelischen Agenten, Amer Al-Fakhouri, mit einem Flugzeug entfernt, das ihn ohne Rücksicht auf die libanesische Souveränität in der US-Botschaft landete.

Die USA unterstützen die libanesische Armee und die Kräfte der inneren Sicherheit, um ihre Dominanz über bestimmte Schlüsselfiguren aufrechtzuerhalten.

Syrien hat dem Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, Befugnisse im Libanon übertragen, die dieser ohne die Intervention Israels und seiner Verbündeten in Syrien nicht erhalten hätte. Der Hisbollah ist es gelungen, ihre militärische Pipeline über Syrien zu erhalten, indem sie die Takfiris (al-Qaida und ISIS) besiegt und sie daran gehindert hat, im Libanon und in Syrien ein “islamisches Emirat” zu errichten.

Der Sieg der Hisbollah hat jedoch seinen Preis: Tausende von Märtyrern und Tausende von Verwundeten. Die daraus resultierende Ernte ist jedoch so reichhaltig und strategisch wertvoll, dass die libanesischen Schiiten heute im Libanon und in Bilad al-Scham über mehr Macht verfügen, als im Jahr 661, als das vierte Kalifat Imam Ali bin Abi Talib getötet wurde.

Dieser Artikel wird von Freiwilligen kostenlos in viele Sprachen übersetzt, damit die Leser seinen Inhalt genießen können. Er wird nicht durch einen Paywall geschützt. Ich möchte meinen Anhängern und Lesern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Wenn der Artikel Ihnen gefallen hat; mit einem Beitrag, wie klein er auch sein mag, könnten sie schon mit nur 1 EUR zur Finanzierung mit beitragen, um die Kontinuität der Blogartikel zu wahren. Ich danke Ihnen.