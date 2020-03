Warum Frankreich ein billiges und erprobtes Virenmittel versteckt

von Pepe Escobar – https://asiatimes.com

Bild: Ein maskierter Einwohner von Paris. Foto: Facebook

Übersetzung LZ

Die französische Regierung hilft Big Pharma, von der Covid-19-Pandemie zu profitieren

Was sich in der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt abspielt, deutet wohl auf einen großen Verdunkelungsskandal hin, bei dem die französische Regierung Big Pharma hilft, von der Expansion von Covid-19 zu profitieren. Die informierten französischen Bürger sind darüber absolut wütend.

Meine ursprüngliche Frage an eine ernsthafte, untadelige Pariser Quelle, die Juristin Valerie Bugault, betraf die Verbindungen zwischen dem System Macron und Big Pharma und insbesondere das mysteriöse „Verschwinden“ – eher ein regelrechter Diebstahl – aller Chloroquinvorräte im Besitz der französischen Regierung.

Der angesehene Professor Christian Perronne sprach über den Diebstahl live in einem der 24/7-Infokanäle Frankreichs: „Die Zentralapotheke der Krankenhäuser gab heute bekannt, dass sie mit einem totalen Verlust der Bestände konfrontiert ist, dass sie geplündert wurden.“

Mit dem Input einer anderen, anonymen Quelle ist es nun möglich, einen Zeitplan zu erstellen, der die jüngsten Maßnahmen der französischen Regierung in die dringend benötigte Perspektive rückt.

Beginnen wir mit Yves Levy, der von 2014 bis 2018 Leiter des INSERM – des französischen nationalen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung – war, als er zum außerordentlichen Staatsrat für die Macron-Verwaltung ernannt wurde. Nur 12 Personen in Frankreich haben diesen Status erreicht.

Levy ist mit Agnes Buzy verheiratet, die bis vor kurzem Gesundheitsministerin unter Macron war. Buzy wurde von Macrons Partei im Wesentlichen ein „Angebot, das man nicht ablehnen kann“ unterbreitet, das Ministerium zu verlassen – mitten in der Coronavirus-Krise – und für das Amt des Bürgermeisters von Paris zu kandidieren, wo sie in der ersten Runde am 16. März gnadenlos geschlagen wurde.

Levy hat eine bösartige Fehde mit Professor Didier Raoult – einem produktiven und oft zitierten Spezialisten für übertragbare Krankheiten aus Marseille. Levy hat dem weltbekannten IHU-Forschungszentrum (Krankenhaus-Hochschul-Institut) unter der Leitung von Raoult das INSERM-Label vorenthalten.

In der Praxis widerrief Levy im Oktober 2019 den Status der „Gründung“ der verschiedenen IHUs, damit er deren Forschung übernehmen konnte.

Der französische Professor Didier Raoult, Biologe und Professor für Mikrobiologie, spezialisiert auf Infektionskrankheiten und Direktor des IHU Mediterranee Infection Institute, posiert in seinem Büro in Marseille, Frankreich. Foto: AFP/Gerard Julien

Raoult war Teil einer klinischen Studie, in der Hydroxychloroquin und Azithromycin 90% der Covid-19-Fälle heilten, wenn sie sehr früh getestet wurden. (Frühe, massive Tests sind das Herzstück der erfolgreichen südkoreanischen Strategie).

Raoult ist gegen die totale Abschottung von gesunden Personen und möglichen Trägern – die er als „mittelalterlich“ in einem anachronistischen Sinn betrachtet. Er befürwortet massive Tests (die neben Südkorea auch in Singapur, Taiwan und Vietnam erfolgreich waren) und eine schnelle Behandlung mit Hydroxychloroquin. Nur kontaminierte Personen sollten unter Quarantäne gestellt werden.

Chloroquin kostet einen Euro für zehn Pillen. Und da liegt der Haken: Big Pharma – die vor allem INSERM finanziert und zu der auch der „nationale Champion“ Sanofi gehört – würde lieber eine viel profitablere Lösung anstreben. Sanofi sagt im Moment, dass es sich „aktiv auf die Produktion von Chloroquin vorbereitet„, aber das kann „Wochen“ dauern, und von der Preisgestaltung ist keine Rede.

Ein Minister auf der Flucht vor einem Tsunami

Hier ist die Zeitleiste:

Am 13. Januar stuft Agnes Buzyn, immer noch Frankreichs Gesundheitsministerin, Chloroquin als „giftige Substanz“ ein, die von nun an nur noch auf Rezept erhältlich ist. Ein erstaunlicher Schritt, wenn man bedenkt, dass es in Frankreich seit einem halben Jahrhundert frei verkauft wird.

Am 16. März ordnet die Regierung Macron eine teilweise Ausgangssperre an. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf Chloroquin. Die Polizei ist zunächst nicht verpflichtet, Masken zu tragen; die meisten wurden ohnehin gestohlen, und es gibt nicht einmal genug Masken für das Gesundheitspersonal. Im Jahr 2011 hatte Frankreich fast 1,5 Milliarden Masken: 800 Millionen chirurgische Masken und 600 Millionen Masken für das Gesundheitspersonal im Allgemeinen.

Aber dann wurden die strategischen Vorräte im Laufe der Jahre nicht erneuert, um die EU zufrieden zu stellen und die Maastricht-Kriterien anzuwenden, die die Mitgliedschaft im Wachstums- und Stabilitätspakt auf Länder beschränkten, deren Haushaltsdefizite 3% des BIP nicht überschritten. Einer der damaligen Verantwortlichen war Jérôme Salomon, heute wissenschaftlicher Berater der Regierung von Macron.

Am 17. März sagt Agnes Buzyn, sie habe erfahren, dass die Ausbreitung von Covid-19 ein großer Tsunami sein wird, für den das französische Gesundheitssystem keine Lösung hat. Sie sagt auch, sie habe verstanden, dass die Pariser Bürgermeisterwahl „nicht stattfinden wird“ und dass sie letztlich „eine Maskerade“ sei.

Was sie nicht sagt, ist, dass sie zu der Zeit, als sie kandidierte, nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil der gesamte politische Fokus der politischen Maschine von Macron auf dem Gewinn der „Maskerade“ lag. Der erste Wahlgang bedeutete nichts, da Covid-19 voranschritt. Der zweite Wahlgang wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie musste von der bevorstehenden Katastrophe im Gesundheitswesen erfahren haben. Aber als Kandidatin der Macron-Maschine ging sie nicht rechtzeitig an die Öffentlichkeit.

In rascher Folge:

Die Macron-Regierung verweigert die Durchführung von Massentests, wie sie in Südkorea und Deutschland mit Erfolg praktiziert wird.

Le Monde und die staatliche französische Gesundheitsbehörde bezeichnen Raoults Forschung als gefälschte Nachricht, bevor sie einen Widerruf aussprechen.

Professor Perrone enthüllt auf dem 24/7-Nachrichtenkanal LCI, dass der Chloroquinbestand der französischen Zentralapotheke gestohlen wurde.

Dank eines Tweets von Elon Musk sagt Präsident Trump, dass Chloroquin für alle Amerikaner verfügbar sein sollte. Die an Lupus und rheumatoider Arthritis leidenden Menschen, die bereits Probleme mit der versorgung mit dem einzigen Medikament haben, das ihnen Linderung verschafft, setzen mit ihrer Panik die sozialen Medien in Brand.

US-amerikanische Ärzte und andere medizinische Fachkräfte horten die Medikamente für sich selbst und ihre Angehörigen und fälschen Rezepte, um anzuzeigen, dass sie für Patienten mit Lupus oder rheumatoider Arthritis bestimmt sind.

Marokko kauft den Bestand an Chloroquin von Sanofi in Casablanca.

Pakistan beschließt, seine Produktion von Chloroquin zu erhöhen, um es nach China zu schicken.

Die Schweiz verwirft die totale Abschottung ihrer Bevölkerung, setzt auf Massentestung und schnelle Behandlung und wirft Frankreich vor, „Spektakelpolitik“ zu betreiben.

Christian Estrosi, der Bürgermeister von Nizza, der sich ohne Zutun der Regierung mit Chloroquin behandeln ließ, ruft direkt bei Sanofi an, damit diese Chloroquin an die Krankenhäuser von Nizza liefern.

Aufgrund von Raoults Forschung beginnt schließlich ein groß angelegter Chloroquin-Test in Frankreich unter der – vorhersehbaren – Leitung des INSERM, das „die Experimente in anderen unabhängigen medizinischen Zentren neu durchführen will“. Dies wird mindestens sechs Wochen länger dauern – da der wissenschaftliche Rat des Elysee-Palastes nun die Verlängerung der totalen Ausgangssperre Frankreichs auf … sechs Wochen überdenkt.

Wenn sich die gemeinsame Anwendung von Hydroxychloroquin und Azithromycin bei den Schwerkranken als definitiv wirksam erweist, können die Quarantänen in ausgewählten Clustern reduziert werden.

Die einzige französische Firma, die noch Chloroquin herstellt, steht unter gerichtlicher Intervention. Das rückt das Horten und den Diebstahl von Chloroquin in die richtige Perspektive. Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis diese Bestände wieder aufgefüllt sind, so dass Big Pharma den Spielraum hat, das zu bekommen, was es will: eine kostspielige Lösung.

Es scheint, dass die Täter des Chloroquin-Diebstahls sehr gut informiert waren.

Eingepackte Krankenschwestern

Diese Kette von Ereignissen, die für eine hoch entwickelte G-7-Nation, die stolz auf ihr Gesundheitswesen ist, erstaunlich ist, ist Teil eines langen, schmerzhaften Prozesses, der in ein neoliberales Dogma eingebettet ist. Die von der EU getriebene Sparsamkeit gemischt mit dem Profitmotiv führte zu einer sehr laschen Haltung gegenüber dem Gesundheitssystem.

Wie Bugault mir sagte, „Testkits – sehr wenige – waren immer verfügbar, aber meistens für eine kleine Gruppe, die mit der französischen Regierung in Verbindung steht [ ehemalige Beamte des Finanzministeriums, CEOs großer Unternehmen, Oligarchen, Medien- und Unterhaltungsmogule]. Dasselbe gilt für Chloroquin, das diese Regierung alles tat, um es für die Bevölkerung unzugänglich zu machen.

Sie machten Professor Raoult das Leben nicht leicht – er erhielt Morddrohungen und wurde von „Journalisten“ eingeschüchtert.

Und sie haben die lebenswichtigen Bestände nicht geschützt. Schon unter der Regierung Hollande gab es eine bewusste Liquidation des Maskenbestandes, der in allen Krankenhäusern in großen Mengen vorhanden war. Ganz zu schweigen davon, dass die Reduzierung der Zahl von Krankenhausbetten und Krankenhausetats unter Sarkozy beschleunigt wurde“.

Dies steht im Zusammenhang mit den verzweifelten Berichten französischer Bürger über Krankenschwestern, die nun aufgrund des Mangels an geeigneter medizinischer Ausrüstung Müllsäcke benutzen müssen.

Gleichzeitig weigert sich der französische Staat in einer weiteren erstaunlichen Entwicklung, private Krankenhäuser und Kliniken zu requirieren – die zu diesem Zeitpunkt praktisch leer stehen -, selbst als der Präsident ihres eigenen Verbandes, Lamine Garbi, für eine solche Initiative des öffentlichen Dienstes plädiert: „Ich fordere feierlich, dass wir requiriert werden, um öffentlichen Krankenhäusern zu helfen. Unsere Einrichtungen sind vorbereitet. Die Welle, die den Osten Frankreichs überrascht hat, muss uns eine Lektion erteilen“.

Bugault bestätigt erneut, dass die Gesundheitssituation in Frankreich „sehr ernst ist und sich aufgrund dieser politischen Entscheidungen – Fehlen von Masken, politische Verweigerung von massiven Tests, Verweigerung des freien Zugangs zu Chloroquin – in einem Kontext höchster Not in den Krankenhäusern noch weiter verschlechtern wird. Dies wird von Dauer sein, und die Not wird die Norm sein“.

Professor gegen Präsident

In einer explosiven Entwicklung am Dienstag sagte Raoult, dass er nicht mehr an Macrons wissenschaftlichem Rat teilnimmt, obwohl er ihn nicht ganz aufgibt. Raoult besteht erneut auf massiven Tests auf nationaler Ebene, um Verdachtsfälle aufzudecken und dann Patienten, die positiv getestet wurden, zu isolieren und zu behandeln. Kurz gesagt: das südkoreanische Modell.

Genau das wird von der IHU in Marseille erwartet, wo Hunderte von Bewohnern weiterhin für Tests anstehen. Und das deckt sich mit den Schlussfolgerungen eines chinesischen Top-Experten für Covid-19, Zhang Nanshan, der sagt, dass die Behandlung mit Chloroquinphosphat „positive Auswirkungen“ hatte, wobei die Patienten nach etwa vier Tagen negativ getestet wurden.

Der Kernpunkt wurde von Raoult betont: Verwenden Sie Chloroquin unter ganz besonderen Umständen, für Menschen, die sehr früh getestet wurden, wenn die Krankheit noch nicht fortgeschritten ist, und nur in diesen Fällen. Er befürwortet Chloroquin nicht für jeden. Es ist genau das, was die Chinesen getan haben, zusammen mit ihrem Einsatz von Interferon.

Seit Jahren plädiert Raoult für eine drastische Revision der gesundheitsökonomischen Modelle, so dass die meist im 20. Jahrhundert geschaffenen Behandlungen, Heilmittel und Therapien als ein Erbe im Dienste der gesamten Menschheit betrachtet werden: „Das ist nicht der Fall“, sagt er, „denn wir geben die Medizin auf, die nicht profitabel ist, auch wenn sie wirksam ist. Deshalb werden im Westen fast keine Antibiotika hergestellt“.

Am Dienstag verbot das französische Gesundheitsministerium offiziell die Anwendung der von Raoult empfohlenen Behandlung mit Chloroquin. Tatsächlich ist die Behandlung nur für Patienten im Endstadium von Covid-19 erlaubt, ohne dass es eine andere Möglichkeit der Heilung gibt. Dies setzt die Regierung Macron weiteren Vorwürfen zumindest der Ineffizienz aus – hinzu kommt das Fehlen von Masken, Tests, Kontaktverfolgung und Beatmungsgeräten.

Am Mittwoch kommentierte Raoult die neuen Richtlinien der Regierung wie folgt: „Wenn eine Schädigung der Lunge zu bedeutend geworden ist und Patienten zur Reanimation kommen, dann beherbergen sie praktisch keine Viren mehr in ihrem Körper. Es ist zu spät, sie mit Chloroquin zu behandeln. Sind dies die einzigen Fälle – die sehr schwerwiegenden Fälle -, die nach der neuen Richtlinie von [dem französischen Gesundheitsminister] Veran mit Chloroquin behandelt werden sollen? Wenn dies der Fall ist, fügte er ironisch hinzu, „dann werden sie mit wissenschaftlicher Sicherheit sagen können, dass Chloroquin nicht funktioniert“.

Raoult war nicht für einen Kommentar zu westlichen Medienartikeln verfügbar, in denen chinesische Testergebnisse zitiert wurden, die darauf hindeuten würden, dass er hinsichtlich der Wirksamkeit von Chloroquin im Umgang mit leichten Fällen von Covid-19 falsch liegt.

Mitarbeiter verwiesen stattdessen auf seine Kommentare im IHU-Bulletin. Dort sagt Raoult, es sei „beleidigend“ zu fragen, ob wir den Chinesen in Bezug auf den Einsatz von Chloroquin vertrauen können. „Wenn dies eine amerikanische Krankheit wäre und der Präsident der Vereinigten Staaten sagte: ‚Wir müssen die Patienten damit behandeln‘, würde niemand darüber diskutieren.

In China gebe es „genug Elemente, so dass die chinesische Regierung und alle chinesischen Experten, die Koronaviren kennen, offiziell den Standpunkt vertreten, dass „wir mit Chloroquin behandeln müssen“. Zwischen dem Zeitpunkt, an dem uns die ersten Ergebnisse vorliegen, und einer akzeptierten internationalen Veröffentlichung gibt es keine glaubwürdige Alternative bei den sachkundigsten Personen der Welt. Sie haben diese Maßnahme im Interesse der öffentlichen Gesundheit getroffen“.

Entscheidend: Wenn er das Coronavirus hätte, würde Raoult Chloroquin einnehmen, sagt er. Da Raoult von seinen Kollegen als der weltweit führende Experte für übertragbare Krankheiten eingestuft wird, weit über Dr. Anthony Fauci in den USA, würde ich sagen, dass die neuen Berichte für Big Pharma sprechen.

Raoult wurde von den französischen Unternehmensmedien, die von einigen wenigen, eng mit dem Makronismus verbundenen Oligarchen kontrolliert werden, gnadenlos angegriffen und dämonisiert. Nicht zufällig hat die Dämonisierung Gilets Jaunes (gelbe Westen) erreicht, vor allem wegen des äußerst populären Hashtags #IlsSavaient („Sie wussten“), mit dem die gelben Westen betonen, dass die französischen Eliten die Covid-19-Krise „gemanagt“ haben, indem sie sich selbst geschützt haben, während sie die Bevölkerung gegen den Virus schutzlos zurückließen.

Das passt zu der kontroversen Analyse des Crack-Philosophen Giorgio Agamben in einer vor einem Monat veröffentlichten Kolumne, in der er bereits argumentierte, dass Covid-19 deutlich zeigt, dass sich der Ausnahmezustand – ähnlich einem Notstand, aber mit für Philosophen wichtigen Unterschieden – im Westen vollständig normalisiert hat.

Agamben sprach nicht als Arzt oder Virologe, sondern als ein Meisterdenker, der in die Fußstapfen von Foucault, Walter Benjamin und Hannah Arendt trat. Er stellte fest, wie sich ein latenter Zustand der Angst zu einem Zustand kollektiver Panik entwickelt hat, für den Covid-19 „erneut den idealen Vorwand bietet“, und beschrieb, wie in einem perversen Teufelskreis die von den Regierungen auferlegte Einschränkung der Freiheit im Namen eines Wunsches nach Sicherheit akzeptiert wird, der von denselben Regierungen, die jetzt eingreifen, um ihn zu befriedigen, hervorgerufen wurde.

In Südkorea, Singapur, Taiwan und Vietnam – um vier asiatische Beispiele außerhalb Chinas zu nennen – gab es keine kollektive Panik. Eine verbissene Kombination aus Massentests und Kontaktverfolgung wurde mit immenser Professionalität angewandt. Es funktionierte. Im chinesischen Fall mit Hilfe von Chloroquin. Und in allen asiatischen Fällen, ohne ein trübes Profitmotiv zugunsten von Big Pharma.

Es ist noch nicht der rauchende Colt aufgetaucht, der beweist, dass das Macron-System nicht nur unfähig ist, mit Covid-19 umzugehen, sondern auch den Prozess in die Länge zieht, damit Big Pharma schnell einen Wunderimpfstoff entwickeln kann. Aber das Muster, um Chloroquin zu verhindern, ist mehr als oben dargelegt – parallel zur Dämonisierung von Raoult.