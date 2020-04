COVID-19: Der kapitalistische Kaiser hat keine Kleider

von Ajamu Baraka – http://www.antikrieg.com

Das durch das Coronavirus ausgelöste systemische Versagen der kapitalistischen Ordnung hat das wachsende Bewusstsein verstärkt, dass die extrem ungleiche Verteilung des Reichtums ein grundlegendes Merkmal des Systems ist.

Während der kapitalistische Kaiser die Allee der öffentlichen Meinung in den USA splitternackt entlang schlendert, zum ersten Mal seit den 1930er Jahren, beginnen immer mehr Menschen zu erkennen, dass sie nicht verrückt waren. Die brutalen Versäumnisse des kapitalistischen Systems, die sie sahen, waren kein Hirngespinst ihrer Phantasie oder eine Ablenkung von eigenem persönlichen Versagen. Vielmehr waren sie die schreckliche Realität der Degradierung, Entmenschlichung und sozialen Unsicherheit, die in das System eingebettet war. Viele konnten diese Realität sehen, aber sie wollten ihren eigenen Augen und Erfahrungen nicht trauen. Sie konnten sie nicht wie das Kind in der Fabel ausrufen – bis jetzt.

Die Behauptung, dass die USA eine außergewöhnliche Nation seien und dass die kapitalistische Ordnung den höchsten Ausdruck menschlicher Entwicklung darstelle, wurde durch den zweiten globalen Zusammenbruch der kapitalistischen Ordnung innerhalb von zwölf Jahren zerschlagen. Millionen wurden arbeitslos, globale Lieferketten wurden unterbrochen, Billionen verschwanden im kapitalistischen Kasino, das euphemistisch Börse genannt wird … Die schwache und klassenvoreingenommene Reaktion des Staates auf COVID-19 hat eine kostspielige Lektion in Klassenpolitik für die Öffentlichkeit der USA zur Folge.

Die Diktatur der kapitalistischen Klasse hat überlebt, weil die Klassenrealität der Diktatur verschleiert wurde. Begrenzte Demokratie, Sozialdemokratie, weißer Nationalismus in Form von Patriotismus, die Korruption der Gewerkschaften, der Nachkriegskompromiss zwischen Kapital und Arbeit, staatliche Subventionen für die Ausbreitung der weißen Mittelklasse, schuldengetriebener Konsum und klassenübergreifende weiße Unterdrückung der demokratischen und Menschenrechte der Afroamerikaner bildeten die materielle und ideologische Grundlage für die Aufrechterhaltung der Diktatur während des größten Teils des 20. und bis ins 21. Jahrhundert.

Das durch das Coronavirus ausgelöste Systemversagen der kapitalistischen Ordnung hat jedoch das wachsende Bewusstsein in der Bevölkerung verstärkt, dass die extrem ungleiche Verteilung des Reichtums nicht nur eine vorübergehende Marotte ist, die durch Steuer- und einige Umverteilungspolitiken behoben werden kann, sondern ein grundlegendes Merkmal des Systems darstellt.

Die Debatte, die der Verabschiedung des Gesetzes zur Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 durch den Kongress vorausging, hat zum Beispiel auf dramatische Weise eine kapitalistische Klassenagenda geoffenbart, die objektiv gegen die Interessen der gesamten Arbeiterklasse, der Armen und der untergehenden Mittelklasse gerichtet war.

Die Menschen sahen, dass Milliarden von Dollars für die Wirtschaft bereitgestellt wurden, während Millionen von Menschen in einer immer verzweifelteren Situation sind: Sie stehen vor ihrer zweiten Lohnperiode ohne vollständige Lohnauszahlung, und sie sind Wochen davon entfernt, irgendeine Art von sinnvoller Entlastung zu erhalten. Aber die Rechnungen der Menschen steigen weiter an, während die multinationalen Konzerne gerettet werden. Im April sind die Miet- und Hypothekenzahlungen fällig, und da alle zu Hause sind und mehr essen, aber mit weniger Geld für Lebensmittel, sind Tausende gezwungen, auf Vorräte zu verzichten oder sich auf die Vorräte zu verlassen. Die Auszahlung von 1.200 Dollar ist eine Beleidigung.

Und angesichts der tragischen Realität des schändlich unzulänglichen öffentlichen Gesundheitssystems in den USA und der Gerüchte, dass die Prämien für die private Krankenversicherung im nächsten Jahr um 40% steigen könnten, wollen die Kapitalisten jede Diskussion über Medicare for All zusammen mit jeder Diskussion über die Verstaatlichung der Gesundheitsindustrie beenden.

Während Millionen Menschen ihre vom Arbeitgeber gewährte Krankenversicherung verlieren, hat sich laut Biden an seiner Opposition gegen Medicare for All nichts geändert. Ein weiterer neoliberaler Demokrat.

Das wird von vielen Menschen nicht übersehen.

Die Entmystifizierung des Kapitalismus und ein realistisches Verständnis der Rolle der USA in der globalen Ordnung ist eine gute Sache, und das wird der Silberstreif am Ende dieser aktuellen Krise sein.

Der rapide Verfall von Macht und Ansehen der Vereinigten Staaten von Amerika ist für alle sichtbar. Die Welt sieht, dass es die Chinesen sind, die Beatmungsgeräte nach Europa schicken. Die Welt sieht auch, dass mehrere Bundesstaaten und US-Bundesbehörden wie die FEMA gezwungen sind, Beatmungsgeräte und Gesichtsmasken aus China zu kaufen.

Die Welt erkennt auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Kriege in Afghanistan und im Irak verloren haben, trotz ihrer enormen Kriegsmaschinerie und dem gescheiterten Versuch, einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen.

Die Öffentlichkeit außerhalb der USA weiß, dass es an dieser Nation absolut nichts Außergewöhnliches gibt, außer ihrer bisherigen Unfähigkeit, sich so zu sehen, wie Millionen von Menschen sie sehen – als eine untergehende Macht, die moralisch korrupt und eine Gefahr für sich selbst und die Welt ist.

Die Fähigkeit, den Kaiser und seine ganze Nacktheit zu sehen und zu wissen, dass sie die Wahrheit sehen, spiegelt den Verlust dessen wider, was Danny Haiphong und Robert Sirvent die Ideologie des „amerikanischen Exzeptionalismus und der amerikanischen Unschuld“ nennen.

Dieser Bewusstseinswandel vollzieht sich langsam und ungleichmäßig. Aber es kann kein Zweifel daran bestehen, was dieser Bewusstseinswandel bewirken wird. Er wird nicht bedeuten, dass die Herrschenden die Macht kampflos an die erregten Massen abgeben werden. Nein, es bedeutet nur, dass der subjektive Faktor – ein revolutionäres Bewusstsein – den objektiven Faktor der andauernden Krise des gesamteuropäischen weißen supremacistischen kolonialen/kapitalistischen Patriarchats einholen wird. Das sind die Bedingungen für einen revolutionären Fortschritt.

Dieser Moment steht am Horizont. Können Sie ihn sehen?

erschienen am 1. April 2020 auf > Black Agenda Report > Artikel

