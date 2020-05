Der größte Mietenstreik seit fast einem Jahrhundert

von Natasha Lennard – http://www.defenddemocracy.press

Übersetzung LZ

Da Millionen von Menschen im nächsten Monat nicht in der Lage sind, für Wohnraum zu bezahlen, planen die Organisatoren den größten Mietstreik seit fast einem Jahrhundert

Wollen Sie ein düsteres Bild vom Zustand der amerikanischen Widersprüche während der Coronavirus-Pandemie? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Medienberichterstattung der letzten Woche. Die Presse richtete unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit auf einige hundert weiße Reaktionäre in einigen wenigen Bundesstaaten, die gegen soziale Distanzierungsmaßnahmen demonstrierten – natürlich unterstützt durch Tweets von Präsident Donald Trump. In der Zwischenzeit verdienen einige der radikalsten und rechtschaffensten Massenwiderstandsaktionen, die dieses Land seit Jahrzehnten erlebt hat – von einer Welle von Arbeiterstreiks bis hin zu einer Explosion von Netzwerken gegenseitiger Hilfe – nur einen Bruchteil des Medienfokus, der Randgruppen rechter Demonstranten zuteil wird.

Allein aufgrund der Berichterstattung in den Mainstream-Nachrichten würde man zum Beispiel wahrscheinlich nie erfahren, dass Organisatoren und Mieter in New York den größten koordinierten Mietstreik seit fast einem Jahrhundert vorbereiten, der am 1. Mai beginnen soll.

Laut Cea Weaver, Koordinatorin der Kampagne „Housing Justice For All“, einer in New York ansässigen Koalition von Mietern und Wohnungsaktivisten, koordinieren mindestens 400 Familien, die in Gebäuden mit jeweils mehr als 1.500 Mieteinheiten leben, gebäudeweite Mietstreiks. Darüber hinaus haben sich über 5.000 Menschen durch eine Online-Zusage dazu verpflichtet, im Mai die Mietzahlung zu verweigern.

Genaue Streikzahlen sind unmöglich zu gewinnen, aber allein die Zahl der Zusagen deutet auf eine historische Wiederbelebung dieser Mieterwiderstandstaktik hin. Koordinierte Mietstreiks dieser Größenordnung in New York City hat es seit den 1930er Jahren nicht mehr gegeben, als Tausende von Mietern in Harlem und der Bronx erfolgreich gegen Preistreiberei und Vernachlässigung durch Vermieter kämpften, indem sie sich massenhaft weigerten, Miete zu zahlen.

Die Anzahl derjenigen, die sich zu einem Mietstreik verpflichten, mag unbedeutend erscheinen im Vergleich zu den Millionen, die die Nichtzahlung nicht als Streik einstufen, aber einfach nicht in der Lage sein werden, im kommenden Monat Miete zu zahlen. In der ersten Aprilwoche hatte ein Drittel der Mieter landesweit – etwa 13,4 Millionen Menschen – noch keine Miete gezahlt; seither haben sich 26 Millionen Arbeitnehmer zu den Arbeitslosen gesellt.

In der Zwischenzeit sind die staatlichen Konjunkturprogramme in Höhe von 1.200 Dollar unorganisiert, überfällig und völlig unzureichend. Die mittlere Monatsmiete für eine Einzimmerwohnung in New York City beispielsweise betrug im vergangenen Jahr 2.980 Dollar. Das erbärmliche Angebot der Bundesregierung steht natürlich auch vielen Einwanderern nicht zur Verfügung. Da wir daher ohnehin damit rechnen müssen, dass die Nichtzahlung der Maimiete ohnehin eine noch nie dagewesene Größenordnung erreichen wird, mag die Idee, für einen Mietstreik einzutreten, zunächst abwegig erscheinen.

Die Organisatoren des Mietstreiks machen jedoch die Relevanz der Aktion deutlich. Der Slogan der Mietstreik-Kampagne sagt alles: „Kannst du nicht zahlen? Zahl nicht!“ Die Zurückstufung der Nichtzahlung als Streik – ein Akt des kollektiven Widerstands – ist eine kraftvolle Ablehnung der Art von kapitalistischer Ethik, die moralisches Versagen mit der Unfähigkeit eines Individuums, einen Vermieter zu bezahlen, in Einklang bringt.

„Wir müssen keinen Mietstreik organisieren, um sagen zu können, dass Millionen von New Yorkern am 1. Mai ihre Miete nicht bezahlen werden“, sagte Weaver zu mir. Der Aufruf zu einem Mietstreik stelle daher eine entscheidende Frage für Mieter, die sich die Miete nicht leisten können, sagte Weaver: „Wollen Sie das alleine machen? Oder wollen Sie das im Zusammenhang mit einer Bewegung von Menschen tun, die ebenfalls in Ihrer Situation sind und eine tief greifende und transformative politische Lösung fordern? Es ist besser, wenn wir das gemeinsam tun können.“

Für Mieterorganisatoren an der Frontlinie der New Yorker Immobilienkrise, die der Pandemie weit vorausging, ist die Antwort klar. „Der Mietstreik ist ein Schrei nach Würde: Wir alle verdienen ein Zuhause, egal welche Hautfarbe, welchen finanziellen Status oder welche Kultur wir haben“, sagte Donnette Letford, eine Immigrantin ohne Papiere aus Jamaika und Mitglied der Gruppe New York Communities for Change.

Bis vor einem Monat hatte Letford als Hausarzthelferin gearbeitet. Ihr Arbeitgeber seit über 10 Jahren ist verstorben, nachdem er sich mit Covid-19 infiziert hatte. Sie ist jetzt arbeitslos und trauert in Quarantäne, nachdem sie ihren Arbeitgeber bis zu ihrem Tod betreut hatte.

„Ein solcher Verlust ist unter allen Umständen schwer zu ertragen, aber während einer Pandemie ist er verheerend“, bemerkte Letford, Mutter eines Kindes, in einer E-Mail, in der sie andere aufforderte, sich dem Mietstreik anzuschließen. „Die Covid-19-Krise macht deutlich, was viele Mieter schon seit langem wissen: Wir alle sind nur ein einziges Unglück – der Verlust eines Arbeitsplatzes, ein medizinischer Notfall – davon entfernt, unsere Wohnungen zu verlieren.

Die Organisatoren bitten diejenigen, die in der Lage sind, die Miete für Mai zu bezahlen, dies aus Solidarität mit denjenigen, die es nicht können, zu verweigern. Damit soll die Stadt- und Staatsführung unter Druck gesetzt werden, auf die einzige angemessene Art und Weise auf die verschärfte Wohnungskrise zu reagieren: mit der Streichung der Miete.

Bevor die Befürworter von Wohnrechten in New York die Rufe nach einem Massenmietenstreik verstärkten, hatten sie zusammen mit einer kleinen Zahl von Abgeordneten eine vorübergehende Aussetzung der Miete gefordert. Und während die New Yorker Regierung unter Andrew Cuomo ein entscheidendes Räumungsmoratorium einführte, ohne dass in dieser Zeit auch die Miete ausgesetzt wird, so dass Nachzahlungen anfallen und die Gefahr künftiger Räumungen Millionen von Mietern droht, die alle Einkommensquellen verloren haben. Der Mietstreik ist eine eindeutige Eskalation, um von Albany ein hartes Vorgehen zu fordern.

„Wir rufen immer noch zu #CancelRent auf und unsere Wohnungen für uns zu beanspruchen – das ist die Forderung des Mietstreiks“, sagte Weaver. „Bislang wurden unsere Hilferufe in Albany ignoriert. Tatsächlich haben sie das Gegenteil getan, nämlich uns zu ignorieren. Gouverneur Cuomo peitschte einen Sparhaushalt durch, der einkommensschwachen Mietern und obdachlosen New Yorkern schadet. Angesichts anhaltender Arbeitslosigkeit und einer noch nie dagewesenen Räumungskrise bieten sie fast nichts“.

Wie die historischen Ratenstreiks des 20. Jahrhunderts, die in New York zu einigen der ersten Gesetze zur Mietkontrolle führten, stellt auch der kommende Streik spezifische Forderungen. Einer Petition von Housing Justice For All zufolge fordern die Streikenden eine landesweite Mietzinsaussetzung für vier Monate „oder für die Dauer der öffentlichen Gesundheitskrise – je nachdem, welcher Zeitraum länger ist“; einen Mietstopp und die Zusicherung, dass jeder Mieter das Recht erhält, seinen Mietvertrag zum gleichen Preis zu verlängern; und dass die Regierung „alle New Yorker, die obdachlos sind, dringend und dauerhaft neu unterbringt und in öffentlichen und sozialen Wohnungsbau in unserem Bundesstaat investiert“.

Weaver drückte es so aus: „Auf die eine oder andere Weise haben wir es mit einer Form der staatlichen Intervention zu tun. Sie fügte hinzu: „Aber wir müssen sicherstellen, dass die Intervention der Regierung zu unseren Bedingungen erfolgt. Wir rufen zu einer kollektiven Nichtzahlung der Miete auf, um eine Krise zu erzwingen“.

Sorgen als Reaktion auf Aufrufe zu Mietausfällen und Streiks sind ebenso vorhersehbar wie unbegründet. Am verbreitetsten ist die Behauptung, dass kleine Vermieter, die überleben und Hypotheken durch die Eintreibung von Mieteinnahmen zahlen, in den Ruin getrieben werden. Dennoch liegt es durchaus im Rahmen der Möglichkeiten der Regierung, Vermietern in solchen Situationen Hilfe und Unterstützung zu gewähren: Auch Hypothekenzahlungen sollten gestrichen werden.

Einige der besseren Abgeordneten des Landes versuchen, auf nationaler Ebene Gesetze zu verabschieden, die Miet- und Hypothekenstornierungen kombinieren. Am Mittwoch stellte die Abgeordnete Ilhan Omar, D-Minn., das Gesetz zur Miet- und Hypothekenstreichung vor, das einen Miet- und Hypothekenverzicht vorsieht und gleichzeitig Vermietern Erleichterungen und Unterstützung bei Zahlungsausfällen bietet.

Die Verabschiedung eines solchen Gesetzes in Washington ist vielleicht eine Sisyphusarbeit, aber auf bundesstaatlicher Ebene ist es eher machbar. Das Problem ist der politische Wille: Wäre Cuomo zum Beispiel wirklich der „Krisenpapa„, als der er überschwänglich bejubelt wird, könnte er dies in New York rasch in die Tat umsetzen. In der Zwischenzeit sollte es selbstverständlich sein, dass große Immobilienkonzerne und mächtige Vermieter nach Jahren und Jahrzehnten der ausbeuterischen und ausbeuterischen Kapitalakkumulation auf Kosten der Mieter ein paar Monate Mietausfall verkraften können und nicht weniger verdienen.

Vor der Pandemie – und dank der unermüdlichen Arbeit von Mietergewerkschaften, Aktivisten und einigen wenigen progressiven Demokraten, die 2018 in New York gewählt wurden – wurden im vergangenen Jahr eine Reihe von mieterfreundlichen Gesetzesreformen verabschiedet. Diese Gesetze sind zwar willkommen, aber sie waren nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, um die jahrzehntelange unangefochtene Komplizenschaft zwischen New Yorks Politikern und der mächtigen Immobilienlobby zu beenden. Für die Organisatoren von Mietstreiks ist das Ideal keineswegs die Rückkehr zu einem Status quo vor der Krise. Weaver drückte es so aus: „Wir fordern, dass wir nicht in die Welt zurückkehren, in der wir vor der Krise lebten – eine Welt mit 92.000 obdachlosen New Yorkern und Millionen von Menschen, die nur einen Gehaltsscheck von einer Zwangsräumung entfernt leben.

Phara Souffrant Forrest, eine Krankenschwester und Mieterrechtsaktivistin, die derzeit eine Kampagne für die Mitgliedschaft in der New Yorker Staatsversammlung führt, bat die Wähler in ihrem Brooklyner Stadtteil Crown Heights um die Unterzeichnung einer Petition für die Streichung der Miete.

„Wir erhielten eine riesige Menge Unterstützung dafür, aber dann war es, als ob wir mit uns selbst reden würden, wir bekamen keine Antwort“, sagte sie mir und beklagte die Untätigkeit der amtierenden Abgeordneten. Sie merkte an, dass 44 Prozent ihres Distrikts bereits vor der Pandemie „mietbelastet“ war, was bedeutet, dass über ein Drittel ihrer Gehaltsschecks für Miete und Nebenkosten ausgegeben wurde. Vier von 10 der 43 Millionen Mieter des gesamten Landes befinden sich in der gleichen Lage.

Souffrant Forrest organisiert sich an der Seite der Mietstreikenden in der ausdrücklichen Erkenntnis, dass die Machtstrukturen, durch die der Wohnungsbau organisiert wird, aufgelöst werden müssen – jetzt und lange nachdem die Coronavirus-Krise vorüber ist. „Wir müssen Kandidaten unterstützen, die glauben, dass Wohnen ein Menschenrecht ist“, sagte sie. In dem Wissen, dass es derzeit viel zu wenige solcher Politiker gibt, rief die Krankenschwester und Organisatorin ihre Nachbarn an und erzählte ihnen vom Mietstreik.

„Wohnen ist ein Menschenrecht“ ist seit langem der Schrei der Mieterorganisatoren und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Was würde es aber bedeuten, wenn es ein System gäbe, in dem das Wohnen tatsächlich als universelles Menschenrecht behandelt würde? Zum einen müsste man nicht bezahlen, um Zugang zu diesen Rechten zu erhalten. Ein Mietstreik ist keine Forderung nach der Anerkennung des Menschenrechts auf Wohnung, sondern eine unmittelbare und verkörperte Einforderung dieses Rechts. Der Streik stellt Forderungen, ja, aber er ist auch ein Selbstzweck.