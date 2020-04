Schockierende Studie findet Coronavirus-Mutationen, die viel tödlicher als das Original sind

von Tyler Durden – https://www.zerohedge.com

Übersetzung LZ

Eine schockierende neue Studie ergab, dass die Mutationsfähigkeit von SARS-CoV-2 stark unterschätzt wurde…



Eine Gruppe von Forschern der Universität Zhejiang, einer hochkarätigen Forschungsuniversität in Hangzhou, der Hauptstadt der ostchinesischen Küstenprovinz Zhejiang, hat einen Durchbruch erzielt, der als ein entscheidender Durchbruch in unserem Verständnis der vielfältigen Symptome, mit denen Patienten konfrontiert sind, in Erinnerung bleiben könnte.

Studien haben gezeigt, dass bis zur Hälfte derer, die mit dem Virus infiziert sind, „asymptomatisch“ sein könnten, eine Kategorisierung, die auch diejenigen einschließt, die extrem leichte Symptome hatten, die oft einer schlimmen Erkältung oder einem leichten Fieber ähneln. Nun hat dieses Wissenschaftlerteam 31 neue mutierte Stämme des Virus entdeckt, die die anhaltend hohen Sterblichkeitsraten in Teilen Europas und New Yorks erklären könnten.

Nach Angaben der South China Morning Post wiesen einige der mutierten Stämme eine viel gefährlichere Fähigkeit zum Eindringen in menschliche Zellen auf, was bedeutet, dass bestimmte Stämme viel tödlicher sein könnten als andere. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass diese Stämme „genetisch ähnlich“ waren wie Proben, die in New York und an Orten wie Italien in Europa isoliert wurden.



Entscheidend ist, dass die Studie unter der Leitung von Professor Li Lanjuan, dem ersten chinesischen Akademiker, der eine vollständige Quarantäne zur Bekämpfung des Virus empfahl, zum ersten Mal einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen der Art des Stammes, der einen Patienten infiziert, und dem Grad der Brutalität der Symptome, mit denen er konfrontiert ist, zeigte.

Dies ist nichts weniger als ein Durchbruch – auch wenn er in der amerikanischen Presse unterbewertet wird, wahrscheinlich, weil sich Gesundheitsjournalisten mit einem verwirrenden Paradoxon auseinandersetzen: Dr. Fauci sagte letzten Monat, dass es „keine Beweise“ für tödliche Mutationen gebe, doch diese Forscher haben genau das herausgefunden – obwohl diese Forschung natürlich noch repliziert oder von Fachkollegen überprüft werden muss.

„Sars-CoV-2 hat Mutationen erworben, die in der Lage sind, seine Pathogenität wesentlich zu verändern“, schrieben Li und ihr Team in ihrem Non-Peer-Reviewed-Papier, das vom Preprint-Service medRxiv.org, einer weiteren Spitzenforschung für Non-Peer-Reviewed-Forschung, zusammen mit Lancet veröffentlicht wurde.

Li wählte einen ungewöhnlichen Ansatz zur Untersuchung der Virusmutation. Sie analysierte die Virenstämme, die aus 11 zufällig ausgewählten Covid-19-Patienten aus Hangzhou in der östlichen Provinz Zhejiang isoliert wurden, und testete dann, wie effizient sie Zellen infizieren und abtöten konnten.

Die tödlichsten Mutationen bei den Zhejiang-Patienten seien auch bei den meisten Patienten in ganz Europa gefunden worden, während die milderen Stämme die vorherrschenden Sorten seien, die in Teilen der Vereinigten Staaten, wie z.B. im Bundesstaat Washington, gefunden wurden, so ihr Papier.

In einer separaten Studie war festgestellt worden, dass New Yorker Stämme aus Europa importiert worden waren. Die Sterblichkeitsrate in New York war ähnlich hoch wie in vielen europäischen Ländern, wenn nicht sogar höher.

Doch die schwächere Mutation bedeutete laut Lis Studie nicht für alle ein geringeres Risiko. In Zhejiang erkrankten zwei Patienten in den 30er und 50er Jahren, die an dem schwächeren Stamm erkrankten, schwer. Obwohl beide am Ende überlebten, musste der ältere Patient auf einer Intensivstation behandelt werden.

Li’s Studie umfasste eine bemerkenswert geringe Anzahl von Stämmen, nur einige Dutzend wurden untersucht, im Gegensatz zu Hunderten oder Tausenden von Stämmen in einigen grösseren Studien mit neuen Viren. Dennoch gelang es ihr, eine scheinbar eindeutige Verbindung zu finden, die ein neues Licht werfen – oder neue Komplikationen bei der Suche nach einer Heilung oder einem Impfstoff auslösen könnte. Li’s Team führte diese „funktionellen Veränderungen“ bei den verschiedenen Stämmen auf Variationen des „viralen Stachelproteins“ zurück – auch bekannt als die „Stacheln“ auf der „Kugel“, die zur Darstellung von SARS-CoV-2 verwendet werden.

Das Team von Li entdeckte mehr als 30 Mutationen. Darunter waren 19 Mutationen – oder etwa 60 Prozent – neu.

Sie fanden heraus, dass einige dieser Mutationen zu funktionellen Veränderungen im Spike-Protein des Virus führen könnten, einer einzigartigen Struktur über der Virushülle, die es dem Coronavirus ermöglicht, sich mit menschlichen Zellen zu verbinden. Eine Computersimulation sagte voraus, dass diese Mutationen seine Infektiosität erhöhen würden.

Die Tatsache, dass solche unerwartet starken Variationen bei einer Probe von weniger als einem Dutzend Patienten auftreten könnten, bedeutet, dass die genetische Variabilität dieses Virus viel höher sein könnte als ursprünglich erwartet. Und es könnte seit Beginn des Ausbruchs mutiert sein, was natürlich zu Komplikationen bei der Suche nach einem Impfstoff führen könnte. Am alarmierendsten ist, dass einige der mutierten Stämme bis zum 270-fachen der Viruslast trugen wie die schwächsten Stämme.

Um die Theorie zu überprüfen, infizierten Li und Kollegen Zellen mit Stämmen, die verschiedene Mutationen trugen. Die aggressivsten Stämme konnten 270-mal so viel Viruslast erzeugen wie der schwächste Typ. Diese Stämme töteten auch die Zellen am schnellsten.

Es war ein unerwartetes Ergebnis von weniger als einem Dutzend Patienten, „was darauf hindeutet, dass die wahre Vielfalt der Virusstämme immer noch weitgehend unterschätzt wird“, schrieb Li in der Arbeit.

Das ist nur die jüngste Erinnerung daran, wie viel wir über dieses Virus noch nicht wissen. Die Projektion, dass die Entwicklung eines Virus 18 Monate bis 2 Jahre dauern könnte, basiert auf nicht viel mehr als auf Vermutungen, die von Wunschdenken inspiriert sind. Aus diesem Grund könnte das Warten, bis ein Impfstoff oder ein Heilmittel zur Verfügung steht, dazu führen, dass wir viel länger warten müssen, als viele erwartet haben.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/shocking-study-finds-coronavirus-mutations-are-much-deadlier-original?utm_campaign=&utm_content=ZeroHedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletter