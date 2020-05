Zur Besetzungspolitik Nordsyrriens durch die Türkei gehört Bevölkerungaustausch

von Fehim Tastekin – https://www.al-monitor.com

Übersetzung LZ

Die Übersiedlung syrischer Familien durch die Türkei von Afrin nach Tell Abyad hat in Nordsyrien die Sorge um die demographische Entwicklung neu entfacht.

Die Türkei hat Hunderte von Menschen aus der von der Türkei kontrollierten Region der Operation Euphratschild in die nordost-syrische Stadt Tell Abyad verlegt und damit viele aus der Stadt vertriebene Familien vor den Kopf gestoßen, die auf eine Rückkehr in ihre Dörfer in der Region gehofft hatten, die während einer Militäroperation im November 2019 unter türkische Kontrolle geriet. Berichten zufolge ist eine neue Runde von Bevölkerungsaustausch im Gange.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht keinen Hehl aus seiner Absicht, die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien zu entwurzeln und den demografischen Charakter der Region zu verändern, und wiederholt häufig den Plan Ankaras, bis zu zwei Millionen Flüchtlinge in eine sichere Zone zu verlegen, die im Rahmen der Operation Friedensfrühling in der Region im Nordosten eingerichtet werden soll. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im vergangenen Jahr sagte Erdogan, die Türkei habe ursprünglich geplant, durch den Bau von 140 Dörfern und 10 Städten in der Region bis zu einer Million Flüchtlinge in das Gebiet zu bringen. Die zweite Phase des Plans sieht vor, die Umsiedlungen auf die Stadt Deir ez-Zor auszudehnen, die an der kritischen Autobahn M-4 liegt, die den Osten und Westen des Landes verbindet.

Die grenzüberschreitenden Operationen der Türkei in Syrien sind trotz des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs, der die Welt in Aufruhr versetzte, nach wie vor in vollem Gange. Mit den militärischen Aktivitäten der Türkei nehmen auch die Bevölkerungsverschiebungen von der westlichen Seite des Euphrats in den Osten des Landes zu.

Am 20. April verließ ein Konvoi von 151 Fahrzeugen, darunter 14 Busse, Jarablus, kam über die Karkamis-Kreuzung in der Türkei an und überquerte dann den Tell Abyad von der türkischen Stadt Akcakale aus.

Videos des Konvois wurden über soziale Medien verbreitet und zwangen das Gouverneursbüro in der südlichen Grenzprovinz Urfa zur Reaktion. In einer schriftlichen Erklärung vom 21. April wurde unerklärlicherweise behauptet, dass der Konvoi Familien beförderte, die unter kurdischer Verwaltung aus Tell Abyad vertrieben worden waren. Türkische Medienberichte begrüßten diese Nachricht und sagten, dass unterdrückte Familien, die der kurdischen Herrschaft in Tell Abyad entkommen waren und sich in Afrin niedergelassen hatten, nun in ihre Häuser zurückkehrten.

Einige Menschen, die während der von den USA unterstützten Offensive der Syrischen Demokratischen Kräfte gegen den islamischen Staat im Jahr 2015 aus Tell Abyad geflohen waren, suchten Zuflucht in der Türkei. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass Afrin Vertriebene aus Tell Abyad aufgenommen hat. Die meisten Familien, die nach Afrin umgesiedelt wurden, waren Syrer, die den Kämpfen in anderen Teilen des vom Krieg zerrütteten Landes entkommen waren und in das Gebiet der Operation Euphratschild geflüchtet waren. Eine weitere Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Umzug aufdrängt, ist, warum der Konvoi von der Karkamis-Kreuzung aus in die Türkei fuhr und nicht nach Oncupinar, nur acht Kilometer von Afrin entfernt. Vier parlamentarische Anfragen, die von der pro-kurdischen Demokratischen Volkspartei der Türkei zu den Umsiedlungen eingereicht wurden, bleiben ebenfalls unbeantwortet.

Laut lokalen syrisch-kurdischen und arabischen Quellen, die von Al-Monitor kontaktiert wurden, beförderte der Konvoi die Familien syrischer Kämpfer, die während der Operation Euphratschild an der Seite der türkischen Armee kämpften. Dies war eine der Forderungen der Kämpfer, die am 17. März und 7. April in Tell Abyad zwei getrennte Proteste gegen die Türkei wegen ihrer überfälligen Gehälter inszenierten. Somit könnte der Schritt der Türkei eine Antwort auf die Forderungen der Kämpfer sein, sich mit ihren Familien westlich des Euphrats wieder zu vereinigen.

Hamdan al Abd, ein ethnischer Araber und ehemaliger Ko-Vorsitzender des inzwischen aufgelösten kurdisch geführten Gemeinderats von Tell Abyad, ist ebenfalls der Ansicht, dass es sich bei den in die Region versetzten Personen hauptsächlich um Familien syrischer Oppositionskämpfer handelt, die unter dem Banner der syrischen Nationalarmee gekämpft haben.

„Die demografische Charakteristik von Tell Abyad wird systematisch durch Bevölkerungsverschiebungen aus dem östlichen Ghouta, Homs, Idlib, Daraa, Deir ez-Zor und dem ländlichen Raum von Damaskus verändert“, sagte Abd gegenüber Al-Monitor. „Die Ankömmlinge werden in der Stadt Tell Abyad, im östlichen Tell Abyad, in Ain al-Arus, Ali Bayli, Hamam al-Turkman, Suluk, Khurmaza, Khirbet al-Ruz, Havice und Sherian angesiedelt.

Lokale kurdische Quellen halten die Versuche für eine demographische Intervention gegen die Kurden. Doch laut Abd zielen die Maßnahmen nicht nur auf die kurdische Bevölkerung ab, auch die arabische Bevölkerung leidet darunter.

„Bewaffnete Gruppen und die türkischen Streitkräfte vertreiben die Menschen unabhängig von ihrer ethnischen oder religiösen Identität überall hin. Ihre Häuser werden von ihren Männern eingenommen. Menschen werden verhaftet und ihrer Rechte beraubt, weil sie angeblich mit der Selbstverwaltung oder mit den Kurden kooperieren“, sagte er.

Bewaffnete Zusammenstöße zwischen von der Türkei unterstützten Gruppen in Tell Abyad und Ras al-Ain sind eine weitere Quelle der Besorgnis für die Einheimischen, sagte Abd. Die Zusammenstöße werden Berichten zufolge durch Streitigkeiten über die Aufteilung von Geld und Eigentum verursacht, die die Kämpfer der Opposition als Kriegsbeute betrachten.

„Es ist tragisch für die Einheimischen. [Die Kämpfer] betreiben Schutzgelderpressung, plündern Privateigentum. Sie stehlen landwirtschaftliche Produkte, Möbel, Wasserpumpen und andere technische Güter. Sie plündern die Kornkammern und verkaufen das Getreide an die Türkei. Die Bäcker haben Schwierigkeiten, Mehl zu finden. Sie beschlagnahmen Generatoren“, sagte er. „Selbst Ärzte können nicht in ihre Kliniken gehen, aus Angst, entführt oder erpresst zu werden.

Laut Abd verließen rund 140.000 Menschen Tell Abyad und die umliegenden Dörfer in Flüchtlingslager bei Raqqa, Ain Issa und Kobani, und die Vertreibungen dauern an.

Offenbar ist Russland, das im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den beiden Ländern zur Beendigung der Operation Friedensfrühling gemeinsame Patrouillen in der Region durchführt, nicht bereit, sich einzumischen.

„Wir baten Russland, Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, sicheres Geleit zu gewähren, aber wir konnten weder eine Zusicherung noch eine Antwort erhalten“, sagte er. „Zum Beispiel wurden Häuser im Dorf Ser Kerek an der Autobahn M-4 mit Bulldozern plattgemacht. Wir schickten Russland eine Protestnachricht darüber, konnten aber keine Antwort erhalten“, sagte er. Wir schickten auch eine Liste der Menschen, deren Häuser abgerissen wurden. Ras al-Ain hat ähnliche Gräueltaten erlitten, fügte Abd hinzu.

Eine gemeinsame Erklärung von dutzenden arabischen Stämmen vom 25. April greift diesen Aufschrei auf. Die Erklärung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Verbrechen der syrischen Oppositionskämpfer in der Region und beschuldigt die Kämpfer, Menschen gegen Lösegeld entführt und Bildungs- und Gesundheitsdienste zerstört zu haben. Sie beschuldigt die Türkei auch des demographischen Austausches in der Region.

Tell Abyad wurde zu einem Brennpunkt für Erdogan, nachdem die kurdisch geführte SDF die Stadt 2015 vom IS befreit hatte. „Wem gehört das Land? 95% der Menschen in dieser Stadt sind Araber und Turkmenen, 5% sind Kurden. … Dies stellt nun eine Bedrohung für die Türkei dar, also wird die Türkei die notwendigen Maßnahmen ergreifen“, wütete Erdogan und beschuldigte die kurdischen Gruppen der ethnischen Säuberung von Arabern und Turkmenen in der Region.

Doch nicht nur die Kurden, sondern auch die Araber bestreiten Erdogans Zahlen. Laut Abd sind 20-22% der Bevölkerung von Tell Abyad Kurden, 5% Turkmenen und etwa 2% Armenier, der Rest sind Araber. Kurdische Quellen wiederum sagen, dass etwa 30-40% der Bevölkerung kurdisch sind.

Auch Erdogans Vorwürfe der ethnischen Säuberung erscheinen fragwürdig. Die meisten Vertriebenen, die während des Kampfes gegen den IS ihre Heimat verließen, kehrten bis 2015 in die Region zurück, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund ihrer früheren Verbindungen zum IS vor einer Rückkehr zurückschrecken.

In ähnlicher Weise war Ras al-Ain fast zu gleichen Teilen kurdisch und arabisch, wobei die Araber hauptsächlich im Westen und die Kurden im Osten lebten. Die Region hat einen tschetschenischen Bevölkerungsanteil, Nachfahren der Menschen, die im 19. Jahrhundert aus dem Kaukasus ausgewiesen worden waren.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass KurdInnen mit demographischen Veränderungsversuchen konfrontiert wurden. Nach der syrischen Unabhängigkeit 1945 gab es in Nordsyrien viele Versuche, einen arabischen Korridor gegen die kurdische Bevölkerung einzurichten. Im Jahr 1969 enteignete die syrische Regierung im Rahmen der so genannten „Landreform“ mehr als eine Million Hektar Land, das Kurden gehörte. Ein weiterer Arabisierungsversuch war der Plan, einen arabischen Korridor von 280 Kilometern (174 Meilen) Länge und 15 Kilometern (neun Meilen) Breite einzurichten, der sich von Ras al-Ain bis zur irakischen Grenze erstrecken sollte, um mehr als 330 kurdische Dörfer in der Region zu dominieren.

Nach dem Bau des Tabqa-Staudamms wurden 56 Dörfer in der Region errichtet, 41 davon in diesem Korridor und 15 in der Gegend um Raqqa. Etwa 4.000 arabische Familien, deren Land durch den Staudamm überschwemmt worden war, wurden in diesen Dörfern angesiedelt, von denen jedes aus etwa 150 bis 200 Häusern bestand. Weitere 7.000 arabische Familien aus Aleppo, Manbic und al-Bab, die ihre Häuser durch verschiedene Bewässerungsprojekte verloren hatten, wurden ebenfalls in einer anderen, hauptsächlich kurdischen Stadt Jazeera angesiedelt. Sie erhielten eine breite Palette staatlicher Unterstützung von Wohnraum bis hin zu Waffen. Es scheint, dass sich die Geschichte wiederholt.

