Kampf gegen Corona: Russland fordert erneut Aussetzung der Sanktionen gegen Venezuela

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru

Die Sanktionen gegen Venezuela verhindern in dem Land einen effektiven Kampf gegen das Coronavirus und das russische Außenministerium hat erneut gefordert, die Sanktionen gegen Venezuela zumindest vorübergehend auszusetzen.

Ich habe regelmäßig über die Verlautbarungen des russischen Außenministeriums zum Thema Venezuela berichtet. Vor allem jetzt sollte es keine Sanktionen und Beschränkungen von Lieferungen dringend benötigter medizinischer Ausrüstung geben, sondern gegenseitige Hilfe beim Kampf gegen die Pandemie. Was nützt es, wenn einige Länder die Pandemie unter Kontrolle bekommen, während sie in anderen Ländern unkontrolliert wütet und sich von dort aus erneut in der Welt ausbreiten kann?

Am Donnerstag hat sich die Sprecherin der russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, erneut zu dem Thema geäußert. Ich habe die offizielle russische Erklärung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die globale Situation mit der COVID-19-Pandemie bringt Dinge an die Oberfläche und zeigt das Wichtigste: Unsere Welt ist wirklich klein und jeder ist von jedem abhängig. Die Menschlichkeit zwischen Menschen und zwischen Staaten und ihre Solidarität miteinander angesichts der gemeinsamen Bedrohung sind daher heute der Schlüssel.

Es war dieses Verständnis, das dem Vorschlag der russischen Seite während des G20-Notgipfels am 26. März zu Grunde lag, so genannte grüne Korridore frei von Handelskriegen und Sanktionen für die gegenseitige Versorgung mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, Ausrüstung und Technologie zu schaffen. Im Idealfall sollten wir ein gemeinsames Moratorium für Sanktionen auf wesentliche Güter und Finanztransaktionen verhängen. Wozu? Die Antwort liegt auf der Hand. Damit die Menschheit eine Chance auf Leben, auf ein neues Leben, auf ein Leben bekommt, das wirklich auf humanistischen Werten aufgebaut ist. Bei dem Gipfel betonte der russische Präsident Wladimir Putin, dass es um die Frage von Leben oder Tod von Menschen geht, eine rein humanitäre Frage, die „von allen politischen Grabenkämpfen“ gesäubert werden sollte.

Andere Staats- und Regierungschefs der Welt, insbesondere UN-Generalsekretär Guterres und der argentinische Präsident Fernandez, äußerten sich genauso, wie Russland. Gemeinsam mit einer Gruppe gleichgesinnter Länder fördern wir diese Initiative auch bei der UNO.

Eines der Länder, gegen das die Sanktionen aufgehoben werden sollten, insbesondere in der gegenwärtigen schwierigen Situation, ist Venezuela. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Situation für alle Länder nicht einfach ist. Das verstehen auch viele einflussreiche internationale Persönlichkeiten. Unter ihnen sind die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Frau Bachelet, und der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Elver. Sogar eine Gruppe von US-Senatoren appellierte an US-Präsident Trump, die Sanktionen, die die Einfuhr lebenswichtiger Güter nach Venezuela verhindern, vorübergehend auszusetzen.

Dafür sprachen sich auch führende Persönlichkeiten der venezolanischen Opposition aus. Der Kampf gegen das Coronavirus wird für die meisten führenden politischen Kräfte in Caracas, für das gesamte venezolanische Volk, zu einem verbindenden Faktor.

Leider sehen wir, dass eine ganze Reihe von politischen Fraktionen in einigen Ländern weiterhin von der Logik des politischen Wunsches, die katastrophale Situation in der Welt, die epidemiologische Situation in Venezuela, zu nutzen, um politische Ziele zu erreichen. Diese politischen Kräfte versuchen, das Land und das venezolanische Volk endgültig zu erschlagen, weil die Idee des Staatsstreichs, der zum Sturz des rechtmäßig gewählten Präsidenten des Landes, Maduro, führen würde, im Westen immer noch in einigen Köpfen weiterlebt.

Wir lehnen die Blockierung der Hilfe für Caracas durch den IWF ab, wir haben die Ankündigung der USA, den Staatschef eines souveränen Landes wegen einer weit hergeholten Anklage wegen Drogenhandels zur „Fahndung“ auszuschreiben, verurteilt. Unterdessen hat Washington einen lächerlichen Plan zur „Lösung“ des Konfliktes vorgeschlagen, nach dem eine „Übergangsregierung“ in Venezuela gebildet werden soll. Heute wurden beispielsweise Informationen über die größte Anti-Drogen-Operation in der lateinamerikanischen Region seit 30 Jahren bekannt, an der auch die US-Marine teilnimmt.

Was das US-Außenministerium vor diesem Hintergrund sagte, schafft ein Gefühl völliger Absurdität.

Ich bin gezwungen, die wichtigste Wahrheit zu wiederholen. Eine Wahrheit, über die wir bereits oft gesprochen haben. Nur das venezolanische Volk hat das Recht, über seine Zukunft auf der Grundlage seiner Gesetze und ohne destruktive Einmischung von außen in seinem souveränen Land zu entscheiden. Für diejenigen, die das vergessen haben, möchte ich daran erinnern, dass diese Bestimmung einer der Eckpfeiler für das Verständnis der Demokratie in den internationalen Beziehungen ist.

Wenn wir den absurden amerikanischen Plan im gegenwärtigen Kontext der Pandemie betrachten, gibt es darin keinerlei Humanismus oder Demokratie.

Mit jedem Tag, der wichtig ist, um die unkontrollierte Ausbreitung dieser Infektion zu verhindern, beharren leider eine Reihe politischer Kräfte auf ihren Entscheidungen. In der gegenwärtigen Situation, die durch externe Sanktionen verschärft wird, handelt die Führung Venezuelas unter der Führung von Maduro unserer Ansicht nach sehr effektiv.

Weiter. Jetzt, da weltweit alle wichtigen politischen und gesellschaftlichen Ereignisse eingestellt wurden, wird vorgeschlagen, einen Zeitplan für die nationalen Wahlen in Venezuela zu entwickeln und zu vereinbaren, wobei es vor allem um die Wahl des Präsidenten des Landes geht. Wir glauben, dass wir zunächst über die Menschen in Venezuela nachdenken müssen und wie wir diesem Land helfen können, aus dieser humanitären Katastrophe der Pandemie herauszukommen. Es gibt über die völlig unrealistischen Pläne der Vereinigten Staaten in Bezug auf Venezuela noch viel zu besprechen, aber ich denke, es ist genug gesagt. Wir werden dieses Thema auch weiterhin beobachten.

Ende der Übersetzung