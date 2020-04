UISRAEL brechen stets alle internationalen Gesetze – Beispiel ISRAEL & Venezuela

von Einar Schlereth – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Israel-Bullen führen gefährliche Subjekte ab

ZUERST ISRAEL:

Schaut euch die zwei riesigen schwerst-bewaffneten Bullen an, die zu zweit kleine Kinder aus Ramallah nach Haifa verschleppen in ein Hochsicherheits-Gefängnis für die schlimmsten Verbrecher wie Mörder und Vergewaltiger, Brandstifter etc., wo keine Verwandten sie je besuchen können. 200 Kinder sind aktuell auf mehrere Gefängnisse verteilt. So sieht der unmenschliche Zionisten-Faschismus aus. Ich weiß nicht, was man hierzu noch sagen kann.

Quelle TeleSUR

Zweitens USA

TRUMP UND KUMPANE BESITZEN DIE CHUTZPAH, MADURO, DEM MIT GROßER MEHRHEIT GEWÄHLTEN PRÄSIDENTEN VENEZUELAS EIN VERBRECHEN ANZUHÄNGEN, DAS BISLANG ÜBERWIEGEND NUR DIE AMERIKANER BEGANGEN HABEN.

Quelle – källa – source

Dazu hat Arnold August geestern einen überzeugenden Artikel geschrieben, den ich euch hier wiedergeben möchte.

Man sollte sich den Versuchen der USA, Maduro zu stürzen, mit allen erforderlichen Mitteln widersetzen, unabhängig davon, was man von Maduro hält.

Es gab nie einen Zweifel. Der 4. Februar 2019 in Caracas bot mir jedoch die Gelegenheit, Nicolás Maduro kurz die Hand zu schütteln, dem ehemaligen Busfahrer flüchtig in die bescheidenen Augen zu blicken und dann zu hören, wie er sich an eine kleine, intime ausländische Delegation wendet. In diesem einzigartigen Rahmen stieg die politische und persönliche Wertschätzung auf ein neues qualitatives Niveau. Wenn man heute auf die falschen US-Anklagen gegen Maduro blickt (und vor Wut zittert, muss man zugeben) und es vorzieht, die hässlichen Worte nicht zu Papier zu bringen, um die Reinheit des geschriebenen Gefühls zu erhalten, das bereits fast unmöglich in Worte zu fassen ist, sind die Anschuldigungen offensichtlich unglaublich.

Analysiert man die falschen Anschuldigungen nicht vom juristischen/juristischen Standpunkt aus, sondern eher von einer moralisch-politischen Optik aus, so wäre eine Person, die sich durch diese falschen Anschuldigungen auszeichnet, eine Person, die völlig individualistisch ist. Es würde eine Person betreffen, die von dem alleinigen und ausschließlichen Ziel geleitet und erfasst wird, sich selbst zu dienen, indem sie ein Vermögen anhäuft. Die Verfolgung eines egoistischen Lebensstils, der von dem Ziel getrieben wird, die Gewinne aus den angeblichen kriminellen Aktivitäten anzuhäufen, ist der Inbegriff der Werte, die dem Kapitalismus und Imperialismus zugrunde liegen. Ein Teil dieses moribunden Systems ohne Zukunft, das nun von seinem eigenen Individualismus aufgezehrt wird, was zeigt, in welchem Maße ein solcher Egoismus sogar zur Selbstzerstörung führen kann, und das keinerlei Skrupel hat, andere in seinem Gefolge zu Fall zu bringen, wie wir im Zweiten Weltkrieg gesehen haben.

Doch der Nicolás Maduro, den ich am 4. Februar 2019 aus nächster Nähe sprechen hörte, verkörperte das genaue Gegenteil von Individualismus. Die Begegnung fand nur wenige Wochen nach dem ersten Putschversuch der USA und der Lima-Gruppe statt. Er sprach etwa zwei Stunden lang zu uns. Seine völlige Hingabe an die Sache der Bolivarischen Revolution, die venezolanische Souveränität, das Erbe und die Lehren des Kommandanten Hugo Chávez war unverkennbar. Das Publikum war gefesselt, und was den Autor dieser Zeilen betrifft, so konnte man sie nur mit der magnetischen Anziehungskraft eines Fidel Castro vergleichen, die von Fidels Stil der Aufrichtigkeit und kohärenten Logik und einer angemessenen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor durchzogen war.

Was die von Maduro angesprochenen Themen anbelangt, die an jenem Tag auffielen und die angesichts der heutigen falschen Anschuldigungen noch mehr an Bedeutung gewinnen, stand die zivil-militärische Union Venezuelas. Dieses Thema gewinnt nun noch mehr an Bedeutung, weil es für den Erfolg von Maduros Haltung seit Januar 2019 von zentraler Bedeutung ist. Es hat die USA eindeutig so sehr frustriert, dass sie diesen jüngsten verzweifelten Schritt unternommen haben. Bei der Rückkehr zum Treffen in Caracas führte Maduro die Zuhörer durch alle Schritte der Treffen, die er im ganzen Land abgehalten hatte, sowie durch eine Vor-Ort-Kontrolle aller Bereiche der Streitkräfte, aber auch der Milizen und der lokalen gesellschaftlichen Organisationen. Es war, als wären wir mit ihm dort gewesen. Er verkörperte die Vorstellung, nur ein weiterer Soldat unter den Millionen von Venezolanern zu sein, die bereit sind, ihr Leben für ihre Sache zu geben.

Bereit, sein Leben zu opfern? Ja, das ist der Eindruck, den er hinterlassen hat. Nur einige Monate später gab es tatsächlich ein von den USA inspiriertes Attentat auf ihn. Er überlebte jedoch und ging wieder an die Arbeit. Tatsächlich gab es seit Januar 2019 und bis zum 26. März 2020, als ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde, genau wie im alten Wilden Westen, eine beispiellose, ununterbrochene Medienkampagne, die versuchte, einen politischen und psychologischen Krieg gegen Maduro zu führen, verbunden mit weiteren Putschversuchen.

Die Geschichte hat Maduro in eine einzigartige Position katapultiert. Er ist sozusagen zu Lebzeiten zu einem „Märtyrer“ geworden, so wie sein heldenhafter Widerstand gegen das von den USA geführte Bündnis, das ihn und die Bolivarische Revolution zerschlagen will. Als der kubanische Kollege Iroel Sánchez Präsident Maduro unabhängig von den Vorlieben des Time Magazine zum „Mann des Jahres“ für 2019 „nominierte“, lwurde eine also eine Glocke geläutet. Maduros Fähigkeit, die „neun Leben der Katze“ während des gesamten Jahres 2019 zu genießen, „bestätigte“ diese Nominierung. Von Januar 2019 bis zum 26. März 2020, wie oft soll er eigentlich schon beseitigt worden sein?

Die Entwicklung dieser ununterbrochenen, von den USA geführten Offensive gegen Maduro und der heroische und historische Widerstand trugen dazu bei, die Vorstellung zu verkörpern, dass Maduro sich vollständig und selbstlos dem Gemeinwohl Venezuelas verschrieben hat. Es scheint offensichtlich, dass Maduro persönlich davon überzeugt ist, dass er nur mit einem Gewehr in der Hand bei der Verteidigung Venezuelas sterben würde, falls es jemals dazu kommen sollte. Diese altruistische Eigenschaft steht im diametralen Gegensatz zu dem egoistischen Individualismus, der im Kapitalismus verankert ist und die Grundlage für die Art von Anklagen bildet, die Maduro fälschlicherweise unterstellt werden.

Kann sich jemand ernsthaft vorstellen, dass jemand, der sich ganz dem kollektiven Wohlergehen seines Volkes verschrieben hat, einschließlich des ultimativen Opfers, wenn nötig, in irgendeiner Weise an den angeblichen illegalen Aktivitäten im Untergrund beteiligt wäre?

Geht diese Bewertung zu weit, indem sie Maduro personalisiert? Es ist offensichtlich nur die Behauptung, dass man sich den amerikanischen Versuchen, Maduro zu stürzen, mit allen notwendigen Mitteln entgegenstellen sollte, unabhängig davon, was man von Maduro hält. Doch am 26. März 2020 zwingen die USA durch ein Kopfgeld auf ihn die Weltöffentlichkeit dazu, zu Maduro Stellung zu nehmen. Dies ist eine gute Situation, weil sie das Thema Maduro in der Öffentlichkeit, an der Front und in der Mitte auftauchen lässt. Die historische Entwicklung seit der ersten Wahl Maduros zum Präsidenten im Jahr 2013 zeigt, dass das führende Gegenmittel gegen das US-Ziel eines Regimewechsels für Venezuela Präsident Nicolás Maduro selbst ist.

Der Autor dieser Zeilen war nie ein großer Fan derjenigen, die behaupten, die Bolivarische Revolution und das Recht Venezuelas auf Selbstbestimmung und Souveränität zu verteidigen, während sie gleichzeitig die Schlagwortnarrative des Establishments von „autoritärer Regierung“ und „dubiosen Wahlen“ in Bezug auf Maduro einschmuggeln. Natürlich haben sie ein Recht auf ihre Meinung, und ihre verbale Unterstützung für das Selbstbestimmungsrecht Venezuelas ist sehr willkommen. Aber schadet das nicht mehr als es nützt, wenn es der US-Narrativität Glaubwürdigkeit verleiht, indem es der US-Narrativität als Vorwand für eine ausländische Intervention eine „respektable“ Deckung gibt? Immerhin beschreibt der erste Satz der Anklageschrift „das ehemalige Maduro-Regime“.

Ob es einem gefällt oder nicht, besonders seit das Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde, die Führung, die die Souveränität Venezuelas aufrechterhält, ist definitiv in der Person von Maduro verkörpert. Er erlaubt es Venezuela auch, an jeden Verhandlungstisch aus einer Position der Stärke zu gehen, anstatt auf den Knien. Gibt es, was die Progressiven betrifft, einen Mittelweg zwischen Maduro auf der einen Seite und der Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts Venezuelas auf der anderen Seite?

Warum nicht einfach die Wahrheit sagen, den Spieß umdrehen und erklären, dass die angeblichen Verbrechen gegen Maduro ausschließlich den USA und ihrem kapitalistischen System zuzurechnen sind, gegen das die Bolivarische Revolution und ihr gegenwärtiger Führer, Nicolás Maduro, immun sind? Die Geschichte hat dies bewiesen. Wie das Sprichwort sagt, ist die beste Verteidigung ein Vergehen.Es ist an der Zeit, dass die Kanadier wieder in die Offensive gehen, auch unter den derzeit schwierigen Bedingungen, die durch Covid-19 verursacht werden. Schließlich ist es offensichtlich, dass die Trump-Administration in sadistischer Weise auf die Verbreitung des Virus in Venezuela und die Tatsache setzt, dass dieses lateinamerikanische Land, das bereits von den lähmenden US-Sanktionen betroffen ist, seine Ressourcen voll und ganz einsetzt, um das tödliche Virus einzudämmen und Leben zu retten, ohne dabei Kosten zu scheuen.

Venezuela und sein Präsident führen gleichzeitig einen Krieg an zwei Fronten, gegen das Virus und nun die Eskalation der Anklage vom 26. März durch die USA. Als Kanadier müssen wir uns dieser historischen Situation mit ihren Auswirkungen auf Venezuela, Lateinamerika und die ganze Welt stellen.