Der nackte König

Alle vernünftigen Analysten (mit Ausnahme der Sprecher des Imperiums und der extremen Rechten) sind sich einig, dass das Coronavirus den Schleier des angeblichen neoliberalen Booms abrupt entfernt hat, und die Barbarei, ihre Abgründe der Ungerechtigkeit und Ungleichheit aufgedeckt hat.

Hans Christian Andersen erzählt von zwei Schurken, die sich als Schneider ausgaben, um einem König das schönste Kostüm zu versprechen, das man sich vorstellen kann.

Alle würden ihr Outfit bewundern, sagten sie, außer denen, die aus einer außerehelichen Affäre mit ihren Müttern geboren wurden. Als der König zusammen mit seinen Höflingen zu ihnen ging, um es anzuprobieren, sah niemand, nicht einmal der König selbst, einen Anzug; aber sie alle dachten mit Angst, dass sie Kinder sündiger Beziehungen wären und beschlossen, die imaginäre Kleidung und das Genie ihrer Schöpfer enthusiastisch zu loben.

Am Tag des Dorffestes „zog“ sich der König an und ritt mit seinem Pferd durch die Straßen. Die Dorfbewohner schwiegen, schämten sich und glaubten, das wundersame Kostüm nicht wahrzunehmen. Bis ein unschuldiger Junge ausrief: „Der König geht nackt!“ und er schaffte es, ohne es zu wollen, alle die Farce entdecken zu lassen.

Mit dem Schrei des Kindes in dem Märchen wurde die verallgemeinerte Lüge wie durch Zauber zerstört.

Heute wurde die unmenschliche Natur des Kapitalismus und seine obszönste Version, der Neoliberalismus, vom Coronavirus entkleidet. Sein satanisches Gesicht wird freigelegt, ohne Masken oder Rasur. In der Fata Morgana, die durch die Maschinerie der informativen und kulturellen Dominanz hergestellt wird, taten sich sehr tiefe Risse auf.

Fidel wiederholte viele Male, dass Kapitalismus und Neoliberalismus die ganze Welt zum Völkermord führen. Und er sagte dies mit besonderer Betonung, als der Sozialismus in Europa zusammenbrach und der triumphale Chor der Rechten das Aufkommen des absoluten Königreichs des Marktes als Synonym für „Freiheit“ und „Demokratie“ feierte, während sich ein großer Teil der Linken demoralisiert zurückzog.

Die Pandemie hat als aufschlussreiches Instrument fungiert, das alles aufdeckt, entlarvt und uns grob mit der Realität konfrontiert.

Eines der Merkmale des Systems, das durch die Pandemie ans Licht gezogen wurde, hat mit dem ethischen Dilemma zu tun, in dem sich Ärzte entscheiden mussten (aufgrund des Mangels an Atemschutzmasken und wichtigen Medikamenten, Betten in Krankenhäusern und Krankenhauseinheiten). Intensivpflege) zwischen Patienten, die als „rettbar“ angesehen werden können, und Patienten, die älter, gebrechlicher und kränker sind.

Diese grausame Spaltung entsteht aus dem Verständnis des Gesundheitswesens und der Pharmaindustrie als lukratives Geschäft, in dem es keine Patienten, sondern Kunden gibt.

Im Jahr 2013 riet ein japanischer Finanzminister den Alten seines Landes, Harakiri zu machen, um übermäßige Haushaltsbelastungen zu verringern, und der stellvertretende Gouverneur von Texas, Dan Patrick, machte kürzlich einen ähnlichen Vorschlag. Es ist ungeheuerlich, aber wir sollten ihnen für ihre lehrreiche Offenheit danken.

Nach der neoliberalen Doktrin reduziert der Staat seine Rolle auf ein Minimum und bleibt der Diener von Unternehmen, während der Markt die Menschheit durch Wettbewerb in eine Minderheit von „Gewinnern“, d.h. von „rettbaren“, und eine große Masse von „Verlierern“ und „Überflüssigen“ aufteilt.

Bereits mitten in der Pandemie bestand die erste Reaktion einiger neoliberaler Politiker wie Trump und Bolsonaro darin, sie herunterzuspielen und keine Vorkehrungen zu treffen, insbesondere um die Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen. Offensichtlich sollte sich das Coronavirus innerhalb seiner Logik auf „die Verlierer“, auf die „überflüssige“ Bevölkerung, auf die „minderwertigen“ Rassen, ob Migranten oder nicht, also auf diejenigen konzentrieren, deren Leben und Würde keinen Wert haben, auf diejenigen, die Harakiri begehen sollten. Aber die Epidemie entwickelte sich bekanntlich schlimmer als erwartet, und der Schwerpunkt der Politik musste opportunistisch geändert werden.

Auf die gleiche demagogische und falsche Weise stellt der Diskurs der Eliten sicher, dass das Coronavirus „uns gleichgestellt“ ist, da es Arm und Reich angeblich auf die gleiche Weise angreift.

Reiche Leute (betont Ingar Solty) können 24 Stunden am Tag für den Service einer medizinischen Pflegekraft bezahlen. Außerdem: «… Sie können sich dem Viruserkennungstest unterziehen, auch wenn Sie keine Symptome haben, Beatmungsgeräte, Atemmasken usw. erhalten, während arbeitende Menschen mit Symptomen von Covid-19 kämpfen müssen, überhaupt getestet zu werden und dann die Rechnung bezahlen müssen.

Laut einem Bericht der New York Times bauen die Eliten für sich isolierte Einrichtungen mit maximalem Komfort und Ausrüstung sowie spezialisiertem klinischem Personal. Sie reisen mit Yachten oder Privatflugzeugen an Orte, an denen das Virus noch nicht angekommen ist, und neugierige Launen und Extravaganzen sind erlaubt. Es gibt „Prominente“, die antibakterielles Markengel und sehr teure Atemschutzmasken kaufen (und Selfies machen, um sie in den Netzwerken zu zeigen). Man bevorzugt eine elegante „Urban Mask“ der schwedischen Firma Airinum, die mit fünf Filtrationsschichten und einem „ultraweichen Finish, ideal für den Kontakt mit der Haut“ versehen ist. Ein weiteres Unternehmen von Cambridge Mask Co., einem britischen Unternehmen, das „Kohlenstoff- und Partikelfilterschichten in Militärqualität“ verwendet.

Zu den Antipoden dieser Millionäre gehören Gruppen, die laut Boaventura de Sousa Santos „eine besondere Verwundbarkeit gemeinsam haben, die der Quarantäne vorausgeht und den Krankheitsverlauf verschlechtert“: Frauen, prekäre und Schwarzarbeiter, Straßenverkäufer, Bewohner der armen Randgebiete von Städten, ältere Menschen, Internierte in Flüchtlingslagern, Einwanderer, Vertriebene, Behinderte. Insgesamt verstärkt die Quarantäne „Ungerechtigkeit, Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und Leiden“.

Sousa Santos stellt (und stellt uns) Fragen, die Pfeile sind: «Wie wird die Quarantäne für Obdachlose aussehen? Menschen (…), die in so vielen Städten der Welt unter Brücken, in verlassenen U-Bahn- oder Bahnhöfen, Regenwassertunneln oder (…) Abwasserkanälen übernachten. In den USA nennt man sie Tunnelmenschen. Wie wird die Quarantäne in den Tunneln gewährleistet?

Aber es gibt noch eine andere Frage, die sich inmitten von Unsicherheit, Angst, der zunehmenden Lawine von Todes- und Ansteckungszahlen und erschreckenden Bildern von Leichen auf den Straßen überall auf dem Planeten gestellt wird: Was wird nach der Epidemie passieren?

António Guterres selbst, UN-Generalsekretär, hat gesagt: «… wir können nicht dorthin zurückkehren, wo wir (…) mit den Gesellschaften waren, die unnötig anfällig für die Krise sind. Die Pandemie hat uns so stark wie möglich an den Preis erinnert, den wir für Schwächen in den Gesundheitssystemen, im Sozialschutz und im öffentlichen Dienst zahlen. Die Pandemie hat Ungleichheiten unterstrichen und verschärft … ».

Atilio Borón bekräftigt in der klarsten Reflexion, die über diese Krise geschrieben wurde, dass „das erste tödliche Opfer“ der Pandemie „die neoliberale Version des Kapitalismus war“: „eine Leiche, die noch nicht begraben, aber unmöglich wiederzubeleben ist.“

Der Kapitalismus hingegen wird, wie Lenin sagte, „nicht fallen, wenn es keine sozialen und politischen Kräfte gibt, die ihn fallen lassen“. Er überlebte die sogenannte „spanische Grippe“ und den „enormen globalen Zusammenbruch“ der Weltwirtschaftskrise. Er hat „eine ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit (…) gezeigt, um Krisen zu verarbeiten und sogar gestärkt daraus hervorzugehen“. Darüber hinaus werden weder in den USA noch in Europa „die von Lenin angegebenen sozialen und politischen Kräfte“ wahrgenommen, so dass es nicht realistisch ist, an einen bevorstehenden Zusammenbruch des kapitalistischen Systems zu denken.

Atilio schlägt als Arbeitshypothese eine postpandemische Welt mit „viel mehr Staat und viel weniger Markt“, bewussteren und politisierteren Volksmassen vor – dank der schrecklichen Lehren aus dem Virus und dem Neoliberalismus – Volksmassen die „anfällig für Solidarität, kollektive Lösungen sind einschließlich der Sozialisten ». Inmitten einer neuen Geopolitik mit diskreditiertem US-Imperialismus, mangelnder Führung und ohne internationales Prestige jeglicher Art.

Das Szenario nach der Pandemie stellt für Atilio eine „enorme Herausforderung“ für „alle antikapitalistischen Kräfte auf dem Planeten“ dar und „eine einzigartige, unerwartete Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte“. Wir müssen „das Bewusstsein schärfen, organisieren und kämpfen, bis zum Ende kämpfen“.

Und er erinnert sich an Fidel bei einem Treffen des Netzwerks zur Verteidigung der Menschheit im Jahr 2012: «… wenn Ihnen gesagt wird: Sorgen Sie dafür, dass der Planet zerstört wird und mit ihm diese denkende Spezies endet, was werden Sie tun, setzen Sie sich hin um zu weinen? Ich denke, wir müssen kämpfen, das haben wir immer getan ».

Atilio tut gut daran, sich an Fidel angesichts der Krise, der Unsicherheit, des Grauens und des Spektakels des Neoliberalismus zu erinnern, nackt und lächerlich wie der König in dem Märchen. Und auch angesichts von Hoffnungen, die aufkeimen könnten. Dank seiner Ideen und seiner Arbeit stellt Kuba seine wissenschaftliche Entwicklung, den Gesundheitssektor und das gesamte Potenzial des Staates in den Dienst der Menschen und insbesondere den der am stärksten gefährdeten Menschen. Wenn wir ernsthaft über eine gerechtere Zukunftswelt nachdenken wollen, müssen wir uns daran erinnern, wie Atilio, Fidel und Kuba.

Unsere internationalistischen Ärzte und Krankenschwestern bemühen sich Tag für Tag, diese Utopie, von der viele jetzt träumen, Wirklichkeit werden zu lassen.

