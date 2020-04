DER IRAK STEHT EINER GROSSEN BEDROHUNG DURCH DIE USA GEGENÜBER: CHINA, AL-HASCHD ASCH-SCHAʿBĪ UND IRAN MÜSSEN RAUS, ODER SONST! … (2/2)

von Elijah J Magnier – https://ejmagnier.com

Kein Land könnte es versäumen, von der Art des tiefgreifenden Kampfes zwischen all seinen politischen Gruppen erschüttert zu werden, der gegenwärtig im Irak herrscht. Die USA brauchen keine großen Anstrengungen zu unternehmen, um Zwietracht zwischen den Parteien zu säen, da diese gegenwärtig in sich zersplittert sind. Die Eliminierung von Generalmajor Qassim Suleimani von der irakischen Bühne – dessen persönliches Ziel es gewesen war, die verschiedenen politischen Parteien zusammenzubringen – war ein bedeutendes Ereignis, aber keine Veränderung. Er veränderte die politische Szene im Irak nicht grundlegend, da es ihm bereits zwei Monate vor seiner Ermordung durch die USA nicht gelungen war, die Parteien nach dem Rücktritt von Premierminister Adil Abd al-Mahdi dazu zu bewegen, sich auf einen einzigen Kandidaten für das Amt des Premierministers zu einigen. Die irakischen Politiker stellten ihre Differenzen über alles andere, um ihren politischen Einfluss zu schützen, unbeeindruckt von der patriotischen Pflicht zur Einheit angesichts der ernsten Herausforderungen, vor denen ihr Land steht.

Premierminister Abd al-Mahdi hat sich nicht geirrt, als er mir einmal sagte: “Wir wissen nicht, wie man regiert. Wir sind gut im Widerstand gegen den Herrscher.” Kein Herrscher im Irak wird in der Lage sein, das Land aus seiner gegenwärtigen schweren Finanzkrise, der politischen Verbitterung und der Gesundheitskrise COVID-19 zu befreien, weil die finanziellen Mittel fehlen. Der Druck von der Straße, wo die Demonstranten eine Verbesserung der Lebensbedingungen forderten, wird stärker denn je zurückkehren. Der niedrige Rohölpreis untergräbt das Jahreseinkommen des Irak. Das Haushaltsdefizit des Staates schießt in die Höhe, die Auslandsverschuldung ist hartnäckig und der Bedarf an Hilfe durch die Weltbank, die unter amerikanischer Kontrolle steht, ist größer denn je. Amerika wird so lange keine Finanzhilfe leisten, bis seine Forderungen erfüllt sind und der iranische Einfluss aus dem Irak beseitigt ist.

Amerika lehnt die Ausgleichspolitik des Irak ab. Der Irak betrachtet sein Verhältnis zu den USA nur so wichtig wie sein Verhältnis zum benachbarten Iran. Washington will den Irak für sich selbst, wobei es sich an ein Prinzip hält: “Nach mir die Sintflut” (après moi le deluge), ein Ausdruck, der angeblich oft von Ludwig XV. von Frankreich benutzt wird, um anzuzeigen, dass er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, dass keine anderen Erwägungen außer seiner eigenen Selbstbesessenheit eine Rolle spielen und dass alle anderen Erwägungen irrelevant sind.

Die USA unterstützen Irakisch-Kurdistan, indem sie ihren Militärstützpunkt “Harir” ausbauen und einen weiteren großen Militärstützpunkt an der Grenze zum Iran errichten. Die Botschaft an Bagdad scheint unverblümt: Die US-Streitkräfte werden angesichts des Widerstands aus den Teilen des Irak, die eher der Autorität Bagdads unterstehen, bleiben. In Kurdistan ist die Autorität der Zentralregierung nicht so effektiv wie in anderen Teilen des Landes. Die USA unterstützen die kurdischen Peshmerga und bewaffnen sie durch ihre Verbündeten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die die kurdischen bewaffneten Männer mit Waffen ausstatten: vier Ladungen voller Waffen sind vor kurzem in Erbil gelandet.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass seine Regierung, falls Trump an der Macht bleibt, der Region Kurdistan helfen wird, sich vom Irak zu lösen, da sie auch einen kurdischen Sezessionsversuch im Nordosten Syriens unterstützen könnte. In dem Teil Syriens, den die USA mit kurdischer Hilfe besetzen, stehlen die US-Streitkräfte syrisches Rohöl – auch wenn dessen Preis nicht mehr ausreicht, um die Kosten für die um das Land herum stationierten Truppen zu bezahlen – was darauf hindeutet, dass es einen weiteren Grund für ihre Präsenz gibt, der mit dem US-Verbündeten Israel zusammenhängt.

Die irakischen Demonstranten bezeichnen die Vereinigten Staaten als “Joker”, eine mächtige Kraft, die – oft verdeckt – Einfluss auf die Ereignisse im Irak ausübt. Dieser Einfluss zeigte sich bei den Demonstrationen im vergangenen Jahr, am deutlichsten jedoch in der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung. Kurdische Funktionäre lehnten bereits den verbindlichen Verfassungsbeschluss des irakischen Parlaments – in einer klaren Rebellion gegen die Autorität Bagdads – ab, der den Rückzug der USA aus dem Irak forderte.

Die irakischen Entscheidungsträger in Bagdad glauben, dass US-Präsident Donald Trump nur im Einklang mit den Interessen seines eigenen Landes handelt. Er dankte Adil Abd al-Mahdi für seinen Schutz der US-Botschaft, weil diese in Bagdad angegriffen wurde. Der US-Präsident sandte über Abd al-Mahdi eine positive Botschaft an den Iran und tötete dann einige Tage später den iranischen General Qassem Soleimani. Die US-Regierung setzt sich auch für die Interessen Israels im Irak ein – und nicht nach dem “erklärten” Interesse der USA am Aufbau einer starken und freundschaftlichen Beziehung zwischen dem Irak und den USA.

Trump hörte nicht auf seine Proteste, als Abd al-Mahdi ihn persönlich anrief und ihm sagte, dass das Vorgehen der USA beim Angriff auf die Sicherheitskräfte die Iraker verärgere und dass jede einseitige Aktion katastrophale Folgen für alle hätte. Vielmehr hörte Trump auf seine Helfer, die die Führer im Nahen Osten als Untergebene und nicht als Verbündete betrachten. Diese Herablassung der USA diene den Interessen des Iran, der aus amerikanischen Fehlern Nutzen zu ziehen wisse, so die Quellen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Irak sich in einer Krise befindet, wobei zu der schwierigen wirtschaftlichen und sanitären Lage, von der alle Länder betroffen sind, noch heftige innenpolitische Auseinandersetzungen hinzukommen. Doch die größte Gefahr für das Land geht von der Trump-Administration aus, die sich nur eine gewaltsame Unterwerfung der Staaten vorstellen kann. Die USA werden am Ende sicherlich eher “den Wirbelwind ernten”, als ein robustes Bündnis mit dem Irak zu gewinnen.

