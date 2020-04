Die AngloZionisten starten eine strategische PsyOp gegen China

vom Saker (geschrieben für die Unz Review) – https://www.theblogcat.de

Russland hat hier eine bedeutende Rolle gespielt, denn es war der Informationskrieg gegen Russland, den sich die Führer des Imperiums ausgedacht hatten, mit ihren „Skripal-Regeln für Beweise“, auch bekannt als „sehr wahrscheinlich“. Dieses Prinzip wurde von allen Europäern im Namen der „Solidarität“ (es wird selten genau ausgeführt, worin diese Solidarität besteht) sklavisch akzeptiert; es war „naiv vernünftig“, dass es dieses Mal funktionieren würde. Nochmal, ich persönlich bin mir da nicht so sicher. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert: nicht nur haben die Europäer am Ende herausgefunden, wie vollkommen dämlich und unglaubwürdig das gesamte Skripal-Märchen war, auch das Ausmaß an Abscheu und Hass gegen Trump und die USA ist stark angestiegen. Darüber hinaus hat China Europa viel mehr anzubieten als die sich auflösenden (Un)-Vereinigten Staaten – warum sollte man sich auf die Seite einer verlierenden Partei stellen? Und zu guter Letzt werden die Europäer herausfinden (einige haben das bereits), dass sich die USA einen Scheiß um normale Europäer kümmern, nicht einmal um die herrschenden Klassen Europas.

[Nebenbemerkung: Ein kurzes Studium der Geschichte zeigt, dass, wenn es den Ausbeutungseliten gut geht, sie sich alle treu gegenseitig unterstützen, aber wenn es bergab geht, wenden sie sich sofort gegeneinander. Das beste Beispiel aus jüngster Zeit für dieses Phänomen ist die Spaltung der herrschenden Eliten in den USA, die sich seit der Wahl von Trump sofort gegeneinander gewandt haben und nun bösartig wie „Spinnen in einer Dose“ (um einen russischen Ausdruck zu verwenden) kämpfen. Tatsächlich ist dies so wahr, dass es sogar als sehr zuverlässiges Diagnoseinstrument verwendet werden kann: Wenn deine Feinde alle vereint sind, dann sind sie wahrscheinlich zuversichtlich in ihrem Sieg, aber sobald sie sich gegeneinander wenden, *weiß* man, dass die Dinge für den Gegner sehr schlecht aussehen. Ebenso sehen wir jetzt, wie Südeuropäer wirklich wütend auf ihre nördlichen „EU-Verbündeten“ werden (Macron scheint sich hinter Trump einzureihen, auch wenn er eine vorsichtigere und diplomatischere Sprache verwendet). Schließlich sagt einem die Art und Weise, wie die CIA eine Außenpolitik verfolgt, das Pentagon eine andere und Foggy Bottom (Anm.d.Ü.: Washington D.C.) auch eine eigene (wenn auch auf Sanktionen und Schuldzuweisungen beschränkt), so ziemlich alles, was man wissen muss, um zu sehen, wie tief die Systemkrise des Imperiums geworden ist.]

Während es in der US-Regierung nur noch sehr wenige wirklich intelligente Menschen gibt, so gibt es doch genügend „horizontal clevere“ Leute, die nicht lange brauchten um zu erkennen, dass diese Pandemie ihnen eine goldene Gelegenheit beschert hat, um ihr eigenes Versagen und ihre Fehler China in die Schuhe zu schieben. Die Elemente sind sehr einfach:

1. Anti-chinesische Propaganda hat in den USA eine lange Tradition und war sehr einfach wiederherzustellen.

2. Die meisten US-Amerikaner haben eine völlig irrationale Reaktion auf das Wort „Kommunist“, das macht es für die US-Propaganda wirklich einfach, CCP (Kommunistische Partei Chinas) und „Lüge“ in einem Satz zu verwenden und glaubwürdig zu klingen, egal was der Rest des Satzes behauptet (etwa faktische Beweise).

3. Die US-Plutokratie ist über die ökonomische und industrielle Macht Chinas besorgt, daher die Verteufelung von Firmen wie Huawei oder DJI, die als eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA eingestuft werden. Schiebe alles den Chinesen in die Schuhe, die US-Oligarchen werden es lieben!

4. China und Russland haben eine Beziehung, die tiefer geht als eine Allianz. Ich nenne es eine „Symbiose“, während es die Chinesen eine „strategische, umfassende Partnerschaft aus Koordination für ein neues Zeitalter“ nennen. Die Russen reden von einer „entscheidenden Allianz“. Wie immer man es nennt – bedeutend ist, dass Russland und China zusammenstehen (daher der Ausdruck „Koordination“), gegen das Imperium, und dass die (zugegebenermaßen spärlichen und plumpen) US-Versuche, diese Allianz zu spalten, kläglich gescheitert sind.

5. Wie bei jeder neuen Pandemie hat auch China Zeit gebraucht, um herauszufinden was da passiert, und es war extrem einfach, China einer absichtlichen Vertuschung zu beschuldigen (dabei wird die Tatsache, dass China die Welt bereits am 31. Dezember informiert hat, geflissentlich weggelassen. Ebenso wie die Anwesenheit einer multinationalen Delegation der WHO, um die Angelegenheit zu untersuchen). In Wahrheit könnte man China auch beschuldigen, dass sie zu offen waren und zugelassen haben, dass unterschiedliche Schätzungen und Hypothesen im Umlauf kamen, bevor die chinesische Regierung alle Fakten beieinander hatte. Ein perfekter Fall von „schuldig wenn du es tust und schuldig wenn du es nicht tust“.

6. Die politische Kultur der USA ist so, dass 99,99% der US-Amerikaner praktisch JEDE Lüge über den Rest der Welt glauben, egal wie nachweislich dumm es ist, anstatt eine unangenehme Wahrheit über die USA zu akzeptieren. Und so erhält die Schuldzuweisung an eine fremde Macht, vor allem eine kommunistische, von der überwältigenden Mehrheit der US-Amerikaner eine reflexartige Zustimmung.

7. Als die WHO die US-Propaganda eindeutig nicht unterstützte, da war es ein großartiger Schachzug von Trump, ihnen die Mittel zu entziehen. Nicht nur dass die USA der WHO bereits Millionen von Dollar schulden (50 bis 200, je nachdem wen man fragt), der einfache Vorwand für den Entzug der Mittel war es, sie als pro-chinesisch hinzustellen. Es ist offensichtlich, dass Trump die UN nur als Prügelknaben braucht, und dies war eine perfekte Art, sie wieder einmal aufs Korn zu nehmen.

8. Wie bei jedem angsteinflößenden Ereignis begann sofort ein Tsunami aus komplett haltlosen und völlig dämlichen Gerüchten, sobald klar wurde, dass dies ein großes Ereignis war. Und die Maschine der US-Propaganda musste nur noch in ernstem Ton über einige dieser Gerüchte reden und so tun als würden die Medien „nur berichten“ anstatt Geschichten zu platzieren.

9. China ist auch eine große Bedrohung für die US-Interessen in Asien, und diese Pandemie lieferte für die USA die perfekte Gelegenheit, Berichte aus Taiwan als Berichte aus China zu präsentieren (ein alter Trick). Die taiwanesische Regierung war mehr als glücklich darüber, einen Vorwand für ihren Hass auf China zu finden, auch das ist nichts Neues.

10. Schließlich brauchten US-Ökonomen nicht lange, um herauszufinden, dass diese Pandemie einen zerstörerischen Effekt auf die „beste Ökonomie in der Geschichte der Galaxie“ haben würde. Damit ist die präventive Schuldzuweisung an China für Trump und seine Neokon-Meister eine perfekte Art, um die Schuld von sich abzulenken.

Die Storys, die danach verbreitet wurden, sind wahrlich prächtig. Hier ein paar meiner persönlichen Favoriten:

Es gibt viele weitere Storys, ich bin sicher, ihr habt sie gesehen.

Und schließlich und unvermeidlich hat diese strategische PsyOp zugeschlagen und FOX News (wer sonst?) hat dieses Meisterwerk gesendet: „Sen. Hawley: Ich bin dafür, dass die Opfer des Coronavirus die Kommunistische Partei Chinas verklagen“. Echt, das ist brillant. „Ich habe meinen Job verloren, sollen die bösen chinesischen Kommunisten mich bezahlen.“ Das ist Musik in den Ohren der meisten Amerikaner.

Derzeit sind die meisten US-Äußerungen einfach Lügen. Aber wenn China nach und nach schließlich korrektere und genauere Informationen veröffentlicht, dann werden diese korrigierten/aktualisierten Statistiken sofort als der Beweis dafür interpretiert werden, dass die Chinesen zu Beginn absichtlich gelogen hätten. Und nicht als das Ergebnis dafür, dass die Chinesen schrittweise ein besseres Bild des Geschehens erhalten. Nochmal, ein typischer Fall von „schuldig wenn du es tust und schuldig wenn du es nicht tust“.

Ich sollte erwähnen, dass es einen weiteren Grund gibt, der dazu beiträgt, dass die USA alles auf China schieben: Noch immer ist nicht klar, wo das Virus herkam, aber eine Möglichkeit ist, dass es aus den USA stammt und von US-Amerikanern nach China gebracht wurde (ob absichtlich oder nicht, das ist hier nicht das Thema). Zu den Berichten, die behaupten, dass die USA das wahre Ausmaß der Katastrophe in den USA verheimlichen: sie werden ignoriert.

